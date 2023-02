Nikki Haley, un ritorno alle politiche della linea dura

Secondo quanto riferito, Nikki Haley annuncerà l’inizio della sua campagna per la nomination presidenziale repubblicana il 15 febbraio, diventando la prima candidata del GOP 2024 dopo Donald Trump. Dal momento che è probabile che Haley enfatizzerà le questioni di politica estera nel presentare la sua candidatura, vale la pena esaminare più da vicino il suo percorso pubblico per vedere quale tipo di politica estera pensa che gli Stati Uniti dovrebbero perseguire.

Non c’è dubbio che Haley sia una contendente a lungo termine per la nomination. La decisione di Trump di chiedere la ricandidatura dopo la sconfitta del 2020 ha creato una situazione insolita per altri potenziali candidati, che si trovano di fronte alla prospettiva di dover competere con un ex presidente. Ma come ex governatrice della Carolina del Sud e ambasciatrice alle Nazioni Unite sotto Trump, le sue ambizioni presidenziali non sono state un segreto: uno dei motivi principali per cui è andata a lavorare per Trump nel 2017 è stato quello di promuovere quelle ambizioni.

Una volta salutato come uno dei futuri leader del partito, Haley è una di quelle “stelle nascenti”repubblicane che non sono ancora arrivate molto lontano. La sua approvazione di Marco Rubio nel 2016 in vista delle primarie della Carolina del Sud avrebbe dovuto rappresentare l’alba di un “nuovo” Partito Repubblicano, ma si è scoperto che l’approvazione di Haley non contava molto nel suo stato d’origine. Ora Haley è probabilmente troppo vicina a Trump per accontentare i suoi avversari, ma non è nemmeno abbastanza lealista per soddisfare i suoi principali sostenitori. Nel cercare di avere le cose in entrambi i modiper anni, passando ripetutamente dall’abbracciare e criticare Trump, Haley si è lasciata senza un’ovvia base di appoggio. Come Marco Rubio, Haley avrà probabilmente una sezione di tifo molto più ampia tra gli intellettuali della politica aggressiva rispetto a quella che avrà tra gli elettori primari.

Come la maggior parte degli ex governatori, Haley ha relativamente poca esperienza in politica estera. Prima del suo periodo come ambasciatrice delle Nazioni Unite, non era coinvolta in importanti dibattiti di politica estera. Trump inizialmente ha chiesto ad Haley di essere segretario di stato nel suo primo mandato, ma lei ha rifiutato l’offerta adducendo la sua mancanza di esperienza. A differenza del suo potenziale rivale per la nomination, il governatore della Florida Ron DeSantis, Haley non ha prestato servizio al Congresso e non ha un record di voto che gli elettori potrebbero utilizzare per valutare il suo giudizio su questioni di politica estera. Nonostante ciò, Haley ha detto abbastanza pubblicamente delle sue opinioni mentre era al governo e negli anni da allora che possiamo avere un quadro chiaro di ciò in cui crede.

Nella misura in cui c’è una lotta tra i repubblicani sulla direzione della politica estera del loro partito, Haley è esattamente nel campo degli internazionalisti falchi che hanno dominato l’apparato politico del GOP per decenni. Questo l’ha resa un difensore affidabile di alcune delle mosse più aggressive di Trump quando lavorava nell’amministrazione, ma probabilmente allontanerà anche molti repubblicani che sono diventati più scettici sulla saggezza e la necessità di interventi stranieri. Se Haley riuscisse a diventare la candidata, sarebbe una sorta di ritorno al Partito Repubblicano pre-Trump. Jacob Heilbrunn ha recentemente affermato che “Haley rappresenta la vecchia guardia repubblicana, almeno quando si tratta di politica estera”, e sembra giusto.

Mentre rappresentava gli Stati Uniti alle Nazioni Unite, a volte Haley sembrava gestire la propria politica estera insieme a quella del Dipartimento di Stato. Di conseguenza, la sua relazione con l’allora Segretario di Stato Rex Tillerson sarebbe stata controversa . Ha cercato di usare la sua posizione a New York per costruire le sue credenziali come falco della politica estera, e non era interessata a coordinarsi con Foggy Bottom. Nonostante la posizione diplomatica che ricopriva, non era molto diplomatica. Preferiva tenere conferenze, fare richieste e parlare di “prendere nomi” di paesi che non hanno approvato le proposte degli Stati Uniti.

Mentre condannava certi regimi paria per le loro violazioni dei diritti umani, alleati e partner degli Stati Uniti sono sempre stati risparmiati dallo stesso trattamento. Coerentemente con le preferenze di Trump, gli Stati Uniti si sono ritirati da diversi organismi delle Nazioni Unite e accordi internazionali mentre Haley era nell’amministrazione e, secondo il suo racconto, non ha avuto problemi con nessuna di queste decisioni. Haley è stato un entusiasta sostenitore della decisione di dimettersi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ha avuto l’effetto di cedere influenza a tutti gli stati più violenti. Haley non è certo la prima ambasciatrice alle Nazioni Unite a impegnarsi in critiche selettive ai diritti umani, ma nel suo caso il doppio standard in mostra era ancora più evidente del solito.

L’eredità di Haley dal suo periodo nell’amministrazione Trump è stata principalmente quella di promuovere politiche intransigenti. Era particolarmente orgogliosa del suo ruolo nell’assicurare più sanzioni alla Corea del Nord all’inizio della campagna di “massima pressione” dell’amministrazione Trump. All’epoca era anche uno dei principali oppositori dell’accordo nucleare con l’Iran all’interno dell’amministrazione. Prima ha spinto Trump a non certificare la conformità iraniana e ha affermato falsamente che c’erano prove che l’Iran stesse violando l’accordo, e poi ha sostenuto di rinnegare completamente l’accordo.

Non solo ha difeso la decisione di Trump di lanciare un attacco illegale alla Siria nel 2017, ma ne ha anche parlato in termini che suggerivano di sperare che gli Stati Uniti continuassero a perseguire il cambio di regime. Haley se n’è andata prima di alcune delle azioni più controverse della presidenza Trump nella seconda metà del suo mandato, ma sembra ragionevole supporre che avrebbe continuato a sostenere posizioni intransigenti fino alla fine.

Da quando ha lasciato il servizio governativo, Haley ha continuato a parlare di questioni di politica estera con la stessa retorica combattiva che preferiva usare come ambasciatrice. Il suo gruppo di difesa, Stand for America, ha assunto posizioni di estrema durezza sulla politica estera. I suoi commenti di politica estera sono stati talvolta conditi con maligni attacchi partigiani, come quando ha affermato che i democratici erano “gli unici a piangere” il generale iraniano dell’IRGC Qassem Soleimani dopo che Trump aveva ordinato il suo assassinio. Haley e la sua organizzazione sono stati sostenitori espliciti della politica di cambio di regime degli Stati Uniti in Venezuela. Ha anche sostenuto l’opzione inverosimile di un trattato di alleanza con l’India contro la Cina.

C’è così poca luce tra le posizioni di Haley e quelle di Trump che sarà difficile per lei criticare qualsiasi cosa abbia fatto come presidente. Il record di politica estera di Haley è legato a quello di Trump a tal punto che farà fatica a distinguersi da lui. L’annuncio della campagna alla fine di questo mese darà agli elettori repubblicani un’altra opzione, ma per quanto riguarda la politica estera Haley non sarà in grado di offrire molto di più di un’eco delle opinioni di Trump.