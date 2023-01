Nigeria: elezioni 2023, la campagna insulti

C’è una sorta di nostalgia per le campagne politiche del passato. Indipendentemente dalle carenze dei nostri leader politici del passato, hanno posto l’accento sulle questioni principali, nonché sui loro piani per l’attuazione dei programmi politici che avevano in serbo per il popolo. Non è come se fossero esempi di virtù, ma difficilmente si è fatto ricorso a insulti personali e colpi di mattone. C’era una certa civiltà e decenza durante le campagne e i discorsi di soapbox erano conditi e conditi con battute, aneddoti e grande oratoria. In passato, i politici in campagna erano una delizia per i giornalisti che li coprivano e per la folla che usciva per accoglierli e ascoltare ciò che avevano in serbo per la popolazione.

Questa volta le campagne politiche sono un altro paio di maniche. Per essere precisi, le campagne elettorali presidenziali del 2023 sono state tutt’altro che civili. In realtà, le campagne si sono rivelate una festa degli insulti e poche di idee. Inoltre, le campagne hanno generato più calore che luce. In generale, le elezioni sono state caratterizzate da confusione, assassinio di personaggi, vetriolo, attacchi scurrili, bile velenosa e amarezza. Queste campagne elettorali prenderanno la torta come le più vili e velenose della storia politica della nazione. Di conseguenza, le principali questioni che riguardano l’elettorato vengono spazzate sotto il tappeto e sepolte sotto la valanga di insulti, bromuro, granate verbali e vetriolo. Se lasciato deselezionato,

I principali attori nei partiti tradizionali, cioè il Congresso di tutti i progressisti e il Partito democratico popolare, si sono praticamente tolti i guanti, per così dire, e si sono presi a rinfacciarsi l’uno dell’altro. È stata una campagna senza esclusione di colpi di calunnie e invettive. Tuttavia, è istruttivo ricordare che il portabandiera dell’APC, Bola Ahmed Tinubu, aveva avvertito di essere pronto a lottare nel fango con i suoi diffamatori e oppositori per ottenere il grande premio politico.

Non solo Tinubu e Atiku Abubakar del PDP stavano lottando nel fango, per così dire, ma hanno anche cooptato i loro aiutanti e tirapiedi in questa epica battaglia per la presidenza. Tutti i tipi di accuse selvagge sono state lanciate l’una contro l’altra. In effetti, le campagne hanno generato un’industria artigianale, con gladiatori politici sui social media che alimentano le fiamme e le braci dell’odio e dell’amarezza. Inoltre, un’indagine della BBC ha rivelato che gli influencer dei social media diffondevano fino al collo notizie false, disinformazione, disinformazione e incitamento all’odio su Internet. Secondo il rapporto della BBC, i partiti politici avevano ingaggiato questi influencer per diffondere notizie false e disinformazione sugli oppositori.

In effetti, se fosse stato possibile tirarlo fuori in un combattimento fisico, entrambi i candidati avrebbero raccolto il guanto di sfida. Peggio ancora, sia Tinubu che Atiku Abubakar si sono accusati a vicenda di avere problemi di salute, esortandosi a vicenda a confessare il suo vero stato di salute. Ciò avviene sulla scia dei timori espressi dai nigeriani sullo stato di salute di entrambi i candidati che sono settantenni e che hanno intrapreso il turismo medico negli ultimi anni.

Ora il festival degli insulti è in overdrive nonostante il fatto che l’atto elettorale come emendato disapprovi l’incitamento all’odio e gli abusi. L’atto elettorale stabilisce la decenza e il decoro durante le campagne politiche. C’è infatti una sanzione per chi elude i termini dell’atto elettorale. Eppure non c’è stata tregua tra i principali candidati dei due partiti. Hanno smesso di chiamarsi ladro e spacciatore. Ad esempio, il portabandiera dell’APC durante una delle manifestazioni della campagna aveva chiamato il suo principale avversario un contrabbandiere, dicendo che i suoi piani per aprire i confini erano un riflesso del suo passato di contrabbandiere.

In tutto questo, i principali gladiatori politici potrebbero violare la legge poiché è istruttivo notare che le sezioni 95 e 96 dell’Atto elettorale del 2010 proibivano l’uso di qualsiasi lingua nelle campagne che possa ferire i sentimenti tribali, religiosi e/o settoriali. Altri quadri giuridici che detestano l’uso di un linguaggio dispregiativo in Nigeria sono il codice di condotta del partito politico (2013) e l’accordo di Abuja (2015)

Apparentemente infastidito dalla svolta degli eventi, il Forum consultivo di Arewa, in una dichiarazione rilasciata dal Segretario generale, Murtala Aliyu, ha osservato che: “Il fatto che i discorsi di odio e gli atti di violenza e aggressione siano all’ordine del giorno in questa stagione elettorale può solo significare che le leggi non vengono applicate. La cosa non sorprende visto che l’Assemblea nazionale ha finora scelto di non varare la legge che vedrà nascere il Tribunale per i reati elettorali.

“Nel frattempo, l’INEC ha la responsabilità di agire e far rispettare la legge elettorale così come modificata. Dovrebbe imporre la punizione più severa possibile ai politici che pensano che raggiungere le proprie ambizioni personali sia più importante della pace e dell’armonia nazionale. Tali persone non sono adatte a qualsiasi forma di leadership a qualsiasi livello”, ha affermato il Forum consultivo di Arewa. Allo stesso modo, Afenifere ha messo in guardia entrambi i candidati del PDP e dell’APC contro i discorsi infiammatori e di odio.

Mentre la campagna di calunnia ribolle, il consiglio della campagna APC ha chiesto l’arresto di Atiku Abubakar sulla base delle accuse sollevate da un ex aiutante, Michael Achimugu, secondo cui Atiku insieme al suo principale, l’ex presidente Olusegun Obasanjo mentre era al governo tra il 1999 e il 2007 aveva istituito un veicolo per uso speciale (SPV) che sarebbe stato utilizzato per riciclare denaro e per altri scopi di corruzione. In reazione alle accuse di Achimugu, il direttore della comunicazione della campagna presidenziale dell’APC, Festus Keyamo, ha invitato la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ad arrestare e perseguire immediatamente Atiku, dicendo che si sarebbe rivolto ai tribunali per chiedere la squalifica di Atiku sulla base delle accuse sollevate da Achimugu sul coinvolgimento di Atiku in pratiche corrotte. Mentre la festa degli insulti prende vapore,

Nel frattempo, gli intrighi che seguono la corsa alla presidenza hanno assunto una svolta pericolosa, poiché il candidato alla presidenza del Congresso All Progressives al potere, APC, Asiwaju Bola Tinubu; e il suo omologo del Partito democratico popolare, PDP, Alhaji Atiku Abubakar, ha chiesto l’arresto e la squalifica l’uno dell’altro per accuse di corruzione. Tinubu ha sparato la prima salva quando ha chiesto alle agenzie di sicurezza del paese di invitare, arrestare, interrogare e perseguire Alhaji Atiku Abubakar per quello che ha descritto come #AtikuGate.

Legandosi a un videoclip realizzato da un certo Michael Achimugu, ritenuto un ex aiutante dell’alfiere del PDP, Tinubu ha affermato che Atiku come vicepresidente tra il 1999 e il 2007, ha colluso con il suo allora capo, il presidente Olusegun Obasanjo, per gestire un account illegale etichettato , SPV “Special Purpose Vehicles”. Ha accusato l’amministrazione guidata dal PDP tra il 1999 e il 2007 di aver gestito un’impresa criminale, descrivendo l’era come gli “anni SPV”.

In una rapida risposta, Atiku e il PDP hanno descritto Tinubu come un detenuto, che non dovrebbe essere nella corsa presidenziale, aggiungendo che la presunta confisca di Tinubu di $ 460.000 di denaro per la droga era la prova di un crimine.

In un contrattacco, la campagna presidenziale di Atiku/Okowa ha chiesto l’arresto immediato e l’interrogatorio di Tinubu per la sua presunta formazione di una banda di teppisti in uniforme con nome in codice “Jagaban Army” al solo scopo di commettere una rapina elettorale. Il portavoce della campagna, Kola Ologbondiyan, in una dichiarazione di lunedì scorso, ha descritto la formazione della squadra in uniforme da parte dell’All Progressives Congress (APC), nome in codice “Jagaban Army”, come “un atto di tradimento e chiede l’arresto e l’interrogatorio dell’APC Candidato presidenziale, il senatore Bola Ahmed Tinubu.»

Ha inoltre affermato: “L’esercito di Jagaban, apparentemente istituito per interrompere le elezioni generali del 2023 e fare irruzione nelle unità elettorali per i voti a nome del candidato presidenziale dell’APC, il senatore Bola Ahmed Tinubu, è un affronto diretto alle forze armate della Nigeria e ad altre forze di sicurezza agenzie così come un assalto alla sovranità della nostra nazione.

“È riprovevole che Tinubu possa creare una forza canaglia solo allo scopo di minare le disposizioni elettorali e di sicurezza della nostra nazione”.

Mentre la lotta politica tra i due leader degenera ulteriormente, il Presidential Campaign Council, PCC, del Peoples Democratic Party, PDP, ha chiesto alla National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, e alla Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, di arrestare e perseguire il candidato presidenziale dell’All Progressives Congress, Asiwaju Ahmed Tinubu, per evitare di peggiorare la già brutta situazione della Nigeria.

Rivolgendosi alla stampa domenica ad Abuja, un membro del PCC, Frank Shaibu, ha spiegato che la confisca di Tinubu di $ 460.000 ritenuti proventi di reato, in particolare la vendita e la distribuzione di eroina alle autorità degli Stati Uniti, merita un’ulteriore indagine.

Senza dubbio, le campagne diffamatorie e al vetriolo parlano della qualità dei candidati lanciati dai principali partiti politici. I settuagenari in corsa per la più alta carica del paese sembrano troppo disperati ed entrambi sembrano pronti a superarsi a vicenda nella campagna di calunnia e a lanciarsi l’un l’altro con il lavello della cucina purché ciò possa far loro guadagnare il più grande premio politico. È come se i partiti avessero presentato ai nigeriani candidati profondamente imperfetti, prestando meno attenzione al carattere morale dei candidati. I partiti in futuro dovrebbero sviluppare un processo di selezione più credibile durante le primarie. Anche se non ci aspettiamo che gli angeli ci guidino, a quanto pare i due principali candidati sembrano essere intrappolati nel pozzo nero dei loro fallimenti personali e della loro turpitudine morale.

Se non altro, le campagne sono deragliate dal loro corso originale, è imperativo che i principali attori coinvolti in queste tattiche scurrili tornino sui loro passi e si attengano allo scopo originale della campagna che è quello di vendere la loro candidatura e i loro programmi ai nigeriani. Chiaramente, il fallimento di entrambe le parti nel porre fine ai mattoni e al diluvio di insulti è una strada sicura verso il Golgota politico. A questo punto, Bola Tinubu e Atiku Abubakar dovrebbero essere consapevoli che si sono preparati per una distruzione reciprocamente assicurata, e a meno che non ci sia un cessate il fuoco e richiamino all’ordine i loro cani da attacco, invariabilmente una terza forza si rivelerà essere il principale beneficiario di i loro combattimenti politici.

Alla luce di tutto ciò, è chiaro che in politica non ci sono amici o nemici permanenti, ma solo interessi permanenti. I politici sono imprevedibili. Entrambi i candidati dei partiti tradizionali, ovvero Atiku Abubakar e Bola Tinubu, sono stati alleati in passato. Quando Atiku ha incontrato Obasanjo nel 2007, è stato Tinubu a offrirgli la piattaforma dell’Action Congress per candidarsi alla presidenza. Allo stesso tempo, quando Obasanjo ha usato un sotterfugio per convincere i governatori AD nel sud-ovest a sostenere la sua candidatura per la rielezione nel 2003, è stato riferito che Atiku aveva informato Tinubu sui piani del PDP per schiacciare le elezioni governative nella regione, il che, secondo quanto riferito, ha aiutato salvare il posto di Tinubu. Al momento, la loro ambizione volteggiante li sta facendo a pezzi.

Tuttavia, il pericolo che questa tirata di insulti e incitamento all’odio fa presagire è stato evidenziato dal Consiglio nazionale per la pace. L’Anp, venerdì scorso, 20 gennaio, ha invitato i candidati presidenziali ei loro partiti politici a un altro round di colloqui di pace durante i quali sono stati costretti a firmare un nuovo impegno per il patto di pace che avevano precedentemente firmato prima delle urne. Ma l’alfiere del PDP, Atiku Abubakar e il suo compagno di corsa non hanno partecipato alla riunione.

Il co-presidente del comitato per la pace ed ex capo di stato, il generale Abdulsalami Abubakar, durante i colloqui della tavola rotonda, ha consigliato ai candidati alla presidenza di smetterla di surriscaldare la politica e di provocare tensioni nel Paese. Il generale Abdulsalami ha espresso preoccupazione per il fatto che i nigeriani siano preoccupati per il probabile esito delle prossime elezioni generali del 2023 a causa del timore che i sondaggi possano essere inconcludenti e viziati dalla violenza.

Con appena quattro settimane di anticipo sulle elezioni, Bola Tinubu e Atiku Abubakar dovrebbero rinfoderare le spade e attenersi alle questioni che sono in cima alle menti dei nigeriani, vale a dire l’insicurezza e la sfida economica. Perché in verità, sballottati dalle prevalenti sfide economiche e di sicurezza, si può scommettere che i nigeriani sono meno interessati ai panni sporchi che vengono asciugati al sole dai settantenni. Anche se entrambi i candidati del Labour Party e del New Nigeria Peoples Party considererebbero l’attuale distrazione un dono alla loro causa. Tuttavia, gli effetti deleteri dell’incitamento all’odio e del linguaggio violento non possono essere sottovalutati poiché vi sono tutte le possibilità che non solo surriscalderebbe il sistema politico, ma potrebbe trasformarsi in una diffusa violenza post-elettorale. Innegabilmente è meglio avere un cessate il fuoco invece di combattere il fuoco con il fuoco.