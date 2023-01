Nigeria: elezioni 2023, democrazia alla prova

Il 2023 è un momento critico per la Nigeria. L’anno determinerà se la Nigeria andrà avanti o andrà nella direzione opposta. È un anno magico per i nigeriani perché l’anno segnerà 24 anni di democrazia ininterrotta.

Allo stesso tempo, le elezioni generali sono previste per febbraio. Questo è il più lungo esperimento democratico da quando la nazione ha raggiunto l’indipendenza nel 1960. La prima dispensa democratica è durata dall’ottobre 1960 al gennaio 1966. Successivamente i soldati ribelli hanno preso il potere con un sanguinoso colpo di stato militare nel gennaio 1966 durante il quale è stato ucciso il primo ministro Sir Abubakar Tafawa Balewa. Successivamente, il comandante supremo delle forze armate, il maggiore generale Johnson Aguiyi Ironsi, ha represso i golpisti e ha preso il potere emergendo come capo di stato. Il regime di Ironsi fu di breve durata e fu rovesciato in un sanguinoso controcolpo di luglio che portò all’insediamento del tenente colonnello Yakubu Gowon come nuovo capo di stato. Prima del passaggio di consegne ai militari nel 1999, ci furono diversi colpi di stato consecutivi e nel mezzo,

Gli ultimi ventiquattro anni hanno visto alternarsi il potere tra il Peoples Democratic Party, PDP, che ha tenuto il potere per sedici anni, e l’All Progressives Congress, APC che è stato in sella per quasi otto anni. I nigeriani hanno avuto un assaggio di entrambe le parti e l’esperienza è stata per lo più agrodolce. Come da una porta girevole, i nigeriani hanno assistito a come i politici siano passati dall’opposizione al partito al governo e viceversa, un’indicazione che entrambi i partiti sono più o meno la stessa cosa. In ogni caso, un nuovo presidente dovrebbe essere eletto mentre i nigeriani si recheranno alle urne il 25 febbraio. Molti analisti ritengono che questa sarà una corsa a tre cavalli tra i candidati dell’All Progressives Congress, APC, Bola Tinubu, il portabandiera del Partito Democratico Popolare, PDP Alhaji Atiku Abubakar e candidato del Partito Laburista Mr. Pietro Obi. È come andare verso frontiere inesplorate. In generale, la competizione politica dal ritorno del governo civile nel 1999 è sempre stata una corsa a due tra il partito al governo e l’opposizione. Inoltre, questa è un’elezione aperta, nel senso che l’incumbent non è nel ballottaggio. È importante notare che l’ingresso di Peter Obi ha galvanizzato i giovani e ha portato a un’impennata nella registrazione di nuovi elettori che sono per lo più giovani, donne ed elettori indecisi. Circa 9,7 milioni di nuovi elettori si sono registrati per raccogliere le tessere elettorali permanenti, PVC. Questo segmento di elettori giocherà un ruolo decisivo in chi emergerà come presidente alle elezioni presidenziali di febbraio. La competizione politica dal ritorno del governo civile nel 1999 è sempre stata una corsa a due tra il partito al governo e l’opposizione. Inoltre, questa è un’elezione aperta, nel senso che l’incumbent non è nel ballottaggio. È importante notare che l’ingresso di Peter Obi ha galvanizzato i giovani e ha portato a un’impennata nella registrazione di nuovi elettori che sono per lo più giovani, donne ed elettori indecisi. Circa 9,7 milioni di nuovi elettori si sono registrati per raccogliere le tessere elettorali permanenti, PVC. Questo segmento di elettori giocherà un ruolo decisivo in chi emergerà come presidente alle elezioni presidenziali di febbraio. La competizione politica dal ritorno del governo civile nel 1999 è sempre stata una corsa a due tra il partito al governo e l’opposizione. Inoltre, questa è un’elezione aperta, nel senso che l’incumbent non è nel ballottaggio. È importante notare che l’ingresso di Peter Obi ha galvanizzato i giovani e ha portato a un’impennata nella registrazione di nuovi elettori che sono per lo più giovani, donne ed elettori indecisi. Circa 9,7 milioni di nuovi elettori si sono registrati per raccogliere le tessere elettorali permanenti, PVC. Questo segmento di elettori giocherà un ruolo decisivo in chi emergerà come presidente alle elezioni presidenziali di febbraio. È importante notare che l’ingresso di Peter Obi ha galvanizzato i giovani e ha portato a un’impennata nella registrazione di nuovi elettori che sono per lo più giovani, donne ed elettori indecisi. Circa 9,7 milioni di nuovi elettori si sono registrati per raccogliere le tessere elettorali permanenti, PVC. Questo segmento di elettori giocherà un ruolo decisivo in chi emergerà come presidente alle elezioni presidenziali di febbraio. È importante notare che l’ingresso di Peter Obi ha galvanizzato i giovani e ha portato a un’impennata nella registrazione di nuovi elettori che sono per lo più giovani, donne ed elettori indecisi. Circa 9,7 milioni di nuovi elettori si sono registrati per raccogliere le tessere elettorali permanenti, PVC. Questo segmento di elettori giocherà un ruolo decisivo in chi emergerà come presidente alle elezioni presidenziali di febbraio.

Senza ombra di dubbio, la ristrutturazione è diventata un articolo di fede. Ecco perché la ristrutturazione del sistema politico è stata in primo piano e c’è stata unanimità di intenti da parte dei candidati dei partiti tradizionali da quando si sono impegnati a ristrutturare la nazione, sostenendo che l’attuale struttura milita contro il rapido sviluppo e ostacola il regolare sviluppo delle unità costitutive della federazione. In linea di massima, la maggior parte dei candidati ha concordato sul fatto che il potere debba essere devoluto alle unità costitutive della federazione, in particolare nella polizia, nella generazione di energia, ecc. Decisamente, i candidati hanno anche convenuto che l’economia deve essere riavviata, attirando investimenti esteri diretti per rilanciare il settore manifatturiero, rilanciare il settore dei minerali solidi e ampliare la base di reddito. Più, il lavoro ha presentato una carta delle rivendicazioni, esortando i candidati ad affrontare frontalmente la corruzione. Il sindacato ritiene che la corruzione abbia ostacolato la nazione e bloccato la crescita e lo sviluppo. Inoltre, la questione del furto di petrolio è un problema enorme che richiede tutte le mani sul ponte per vaporizzare il furto che ha visto i dati di produzione della nazione al suo livello più basso tradursi in entrate in calo dal settore petrolifero che è il principale percettore di valuta estera.

Tuttavia, se c’è qualcosa di quasi certo è il fatto che il presidente Muhammadu Buhari lascerà l’incarico il 29 maggio 2023, ponendo fine al suo mandato di otto anni. Buhari sembra ansioso di fare la sua uscita nonostante abbia combattuto con le unghie e con i denti per cercare la carica più alta del paese. Buhari ha reso una cantilena il suo desiderio di ritirarsi nella sua fattoria a Daura dopo il 29 maggio. Dice che vuole essere lontano da Abuja per evitare problemi. Inoltre Buhari dice di aver fatto del suo meglio per la nazione, anche se pensa che i nigeriani abbiano l’impressione che il suo meglio non sia abbastanza. In ogni caso, è previsto un regolare trasferimento di potere tra l’attuale titolare e il suo successore. Buhari lascerà l’incarico all’età di 80 anni e sarà il capo di stato più anziano nella storia politica della Nigeria. Inoltre, se tutto va secondo i piani,

Nonostante diversi sondaggi proiettassero Bola Ahmed Tinubu, Atiku Abubakar e Peter Obi del partito laburista come primi classificati, tuttavia, analisti e bookmaker sono stati riluttanti a impegnarsi con uno dei candidati, preferendo invece sostenere che le elezioni potrebbero non essere vinte. al primo scrutinio, considerando il fatto che la dinamica della corsa è cambiata a causa dell’ingresso di Mr. Peter Obi nelle elezioni presidenziali che normalmente dovrebbero essere una doppia gara tra l’APC al potere e il principale partito di opposizione, il Peoples Democratic Party, PDP. Anche così, il principale partito di opposizione si presenta alle elezioni da una posizione di debolezza poiché cinque governatori comunemente chiamati G5 hanno espresso le loro riserve sull’avere sia il candidato che il presidente del partito dalla stessa zona e hanno quindi negato il loro sostegno ad Atiku Abubakar. Inoltre, ci sono rapporti secondo cui i governatori del G-5 sono in trattative segrete con Asiwaju Bola Tinubu al fine di gettare il loro peso dietro di lui. Si ritiene che colloqui simili siano in corso con Peter Obi del partito laburista. Già l’ex presidente Olusegun Obasanjo ha appoggiato il signor Peter Obi del partito laburista, dicendo che ha quello che serve per guidare la nazione. L’approvazione di Obasanjo ha generato scalpore nei campi di Tinubu e Atiku, con entrambi i partiti che affermano che Obasanjo non ha valore elettorale. Inoltre, il capo Edwin Clark, un anziano statista e leader della nazionalità etnica Ijaw ha appoggiato Obi, ma il generale Ibrahim Babangida ha negato di appoggiare il candidato laburista. Peter Obi del partito laburista. Già l’ex presidente Olusegun Obasanjo ha appoggiato il signor Peter Obi del partito laburista, dicendo che ha quello che serve per guidare la nazione. L’approvazione di Obasanjo ha generato scalpore nei campi di Tinubu e Atiku, con entrambi i partiti che affermano che Obasanjo non ha valore elettorale. Inoltre, il capo Edwin Clark, un anziano statista e leader della nazionalità etnica Ijaw ha appoggiato Obi, ma il generale Ibrahim Babangida ha negato di appoggiare il candidato laburista. Peter Obi del partito laburista. Già l’ex presidente Olusegun Obasanjo ha appoggiato il signor Peter Obi del partito laburista, dicendo che ha quello che serve per guidare la nazione. L’approvazione di Obasanjo ha generato scalpore nei campi di Tinubu e Atiku, con entrambi i partiti che affermano che Obasanjo non ha valore elettorale. Inoltre, il capo Edwin Clark, un anziano statista e leader della nazionalità etnica Ijaw ha appoggiato Obi, ma il generale Ibrahim Babangida ha negato di appoggiare il candidato laburista.

Tuttavia, la campagna è stata caratterizzata da un alto grado di intolleranza, denigrazione, attacchi scurrili e velenosi, nonché omicidi. Inoltre, la crisi che sta scuotendo il Peoples Democratic Party (PDP) è esplosa quando l’ufficio elettorale di Rivers State di Atiku Abubakar è stato sigillato. Secondo il consiglio della campagna presidenziale del PDP statale, il governo statale ha ordinato il sigillo dell’ufficio della campagna. Il Governatore dello Stato di Rivers, Nyesom Wike, poche settimane fa ha firmato l’Ordine Esecutivo 22 che proibisce la citazione di sedi elettorali da parte di partiti politici nelle aree residenziali senza l’approvazione del governo. Ma il team dei media del PDP Presidential Campaign Council, PCC, Rivers State ha gridato allo scandalo, dichiarando di aver precedentemente richiesto l’approvazione dal governo statale ma non ha ricevuto alcun feedback per diverse settimane. Il gruppo, pertanto, ha condannato “l’atto perché si ripercuote sul nostro diritto fondamentale alla libera espressione di interesse”. Diceva anche: “Questa mossa eclatante del governo statale di Rivers, vista nel prisma della politica, tende a militarizzare la nostra democrazia e rende il nostro caro stato politicamente recessivo quando giustapposto ad altri stati del paese”.

Inoltre, nello Stato di Lagos, il candidato governatore del Partito democratico popolare, Abdul-Azeez Adediran aka Jandor, si è lamentato incessantemente che i cartelloni pubblicitari del partito sono stati abbattuti dagli agenti del governo dello Stato di Lagos. Una tendenza simile è stata osservata nello stato di Benue e in molti altri stati in cui l’opposizione viene imbavagliata e i loro cartelloni pubblicitari vengono abbattuti.

In grandi e piccoli modi, il linguaggio intemperante impiegato dai politici ha dato vita alla violenza. Ecco perché la politica infiammabile portata avanti da coloro che cercano alte cariche ha iniziato a farsi sentire. Ricordiamo che lo scorso novembre, la donna leader del partito laburista nell’area del governo locale di Kaura nello stato di Kaduna, la signora Victoria Chimtex, è stata orribilmente assassinata da uomini armati che hanno invaso la sua residenza di notte e le hanno sparato. Appena tre settimane dopo, anche il candidato della Camera dell’Assemblea del partito laburista per il collegio elettorale statale di Onu Imo, il signor Christopher Elehu, è stato assassinato da uomini armati che gli hanno sparato ripetutamente e gli hanno bruciato la casa. Allo stesso modo, un capo del Partito Democratico del Popolo (PDP) identificato come Mudasiru Baraka è stato ucciso mercoledì scorso da sospetti uomini armati nella città di Oyo. Baraka,

Inoltre, uomini armati sconosciuti hanno ucciso cinque aiutanti, compreso il personale di sicurezza, durante un attacco al convoglio di un senatore nello stato di Anambra a settembre. Il convoglio del senatore Ifeanyi Ubah è stato attaccato a Enugwu-Ukwu, una comunità nell’area del governo locale di Njikoka di Anambra, ma è fuggito senza ferite perché viaggiava in un veicolo antiproiettile, ha detto a Reuters il portavoce Kameh Ogbonna. Ogbonna ha detto che era nella stessa macchina con Ubah al momento dell’attacco, che ha descritto come un tentativo di omicidio. Inoltre, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, l’ex governatore dello Stato di Imo, il signor Ikedi Ohakim, è sfuggito all’assassinio per baffi quando uomini armati sconosciuti hanno attaccato il suo convoglio uccidendo quattro membri del personale di sicurezza a lui assegnato. Il convoglio di Ohakim è stato attaccato lunedì a Oriagu, Ehime Mbano LGA dello stato di Imo. Secondo Ohakim,

Allarmata dalla recrudescenza della violenza, la Human Rights Writers Association of Nigeria (HURIWA) ha condannato l’assassinio di due candidati del partito laburista nello Stato di Imo e di una donna leader nello Stato di Kaduna nell’arco di quattro settimane. Il coordinatore nazionale di HURIWA, il compagno Emmanuel Onwubiko, in una dichiarazione, ha affermato che la verità è che i partiti politici dominanti e cosiddetti mainstream sono spaventati a morte dai diversi sondaggi di opinione credibili condotti da sondaggisti indipendenti che indicano l’invincibilità del candidato presidenziale del partito laburista. Il gruppo ha invitato le agenzie di sicurezza ad arrestare gli autori dell’atto atroce e a non nascondere gli omicidi politici sotto il tappeto poiché l’inerzia potrebbe alimentare maggiormente questo atto imperdonabile e atroce.

Nonostante tutto ciò, il presidente Buhari ha assicurato che la Commissione elettorale nazionale indipendente, INEC, non ha scuse per portare a termine il suo mandato conducendo elezioni libere ed eque nel 2023. Tuttavia, gli attuali attacchi alle strutture dell’INEC rappresentano un chiaro e presente pericolo per lo svolgimento delle elezioni generali. All’ultimo conteggio, le strutture INEC hanno registrato diversi attacchi in tutta la nazione. Secondo i rapporti, l’INEC ha subito 47 attacchi alle sue strutture e ai suoi uffici dal febbraio 2019. Gli osservatori ritengono che gli attacchi siano tentativi deliberati di far fallire le elezioni generali del 2023.

“Si tratta di attacchi a seguito di violenze legate alle elezioni, proteste non correlate alle elezioni e attività di teppisti e uomini armati sconosciuti”, ha affermato il presidente dell’INEC, Mahmud Yakubu. Inoltre, l’INEC riferisce che la maggior parte degli attacchi alle sue strutture sono stati orchestrati da teppisti e uomini armati sconosciuti, mentre alcuni sono stati il ​​risultato di violenze post-elettorali e teppisti durante le elezioni.

Sembrerebbe parte di un piano orchestrato per destabilizzare l’INEC e possibilmente far fallire le prossime elezioni; il presidente dell’INEC Prof Mahmud Yakubu è stato preso di mira dai politici desiderosi di far deragliare le elezioni. Nei tribunali sono state istituite cause frivole per contestare il suo nome e gettare la sua reputazione in discredito e obbrobrio.

Già un’alta corte del territorio della capitale federale (FCT) a Garki ha respinto le accuse di false dichiarazioni patrimoniali contro Mahmud Yakubu, presidente della Commissione elettorale nazionale indipendente (INEC). Il tribunale ha anche impedito al Dipartimento dei servizi statali (DSS), alla polizia e all’Ufficio del codice di condotta (CCB) di indagare su Yakubu sulla sua dichiarazione patrimoniale.

Una Somadina Uzoamaka aveva intentato una causa contrassegnata FCT/HC/GAR/CV/47/2022, contro il procuratore generale della federazione (AGF) e Yakubu, chiedendo tra l’altro un ordine di ingiunzione obbligatoria che dirigeva e obbligava il presidente dell’INEC di dimettersi in attesa delle indagini e dell’esame delle varie accuse contro di lui da parte delle varie forze dell’ordine.

L’attore ha anche pregato il tribunale di emettere un divieto di 10 anni al presidente dell’INEC, escludendolo dal ricoprire o assumere cariche pubbliche, e ha affermato che Mahmood ha acquistato proprietà con fondi illeciti.

Tuttavia, il capo di stato maggiore dell’esercito, Faruk Yahya, ha assicurato che gli sforzi per la sicurezza sono stati intensificati e ha affermato che i militari e le altre agenzie di sicurezza non stanno cedendo nei loro sforzi per sostenere l’impresa.

“L’ordine di marcia del signor Presidente per migliorare la situazione della sicurezza in modo che possa consegnare una nazione protetta è ciò che stiamo portando avanti in collaborazione con l’aeronautica militare nigeriana, la marina e altre agenzie di sicurezza”, ha affermato. Il capo dell’esercito ha sottolineato che “a Dio piacendo, continueremo a migliorare la situazione e a preparare il terreno per lo svolgimento delle elezioni del 2023”.

Tuttavia, la prognosi per il 2023 sembra triste. Da tutte le indicazioni, i nigeriani dovrebbero prepararsi a maggiori difficoltà economiche poiché l’amministrazione entrante dovrebbe rimuovere il sussidio per il petrolio che è aumentato a circa 2 trilioni di naira all’anno. Tuttavia, i principali promotori hanno espresso la necessità di una graduale eliminazione del sussidio. Qualunque cosa accada, ciò si tradurrà in un aumento dei costi dei prodotti petroliferi e nella conseguente spirale dei prezzi dei prodotti alimentari e di altri beni di consumo. Prevedibilmente, l’inflazione continuerà a salire a causa delle drastiche misure economiche previste. Questo passaggio necessario ma inevitabile può portare a proteste e disordini sociali.

Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sulla raffineria Dangote da 25 miliardi di dollari che dovrebbe entrare in funzione nel secondo trimestre del 2023, in cui la Nigeria National Petroleum Company, NNPC ha una partecipazione del 20% nella società e il GMD della NNPC Mele Kyari ha ha espresso ottimismo sul fatto che NNPC avrà accesso al 20% di tutta la produzione della raffineria di Dangote, che dovrebbe facilitare la fornitura e la distribuzione di prodotti petroliferi in tutto il paese. Una volta completato, dovrebbe avere la capacità di elaborare circa 650.000 barili al giorno di greggio, il che la rende la più grande raffineria a treno singolo del mondo. Allo stesso modo, il governatore della Banca centrale Godwin Emefiele ha affermato che la nazione risparmierà circa il 40% del forex speso per l’importazione di prodotti petroliferi e fertilizzanti una volta che la raffineria di Dangote entrerà in funzione.

Detto questo, chiunque emergerà come presidente erediterà un’economia sclerotica, un’elevata disoccupazione, un’inflazione galoppante, un enorme fardello del debito, un settore energetico travagliato, un’istruzione superiore a brandelli, un settore sanitario moribondo e una granata politica sotto forma di sussidio al petrolio che l’attuale amministrazione ha eluso e passato all’amministrazione entrante poiché si è impegnata a rimuovere i sussidi entro il 2023. L’amministrazione Buhari ha evitato di rimuovere i sussidi al petrolio temendo un forte contraccolpo da parte del pubblico. Ancora più importante, l’alto livello di insicurezza rappresenta ancora una grande sfida per l’amministrazione entrante. La sfida che aspetta richiede sagacia politica e coraggio e saggezza straordinari.