Quando il leader della fazione di Boko Haram Abubakar Shekau ha rivendicato la responsabilità del rapimento di massa nel dicembre 2020 di oltre 300 studenti nello Stato di Katsina, nel nord-ovest della Nigeria, non è stato preso sul serio, nemmeno dal governo. Questo nonostante il fatto che il video di prova della vita provenisse dalla fazione Jamā’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihād (JAS), guidata da Shekau. La gente ha ritenuto che, poiché il rapimento è stato effettuato da banditi, soprattutto in una regione in cui si pensava che Boko Haram non fosse presente, l’affermazione del gruppo fosse solo propaganda.

Una ricerca dell’ISS mostra che non solo JAS ha partecipato al rapimento, ma che il legame tra il gruppo e i banditi è precedente all’incidente.

Boko Haram, in particolare sotto Shekau, è da tempo interessata ad espandere la sua base oltre il nord-est della Nigeria. E le sue regioni nord-occidentali e centro-settentrionali stanno diventando sempre più le sue aree a causa del deterioramento della sicurezza.

L’interesse del gruppo per queste regioni, in particolare il nord-ovest, può essere ricondotto, dice la ricerca, a un video interno del 2014 ‘Messaggio a Fulanis’. In esso, Shekau esprime ‘gratitudine’ ai combattenti nello Stato di Katsina e in altri luoghi non specificati.

Circa sei anni dopo, in quella che sembrava essere un’ulteriore conferma dell’interesse di Shekau per le regioni, i combattenti di Boko Haram hanno inviato i saluti ai loro colleghi negli Stati di Zamfara e Niger in un video diffuso dal gruppo. Tre settimane dopo, il saluto è stato ricambiato dai combattenti nello Stato del Niger.

Secondo Malik Samuel, ricercatore ISS, le ragioni delle incursioni in questi territori includono il desiderio di creare uno stato islamico che vada oltre il nord-est, il reclutamento e i guadagni finanziari dai pagamenti del riscatto e altre attività come l’estrazione dell’oro illegale.

Ma un altro motivo importante è creare un diversivo. Fomentare minacce alla sicurezza altrove rimuove o riduce la pressione delle forze di sicurezza sul nord-est, in particolare la foresta di Sambisa. Questo dà a Shekau un po ‘di respiro dalle operazioni militari nella sua base di Sambisa.

Inoltre, afferma Samuel, i militari potrebbero tagliare le sue catene di approvvigionamento e il morale dei suoi combattenti sarebbe danneggiato da una mossa considerata codarda. Ciò potrebbe portare a una rivolta e forse a un’altra scissione.

Ha quindi senso che JAS abbia invece utilizzato l’insicurezza nelle regioni al di fuori del nord-est per creare più problemi alle forze di sicurezza. E la presenza di criminali in queste regioni gli offre la piattaforma per farlo senza problemi.

La ricerca della ISS mostra che un gruppo di ex membri di Boko Haram guidati da Adam Bitri – un membro pioniere del gruppo e amico intimo del defunto fondatore Mohammed Yusuf e Shekau – è stato cruciale nell’alleanza tra banditi e JAS.

Bitri è fuggito da un alloggio fornito dal governo nello stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria, nel 2019 in attesa di iscriversi al programma di deradicalizzazione. Ha collaborato con i rapitori a Zaria e Birnin Gwari, un focolaio di criminalità nello stato, e ha ristabilito un legame con JAS.

Un altro giocatore importante nell’alleanza è Sadiku, un comandante JAS Fulani, che conosceva già le regioni perché faceva la spola tra il nord-est e il nord-ovest mentre era di base a Sambisa. Durante una delle sue visite nel nord-ovest nel 2019, ha pianificato l’omicidio di Bitri per aver presumibilmente tradito Shekau. Bitri aveva disertato nella fazione rivale della provincia dell’Africa occidentale dello Stato islamico e poi ha accettato l’offerta di deradicalizzazione del governo.

Poco dopo la morte di Bitri, Shekau inviò una delegazione guidata da Sadiku per assicurarsi che la sua morte non avrebbe messo a repentaglio il rapporto fiorente con alcuni dei gruppi di banditi a lui fedeli. La delegazione, che doveva essere stabilita nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali, ha facilitato un trattato tra quei gruppi fedeli a Shekau e quelli no. Il trattato proibiva a ciascuna parte di attaccare l’altra o di fornire informazioni sull’altra alle forze di sicurezza.

Come in altre parti del Paese, secondo Samuel, le principali questioni che contribuiscono all’insicurezza nelle regioni nord-occidentali e centro-settentrionali includono la polizia. Molte comunità non sentono la presenza del governo, soprattutto nell’area della sicurezza e della protezione. Ciò consente ai gruppi criminali di intervenire e trarne vantaggio stipulando contratti sociali con le comunità, non che queste comunità abbiano altra scelta. Per alcuni, collaborare con gruppi estremisti violenti e criminali significa sopravvivere e negoziare la loro sicurezza.

La Nigeria deve affrontare l’enorme problema affrontato dalle sue forze di polizia. Con una popolazione di oltre 200 milioni di persone, il rapporto tra polizia e cittadini di 1: 540 è inferiore alla raccomandazione delle Nazioni Unite. Nonostante questa inadeguatezza, più della metà del personale di polizia del Paese è impiegato da privati ​​e organizzazioni che hanno i soldi per pagarli.

Oltre alla mancanza di fondi per la polizia, aggiunge Samuel, altri problemi sono la corruzione, le violazioni dei diritti umani e la mancanza di formazione nelle moderne tecniche di polizia, tra gli altri. Il governo della Nigeria deve dare la priorità a tutti questi problemi, con urgenza.

