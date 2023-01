Netanyahu può dare la priorità al pivot asiatico di Israele?

Il partito Likud di Benjamin Netanyahu è pronto a formare una stabile coalizione di estrema destra di 64 seggi dopo le elezioni legislative del novembre 2022. La forma di questo governo, insieme al processo penale personale di Netanyahu, influenzerà il modo in cui questo nuovo governo affronta le relazioni di Israele con l’Asia.

Durante il lungo periodo di Netanyahu come primo ministro dal 2009 al 2021, ha guidato il perno di Israele verso l’Asia. L’amministrazione Netanyahu ha avviato negoziati di libero scambio con Cina, India, Corea del Sud e Vietnam. I legami di difesa con la Thailandia sono stati avviati nel 2017, la cooperazione in materia di sicurezza con la Corea del Sud e le Filippine è cresciuta e sono fiorite le vendite di armi a India e Vietnam .

Ma il punto culminante del perno di Israele verso l’Asia è stato nelle sue relazioni con la Cina. Netanyahu era molto orgoglioso di promuovere i legami commerciali e tecnologici con la Cina. I paesi hanno stretto una partnership per l’innovazione nel 2013 , con Netanyahu che ha istituito il Comitato congiunto Israele-Cina per la cooperazione per l’innovazione.

Gli sforzi per “mettere il chip israeliano nella macchina cinese”, come ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante una visita in Israele, hanno presto portato a una seconda visita in Cina di Netanyahu. Durante quel viaggio del 2017, lui e il presidente cinese Xi Jinping hanno deciso di elevare lo status del rapporto a un partenariato globale per l’innovazione .

Mentre Netanyahu prende ancora una volta le redini come primo ministro israeliano dopo una pausa di oltre un anno, si trova ad affrontare un mondo che cambia e un contesto interno molto diverso.

Sul fronte internazionale si sono intensificate le tensioni tra Cina e Stati Uniti . Non solo le sanzioni dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Cina sono rimaste in vigore sotto il presidente Joe Biden, ma sono state intensificate a livelli mai visti prima . La comunicazione tra i due rivali si è deteriorata , raggiungendo un nuovo minimo con la visita a Taiwan del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. La preoccupazione degli Stati Uniti per la cooperazione high-tech di Israele con la Cina è continuata, specialmente in aree come l’intelligenza artificiale, il cyber e la progettazione di chip.

Allo stesso tempo, i media israeliani hanno ampiamente riportato notizie preoccupanti dalla Cina. I rapporti hanno coperto il trattamento dei musulmani uiguri nel nord-ovest della Cina e le implicazioni della nuova legge sulla sicurezza nazionaledi Hong Kong . Durante il periodo in cui Netanyahu sedeva all’opposizione, la percezione pubblica della Cina in Israele è peggiorata.

Allo stesso tempo, gli accordi di Abramo – che hanno stabilito relazioni diplomatiche tra Israele, Emirati Arabi Uniti (EAU), Marocco e Bahrein – hanno continuato a rafforzarsi , con gli Emirati Arabi Uniti e Israele che hanno concluso un accordo di libero scambio in quattro mesi record.

Con l’amministrazione Biden che guarda all’India per controbilanciare la Cina non solo in Asia ma anche in Medio Oriente , ha contribuito a formare I2U2 come una partnership che collega l’Asia orientale e occidentale. I membri del gruppo I2U2 – India, Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti – hanno deciso di lanciare un progetto congiunto di tecnologia alimentare. Secondo l’accordo, la tecnologia israeliana e il finanziamento degli Emirati Arabi Uniti contribuiranno anche a formare un centro di ricerca e sviluppo in India.

Con il ritorno al potere di Netanyahu, ci si potrebbe aspettare che riprenderà il suo ruolo di statista internazionale che cerca di consolidare la posizione di Israele in Asia. Ma questa volta Netanyahu si trova di fronte non solo a un mondo diverso, ma anche a una coalizione diversa. Per la prima volta, Netanyahu e il suo partito Likud saranno il braccio di sinistra della coalizione di governo israeliana, che sarà composta principalmente da partiti di destra e religiosi che sono visti da alcuni nell’amministrazione statunitense come estremisti.

Durante la sua ultima corsa come primo ministro, Netanyahu è stato personalmente coinvolto nel perno di Israele verso l’Asia, ma ora si concentrerà sulla gestione della sua coalizione mantenendo le sue numerose promesse elettorali. I partiti che lo hanno messo al potere chiederanno che il primo ministro si concentri sui suoi impegni nei loro confronti in merito agli insediamenti e alla complessa questione del potere giudiziario nello stato di Israele, due argomenti che non si adattano bene all’attuale amministrazione di Washington.

Per il prossimo futuro, Netanyahu, che Washington considera un sostenitore del partito repubblicano , si concentrerà sulle preoccupazioni interne. Ma questo non significa che il perno di Israele verso l’Asia sia terminato.

Il successo del governo guidato da Naftali Bennett e Yair Lapid durante il 2021-2022 nel promuovere i legami con l’Asia sembra ben posizionato per continuare. Un accordo di libero scambio con il Giappone è in fase di negoziazione e il ministro della Difesa israeliano uscente Benny Gantz ha firmato un memorandum per la cooperazione in materia di difesa con il suo omologo giapponese Yasukazu Hamada nell’agosto 2022. Il memorandum consentirà ai due paesi di ampliare gli scambi di difesa, strategici e militari.

Mentre la cooperazione con l’Asia continuerà ad espandersi e ad approfondirsi, la gestione delle relazioni con la Cina si rivelerà più difficile. Essendo un politico esperto ed esperto, Netanyahu sceglierà le sue battaglie. Washington potrebbe benissimo scoprire che la conformità israeliana con la sua politica cinese arriverà più facilmente.

Il 15° primo ministro israeliano probabilmente contribuirà meno direttamente all’attuale rotazione di Israele verso l’Asia. Mentre si occupa del suo caso criminale , terrà d’occhio le prospettive più vicine a casa: espandere i legami con il Bahrain , perseguire il riscaldamento delle relazioni con la Turchia , continuare a costruire sugli accordi di Abramo e coltivare le relazioni con l’Arabia Saudita . Netanyahu, ovviamente, si concentrerà anche sull’affrontare la minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dall’Iran e dai suoi delegati.

Ma l’attenzione interna e regionale di Netanyahu non definirà l’immagine di Israele in Asia, dove c’è un crescente interesse per la sua innovazione avanzata, capacità tecnologiche e sistemi di difesa. Allo stesso tempo, l’Asia continuerà a presentare molte opportunità per Israele. Le relazioni commerciali, tecnologiche e di difesa con l’Asia, iniziate sotto Netanyahu e ampliate sotto l’ex primo ministro Bennett, continueranno a crescere sotto il nuovo governo.