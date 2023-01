Nessuno vincerà una guerra lunga in Ucraina

È nel nostro interesse – e in quello degli ucraini – evitare una guerra prolungata in Ucraina. C’è una linea importante tra l’Occidente che aiuta l’Ucraina a difendersi, intensificando la guerra a un livello pericoloso e semplicemente facendo avanzare una guerra di logoramento – l’ultima delle quali potrebbe finire per giocare nelle mani dei russi.

Dato il costo catastroficamente alto dell’invasione della Russia in termini umani, economici e politici, e dato che anche coloro che sostengono di continuare ad armare l’Ucraina affermano che l’esito della guerra non è chiaro , o addirittura impossibile da vincere , gli Stati Uniti dovrebbero abbinare la loro assistenza militare con passi concreti per gettare le basiper una fine pacifica della guerra. I tempi potrebbero essere maturi grazie al fatto che gli aiuti occidentali ei successi ucraini sul campo di battaglia hanno posto l’Ucraina in una posizione favorevole per i negoziati.

Sebbene alcuni analisti comprendano l’urgenza di porre fine alla guerra, tra cui Condoleezza Rice e Robert Gates, entrambi ex funzionari del gabinetto della sicurezza nazionale nell’amministrazione George W. Bush, sostengono di farlo armando l’Ucraina con missili a lungo raggio e altri armi offensive nella convinzione di poter prevalere contro la Russia. Altri, leggermente più consapevoli dei rischi di escalation di una strategia di “sconfitta totale”, tra cui Ivo Daalder del Chicago Council on Global Affairs e James Goldgeier della Brookings Institution, non sembrano vedere un conflitto prolungato come qualcosa da evitare a tutti i costi . Sostengono invece che una guerra prolungata è lo scenario più probabile e che l’Occidente dovrebbe fare del suo meglio per sostenere l’Ucraina in questo. Nessuno dei due approcci porterebbe a un risultato positivo.

L’approccio della “vittoria totale” discusso da Rice e Gates comporterebbe passare all’offensiva per riconquistare tutto il territorio allo stato precedente al 2014. L’escalation non è vista come un vero ostacolo al raggiungimento di questa vittoria quasi certa. Questo è altamente sconsiderato. Inoltre, questa linea argomentativa non tiene conto delle difficoltà che l’Ucraina avrebbe a governare la penisola se riuscisse a riconquistarla, poiché i Crimea rimangono per lo più favorevoli all’annessione russa. La maggior parte degli analisti riconosce la popolarità dell’annessione della Crimea nel 2014 tra i russi, suggerendo che la maggior parte dei russi sarebbe anche a favore della difesa della penisola a tutti i costi.

Insieme ad altre capacità convenzionali non sfruttate, il Cremlino possiede il più grande arsenale nucleare del mondo a sua disposizione. Il portavoce capo del Cremlino Dmitri Peskov non ha escluso l’uso di armi nucleari nel caso in cui il Paese dovesse affrontare una minaccia esistenziale e lo stesso Vladimir Putin ha ripetutamente ammonito che qualsiasi attacco alla Russia potrebbe provocare una risposta nucleare.

Proprio di recente, anche il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev ha avvertito di una guerra nucleare se l’Occidente tentasse di sconfiggere la Russia in Ucraina. Mentre molti credono che la minaccia dell’escalation e della guerra nucleare sia esagerata, o affermano che queste minacce sono state screditate , scommettere su questo è immensamente poco saggio indipendentemente dal fattore di rischio, poiché i costi sarebbero enormi e irreversibili. Ciò non significa che ” cederemmo al ricatto nucleare “, ma piuttosto applicheremmo cautela alla nostra strategia. L’amministrazione Biden sembra concordare con questa logica ed è stata riluttante a fornire all’Ucraina missili a più lungo raggio, come ha ribadito Biden in una conferenza stampa durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

In alternativa, Daalder e Goldgeier sostengono che l’Occidente deve sostenere un conflitto prolungato in Ucraina, poiché nessuna delle due parti si presenterà al tavolo dei negoziati. Questo sostegno includerebbe continui aiuti militari, contenendo le maggiori ambizioni della Russia mantenendo le sanzioni economiche e isolando Mosca diplomaticamente, e assicurando che il conflitto non degeneri. Mentre il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina non dovrebbe vacillare, la nostra priorità dovrebbe essere cercare di porre fine alla guerra. Anche se alcuni hanno sostenuto che una lunga guerra con la Russia sia un ottimo affare poiché stiamo indebolendo il paese a un costo molto basso, un conflitto prolungato ha importanti conseguenze di vasta portata che devono essere evitate.

La Russia e l’Ucraina hanno perso ciascuna almeno 100.000 soldati, secondo le stime militari europee e statunitensi. Secondo il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, sono morti circa 40.000 civili ucraini. Lo stato ucraino sta camminando su una linea sottile con la sua economia a brandelli, completamente dipendente dall’Occidente per un’ancora di salvezza. A questo punto, i danni all’economia ucraina hanno superato di gran lunga i danni all‘economia russa. Inoltre, la Russia sembra avere la capacità di continuare a bombardare incessantemente le infrastrutture ucraine. Una lunga guerra impedirebbe al governo ucraino di ricostruire le proprie infrastrutture, attrarre investimenti e diventare una vera e propria democrazia, il che ostacolerebbe gravemente la capacità dell’Ucraina di compiere passi concreti verso l’integrazione nell’UE.

Un conflitto irrisolto lascia irrisolti anche problemi di sicurezza più ampi tra la Russia e l’Occidente, causando insicurezza a lungo termine in tutto il continente. Gli squilibri strutturali sono stati un importante punto di contesa nelle relazioni russo-occidentali sin dalla fine della Guerra Fredda, questioni che non si risolveranno da sole senza intraprendere passi concreti per affrontarle. Una di queste questioni è l’allargamento della NATO (che solleva anche preoccupazioni sul posizionamento di basi straniere e armi strategiche) e le diverse interpretazioni dell'”indivisibilità della sicurezza”. Inoltre, il crescente nazionalismo che deriverà in Russia dal suo continuo isolamento attingerà solo alla narrativa anti-occidentale del Cremlino.

L’Europa, nel frattempo, è alle prese con una crisi economica. Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna stanno assistendo a disordini sindacali e ondate di proteste mentre i salari non riescono a tenere il passo con il precipitoso aumento del costo della vita. L’aumento vertiginoso del costo dell’energia ha costretto le industrie di tutto il continente a chiudere o sospendere la produzione, in particolare mentre Washington lancia la sua legge sulla riduzione dell’inflazione. Ciò ha allarmato i funzionari dell’UE, che temono che le imprese sposteranno la produzione negli Stati Uniti, portando alla deindustrializzazione delle principali economie europee. Il continente potrebbe vedere un conseguente aumento della disuguaglianza, del populismo e dei disordini politici, come si è visto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Questi sviluppi potrebbero creare fratture nelle relazioni transatlantiche, in particolare perché gli Stati Uniti esercitano contemporaneamente pressioni sull’UE affinché segua il suo esempio nel prendere le distanze economicamente dalla Cina, cosa che l’UE non può permettersi.

Gli americani stanno anche lottando con l’inflazione, che, sebbene non così forte come quella europea, sta inducendo le persone a dubitare sempre più del livello di sostegno del loro governo all’Ucraina se ciò significa pagare di più per cibo e gas. Secondo un sondaggio condotto a dicembre dal Chicago Council on Global Affairs, il 47% degli americani ritiene che Washington dovrebbe sollecitare Kyiv ad accontentarsi della pace il prima possibile, anche se l’Ucraina perdesse territorio.

Il tempo potrebbe benissimo essere dalla parte di Putin, in particolare perché la Russia ha tre volte la forza lavoro dell’Ucraina e una popolazione abituata a superare tempi economici difficili, a differenza di gran parte del mondo occidentale.

Sulla base delle conseguenze negative di un conflitto prolungato sopra illustrate, è nel nostro interesse porre fine a questa guerra. Piuttosto che farlo intensificando drammaticamente la guerra, dobbiamo associare la nostra assistenza militare a passi reali verso un accordo di pace in Ucraina. Gli Stati Uniti finora non hanno esaurito tutte le possibilità di avviare colloqui e dovrebbero investire molto di più in un approccio diplomatico. In quanto principale fornitore di sostegno finanziario e militare ucraino, gli Stati Uniti sono nella posizione di assumere questo ruolo. La vita e il sostentamento delle persone dipendono da questo, così come il futuro della sicurezza europea.