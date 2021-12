Milano, venerdì 17 dicembre 2021: si apre nel Carcere di Opera, e per la terza volta in questa sede, il nono Congresso di Nessuno tocchi Caino-Spes contra spem, benemerita lega internazionale di cittadini e parlamentari per l’abolizione della pena di morte voluta da Maria Teresa Di Lascia e Marco Pannella. I lavori proseguiranno per tutta la giornata successiva, sabato 18. Guidata ormai da molti anni da Sergio D’Elia, NTC ha come Tesoriera Elisabetta Zamparutti. La Presidente, Rita Bernardini è storicamente (e qualche volta stoicamente) impegnata per i diritti dei detenuti anche utilizzando lo strumento nonviolento dello sciopero della fame.

Parallelamente, con significativa sincronicità, si dipana la vicenda di Julian Assange, l”inventore’ di Wikileaks, che dal carcere brittanico sembra, da venerdì 10 dicembre scorso (2021) sempre più prendere la strada degli Stati Uniti via estradizione.

Abbiamo cominciato ad affrontare organicamente la sua vicenda su L’Indro a partire dal 3 dicembre 2021 con ‘Povero Assange. E povera Italia. Però…‘, di Gabriele Paci. Poi il 10 alla notizia del sostanziale via libera del Regno Unito all’estradizione negli Usa, abbiamo pubblicato l’ampia e analitica ricostruzione, ormai di riferimento, da parte di Michela Riviello dell’intera ‘saga’ di Assange e Wikileaks in ‘Julian Assange, una cronologia di Wikileaks‘. Cui, lo stesso giorno, faceva amaro cenno pure Gabriele Della Rovere nel suo ‘La corsa più pazza del mondo, Assange, No Vax‘, terza puntata dell’appuntamento fisso del venerdì con ‘Io ne ho viste cose che voi italiani…’.

Strade che necessariamente si incrociano ché Assange, Abele per chi crede nella libertà d’informazione e nel fatto che portare le cose alla luce del sole sia nobile compito, è contemporaneamente Caino per chi teme che quel tipo di sconvolgimento riprenda corso. In ogni caso sarebbe bello, e in ogni caso bene, che ci si aggregasse, oggi, subito, prima che sia troppo tardi, anche attorno al ‘Nessuno tocchi Assange’.