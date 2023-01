Nessun vaccino per le sfide della Cina

Il 2022 è stato dominato da tre questioni per la Cina. La prima è stata la lotta in corso contro la pandemia di COVID-19. La seconda è stata la preparazione e l’esito del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese tenutosi in ottobre. Il terzo è stato l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina alla fine di febbraio. Tutti e tre hanno lanciato sfide inaspettate, con impatti sostenuti per tutto il 2022 e oltre.

Per quanto riguarda il COVID-19, l’anno della Cina è stato caratterizzato da cambiamenti inaspettati. Nei primi mesi del 2022, i blocchi draconiani hanno visto i cittadini sopportare quasi la reclusione domestica mentre le autorità locali si adoperavano per zero trasmissioni. Mentre il resto del mondo ha allentato le proprie misure di salute pubblica e si è mosso verso un approccio più tollerante, in gran parte attraverso l’uso di vaccini e campagne di salute pubblica, la strategia della Cina è stata diversa.

Shanghai, forse la più dinamica e aperta delle aree urbane cinesi, ha visto strade vuote e spazi pubblici silenziosi nei mesi di marzo e aprile. Il governo locale, secondo quanto riferito per volere di Pechino, ha chiesto alle persone di rimanere a casa e ha imposto pesanti restrizioni alla consegna di cibo e altri beni di prima necessità. I residenti di Shanghai hanno espresso la loro rabbia con sporadiche proteste.

Le città da Zhengzhou a Pechino hanno subito misure simili. Forse le misure più dure sono state imposte a Urumqi nello Xinjiang, che ha subito oltre 100 giorni di restrizioni. La tragica morte di 10 persone intrappolate in un blocco di appartamenti in fiamme perché le uscite erano state bloccate per impedire alle persone in quarantena di andarsene, ha suscitato proteste diffuse a Pechino, Shanghai e altrove.

Sebbene le proteste non fossero una ricorrenza delle proteste di piazza Tiananmen del 1989, hanno chiaramente fatto ascoltare la leadership centrale cinese. Nonostante le forti affermazioni secondo cui zero-COVID rimaneva l’obiettivo, entro dicembre 2022 la maggior parte delle misure è stata revocata. Mentre ci si aspettava che la Cina registrasse un picco nei casi di COVID-19 dopo aver revocato le restrizioni, la domanda era quanto fosse grave. Questo sarà un tema chiave del 2023.

L’impatto economico della pandemia ha avuto un pesante tributo sull’economia cinese. La crescita economica è diminuita ed è in gran parte scomparsa nel 2022. Ciò ha reso il 20° Congresso del Partito, tenutosi a ottobre, un affare nervoso.

Nonostante lo strenuo controllo e la sceneggiatura e la prevista conferma di Xi Jinping per un terzo mandato come segretario del partito, ci sono state alcune sorprese. Una sorpresa è stata la drammatica uscita del precedente leader del Partito e presidente cinese Hu Jintao. Il Partito è così famigeratamente opaco che anche la minima intuizione del suo funzionamento interno è significativa. Molte speculazioni sono scaturite dalla scomoda partenza di Hu, che vanno dalle voci secondo cui soffriva di demenza alla rabbia per la scelta dei nuovi leader per il Politburo, inclusa la rimozione del suo protetto, Li Keqiang.

Anche se Hu stava protestando, la sua capacità di influenzare gli eventi era chiaramente svanita da tempo. Il 24 ottobre 2022 è emersa la nuova leadership cinese: Xi a capo di un gruppo di sette con quattro nuovi entranti, tutti fedeli e strettamente legati a lui e senza credenziali economiche particolarmente eccezionali. Ma sulla loro lealtà alla sua missione nazionalista e populista, non ci sono dubbi.

Il secondo nella gerarchia, Li Qiang, è stata la nomina più sorprendente. Nonostante sia stato segretario del partito di Shanghai durante gli impopolari blocchi del COVID-19 e non abbia altre significative esperienze di leadership, è molto probabile che Li venga nominato nuovo premier cinese all’Assemblea nazionale del popolo nel 2023. Avrà un formidabile elenco di problemi da affrontare quando assume l’incarico: bassa crescita economica, aumento della disoccupazione, mercato immobiliare lento e sfide per i mercati di esportazione e la produzione cinesi.

Dal punto di vista geopolitico, il 2022 è stato dominato dalle continue e difficili relazioni con gli Stati Uniti. Le relazioni sono leggermente migliorate quando Xi Jinping ha finalmente incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al vertice del G20 in Indonesia a novembre. Questo nonostante la Cina sia stata colpita da forti controlli sulle esportazioni dagli Stati Uniti durante tutto l’anno, in particolare in aree chiave come i semiconduttori, dove la Cina rimane vulnerabile.

La vera sfida geopolitica per la Cina è stata la brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia alla fine di febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin aveva partecipato alle Olimpiadi invernali di Pechino all’inizio di quel mese e presumibilmente non ha dato un chiaro segnale al governo cinese delle sue intenzioni durante la sua visita.

Le continue contorsioni che la Cina doveva compiere per rimanere fedele al suo vicino alleato dimostravano quanto la scena mondiale stesse diventando dura per la Cina. La Cina non è un alleato dell’Occidente o dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, ma nemmeno Pechino era entusiasta dell’instabilità economica e geopolitica che la Russia ha creato a livello globale, compresi gli impatti sulla Cina in termini di aumento dei costi energetici e contrazione dei mercati occidentali.

Soprattutto, la Cina ha visto quanto fosse incompetente e mal preparato l’esercito russo. Ciò potrebbe aver fatto ripensare il suo approccio a Taiwan e a qualsiasi invasione , anche se la visita dell’ex portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ad agosto ha fatto arrabbiare la Cina abbastanza da imporre un breve blocco parziale sull’isola pochi giorni dopo la sua partenza .

Il 2023 offre molte potenziali sfide per la Cina. Xi Jinping potrebbe essere completamente sicuro della sua posizione e non dovrà affrontare un altro congresso del Partito fino al 2027. Ma la crisi ucraina, l’impatto del COVID-19 e le tensioni con gli Stati Uniti continueranno.