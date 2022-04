Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato a dir poco brillante nel suo raggiungere il pubblico occidentale. Lo schiacciante sostegno occidentale all’Ucraina è dovuto non solo alla brutalità dell’invasione illegale della Russia, ma anche all’astuzia e al carisma con cui Zelenskyy ha sostenuto la richiesta di aiuto dell’Ucraina.

Ma per quanto Zelenskyy sia stato efficace nel raccogliere il sostegno occidentale, il messaggio dell’Ucraina è stato molto meno convincente per il pubblico del Sud del mondo, dove molti Paesi hanno rifiutato di unirsi alle campagne occidentali per sanzionare l’economia russa e isolare il Paese diplomaticamente.

Questo è stato molto chiaro al Doha Forum, il mese scorso in Qatar, dove Zelenskyy e il viceministro degli Esteri ucraino Emine Dzhaparova hanno avuto una grande piattaforma. Una potente comunicatrice a pieno titolo, Dzhaparova -una tartara musulmana della Crimea- ha giocato sui temi preferiti dai leader occidentali: questa guerra in definitiva non riguarda l’Ucraina ma la sopravvivenza dell’‘ordine internazionale basato su regole‘. Anche il Presidente Joe Biden e i leader europei hanno ripetutamente inquadrato il conflitto in questi termini.

Ma qui sta la disconnessione con gran parte del Sud del mondo.

Nelle conversazioni con diplomatici e analisti provenienti da tutta l’Africa, l’Asia, il Medio Oriente e l’America Latina, è stato per me evidente che questi Paesi simpatizzano ampiamente per la difficile situazione del popolo ucraino e vedono la Russia come l’aggressore. Ma le richieste occidentali di fare costosi sacrifici tagliando i legami economici con la Russia per sostenere un ‘ordine basato sulle regole‘ hanno generato una reazione allergica.

Quell’ordine non è stato basato su regole; invece, ha dato il permesso agli Stati Uniti di violare impunemente il diritto internazionale. Il messaggio dell’Occidente sull’Ucraina ha portato la sua sordità di tono a un livello completamente nuovo ed è improbabile che ottenga il sostegno di Paesi che hanno spesso sperimentato i lati peggiori dell’ordine internazionale.

I Paesi che hanno contrastato le richieste occidentali di aiuto e unità diplomatica che hanno ricevuto più attenzione sono l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. In una brusca rottura con Washington,hanno rafforzato il loro abbraccio economico e politico alla Russia, respingendo la richiesta di Biden di abbassare i prezzi del petrolio pompando più petrolio.

Gli Emirati Arabi Uniti si sono rifiutati di denunciare l’invasione della Russia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, mentre il suo leader de facto, Mohammed bin Zayed, ha rifiutato una telefonata con Biden, ha ordinato al suo Ministro degli Esteri di recarsi in Russia per rafforzare i loro legami.



Le preoccupazioni di Riyadh e Abu Dhabi differiscono nettamente da quelle della maggior parte del più ampio Sud del mondo e sono radicate principalmente nel deterioramento dei loro legami con Washington a causa della riluttanza degli Stati Uniti ad entrare in guerra per loro conto contro l’Iran e i suoi alleati. Un diplomatico saudita ha descritto le tensioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti come «alla fine della strada per noi e Biden, ma forse anche per gli Stati Uniti».

Per il resto del Sud del mondo, vari fattori strutturali locali e più ampi hanno contribuito a esitare a sostenere l’isolamento della Russia. Le potenze sudamericane come Brasile e Messico, i pesi massimi africani Sudafrica ed Etiopia e la potenza asiatica emergente India, nel loro rifiuto di sanzionare la Russia hanno ragioni locali.

Le relazioni dell’India con la Russia risalgono alla Guerra Fredda, quando l’Unione Sovietica pose il veto a numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Kashmir a favore dell’India. La Russia rimane uno dei principali fornitori di armi dell’India fino ad oggi. Lo stesso vale per molti Paesi africani. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, il 18% di tutte le vendite di armi russe è andato in Africa dal 2016 al 2020. La dipendenza dell’Africa dal grano e dai fertilizzanti russi e ucraini è ancora maggiore: un quarto dei Paesi africani ottiene un terzo del proprio grano da Russia e Ucraina. L’Egitto conosce fin troppo bene il significato di tutto ciò. L’aumento dei prezzi del grano in Russia e Ucraina nei mesi precedenti la primavera araba nel 2011 ha svolto un ruolo cruciale nel preparare il terreno per le proteste a livello regionale.

Ma la più ampia dipendenza o vulnerabilità del Sud del mondo dalla Russia non racconta tutta la storia.Molti di questi Stati vedono un’ipocrisia flagrante nell’inquadrare la guerra in Ucraina in termini di sopravvivenza dell’ordine basato sulle regole. Dal loro punto di vista, nessun altro Paese o blocco di Paesi ha minato il diritto internazionale, le norme o l’ordine basato sulle regole più degli Stati Uniti e dell’Occidente.

Non mancano gli esempi. Negli ultimi anni, l’America ha violato l’ordine basato sulle regole quando Donald Trump si è ritirato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per le sue critiche al trattamento riservato da Israele ai palestinesi, e si è ritirato dall’Organizzazione mondiale della sanità durante la pandemia di Covid, e ha sanzionato alti funzionari della Corte penale internazionale che stavano cercando di indagare sui crimini di guerra americani in Afghanistan -mentre ora l’Amministrazione Biden chiede alla corte di indagare sui crimini di guerra russi in Ucraina.

C’è anche la palese illegalità dell’invasione dell’Iraq da parte dell’Amministrazione George W. Bush, l’intervento di cambio di regimedell’Amministrazione Obama in Libia, il continuo sostegno degli Stati Uniti e del Regno Unito alla guerra saudita in Yemen (che ha lasciato 13 milioni di persone a rischio di fame) e la celebrazione della resistenza armata ucraina contro gli invasori russi mentre non solo condanna la resistenza palestinese contro l’occupazione israeliana, ma bandisce anche l’opposizione economica non violenta a quell’occupazione decennale. E poi c’è la ‘guerra globale al terrore’, che ha destabilizzato gran parte del Medio Oriente e del Nord Africa uccidendo più del doppio delle persone uccise dai terroristi stessinegli attacchi dell’11 settembre 2001.

In effetti, anche se gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo determinante nello stabilire le regole e le norme dell’ordine del secondo dopoguerra,hanno iniziato quasi immediatamente a infrangerle. Durante i suoi due mandati, il Presidente Dwight D. Eisenhower ha autorizzatonon meno di 104 operazioni segrete, che includevano il rovesciamento di governi e l’armamento di rivolte regionali.

Ma ora gli Stati Uniti chiedono che i Paesi del Sud del mondo facciano sacrifici enormi e costosi, con scarso riguardo per le loro vulnerabilità e esigenze di sicurezza, per salvare un ordine che gli stessi Stati Uniti sono stati in prima linea nell’erodere.

Tornare a un ordine in cui gli Stati Uniti possono continuare ad agire al di fuori del diritto internazionale equivale a chiedere al Sud del mondo di fare sacrifici insopportabili per sostenere l’eccezionalismo americano.

Inoltre, non aiuta il fatto che molti di questi Paesi si percepiscano come vittime dell’unilateralismo e dell’incoscienza americani.

La NATO, ad esempio, non è tenuta in grande considerazione in gran parte dell’Africa a causa del suo intervento militare in Libia, che ha lasciato uno strascico di morte e distruzione nel Sahel. Difendendo la posizione neutrale del suo Paese, il Presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, ha detto ai giornalisti che l’Occidente ha ‘distrutto’ la Libia, mentre diffondeva il terrorismo oltre i suoi confini.

Le conseguenze dannose dell’interventismo americano giocano un ruolo significativo nei calcoli dei Paesi del Sud del mondo. La maggior parte di loro cerca strette relazioni con gli Stati Uniti, ma a causa dell’unilateralismo degli Stati Uniti, desidera opzioni per trovare contrappesi contro il potere degli Stati Uniti quando necessario. L’emergere di un sistema multipolare fornisce ai Paesi del Sud del mondo un certo grado di protezione contro l’avventurismo americano, mentre in gran parte vedono l’intervento militare della Russia in Ucraina come un ‘affare europeo’ che non cambia il quadro globale più ampio, in cui bilanciare le opzioni Stati Uniti/Russia.

Come scrive l’ex consigliere per la sicurezza nazionale indiano Shivshankar Menon, la maggior parte delle capitali asiatiche considera il conflitto come una guerra «per l’ordine di sicurezza europeo, non una conflagrazione globale epocale». Rimanere invischiati in quel conflitto regionale non ha molto senso per molti nel Sud del mondo, e certamente non per il bene di ripristinare un ordine imperfetto che ha dato un vantaggio indebito all’Occidente.

In effetti, la ‘gioia‘ con cui alcuni analisti occidentali vedono la guerra in Ucraina come una ‘opportunità strategica‘ per riaccendere una Guerra Fredda tra democrazie e autocrazie -gli studiosi Michael Beckley e Hal Brands sono arrivati al punto di dire che Putin ha «inavvertitamente fatto agli Stati Uniti e ai suoi alleati un enorme favore»creando questa finestra- sembra solo allontanare ulteriormente il più ampio Sud del mondo.

Per l’Ucraina, il sostegno del Sud del mondo potrebbe non essere una priorità assoluta. Ma per gli Stati Uniti, c’è una lezione importante qui. Se avesse perseguito una politica estera più contenuta negli ultimi decenni, avrebbe potuto trovare molto più facile radunare la comunità globale dalla sua parte contro l’aggressione di un’altra potenza nucleare.