Nel mondo, poche idee, ma ben confuse

Parlavo l’altro giorno dello stato confusionale del nostro Governo, sempre più evidentemente fatto di dilettanti rancorosi allo sbaraglio, che si odiano e stanno insieme solo per convenienza nell’illusione che noi non ci accorgiamo di tutto ciò e ciò che accade ogni giorno, mi conferma nell’idea.

Certamente, è addirittura evidente alla virile Presidente Giorgia Meloni, che la cosa per ora le conviene: appare ogni giorno di più l’unico punto di riferimento, benché confuso e incostante, in un bailamme creato da un Matteo Salvini ormai preda di sé stesso, ma che non viene deposto perché ci sono le elezioni e il suo avversario principale, Luca Zaia, è nei guai tra i vari Crisanti e non so che altro. E anche aggravato, da un Silvio Berlusconi sempre più privo di carisma, pieno di rancori e ancora all’inseguimento dell sua fantasie centriste suggerite e stimolate in parte dalle ‘mosse’ ambigue e ciniche del duo ‘Renzalenda’ (Renzi+Calenda, dove il ‘+’ è decisivo, caro Calenda) che gli fanno intravvedere quella possibilità di mollare una destra che perfino per Berlusconi è troppo a destra, ma che usa il ‘tenero’ (permettetemi il termine) Antonio Tajani come punta di diamante (!) della sua azione politica: una punta un po’ spuntata direi, sempre che Tajani, come mi domandavo l’altro giorno, sia effettivamente vivo.

Conviene, dicevo, alla Meloni, perché appare (ma sempre più ‘appare‘) l’unica che ha la capacità di fare qualcosa, anche se non più di avere una linea comprensibile: sale nei sondaggi, ma gli italiani fanno presto a cambiare idea e il terremoto della benzina e di altro non sarà di modesta entità. Non illudiamoci, è solo l’inizio.

Certo ora assisteremo alle urla di gioia, preferisco non pensarci nemmeno, della virile signora, che dirà, se Salvini non la avrò battuta sul tempo, che l’arresto di Messina Denaro è tutto merito suo … alle solite!

Per di più, ormai è evidente anche ai polli, il virile sarà pure tale, ma in politica estera ha idee poche e molto confuse: fuori di Italia c’è solo puppù, i migranti sono la nostra morte, Macron è un arrogante, e l’UE deve imparare che «la pacchia è finita» e poi aggiunge ad un giornalista che «non è interesse dell’Italia spaccare l’UE» … cioè vive sulla luna: uno dice all’UE che ti sta dando 200 miliardi (sia pure a credito, ma agevolatissimo e che ti sta dicendo che col MES, se e quando ne avessi bisogno, ti può dare altri 36 miliardi, certo controllando come per gli altri che non li spendi in cotillon) e dice a quello che te li dà e te li offre che la pacchia è finita e per di più è talmente fuori dalla realtà da immaginare che potrebbe ‘spaccare’ l’Europa, ma non lo fa perché non conviene … a noi: una così se non viene presa sul serio (cioè non veniamo presi sul serio noi italiani!) è il minimo. Tanto più che poi va dalla von der Leyen a sganasciarsi e dire che farà tutto bene e disciplinatamente … lì, poi qui fa la faccia feroce.

Ma tant’è.

Quello di cui volevo parlare è che lo stato di confusione al quale assistiamo qui, io lo vedo, e con grandissima preoccupazione a livello mondiale: i raffinati direbbero globale, ma mondiale è più chiaro, anzi si dovrebbe dire universale.

Che la cosiddetta globalizzazione o mondializzazione (come dicono gli odiati francesi) non sia mai stata gran che controllata da nessuno, non occorre nemmeno dirlo. Lo stesso mitico mercato mondiale, la presunta governance (altra parola che significa tutto e quindi nulla) economica mondiale, ecc. poco o nulla ‘controllava’. I Governi più grossi, però, cercavano di barcamenarsi, contando sulle forti disponibilità economiche attraverso le quali potevano condizionare in parte i mercati e sulla potenza militare con cui, però, finora erano riusciti a gestire le tensioni ‘in territorio terzo’ per così dire.

Poi, prima prova dello stato confusionale, l’Ucraina scoppia: scoppia per insipienza politica di tutta la politica internazionale da vent’anni e più a questa parte. L’accordo tacito, lasciatemelo dire c’era: Tu ti prendi un pezzo di Ucraina e ti riprendi la Crimea, noi facciamo entrare l’Ucraina nella UE e diciamo che sei un fetente e la cosa finisce lì. Come in Iraq, in Afghanistan (dopo vent’anni di massacri), in Siria. Era la soluzione perfetta.

Ma qui i conti non sono tornati. Il disordine era ormai iniziato, credo all’insaputa degli stessi ‘protagonisti’.

Azzardo molto, lo so, con riferimento al conflitto in Ucraina. Ma io mi convinco ogni giorno di più, che il conflitto non è stato determinato da Biden e Putin (anche se è ovviamente tra i loro Stati il conflitto, l’Ucraina, una volta di più è solo il campo di battaglia, sanguinoso come pochi) ma dai rispettivi ‘establishment’ e per di più non da un establishment ciascuno.

In Russia, fatta la tara almeno doppia delle infinite ‘voci’ che danno Putin ostaggio di non si sa chi, ormai privato del potere, il suo esercito allo sbando e pronto a rivoluzioni varie, le varie armate (che poi sono battaglioni) Wagner e non so che altro che tengono in ostaggio, minacciano magari hanno arrestato Putin, in Russia, dico, si risponde ad una azione mai vista nella storia, una coalizione del mondo, che si autodefinisce democratico, contro la Russia. Perfino ai tempi di Napoleone la Russia non era così isolata, perfino nei primi tempi dopo la seconda guerra mondiale quando Churchill dichiarò la cortina di ferro. Sì, certo, sarà pure colpa sua, ma tutti sappiamo benissimo che non è proprio così, o almeno non tutto. Ma è certo, che Putin è ‘spinto’ da forze varie e contrastanti, che fatica a controllare.

Gli USA (francamente è la cosa più impressionante) sono in uno stato di confusione così evidente da apparire anche troppo evidente. Il tentativo di colpo di stato di Donald Trump (perché di quello si è trattato, non prendiamoci in giro) ha portato alla luce (oltre all’infantilismo di Trump, ma non dei suoi consigliori) l’enorme quantità di bitume, di odio, di razzismo che cova in una parte quasi maggioritaria degli USA. E parte dell’establishment, o meglio una delle almeno due parti di esso, punta ad una sorta di guerra mondiale che scardini il sistema internazionale, dando agli USA il controllo del mondo, in chiave suprematista. L’altra parte, forse più realistica, capisce che il gioco sta diventando pericoloso e cerca di convincere Biden a trattare sul serio. Ma fatica e fatica molto, specie con i due problemi che gli stanno esplodendo fra le mani: l’alleanza infida dell’infida Gran Bretagna che soffia sul fuoco del mai sopito odio contro i russi. E la situazione esplosiva dell’America meridionale (altro che cortile dicasa), dove l’altro tentativo di colpo di stato, quello di Bolsonaro, è stato evidentemente nonché coperto, diretto e finanziato dagli USA … e non è detto che sia stato sconfitto. Il disastro del Perù, la sconfitta USA in Venezuela, che ha portato però alla solita soluzione USA: isolamento, embargo, cioè fame e morte.

Il nemico principale degli USA, la Cina, che vogliono che lo sia anche dell’Europa, a sua volta vive una serie di traumi violenti, a cominciare dalla ‘scoperta’ del Covid e della crisi economica determinata dalla guerra in Ucraina e dalla necessità di appoggiarsi e appoggiare l’unica ‘alternativa’ al nemico USA: la Russia e … forse perfino l’India, che si barcamena affannosamente, ma compra il petrolio e il gas russi.

E anche lì, sbaglierò ma non credo tanto, anche lì l’establishment (ce ne è forse più d’uno anche in Cina, che credete?) cerca di distrarre l’attenzione di una popolazione obbediente ma spaventata (la miscela peggiore) con le azioni contro Taiwan, cui gli USA rispondono con l’arroganza perdente della presunta maggior forza militare … perché parlare di democrazia in tutto questo pasticcio, fa solo ridere.

È ovvio che in questo sfascio generalizzato, acquistino visibilità e peso, da un lato le sempre più allucinate pretese di Volodimyr Zelensky dal fondo dei suoi meandri e dall’altro le follie della Corea del Nord (che nulla d’altro può fare per non scomparire) con la risposta imbarazzante, e che mette nei guai gli USA, della Corea del sud che vuole le bombe atomiche.

Il tutto, mentre in Medio Oriente, il micidiale bizantino Erdogan (che si dice potrebbe perdere le elezioni … ci credete?) gongola all’idea dell’affermazione in Israele di un Governo così di destra che farebbe invidia perfino alla Meloni e che, lo dice ufficialmente, si prepara a ‘massacrare‘ la Palestina e i palestinesi: hanno già cominciato le ‘passeggiate’ e le uccisioni saltuarie, e il divieto di esposizione della bandiera palestinese sui villaggi palestinesi … è solo l’inizio. Basti notare una sottigliezza che caratterizza la bruttura e la volgarità del nostro servile giornalismo: nel raccontare dell’arresto di una pericolosa italiana in Palestina il cui visto era scaduto da qualche giorno, il giornalista appunta che durante l’arresto un “giovane palestinese è rimasto ucciso” … così, per colpa sua, per distrazione: ma come fa quel giornalista e chi lo dirige a tornare a casa la sera?

La guerra in Siria (e i bombardamenti israeliani) continua imperterrita e sanguinosissima, mentre la Turchia cerca di massacrare gli ultimi curdi sotto lo sguardo benevolo dei democratici USA, che … li difendono.

E infine, nel silenzio generale, salva qualche parolina di circostanza, in Iran si combatte una rivoluzione entusiasmante, eroica (questa sì, e tutta autogenerata) e condotta dalle donne (ora sì che se ne dovrebbe parlare invece di sapere se la Schlein è donna come la Meloni o no, evviva il PD!) con un regime da geriatri, ma armato fino ai denti e che uccide perché sa solo uccidere, nella sostanziale indifferenza del “mondo occidentale e democratico” … bella la democrazia della chiacchiera eh? Ma certo: il nemico della democrazia (in slksa USA) è la Russia!

E il povero Papa, che, sbeffeggiato da tutti e dalla ’grande stampa’, il Papa che dice “facciamo la pace” dove la parola importante è «facciamo» o anche «sporchiamoci le mani» (ce li vedete la Meloni e, che so, Lollobrigida a sporcarsi le mani per la pace? Ma quanto a questo anche Cuperlo o Conte?) e poi il 15 Gennaio, secondo me, gli scappa la pazienza e dice urlando: «Giovanni il Battista ci insegna una cosa importante: la libertà dagli attaccamenti. Sì, perché è facile attaccarsi a ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati. E questo, pur essendo naturale, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità, il prendersi cura degli altri senza vantaggi per sé, senza secondi fini, senza aspettare il contraccambio», per poi concludere, terribile, perfino violento: «Farà bene anche a noi coltivare la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù. Farsi da parte, imparare a congedarsi: ho fatto questa missione, ho fatto questo incontro, mi faccio da parte e lascio posto al Signore. Imparare a farsi da parte, non prendere qualcosa come un contraccambio per noi» … e la super stampa, nazionale e non, a sbracciarsi per dire che sono l’annuncio delle dimissioni di Francesco … ma siete proprio sicuri?