Non passerà molto tempo prima che la quarta ondata di coronavirus Covid-19 passi; speriamo che saremo tutti vaccinati presto e ci togliamo le maschere.

Ciò di cui non ci libereremo così facilmente sono i debiti. L’aiuto finanziario contro il Covid-19 non è ancora arrivato, ma possiamo iniziare a pensare a come restituirlo.

Negli Stati Uniti, nell’aprile 2020, milioni di americani hanno trovato un giorno 1.200 dollari depositati nel loro conto corrente: non hanno avuto bisogno di chiederli, è stata una cortesia del governo federale. Ora, il Presidente Joe Biden amplierà queste misure. L’efficacia della sua Amministrazione non può essere negata. Keynes, ovunque si trovi, deve essere in soggezione.

In Spagna e Italia gli aiuti dell’Unione Europea sono attesi come l’acqua a maggio, ma per ora ci sono più dubbi che certezze: quando arriveranno? Chi li gestirà? Come verranno distribuiti? Chi li manterrà? Solo una cosa è certa: il rimborso sarà a carico dei contribuenti e sarà questione di molti anni.

Livelli di debito pubblico come quelli che molti Paesi europei dovranno sopportare -in particolare Spagna e Italia- si erano visti solo dopo gravi catastrofi o in sfortunati eventi del dopoguerra. A quei tempi, il reindirizzamento della situazione richiedeva decenni. Ora accadrà la stessa cosa: per molti anni, nei bilanci generali dello Stato,verranno consegnate voci importanti per pagare le scadenze e gli interessi sul debito. I tagli ai servizi pubblici e ai benefici che dovremo sopportare saranno duri.

Il debito può essere rimborsato in modo relativamente comodo quando il tasso di crescita del PIL supera il tasso di interesse. Lo svantaggio è che siamo arrivati a un punto in cui una crescita economica sostenuta non è né prevedibile, né raccomandabile: la crescita della produzione e del consumo mette sotto pressione le risorse naturali determinando un livello di emissioni estremamente dannoso per l’ambiente. Quindi, alle generazioni che verranno dopo di noi lasceremo un panorama doloroso: un inquinamento atroce, una biodiversità in diminuzione, un pianeta in riscaldamento e finanze pubbliche che saranno terrificanti.

Grave? Sì. Drammatico? dipende da come lo prendiamo. Sarà un buon momento per imparare un po’ di orticoltura -non può mai mancare un piatto a tavola- per abituarsi a indossare maglioni di lana d’inverno -il riscaldamento sarà ogni giorno più costoso- per razionalizzare gli orari -i polli non consumano luce-, per scoprire i meravigliosi paesaggi del nostro ambiente per andare in vacanza, e per rileggere tutti i libri che ci hanno fatto passare il tempo in modo così piacevole.

Qualcuno ha detto che per noi è più difficile immaginare la fine del capitalismo che la fine del mondo. Non sarà così. Ma se vogliamo che la fine della società dei consumi non sia traumatica, dobbiamo cominciare a prenderne coscienza a tutti i livelli: quando facciamo la spesa, quando accendiamo il riscaldamento, quando programmiamo le vacanze e l’ora di andare a dormire. E anche quando si tratta di educare le generazioni future. O forse saranno loro che ci istruiranno?