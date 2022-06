Grande confusione normativa ancora su Canapa, estratti ed olii e su certi derivati come il delta-8 THC. Gli avvocati della cannabis sostengono che l’ambiguità federale è responsabile delle montagne russe normative che oggi il settoreCanapa sta vivendo. Questo perché il Farm Bill del 2018, che ha legalizzato la produzione di canapa a livello nazionale, ha anche legalizzato tutti i “derivati” e gli “estratti” di canapa, il che significa che i cannabinoidi ottenuti dall’estratto di CBD sono legali a patto che la pianta da cui provengono sia conforme alla definizione legale di canapa. Il Science Board della Food and Drug Administration statunitense, un gruppo consultivo composto da esperti di nutrizione e sicurezza dei farmaci, si riunirà il 14 giugno per discutere delle «sfide da affrontare nella valutazione della sicurezza degli integratori alimentari e degli ingredienti alimentari con attività farmacologica prevista, utilizzando i cannabinoidi come caso di studio“. Secondo un sondaggio Gallup dell’agosto 2021, il 12% degli adulti negli Stati Uniti dichiara di fumare cannabis, rispetto al 7% del 2013. Una catena di negozi texana che vende CBD e canapa fumabile sta facendo causa a un sobborgo di Austin per “atti intenzionali di molestia” dopo che i funzionari comunali hanno erroneamente deciso che si tratta di un head shop illegale. Un 77enne residente in Oregon ha citato in giudizio l’operatore multistatale della marijuana CuraleafHoldings, chiedendo lo status di class action per centinaia di consumatori che la scorsa estate hanno acquistato le gocce di benessere Select CBD, che invece contenevano “quantità sostanziali” di THC.

Stati Uniti

L’industria osserva come i mercati lottano con i regolamenti per gli intossicanti della canapa come il delta-8 THC

Se gli Stati sono i laboratori della democrazia, come si suol dire, quest’anno stanno ottenendo risultati sorprendenti, in quanto stanno sperimentando modi per regolamentare i derivati della canapa, a fronte dell’inazione federale sull’aumento dei cannabinoidi intossicanti prodotti da piante di canapa recentemente legali.

Quest’anno più di una dozzina di Stati hanno adottato leggi per vietare o regolamentare la conversione degli estratti di canapa in cannabinoidi intossicanti come il delta-8 THC.

Con poche eccezioni, gli esperimenti sono stati disordinati come un vulcano di bicarbonato e aceto fatto in casa.

Prendiamo ad esempio il Tennessee.

I legislatori di Nashville non riuscivano a decidere se vietare del tutto il THC delta-8 e altri intossicanti derivati dalla canapa o se schierarsi dalla parte degli operatori della canapa e approvare una legge che fissasse alcuni standard di sicurezza per far fronte a un’ondata di prodotti creati in laboratorio non regolamentati e probabilmente pericolosi, derisi come “frankenweed“.

Così, invece, i legislatori del Tennessee hanno chiuso i battenti senza fare nulla, lasciando il loro Stato inondato di prodotti a base di THC non regolamentati e venduti senza requisiti di età o controlli di sicurezza.

«È stato un giro sulle montagne russe», ha detto Frederick Cawthon, presidente della Hemp Alliance of Tennessee.

«Siamo letteralmente finiti dove abbiamo iniziato l’anno», ha detto a MJBizDaily, sottolineando che pochi produttori di prodotti a base di cannabis hanno avvocati interni per navigare in regolamenti in rapida evoluzione.

«La maggior parte di queste aziende sono piccole imprese a conduzione familiare, non molto capitalizzate. E poi, con i regolamenti che cambiano, con le incognite, è difficile gestire un’attività».

La colpa è dei federali

Gli avvocati della cannabis sostengono che l’ambiguità federale è responsabile delle montagne russe normative che Cawthon e i suoi colleghi stanno vivendo.

Questo perché il Farm Bill del 2018, che ha legalizzato la produzione di canapa a livello nazionale, ha anche legalizzato tutti i “derivati” e gli “estratti” di canapa, il che significa che i cannabinoidi ottenuti dall’estratto di CBD sono legali a patto che la pianta da cui provengono sia conforme alla definizione legale di canapa.

In altre parole, non è una violazione della legge statunitense sulle sostanze controllate estrarre il CBD da un fiore di canapa e poi sottoporlo a qualsiasi tipo di processo di produzione. Questa legalità è stata affermata proprio questo mese da una corte d’appello federale in California.

Ma questo non significa che un operatore di canapa non stia violando altre leggi sugli alimenti e sui farmaci vendendo questi estratti lavorati ai consumatori.

Alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti è stato dato il permesso esplicito di controllare tutto questo, e finora l’agenzia ha rifiutato di autorizzare qualsiasi prodotto a base di cannabinoidi senza prescrizione medica.

Allo stesso tempo, negli ultimi quattro anni la FDA ha fatto ben poco per regolamentare le vendite diffuse di estratti di canapa come il CBD, nonostante le ripetute richieste di gruppi industriali e rivenditori.

Confusi? Anche le autorità di regolamentazione statali lo sono, e i loro sforzi fermi per mettere ordine nel mercato dei derivati della canapa spiegano l’approccio apparentemente balordo delle forze dell’ordine nei confronti degli intossicanti derivati dalla canapa.

«A causa del ritardo della FDA nello sviluppare un quadro normativo per gli intossicanti derivati dalla canapa, gli Stati hanno dovuto intervenire come una sorta di mini-FDA», ha spiegato Shawn Hauser, avvocato specializzato in politiche sulla canapa presso lo studio legale Vicente Sederberg di Denver.

Parlando con gli operatori della canapa durante un recente webinar progettato per aiutare a districarsi nel “complicato e complesso mosaico di regolamenti statali” sui prodotti di canapa, Hauser ha sottolineato che anche quando gli Stati cercano di anticipare le innovazioni del settore stabilendo ampi limiti su cose come i prodotti “sintetici” o “intossicanti”, si imbattono in problemi.

Questo perché non esistono definizioni di questi termini nella legge federale.

Gli Stati, per ora, sono da soli a capire quali prodotti a base di canapa debbano essere regolamentati.

E lo stanno facendo in un contesto di proprietari di attività commerciali che hanno opinioni diverse sullo spettro del THC, per non parlare delle forze dell’ordine e dei genitori preoccupati, che chiedono a gran voce regole più favorevoli ai loro interessi.

Gli sforzi degli Stati

Secondo lo studio Vicente Sederberg, almeno 16 legislature statali hanno preso in considerazione proposte per controllare la vendita di estratti di canapa nel 2022.

Il Tennessee non è stato l’unico Stato in cui tali proposte sono state accantonate. La maggior parte delle modifiche normative suggerite non ha raggiunto il traguardo. Tra queste:

Una proposta di legge del Colorado per proibire la produzione di intossicanti dalla canapa ha scatenato un putiferio da parte di gruppi di pazienti che hanno avvertito che la mossa potrebbe proibire anche i preparati terapeutici. I legislatori del Colorado, non estranei a questioni complicate sulla cannabis, hanno rimandato la questione alle autorità sanitarie statali, che l’avrebbero risolta in seguito, dopo ulteriori studi.

I legislatori del Kentucky hanno preso in considerazione un esplicito divieto di THC delta-8 richiesto dalle forze dell’ordine, ma alla fine hanno lasciato lo status quo.

I legislatori della Virginia hanno accettato di limitare alcuni estratti di canapa, così come il governatore. Ma i politici della Virginia non sono riusciti a trovare un accordo sulle sanzioni per altri reati legati alla cannabis, vanificando l’intero sforzo.

Questo non vuol dire che quest’anno non ci siano stati notevoli cambiamenti politici a livello statale di cui le imprese della canapa devono essere a conoscenza.

Almeno due legislature statali hanno approvato proposte di legge per limitare la vendita di sostanze intossicanti a base di canapa e si aspettano che i loro governatori le firmino:

I legislatori del Maryland hanno approvato una legge che vieta la vendita di prodotti a base di THC delta-8 o delta-10 a chiunque abbia meno di 21 anni.

I legislatori del Minnesota hanno votato per consentire la vendita di prodotti a base di THC derivati dalla canapa ad adulti di età superiore ai 21 anni nei negozi al dettaglio, se i prodotti soddisfano determinati protocolli di sicurezza.

Ricadute per l’industria

La confusione legale sui luoghi in cui sono consentiti gli intossicanti a base di canapa ha messo in fuga alcune aziende di cannabis – letteralmente.

A Topeka, in Kansas, un negozio al dettaglio che vendeva prodotti THC derivati dalla canapa, il Guardian MMJ RecreationalCannabis Dispensary, è stato perquisito e chiuso dagli agenti dello sceriffo in aprile.

Il proprietario Murray Dines ha fatto causa alla Contea. E sta trasferendo il suo negozio a 30 miglia di distanza, a Lawrence, dove crede che le forze dell’ordine gli permetteranno di operare.

«Non possono far diventare una droga di serie 1 qualcosa che non lo è a livello federale», ha detto Dines a MJBizDaily.

«Ed è quello che sta accadendo. Non hanno il diritto di (chiudere i negozi), ma lo stanno facendo».

Per Antar Davidson, direttore esecutivo della Mississippi Farmers Hemp Association, il gioco del gatto e del topo affrontato dagli operatori della canapa di oggi sottolinea quanto siano state inadeguate le indicazioni federali su una pianta dai molteplici usi come la cannabis.

«Tutto questo è la totale confusione di applicare un vecchio sistema giudiziario a una pianta completamente nuova», ha detto.

«La cannabis è così ricca di sfumature. Ci sono così tanti usi all’interno di una sola pianta. … Questo approccio frammentario non funzionerà mai».

Stati Uniti

I regolatori sanitari statunitensi cercano input per la revisione degli integratori di cannabinoidi

I produttori di cannabinoidi hanno meno di una settimana per presentare dati e commenti alle autorità sanitarie statunitensi che stanno valutando se autorizzare estratti come il CBD negli alimenti e negli integratori alimentari.

Il Science Board della Food and Drug Administration statunitense, un gruppo consultivo composto da esperti di nutrizione e sicurezza dei farmaci, si riunirà il 14 giugno per discutere delle «sfide da affrontare nella valutazione della sicurezza degli integratori alimentari e degli ingredienti alimentari con attività farmacologica prevista, utilizzando i cannabinoidi come caso di studio».

Si prevede che gli scienziati si concentrino soprattutto sul CBD derivato dalla canapa.

Commenti pubblici e altri studi saranno accettati fino al 7 giugno.

La FDA ha aperto un dossier pubblico sulla sicurezza del CBD dal 2019, quando l’agenzia ha tenuto il suo primo incontro pubblico per valutare i prodotti cannabinoidi da banco.

Da allora, l’agenzia ha ripetutamente affermato che non ci sono abbastanza ricerche per dimostrare che il CBD e altri estratti di cannabis sono sicuri.

La revisione del Science Board CBD del 14 giugno è la prima da quando la Validcare, con sede a Denver, ha inviato alla FDA i risultati di uno studio osservazionale che confuta alcune delle preoccupazioni espresse dalla FDA sul CBD, tra cui la possibilità di tossicità epatica e la riduzione del testosterone nei maschi.

Marc Scheineson, avvocato ed ex funzionario della FDA, ha dichiarato a Pharma Intelligence che se gli scienziati riterranno sufficienti i dati della Hemp Roundtable, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di autorizzare il CBD da banco in dosi inferiori rispetto ai livelli riscontrati nei farmaci a base di CBD soggetti a prescrizione.

Stati Uniti

Come l’industria della cannabis può migliorare l’educazione dei consumatori

La matematica è inevitabile nel mondo degli affari.

Statistiche, dati, dati demografici: sono tutti strumenti importanti nell’arsenale del business moderno, e sono potenti se usati correttamente.

Questo vale per la cannabis come per qualsiasi altra attività, ma sorprendentemente sono pochi gli imprenditori e i dirigenti che incontro che conoscono bene la statistica o il calcolo, a prescindere dalla loro presunta attenzione ai dati.

In qualità di laureato in matematica, oggi scrivo per dare una piccola lezione di matematica di base: il calcolo della media e il suo impatto sul marketing della cannabis.

Per prima cosa, diamo un’occhiata al mercato complessivo della cannabis oggi per stabilire un fatto di base che credo chiunque legga MJBizDaily creda già: Il mercato della marijuana sta crescendo rapidamente.

Secondo un sondaggio Gallup dell’agosto 2021, il 12% degli adulti negli Stati Uniti dichiara di fumare cannabis, rispetto al 7% del 2013.

Nel mio Stato natale, il Massachusetts, le vendite di cannabis legale hanno già superato il miliardo di dollari all’anno e, secondo le proiezioni del MJBiz Factbook del 2022, cresceranno fino a 2,6 miliardi di dollari entro il 2025.

Secondo alcune stime, il mercato globale della cannabis dovrebbe passare dai 28,3 miliardi di dollari del 2021 alla cifra davvero sorprendente di 197,74 miliardi di dollari entro il 2028.

Con l’aumento della legalizzazione negli Stati Uniti e in altri Paesi, continuerà ad esserci un rapido afflusso di nuovi clienti nei negozi al dettaglio e nei dispensari.

Come ogni budtender potrebbe dirvi, la maggior parte dei consumatori non sa quasi nulla della cannabis quando si presenta per la prima volta in un negozio.

Ci sono pochi partecipanti al mercato tradizionale che fanno il passaggio, e anche loro sono spesso poco istruiti su argomenti che vanno oltre i fiori.

Per la maggior parte delle persone è ancora sorprendente che si possa mettere la cannabis in una bevanda, ed è difficile e confuso cercare di spiegare loro come le bevande infuse di marijuana differiscano dal brownie all’erba che hanno provato in gioventù.

Pertanto, ritengo che il livello di istruzione dei nuovi consumatori quando entrano nel mercato, su una scala da 0 a 10, sia pari a zero.

Il che non è il massimo, se si considera che il livello medio di istruzione dei consumatori oggi è forse di 2.

Molto da imparare

C’è molto da imparare sulla cannabis.

Mi ci è voluto quasi un decennio per raggiungere la comprensione dei prodotti di cannabis che ho oggi – e io creo prodotti di cannabis per lavoro.

Dal THC e CBD e tutti gli altri cannabinoidi di tre lettere alle centinaia di terpeni che esistono in un fiore, agli estratti – BHO, EHO, CO2, colofonia, hashish – a cose come le nanoemulsioni, il metabolismo del delta-9 THC in delta-11 THC, ci vuole molto tempo per imparare tutto.

Non parliamo poi delle sativa.

Non possiamo educare le persone alla cannabis con la stessa velocità con cui nuovi consumatori entrano nel mercato e quindi, poiché il tasso di educazione alla cannabis è molto, molto più lento del tasso di nuovi consumatori che entrano nei dispensari, il livello medio di educazione dei consumatori continuerà a diminuire fino a quasi zero.

Questo sarà vero per almeno il prossimo decennio, se non di più.

Mantenere la brevità

Cosa dobbiamo fare, quindi, quando cerchiamo di educare i consumatori sul perché il vostro prodotto è più adatto alle loro esigenze?

Ricordate che le persone imparano più rapidamente con messaggi brevi e concisi che possono essere ricordati.

Se siete un marchio, concentratevi sull’educazione al messaggio del vostro prodotto. La brevità è vostra amica.

Trucchi di memoria, mnemotecniche: tutto ciò che serve per trasmettere il messaggio in modo rapido e chiaro.

I consumatori non si impegneranno quasi mai con i prodotti nel modo in cui lo fate voi, e voi dovete continuare a mettervi nei loro panni: Qual è la cosa più importante da capire?

Come possiamo comunicarlo a livello testuale e visivo? Come lo comunichiamo a livello psicologico e subliminale?

Formazione dei budtender

L’educazione dei consumatori rimane importante, e puntare sulla formazione dei budtender – le persone che conoscono queste cose per mestiere – è il modo migliore per diffondere rapidamente le informazioni ai consumatori e formare vere e proprie guide che aiutino davvero le persone.

Questo vale anche per i pazienti affetti da cannabis terapeutica, poiché ci sono ancora molti, moltissimi nuovi pazienti che hanno bisogno di MMJ per affrontare la loro vita quotidiana.

I budtender possono essere una fonte potente sia per le vendite che per le informazioni accurate, se i marchi e i dispensari forniscono loro informazioni precise e le rendono facili da coinvolgere.

E se vogliamo essere onesti, come industria abbiamo fatto un pessimo lavoro nell’armare i budtender con le informazioni di cui hanno bisogno: non ho quasi mai ricevuto informazioni accurate dai budtender nei negozi che ho visitato.

In definitiva, se il vostro prodotto si affida a un consumatore istruito che ha il tempo di imparare tutto il possibile per decidere se scegliere il vostro prodotto, perderete quote di mercato a favore di chi ha inserito questa qualità nella propria comunicazione.

La gente semplicemente non sarà in grado di tenere il passo, e vi prendete in giro da soli se credete che la maggior parte dei clienti leggerà i certificati di analisi dei terpeni e capirà effettivamente cosa sta guardando e avrà un punto di riferimento per capire se il 3% di terpeni è alto o basso per la colofonia.

Ma se incontrate i consumatori di cannabis dove si trovano e distribuite informazioni in modo rapido e accurato, potete costruire un seguito che crescerà con il mercato invece di rimanere indietro.

Stati Uniti

Il rivenditore di CBD del Texas cita in giudizio la città per l’esclusione del negozio di testa

Una catena di negozi texana che vende CBD e canapa fumabile sta facendo causa a un sobborgo di Austin per “atti intenzionali di molestia” dopo che i funzionari comunali hanno erroneamente deciso che si tratta di un head shop illegale.

Il proprietario di Planet K Gifts, Michael Kleinman, ha intentato una causa federale contro la città di Cedar Park per aver presumibilmente cercato di costringere il negozio alla chiusura, tagliando il servizio idrico e presentando numerose denunce dopo la sua apertura lo scorso novembre.

La città non permette ai negozi di testa o ai negozi che vendono articoli “comunemente usati, destinati a essere usati o comunemente noti per essere usati” per ingerire o inalare una sostanza illegale.

Planet K Gifts, che gestisce 21 sedi in tutto il Texas, ha dichiarato nella sua causa che il divieto è superato ora che la canapa è legale.

La zonizzazione della città «non tiene conto del fatto che alcuni oggetti che un tempo erano considerati utilizzati solo per fumare marijuana e altre sostanze illecite sono ora utilizzati per fumare legalmente i fiori di canapa CBD», sostiene il negozio nella sua denuncia.

«Fumare canapa è un metodo perfettamente legale e spesso preferito per ottenere i benefici medici del CBD“.

Kleinman chiede il ripristino del servizio idrico nel suo negozio e un risarcimento danni non specificato.

La città non ha ancora risposto alla causa intentatale.

Stati Uniti

Curaleaf affronta una class action per le gocce etichettate in modo errato

Un 77enne residente in Oregon ha citato in giudizio l’operatore multistatale della marijuana Curaleaf Holdings, chiedendo lo status di class action per centinaia di consumatori che la scorsa estate hanno acquistato le gocce di benessere Select CBD, che invece contenevano “quantità sostanziali” di THC.

La causa di 13 pagine, depositata lunedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Portland, Oregon, sostiene che la Curaleaf ha messo in atto pratiche commerciali illegali, grave negligenza e «assoluta mancanza di sicurezza e protocolli ragionevoli e adeguati quando ha prodotto, imbottigliato, etichettato, spedito e venduto i suoi prodotti contaminati“. … ».

La causa chiede che ogni consumatore che ha acquistato le gocce mal etichettate riceva i danni effettivi o 200 dollari, a seconda di quale sia l’importo maggiore.

La Curaleaf, con sede nel Massachusetts, ha dichiarato giovedì in un comunicato di essere a conoscenza della nuova azione legale collettiva, ma «né l’attore principale di questa causa, né il suo avvocato hanno contattato la Curaleaf prima di intentare questa ulteriore causa».

«Curaleaf ha fornito un risarcimento adeguato a quasi tutti i clienti che hanno dichiarato di essere stati colpiti dal prodotto erroneamente etichettato, e l’azienda ritiene che cercare di risolvere le preoccupazioni dei clienti rimanenti attraverso un’azione collettiva di questo tipo arricchisca solo gli avvocati e non vada a beneficio dei clienti e dei pazienti».

L’azienda si era già scusata per l’errore, attribuendolo a un «errore umano non intenzionale».

Curaleaf ha collaborato con le autorità di regolamentazione dell’Oregon per richiamare i lotti etichettati in modo errato. Secondo l’azienda, circa 500 flaconi di gocce di CBD contenenti THC elevato sono stati venduti ai consumatori prima del ritiro.

Alcuni clienti hanno richiesto assistenza medica. Secondo quanto riferito, all’inizio di quest’anno Curaleaf ha patteggiato 10 cause individuali, di cui una per 50.000 dollari.

Curaleaf ha dichiarato di aver apportato modifiche significative al proprio funzionamento e ai protocolli per evitare errori futuri.

«La salute e la sicurezza dei nostri pazienti e dei nostri clienti rimangono la nostra priorità numero uno e ci sentiamo sicuri delle modifiche apportate per garantire che questo non accada di nuovo», ha detto Curaleaf nella dichiarazione di giovedì.

Secondo The Oregonian, le autorità di regolamentazione della marijuana dell’Oregon hanno chiesto una sospensione di 70 giorni e una multa di 200.000 dollari contro Curaleaf.

Nella sua dichiarazione, Curaleaf ha affermato di essere vicina a una risoluzione finale con le autorità di regolamentazione.