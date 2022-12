‘Nazione’, questa sconosciuta

Piace, talvolta a fine settimana, ripassare gli avvenimenti e spiluccare qua e là e raccontarne. Piacerebbe, ma in realtà spiace, perché di stranezze, sciocchezze, arroganze e specialmente prove di ignoranza crassa, non mancano mai nel nostro Paese, gestito dal ceto politico peggiore d’Europa, ma in realtà peggiore del mondo.

E dunque spilucchiamo.

Cominciando dalla illustrissima signora ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, fiera dei suoi interventi contro tutto e tutti, solida nella sua convinzione che ‘ora l’Italia si farà valere’, sia pure senza spiegare dove e come, salvo nel dare botte in testa ai ceti più poveri, certo anche talvolta imbroglioni e, per di più, ‘protetti’ da un improbabile difensore, di nome Giuseppe Conte: poveri poveri, quelli veri almeno.

Ma ancora una volta in pensose dichiarazioni per dire che tutto va bene e che la nostra legge di bilancio è stata approvata con applausi scroscianti, salva la questione contanti e pos per non parlare dei condoni fiscali, sui quali infatti fa la solita marcia indietro dicendo che ha vinto lei, ancora una volta, dico, insiste nell’alludere all’Italia come ‘nazzione’, sì, con due ‘z’, fateci caso.

Orbene il concetto, l’idea di nazione, sia pure con una ‘z’, è tipica delle mene autoritarie e fascistoidi. Si può negare che la signora Meloni lo sia, ma che il linguaggio sia tipico di certi ambienti e ideologie politiche non occorre nemmeno ricordarlo.

Però, trattandosi di un Capo di Governo, bisognerebbe essere un po’ più esaustivi e tenere a mente che certe parole e relativi concetti vanno usati con attenzione e discrezione: certo sapendo di che si tratta. Nel caso, quel termine mostra solo scarsa o punta conoscenza.

Certamente, mi sembra di sentire l’obiezione, di ‘nazioni’ si parla nella Carta, appunto, delle Nazioni Unite. Ma proprio per intendere nazione nel senso di relazione culturale, storica, ma non, assolutamente, non nel senso di ‘Stato’. Potrei ricordare, ma non lo faccio, le volte in cui l’uso sbarazzino del termine ha provocato crisi diplomatiche. Ma sta in fatto che, e non per caso, la prassi della Nazioni Unite, tolto il titolo dello Statuto, la parola Nazione non la usa più. E non per caso, ma appunto perché, sia nella politica internazionale, sia in particolare nel caso dell’Italia e in genere dei Paesi europei, il termine è nonché equivoco, sbagliato, sbagliato di brutto. Voglio dire la ‘nazione italiana’, non è l’Italia, intesa come Stato Italia. A meno che la signora Meloni non immagini di replicare le prodezze dei vari D’Annunzio o Mussolini (non è colpa mia, se lei usa quella terminologia) ‘italiani’ sono certamente gli abitanti della Svizzera italiana, lo sono in gran parte quelli della Savoia e di Nizza, egualmente quelli della Slovenia e Croazia; lo sono come sono ‘anche’ svizzeri, francesi croati eccetera. Viceversa, nessuno si sognerebbe mai di dire che gli altoatesini sono ‘tedeschi’ o ‘austriaci’, così come per gli italiani non abitanti in Italia. Ceto, se poi tra la Meloni e l’oligarca Crosetto hanno in progetto di invadere la Svizzera, ne vedremo delle belle.

Invero, infatti, le nazionalità, per complesse che siamo, si sono ormai, da secoli, mescolate, fuse: ciascuna è divenuta altra cosa, né l’una né l’altra, però. In quel libro fantastico di Chabod sull’idea di nazione, non si allude allo Stato Italia. In tutto il processo universale di autodeterminazione dei popoli, i ‘popoli’ hanno costituito Stati, senza minimamente utilizzare la nazionalità come strumento per l’individuazione dei ‘confini’ dei futuri o attuali stati. Se si leggesse una qualunque delle migliaia di documenti e risoluzioni ONU, la parola ‘nazione’ non si trova: e deliberatamente. Sarebbe stato impossibile risolvere il problema gigantesco, in particolare della decolonizzazione, in base alle nazionalità.

E meno che mai, in base alle etnie, altro concetto pasticciato e ambiguo, fonte come vedremo di disastri e tormenti, di morte. Una sola volta le Nazioni Unite cercarono di definire l’autodeterminazione di un territorio in base alle etnie e dovettero tornare indietro precipitosamente di fronte ai massacri provocati da quella sola ipotesi. Per non parlare dei drammi dei Plebisciti dopo la prima guerra mondiale.

Anzi, talvolta proprio il concetto di etnia è stato usato cinicamente a scopo repressivo, violento: mai culturale. Si pensi all’obbrobrio dell’Apartheid, fondato interamente sulla ‘identità etnica’ dei neri di Africa sotto la dominazione sudafricana, rinchiusi in sorta di ghetti ’etnici’: tutti uguali, tutti poveri, tutti sotto il tallone dei ‘bianchi’. Anzi sorprende, o forse no, che una simile concettologia sia stata e sia adoperata proprio allo scopo di discriminare chi ‘etnicamente’ non appartiene al gruppo dominante o sedicente tale. Il caso di Israele, forse l’unico o quasi Stato dichiaratamente etnico (in realtà il più mescolato della terra!), è emblematico e criticatissimo dopo la decisione di includere il concetto nella Costituzione israeliana.

Ma, del resto, l’uso sbarazzino e inconscio di certe espressioni, non è cosa solo degli Stati e dei loro Governi. Mi ha fatto ridere, da un lato, e arrabbiare come un mulo, dall’altro, il modo suadente e pensoso con il quale Enrico Mentana, criticando, anzi sbeffeggiando, chi parlava di ucraini russofoni, spiegava da par suo che non si tratta di russofonia, ma di etnia. Ma che bravo. Qualche migliaio di anni di storia buttato via con sovrana indifferenza. Parlare di etnia ucraina e di etnia russa in due zone del mondo dove da secoli si sono intercambiate, fuse, hanno vissuto e combattuto insieme e le une contro le altre, parlare di etnie diverse è semplicemente ridicolo … chi sa, secondo il signor Mentana, Gogol cos’era, russo, ucraino o un’altra cosa? Certo ‘russofono’ … ma anche Zelenski, lo era.

Ma poi, come si fa a non citarlo, capita fra le mani l’ennesima dichiarazione di tal Valditara, che presume di essere Ministro dell’istruzione, a proposito della opportunità di ‘umiliare’ gli studenti. Abbiamo anche assistito al ridicolo tentativo di molta stampa di affermare che si era trattato di un lapsus, voleva dire ‘umili’. Mah, a parte Freud che ci potrebbe scrivere una decina di volumi, come si fa a sbagliare a dire invece di ‘umili’ ‘umiliare’. Ma tant’è, alla faccia tosta non c’è limite.

Tanto più che l’umiliazione è il tipico comportamento dei regimi autoritari o fascisti, che, dicono, piacciono assai al Valditara. Che cos’era lo sbeffeggiare i non fascisti in strada, picchiarli, rompergli le vetrine, somministrargli l’olio di ricino? Umiliazione, umiliazioni tese a distruggere psicologicamente il nemico. Per carità, non lo fanno solo i fascisti, se solo si pensi al modo in cui sono stati e sono trattati i ‘prigionieri’ afghani presi dagli USA e rinchiusi a Guantanamo o ad Abu Graib, sottoposti a maltrattamenti continui, costretti a passeggiare all’aperto in ginocchio con le tute arancioni in segno di spregio, sottoposti alla tortura dell’acqua eccetera. E il tutto senza processo, anzi da buoni statunitensi legati al rigore del diritto, tenuti lì senza processo né avvocati, perché … in territorio non statunitense. Anche qui, in quanto a faccia tosta, mica ci si scherza.

Ma tornando al Valditara, pare che lo stesso si sia molto seccato di essere considerato di idee fascistoidi. E come spiega il brillante professore questa ‘evidenza’? semplice: ‘papà era partigiano’.

Orbene, al di là del fatto che il papà faceva parte dell’esercito della Repubblica di Salò, finché, crollata quella, per quindici giorni fu associato ad una brigata partigiana. Al di là di ciò, mi spiegate perché, siccome il padre era partigiano, il figliolo non può essere fascista?

Per carità, i lombi sono importanti, spesso determinanti, ma anche i lombi hanno un limite.