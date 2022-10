Nazionalizzare la produzione dei semiconduttori è un’ambizione scheggiata

Le interruzioni causate dalla pandemia di COVID-19 hanno limitato la fornitura e aumentato il costo dei semiconduttori. Uno degli impatti più evidenti della carenza di chip è stato sul settore automobilistico. Il ripristino di una parvenza di normalità all’interno della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, come risultato di questa e di carenze simili, è passato da discussioni teoriche a una questione politica acuta.

La catena del valore dei semiconduttori è allo stesso tempo globale e altamente concentrata. I Fab, le grandi fabbriche che creano chip da wafer di semiconduttori, esistono solo in una manciata di paesi. Le aziende sudcoreane e la società taiwanese TSMC rappresentano la maggior parte della produzione di chip all’avanguardia. Le aziende che non producono i propri chip subiscono gli effetti delle interruzioni nella catena del valore globale a causa di quella concentrazione del mercato. Problemi naturali o di altro tipo che creano interruzioni possono avere effetti smisurati sulle aziende a monte della catena di approvvigionamento.

Molti paesi si sono ora mossi per aumentare la sicurezza della catena di approvvigionamento dei chip conferendo maggiore capacità di produzione di semiconduttori. La Cina punta da tempo ad aumentare la produzione interna, mentre il CHIPS Act statunitense del 2022 contiene disposizioni volte a rafforzare la capacità interna. Ci vorranno anni prima che gli investimenti di capitale pianificati diano i loro frutti e anche allora i rischi rimarranno.

I Fab sono la più grande espressione della produzione di semiconduttori, ma dipendono interamente da altre parti della catena di approvvigionamento globale. Nessun fab può funzionare senza l’accesso a input specializzati e spesso esoterici. La concentrazione in Giappone di fornitori di diverse sostanze chimiche fondamentali utilizzate nella produzione di semiconduttori ha portato Tokyo a cercare di esercitare un’influenza su Seoul in uno scontro politico sulle riparazioni in tempo di guerra nel 2019.

La guerra in Ucraina ha minacciato allo stesso modo la fornitura globale di diversi materiali critici utilizzati per produrre patatine. La risposta di alcune aziende è stata quella di diversificare le proprie forniture, ma le risorse naturali necessarie non sono distribuite uniformemente sul pianeta. Gli stessi vincoli esistono tra i fornitori di beni strumentali a semiconduttore. Solo poche aziende, principalmente in Giappone, Europa e Stati Uniti, producono le macchine utilizzate nelle diverse fasi della produzione di chip.

Esiste un precedente per la criticità di questi nodi. L’industria elettronica sovietica è rimasta indietro rispetto ai suoi concorrenti perché c’era uno sforzo coordinato per impedire loro di accedere a apparecchiature all’avanguardia a livello internazionale. Alla fine della guerra fredda, l’URSS era indietro tecnologicamente di circa un decennio.

La produzione di chip richiede una miriade di progettisti con accesso a librerie di proprietà intellettuale (IP). Alcune delle più grandi aziende di semiconduttori non realizzano alcun oggetto fisico da sole, ma inviano i loro IP per essere realizzati da fabbriche di proprietà di altre aziende, spesso in altri paesi. Senza questo, le aziende non possono produrre i chip all’avanguardia che alimentano smartphone e altri dispositivi avanzati.

Le aziende cinesi ZTE e Huawei ne hanno risentito una volta che hanno perso l’accesso alla proprietà intellettuale statunitense. Replicare queste risorse è difficile, poiché richiede una pipeline di talenti dalle università nel settore che alimenta un ecosistema di ricerca e sviluppo all’avanguardia.

L’impulso sentito dai governi di investire nella produzione domestica di semiconduttori è un istinto naturale. Ma si rivelerà difficile, se non impossibile, per la stragrande maggioranza dei paesi raggiungere la completa indipendenza sulla base dei propri limiti materiali. Gli investimenti nei semiconduttori richiedono anni, se non decenni, per essere ripagati.

È improbabile che l’onshoring dall’alto verso il basso attenuerà i problemi di approvvigionamento a breve termine, né sarebbe fattibile per tutti tranne che per gli stati più ricchi. Per la maggior parte dei paesi, un modo conveniente per ridurre il rischio attraverso le catene di approvvigionamento potrebbe essere quello di formare partenariati multilaterali più solidi. Una costellazione di stati con obiettivi politici simili potrebbe essere in una posizione migliore per sostenere colli di bottiglia e carenze condivise.

La partecipazione a tali accordi richiederebbe la rinuncia ai loro monopoli virtuali su aspetti della catena di approvvigionamento. Nuove fonti di materie prime e capacità di produzione aggiuntiva distribuite in più paesi aiuterebbero a impedire che un’interruzione in una parte del mondo chiuda la produzione altrove. Consentire tale diversificazione richiederebbe una maggiore standardizzazione per garantire che i materiali siano compatibili in tutto il gruppo.

I singoli stati potrebbero anche analizzare le loro catene di approvvigionamento per i punti di maggiore vulnerabilità. Tale analisi mostrerebbe dove si trovano i materiali, il capitale e la capacità necessari e le eventuali carenze che possono sorgere a causa di interruzioni. Il passo successivo sarebbe isolare i rischi maggiori e determinare il potenziale di azione. Se le risorse sono presenti e il costo non è esorbitante, l’investimento interno può avere un senso. Se esistono fornitori globali alternativi, la diversificazione delle catene di approvvigionamento potrebbe rivelarsi sufficiente.

Tali disposizioni potrebbero creare attrito. La diversificazione costa. L’industria globale potrebbe resistere a politiche che creano nuovi costi per la mitigazione del rischio. L’accesso al mercato è stato un obiettivo fondamentale per molte di queste aziende negli ultimi decenni, con grandi mercati come quello cinese che hanno fornito un enorme incentivo a resistere a politiche che limiterebbero la loro capacità di fare affari a livello globale.

La maggiore concorrenza e la delimitazione del mercato che sarebbe causata da una spinta unilaterale o multipolare per controllare i chip dall’alto verso il basso potrebbe essere percepita come una minaccia. Il mercato rimanente dovrebbe essere abbastanza grande da rendere la perdita dell’accesso ad esso una proposta peggiore.

È difficile immaginare i titanici cambiamenti nel settore dei semiconduttori implicati dal completo onshoring. L’attuale configurazione della catena del valore globale ha un’inerzia misurata in centinaia di miliardi, se non trilioni, di dollari. In questo contesto, la diversificazione dell’offerta, l’attenuazione del rischio e collaborazioni più strette con altri attori simili nell’ecosistema globale potrebbero fornire la migliore assicurazione.