Nazionalismo cristiano: una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele?

Le minacce all’esistenza di Israele come Stato ebraico democratico si sono moltiplicate e potrebbero indebolire o minare un pilastro della sicurezza nazionale israeliana: il sostegno indiscusso degli Stati Uniti.

L’aumento dell’antisemitismo tra i nazionalisti cristiani, insieme agli evangelici, il pilastro del sostegno di base degli Stati Uniti a Israele, minaccia di creare un cuneo tra la comunità USA e Israele.

La minaccia di una frattura nelle relazioni è amplificata da un’affermazione di Focus on Western Islamism secondo cui repubblicani ed evangelici stanno collaborando con presunti islamisti nelle guerre culturali americane.

Focus on Western Islamism è un sito web di estrema destra pubblicato da Daniel Pipes, il presidente del Middle East Forum, un think tank che sostiene l’estrema destra israeliana.

Descrivendo una recente protesta di musulmani e cristiani conservatori a Dearborn, Michigan, un paese arabo-americano, contro la presenza di libri con contenuti sessualmente espliciti nelle scuole pubbliche, Matthew Deperno, il candidato repubblicano alla carica di procuratore generale dello stato alle elezioni di medio termine del mese prossimo, ha affermato , “probabilmente stai assistendo a un cambiamento nel Partito Repubblicano”.

I leader musulmani e cristiani hanno salutato la protesta come conservatori in entrambi i gruppi che si uniscono contro i liberali e la sinistra in quella che equivale ad abbandonare quella che è stata a lungo considerata un’alleanza “rosso-verde” tra islamisti e sinistra, un riferimento ai democratici.

Sam Westrop, il direttore dell’Islamist Watch del Forum, si è lamentato in un lungo articolo del Forum che la protesta islamista-cristiana a Dearborn non è stata un incidente isolato.

“Sempre più, l’approccio della destra all’Islam e all’islamismo sta cambiando”, ha affermato Westrop.

Il crescente antisemitismo e l’unione di conservatori musulmani e cristiani potrebbero anche far luce tra Israele e segmenti della comunità ebraica americana se Israele concedesse continuamente un passaggio ad atteggiamenti nazionalisti cristiani onerosi o, peggio ancora, sostenesse la comunità nonostante la sua antisemita sfaccettature.

Per ironia della sorte, il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed ha espresso preoccupazione per il fatto che l’ex primo ministro israeliano Binyamin Netanyahu possa includere un partito politico razzista di estrema destra in una coalizione di governo se vince le elezioni della prossima settimana e riesce a mettere insieme un’alleanza .

Il signor Bin Zayed non ha evitato atteggiamenti incoraggianti simili al pensiero di Focus on Western Islamism e Middle East Forum nello sforzo degli Emirati Arabi Uniti di sopprimere qualsiasi espressione dell’Islam politico o un’interpretazione della fede che non impone l’obbedienza assoluta al governate.

Lo studioso islamico Abdullah bin Hamid Ali, un membro della facoltà dello Zaytuna College, ha affermato in un lungo documento che l’ex presidente Donald J. Trump era il minore dei mali per quanto riguarda i musulmani.

Il presidente del college con sede in California, Hamza Yusuf, è un importante leader e studioso musulmano americano, membro del Consiglio Supremo Fatwa degli Emirati Arabi Uniti e uno dei principali propagatori della forma autocratica dell’Islam moderato degli Emirati.

Controverso, Yusuf era un membro della Commissione sui diritti inalienabili dell’amministrazione Trump.

Il signor Westrop indica non solo i conservatori musulmani sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti senza menzionare i loro legami con gli Emirati, ma anche il Qatar, che descrive come “un governo islamista” che finanzia la destra americana.

C’è un precedente per Israele, in particolare il signor Netanyahu, il primo ministro israeliano più longevo e la figura politica più dominante e polarizzante della sua generazione, che si unisce alla mischia nazionalista cristiana e repubblicana o guarda dall’altra parte quando è in gioco l’antisemitismo .

L’ex primo ministro non si è pentito di agire di pari passo con la destra americana e il primo ministro ungherese Victor Orban facendo una campagna con sfumature antisemite contro il miliardario e filantropo ebreo americano di origine ungherese George Soros, un sopravvissuto all’Olocausto, a causa del suo liberale o di sinistra inclinazioni.

Il signor Netanyahu non ha avuto scrupoli anche sulla riscrittura da parte del signor Orban della storia ungherese della seconda guerra mondiale, che includeva la riabilitazione di figure antisemite e filo-naziste in tempo di guerra come icone anticomuniste.

Ad essere onesti, il signor Netanyahu si oppose apertamente quando era in carica una legge polacca che rendeva illegale accusare la nazione polacca o lo stato di complicità nei crimini nazisti tedeschi.

Il Likud di Netanyahu è pronto ad emergere come il più grande partito politico israeliano alle elezioni della prossima settimana, il quinto del paese in quattro anni. Tuttavia, potrebbe trovare difficile costruire una coalizione di governo mentre combatte le accuse di corruzione e affronta crescenti critiche sulla sua volontà di lavorare con Otzma Yehudit o Jewish Power, un partito razzista di estrema destra in rapida crescita.

La volontà di Netanyahu di appoggiare opportunisticamente un attacco contaminato a qualcuno di discendenza ebraica a causa di un disaccordo politico solleva interrogativi allettanti su come, se farà un ritorno di successo, affronterà, ad esempio, il nuovo governo svedese in cui un partito con radici in sostiene il neonazismo.

I Democratici svedesi, che hanno aiutato il nuovo governo conservatore a ottenere la maggioranza in parlamento senza essere ricompensati con la rappresentanza del governo, hanno insistito sul fatto che il partito si è lasciato alle spalle il passato.

Ma all’inizio di questo mese, Rebecka Fallenkvist, la 26enne a capo della programmazione televisiva del partito, ha definito Anna Frank “immorale” e “la stessa eccitazione” in un post di Instagram che è stato successivamente cancellato.

La signora Frank era un’acclamata ebrea olandese, che ha documentato in un diario la vita nascosta sotto la persecuzione nazista, fino a quando i tedeschi non l’hanno uccisa nel 1944,

Alcuni giorni dopo, la signora Fallenkvist ha celebrato il successo elettorale del suo partito in svedese con le parole “Helg Seger” che significa vittoria nel fine settimana ma suona come “Sieg Heil”, il saluto nazista.

Il partito ha rapidamente spostato la signora Fallenkvist dal suo lavoro pubblicamente visibile al suo ufficio amministrativo in parlamento, probabilmente a svolgere un ruolo nei meccanismi del sostegno parlamentare dei Democratici svedesi al nuovo governo conservatore.

La riluttanza di Israele ad affrontare fermamente il nazionalismo cristiano per gli atteggiamenti antisemiti di alcuni dei suoi più eminenti sostenitori getta un’ombra sulla sua battaglia contro l’atteggiamento razzista antiebraico, una priorità della politica estera.

A dire il vero, l’ambasciatore di Israele in Svezia, Ziv Nevo Kulman, ha condannato le osservazioni della signora Fallenkvist. Ha avvertito che “purtroppo ci sono molte più erbacce cattive che devono essere sradicate”. Non era chiaro se si riferisse ai Democratici svedesi o all’antisemitismo in generale.

Tuttavia, la riluttanza israeliana assume un significato aggiunto dato che il nazionalismo cristiano non è più un movimento marginale all’interno del Partito Repubblicano. Al contrario, un recente sondaggio ha suggerito che la maggioranza dei repubblicani crede che gli Stati Uniti dovrebbero rompere con il loro secolarismo costituzionalmente imposto per dichiararsi una nazione cristiana.

Il sentimento nazionalista cristiano del repubblicano è in netto contrasto con altri risultati del sondaggio che hanno mostrato che oltre il 60 per cento degli americani è favorevole al pluralismo religioso e si oppone agli Stati Uniti che si identificano come nazione cristiana.

Il problema per Israele è che la sua identità di stato ebraico significa che non è fondamentalmente contrario a uno stato che si definisce in termini religiosi.

Il problema di Israele è l’antisemitismo di molti sostenitori del nazionalismo cristiano, anche se l’atteggiamento discriminatorio della tendenza è simile alla politica israeliana nei confronti dei palestinesi.

Inoltre, è probabile che i nazionalisti cristiani avranno un ruolo di primo piano nel prossimo Congresso degli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto che i repubblicani ottengano la maggioranza nelle elezioni di medio termine del mese prossimo.

Una cartina di tornasole israeliana potrebbe essere ciò che accadrebbe se i nazionalisti cristiani venissero segnalati in un progetto congiunto israelo-europeo proposto che monitorerebbe l’antisemitismo sui social network come parte di una coalizione globale contro l’antisemitismo.

“Non stiamo necessariamente parlando di una coalizione strutturata con criteri definiti e un quadro giuridico… Vorremmo piuttosto unire tutti i partner interessati in una coalizione più libera impegnata negli stessi valori di combattere l’antisemitismo in tutte le sue forme”, ha affermato Shuli Davidovich, capo dell’Ufficio per gli affari ebraici e le religioni mondiali del ministero degli Esteri israeliano.

Anche così, Israele potrebbe trovare sempre più difficile conciliare la ragion d’essere dello stato ebraico come protettore degli ebrei e porto sicuro con il passaggio a un Partito Repubblicano che tollera l’espressione antisemita.