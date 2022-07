Il Memorandum trilaterale tra Svezia, Finlandia e Turchia è firmato, i due Stati scandinavi entreranno nella NATO, Recep Tayyip Erdoğan ha vinto. È andata così, benché alcuni commentatori ritengano che gli accordi presi siano suscettibili di interpretazione e che quindi il Presidente turco non abbia ottenuto molto di certo.

Infatti, come primo risultato del memorandum, Erdoğan é già potuto rientrare in patria dal vertice NATO come un grande statista: la propaganda sui giornali e televisioni è all’opera per celebrare la ‘vittoria diplomatica del Presidente’ e si sottolinea come anche il mondo occidentale ora dia ragione alla tesi che i curdi in Siria siano un’organizzazione terroristica (mentre il PKK era già considerato una organizzazione terroristica dall’Unione Europea).

Da quanto scritto nel memorandum, si possono trovare le cause della vittoria di Erdoğan.

In primo luogo, Svezia e Finlandia hanno ribadito che il PKK curdo è da ritenersi illegale e che non forniranno ulteriore sostegno alle Unità di Protezione Popolare (YPG) in Siria. Inoltre, Svezia e Finlandia avvieranno delle procedure e delle revisioni di leggi per permettere l’estradizione verso la Turchia di coloro che saranno considerati terroristi.

Quindi, per quanto l’implementazione di tale memorandum debba ancora essere attuata, la Turchia ottiene un chiaro appoggio occidentale nella lotta ai movimenti curdi, sia sul territorio nazionale che oltre il confine siriano, ricevendo una forte legittimazione nei propri interessi nazionali. Il messaggio che emerge dall’incontro trilaterale a Madrid ha il chiaro significato che Sveziae Finlandia in primis, ma anche il resto dei Paesi NATO, non ostacoleranno il progetto di espansione turca nel nord della Siria, come invece era avvenuto in passato.

Questo messaggio è reso ancora più chiaro dal ritiro dell’embargo di armi alla Turchia, che Svezia e Finlandia avevano istituito come parte delle sanzioni del 2019, proprio contro l’invasione della Siria da parte dell’esercito turco. Da adesso «le esportazioni di armi da Finlandia e Svezia saranno condotte in linea con la solidarietà dell’Alleanza Atlantica», specifica il memorandum.

Il Presidente Erdoğan, dunque, ottiene, oltre alla legittimazione delle sue operazioni belliche, anche le armi e i rinforzi militari di cui aveva bisogno. Si deve, inoltre, tenere conto che questi accordi facilitano la riapertura della fornitura di F-16 alla Turchia da parte di Washington, bloccata a seguito dell’adozione turca del sistema di difesa missilistico russo s-400 nel 2019. Il sospetto di tutti i commentatori è che gli Stati Uniti siano entrati nella partita tra Turchia e i Paesi scandinavi, garantendo anch’essi la revisione di tali sanzioni.

Perciò, Erdoğan è riuscito in un solo accordo ad ottenere tre successi: il via libera per le proprie mire espansionistiche in Siria ed Iraq; il supporto militare; una affermazione diplomatica agli occhi degli elettori turchi, con un conseguente miglioramento nei sondaggi (ricordiamo che vi saranno le elezioni presidenziali nel 2023).

Va, inoltre sottolineato, che il successo diplomatico di Erdoğan è reso ancora più forte dal fatto che il tema dei rifugiati è molto sentito in Turchia. Infatti, nel Paese anatolico sono presenti almeno 3 milioni di siriani in condizioni di estrema povertà. Essi sono anche spesso soggetti a violenze e a molti episodi di omicidi. La propaganda governativa, infatti, li indica come la causa della grave crisi economica e valutaria che sta attraversando la Turchia. In questo quadro, oltre che per la lotta al terrorismo, il Presidente Erdoğan giustifica l’intervento militare avvenuto in Siria nel 2019 e quello che sta organizzando in questi mesi. Un intervento atto a consolidare la striscia di terra profonda 30 km all’interno del territorio siriano per poterci inviare almeno 1 milione di siriani. Questa operazione significherà l’eliminazione delle milizie curde siriane che al momento si trovano nella regione.

La crisi economica ha fatto crollare Erdoğan nei sondaggi elettorali negli ultimi mesi. Sembra che ora abbia trovato il modo per cercare di risalire in tali sondaggi, sfruttando la crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina e facendo leva sulla lotta al terrorismo e alla gestione dei rifugiati. In questo, l’Occidente gli sta dando una grossa mano.

Infine, quello che il Presidente Erdoğan sta progettando in Siria non è altro che il consolidamento dell’operazione militare iniziata nel 2019, proprio quella per la quale ricevette le sanzioni sui rifornimenti militari. Ora che si sta avviando a replicare l’invasione, la NATO ha risposto all’esatto opposto.