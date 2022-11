NATO – Russia: occhio al Baltico

Non appare come qualcosa di definibile come ‘teatro di guerra’, almeno non come la guerra ucraina ci sta abituando, missili, bombe, carri armati, eppure, secondo gli esperti, il Baltico, ovvero il Mar Baltico e i Paesi prospicienti, sono al centro di un conflitto con la Russia.

Mentre l’attenzione internazionale, e quella in primis degli addetti ai lavori della NATO, si concentra in Ucraina e nei Paesi confinanti -pochi giorni fa è stata la volta della Polonia-, gli analisti accendono un faro sui Baltici.

Il Center for Strategic and International Studies (CSIS), ha realizzato un rapporto, a firma del comandante Courtney Stiles Herdt, ufficiale di marina in servizio attivo e analista del CSIS, su quello che il centro studi definisce ‘conflitto baltico’.

I Paesi baltici sono una «regione strategica chiave» in cui gli interessi della NATO e gli interessi militari ed economici russi «si sovrappongono».

Il sabotaggio dell’oleodotto Nordstream 2, indipendentemente da chi ha eseguito l’attacco, ha segnalato che il conflitto nella regione non è inesistente. Si pensi anche alla ‘crisi di Kaliningrad‘ della scorsa estate. La vicinanza di Kaliningrad a tutte le Nazioni del Mar Baltico rappresenta un grande pericolo.

«Le operazioni della zona grigia sono in corso e gli Stati Uniti, la NATO e i loro partner devono essere pronti ad agire in unità contro una Russia». Il «playbook della Russia metterà alla prova i limiti e cercherà di sfruttare le difficoltà dell’alleanza. È necessaria una risposta rigorosa per negare il controllo alla Russia e garantire che il conflitto completo sia evitato», esordisce l’analista.

«Il conflitto nei Paesi Baltici avrà luogo in ogni dominio: aereo, marittimo, terrestre, spaziale e informatico. La Russia ha mantenuto una minaccia costante per la regione baltica attraverso l’intero spettro di operazioni della zona grigia, tra cui coercizione economica, disinformazione e propaganda, interruzioni informatiche e incursioni militari segrete. L’Ucraina potrebbe aver cambiato il calcolo di un conflitto russo nei Paesi baltici rivelando lacune significative nella capacità della Russia di controllare i domini terrestri e aerei. Il conflitto nei Paesi balticiincontrerebbe la stessa determinazione esistenziale nazionale che è in mostra in Ucraina, con il peso aggiunto degli accordi di mutua difesa e dell’impegno dell’Articolo V della NATO.

Sebbene sia improbabile un’invasione degli Stati baltici o un conflitto nel Suwalki Gap, il conflitto in Ucraina ha aumentato la preparazione in tutti i domini e su ogni fianco. Gli Stati baltici sono giustamente preoccupati della rapidità con cui la NATO può rispondere collettivamente a una crisi»

Come farlo? «Gli Stati Uniti, la NATO, l’Unione Europea e i partner baltici dovrebbero concentrarsi su tre strategie marittime: operazioni ibride nella zona grigia, mining offensivo e difensivo, e difesa missilistica», sostiene Courtney Stiles Herdt.

In primo posto dell’attenzione della NATO, ci sono le ‘Operazioni ibride e zone grigie’.

La Russia non è stata completamente testata nel settore marittimo, ma è ancora valutata come altamente capace. «La regione baltica può essere vista come un microcosmo del più ampio intervento marittimo globale della Russia. La flotta baltica della Russia è un elemento fondamentale della sua strategia nazionale. Mostrare la forza del Paese è il modo migliore per mostrare risolutezza e aggrapparsi alla pertinenza in un momento di incertezza militare e politica, sfidando anche la coesione della NATO. La distruzione dell’infrastruttura Nordstream 2 ha attirato l’attenzione dei governi del Mar Baltico. Le forze marittime trascurate o sottofinanziate sono ora incaricate di proteggere le infrastrutture marittime critiche, una missione che pochissimi Paesi possono eseguire con le risorse attuali. La ,messa in sicurezza di nodi critici come il Baltic Pipe dal Mare del Nord alla Polonia, il terminale di gas naturale liquefatto (GNL) nella Polonia occidentale e il terminale di GNL a Klaip ėda, Lituania, è fondamentale. I Paesi della NATO dovrebbero disporre di strategie marittime nazionali con missioni e compiti specifici, nonché risorse adeguate per sviluppare le capacità. Le strategie marittime guideranno l’acquisizione e diventeranno più importanti man mano che le Nazioni baltiche investono in iniziative energetiche come i parchi eolici all’interno delle loro zone economiche esclusive (ZEE), qualcosa che la Danimarca ha già dimostrato di essere un’efficace fonte di energia. Il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture marittime dipenderanno fortemente dall’intera alleanza NATO e dalla sua capacità di attuare la strategia fino a quando le Nazioni dei Paesi baltici non potranno sviluppare le proprie flotte». E qui, sottolinea l’analista, si pone il problema dei costi per l’acquisizione di queste risorse, e di personale di equipaggio, problemi che dovrebbero essere argomento di discussione al vertice della NATO a Vilnius.

«Il primo passo per prevenire l’escalation è che l’alleanza si concentri sul contrastare le operazioni della zona grigia e tracci linee chiare nei Paesi baltici. La NATO dovrebbe attuare immediatamente la propria strategia per le minacce ibride: prepararsi e rilevare ulteriori attacchi, dissuaderli dal verificarsi e difendere gli alleati. Accanto a questa strategia, l’alleanza non dovrebbe consentire a queste azioni di interrompere il libero flusso di commercio, energia e dati. L’impatto economico per tutte le Nazioni baltiche sarebbe considerevole. I cavi lungo i fondali marini globali trasportano oltre il 95% dei dati Internet globali. Non è nell’interesse di nessuna Nazione interrompere questo flusso. Inoltre, la Russia deve essere pronta ad accettare le difficoltà se sceglie di intensificare le operazioni della zona grigia in operazioni cinetiche complete. Circa il 40 percento delle sue esportazioni di energia passa attraverso San Pietroburgo, oltre a più di 300 milioni di tonnellate di commercio marittimo all’anno, anche se questo potrebbe diminuire con le sanzioni».

Le operazioni dell’Alleanza fino a questo punto hanno mirato a modellare l’ambiente e scoraggiare il nemico; «l’escalation richiederà un approccio più aggressivo per le operazioni di deterrenza».

Gli oleodotti sono già stati attaccati, a rischio potrebbero esserci i cavi di comunicazione L’ammiraglio James Stavridis, ex comandante supremo alleato della NATO, ha di recente affermato, in articolo: «Ora c’è una vasta infrastruttura critica in mare, ma gli Stati Uniti e i loro alleati hanno fatto ben poco per prepararsi a difenderla, incluso affinare le capacità offensive per creare una reale deterrenza nella mente di qualsiasi potenziale attaccante». Ci vorranno anni, sottolinea Courtney Stiles Herdt, «per sviluppare i requisiti infrastrutturali, la formazione e le attrezzature per difendere adeguatamente questa rete vitale. Sebbene la Russia abbia gli stessi problemi, ha già iniziato a rafforzare le sue risorse energetiche a Kaliningrad; ma comprende anche che un vantaggio è che tutti gli altri seguono un ordine basato su regole. Per la NATO, gli investimenti devono avvenire immediatamente, con fili di collegamento chiaramente definiti attraverso alleanze e partenariati».

Creare insicurezza energetica è un metodo utilizzato dalla Russia per destabilizzare la regione. «L’inverno sta arrivando in Europa. Il problema principale in tutta Europa questo inverno è che i governi sono in grado di tenere accese luci e riscaldamento per i propri cittadini. L’attività della zona grigia russa nel Baltico non avrà importanza se la pressione politica aumenta a causa dell’instabilità interna. Distruggendo surrettiziamente le infrastrutture chiave, la Russia può interrompere i governi europei mettendo in discussione la loro capacità di proteggere la loro gente. Per molti europei, l’Ucraina o le preoccupazioni per la sicurezza al di fuori delle questioni di sovranità nazionale non contano di fronte all’insicurezza energetica. La resilienza nelle infrastrutture e le strategie di gestione delle emergenze pianificate in anticipo sono necessarie e ridurranno al minimo la capacità della Russia di mettere in atto una campagna di distrazione nella zona grigia».

A questo fine, sottolinea il rapporto CSIS, è fondamentale « integrare diverse fonti di informazioni in un prodotto coeso e utilizzabile. I Paesi baltici devono garantire che la comunicazione tra le loro agenzie sia incanalata nel NATO Intelligence Fusion Center. Ciò include la cellula di fusione di intelligence delle forze speciali balticherecentemente creata (BSIFC). Le forze per le operazioni speciali sono posizionate in modo univoco e spesso sono il tessuto connettivo tra le forze armate e intelligence, abbattendo i confini multinazionali. Il Centro europeo di eccellenza per contrastare le minacce ibride situato in Finlandia dovrebbe essere pronto per il pieno accreditamento una volta che la Finlandia avrà ottenuto l’adesione alla NATO. Combinando tale capacità con i Counter Hybrid Support Teams della NATO amplificherà la capacità della NATO di risolvere l’ambiguità e contrastare gli attacchi russi».

Secondo grande capitolo: il Mining offensivo e difensivo

La Russia che depone mine all’interno delle acque territoriali, una rotta di transito definita singolarmente o una ZEE definita a livello nazionale, può essere uno degli elementi che porta alle operazioni cinetiche nel Mar Baltico. «L’Ucraina ha dimostrato che la guerra convenzionale ha ancora valore e può far avanzare la volontà nazionale su un avversario tecnologicamente avanzato. Le mine sono una capacità che la Russia e molte Nazioni baltiche hanno in grandi quantità e sono una comprovata capacità di distruggere tutte le navi e negare l’accesso. La Russia ha la più grande quantità di mine di qualsiasi Nazione, circa 250.000 munizioni, e sa che i suoi concorrenti occidentali sono vincolati dal divieto di utilizzo delle mine.

L’adesione di Finlandia e Svezia all’alleanza, due Nazioni con un dissenso di lunga data con la Russia, porterà nella NATO due forze militari altamente capaci» in fatto di sminamento. «L’aggiunta delle operazioni minerarie offensive finlandesi dovrebbe far riflettere la Russia». I due Paesi, si sottolinea, hanno una vasta esperienza di esercitazioni nel settore antimine con la NATO.

«Il Golfo di Finlandia è una rotta marittima strategica per la Russia verso San Pietroburgo e un’area strategica per le operazioni ZEE contestate. La Finlandia, insieme all’alleanza, difenderà quelle acque e potrà contenere le navi militari e civili russe in porto attraverso attività minerarie offensive». Le navi minerarie e dragamine offensive non saranno sostenibili in un ambiente non permissivo.

Nell’utilizzo delle mine, non è la quantità ad essere importante, piuttosto le mine sono uno strumento che «utilizza l’ignoto e può causare incertezza, scoraggiando un avversario utilizzando risorse minime. La Russia tenterà probabilmente di minare le coste degli alleati della NATO prima di un’operazione offensiva. La NATO deve essere pronta a ripulire immediatamente quelle acque per consentire la piena risposta della NATO per difendere i suoi membri». L’uso russo delle mine non sarebbe solo un segnale di un’offensiva incombente, ma infliggerebbe anche enormi difficoltà economiche alla popolazione russa, soprattutto se è la scintilla per un conflitto su vasta scala. Ciò non dissuaderà la Russia dal compiere un simile passo: non ci sono linee rosse nella strategia russa. La Russia è orgogliosa della sua determinazione a soffrire più dell’avversario».

In questo quadro, «il palcoscenico è pronto per le operazioni cinetiche attraverso i Paesi baltici, con operazioni minerarie che probabilmente serviranno da preludio a una guerra multidominio su vasta scala».

Se questo fosse quanto accadrà, secondo Courtney Stiles Herdt, sarà la capacità missilistica ad entrare in scena. «Nessuna metrica disponibile cattura l’efficacia della deterrenza, ma la capacità missilistica che nega l’accesso alle aree operative, mantiene le navi in porto e può prendere di mira i centri abitati è una misura convenzionale significativa. La regione baltica è un ambiente geograficamente limitato; se la cinetica dovesse intensificarsi, entrambe le parti saranno probabilmente contenute nei rispettivi porti fino a quando i sistemi di difesa missilistica e la neutralizzazione delle capacità russe non potranno garantire operazioni sicure in mare.

Il Baltic Air Policing deve trasformarsi in un ruolo difensivo, pronto a neutralizzare le minacce missilistiche. In coordinamento con la superiorità aerea, il Comando marittimo alleato (MARCOM) deve essere pronto a soffocare l’attività navale russa al di fuori dello stretto danese. In un conflitto su vasta scala, navi e sottomarini in grado di infliggere attacchi nei Paesi baltici impiegheranno le loro capacità dall’Oceano Atlantico. Gli Stati Uniti e la NATO devono essere pronti per una campagna antisommergibile (ASW) per sopprimere la minaccia sottomarina russa. La capacità combinata di ASW alleato è forte, ma dove l’industria può aiutare è un enorme aumento del numero di boe sonore e reti di idrofoni statici per tracciare la minaccia del sottosuolo.

Il controllo dei Paesi baltici si baserà in larga misura sulla superiorità aerea oltre che sull’ASW e sulla difesa missilistica integrata». Anche su questo tema, il vertice NATO di Vilnius dovrà definire elementi essenziali.

Il CSIS, con il lavoro condotto da Courtney Stiles Herdt, avanza alcuni suggerimenti di fondo.

Intanto si suggerisce di ratificare il più velocemente possibile l’ingresso in NATO di Svezia e Finlandia, due Nazioni che cambierebbero in modo significativo il quadro di un conflitto baltico. «L’alleanza può sfruttare immediatamente queste due Nazioni per aumentare la profondità strategica». Fatto questo, a seguire, «le mine, le capacità antisommergibile, la difesa missilistica e le infrastrutture logistiche e di approvvigionamento sicure dovrebbero essere sviluppate in tutti i settori, aumentando la deterrenza». A seguire: rafforzare il pattugliamento, le esercitazioni, il comando e il controllo multidominio.

Una raccomandazione sulla quale si insiste èaumentare la capacità industriale. «Gli Stati Uniti e i loro alleati devono investire nella capacità industriale per sostenere gli sforzi di rifornimento dopo il sostegno all’Ucraina. Dovrebbero prevedere ulteriormente le carenze nel sostenere un conflitto NATO, comprese le fabbriche di munizioni e le capacità di monitoraggio sottomarino», puntando su di una base industriale forte e resiliente.