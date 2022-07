Mentre il sanguinoso conflitto in Ucraina continua, la retorica dei falchi a Washington e di alcuni alleati si sta fissando sempre più con un obiettivo: la vittoria contro la Russia. Tali parole dovrebbero essere usate con parsimonia, soprattutto date le loro tendenze vincolanti e accecanti. Quando il termine “resa incondizionata” fu usato per la prima volta dal presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt alla conferenza di Casablanca del gennaio 1943 nel contesto della sconfitta della Germania nazista, non tutti esultarono. Significava lottare fino al traguardo, scalare la vetta e dettare i termini da una vetta intrisa di sangue.

Con tale linguaggio a coronamento degli sforzi degli Alleati, le potenze dell’Asse – certamente Germania e Giappone – potevano continuare a combattere la guerra di sterminio, consapevoli che nessun termine che avrebbero potuto sottoporre sarebbe stato preso sul serio. Non ci sarebbero compromessi in questo confronto esistenziale. Ha rallentato l’avanzata alleata nell’Europa occidentale e ha consentito all’Unione Sovietica di espellere le forze tedesche e occupare debitamente la maggior parte dell’Europa orientale. Ha negoziato se il Giappone avrebbe mantenuto il suo imperatore arrendendosi quasi impossibile, lasciando la strada aperta per l’uso di armi atomiche contro Hiroshima e Nagasaki.

La fornitura di armi all’Ucraina nei suoi sforzi contro la Russia è diventata una missione zelante che presumibilmente porterà alla vittoria. Gli impulsi messianici formicolano e si muovono attraverso l’establishment di Washington e Londra, con qualche eco a Varsavia e nelle capitali degli stati baltici. Un’aria di irrealtà – sia in termini di negoziazione del futuro del territorio ucraino sotto l’occupazione russa – riempie questi corridoi di potere.

Il 1 maggio, dopo essersi recata a Kiev, la presidente della Camera Nancy Pelosi ha alzato i colori. “L’America”, ha dichiarato con serietà, “sta con l’Ucraina fino a quando la vittoria non sarà conquistata”. Ha fatto pochi sforzi per spiegare cosa ciò comporterebbe, che si tratti dell’espulsione delle forze russe da tutto il territorio ucraino, inclusa la Crimea, o la soluzione del “tritacarne”, lasciando Kiev e Mosca a sanguinare, indebolendo quest’ultima e rafforzando la sicurezza della NATO su una generazione morta

Le sue osservazioni hanno fatto abbastanza per preoccupare Michael T. Klare, corrispondente della difesa di The Nation. “Da nessuna parte, nei suoi commenti o in quelli di altri alti funzionari, si parla di un accordo negoziato in Ucraina, solo di scenari che portano alla sconfitta della Russia, a qualunque costo in vite umane”.

La vaghezza del termine ha portato a grandi e sanguinosi appelli per combattere la barbarie russa non illuminata, con i governi del Regno Unito e degli Stati Uniti che hanno ripetutamente definito questo conflitto che coinvolge l’intero Occidente, persino il mondo. Osservando più da vicino la retorica, viene alla ribalta un altro sentimento: il desiderio di insanguinare la Russia indirettamente mentre i produttori di armi fanno il punto.

Per oltre un decennio, l’Ucraina è stata una sorta di giocattolo nelle filiali del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, e il vicesegretario di Stato americano Wendy R. Sherman può essere trovato a dire al Newshour della BBC che la Russia ha dovuto “soffrire un fallimento strategico” in Ucraina.

La lista di controllo per farlo, come delineato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è lunga. “Continueremo a fornire all’Ucraina armi avanzate, inclusi missili anticarro Javelin, missili antiaerei Stinger, artiglieria potente e sistemi di missili di precisione, radar, veicoli aerei senza pilota, elicotteri Mi-17 e munizioni”.

Su questo punto, i falchi sono in ascesa. Chiunque abbia affermato che una vittoria ucraina difficilmente sarebbe totale, per non parlare probabilmente, è stato insultato, come scrive lo storico militare e giornalista britannico Max Hastings. Sono coperti di fango e dipinti come “ultra-realisti” o appeasers.

Di conseguenza, anche i colloqui di pace ostinati, per non parlare di qualsiasi cosa che si avvicini ai negoziati, sono diventati tabù. Il suggerimento di inizio giugno del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui “Non dobbiamo umiliare la Russia, in modo che il giorno in cui i combattimenti finiranno, possiamo costruire una via d’uscita attraverso i canali diplomatici” è stato accolto con disprezzo e furia a Kiev.

Il mese precedente, il più anziano devoto machiavellico del mondo, l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger, ha osato menzionare la necessità che le parti in conflitto inizino i colloqui. Potrebbe essere un criminale di guerra non condannato, la sua opinione secondo cui “i negoziati devono iniziare nei prossimi due mesi prima che creino sconvolgimenti e tensioni che non saranno facilmente superati” non è stato controverso. Ma il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha risposto cercando nella pattumiera della storia. “Sembra che il calendario del signor Kissinger non sia il 2022, ma il 1938.”

A Kiev, l’idea stessa di fare un accordo con Mosca sta incontrando repulsione. “Hanno ucciso troppe persone”, opina Oleksii Movchan del Parlamento ucraino che rappresenta il Partito del Servo del Popolo di Zelenskyy. “Hanno distrutto troppe città. Hanno violentato troppe donne. Se la guerra si ferma ora e il mondo cerca di accogliere Putin, il diritto internazionale non avrà alcun significato”.

Per il momento, il sostegno degli Stati Uniti sta assumendo la forma di assistenza logistica e materiale in quella che è già stata definita dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov una guerra per procura contro Mosca. Con ogni macabro aggiornamento delle armi, possiamo leggere i tipi di dispositivi omicidi utilizzati e quanto fossero efficaci. L’ultimo ha visto un attacco a Nova Kakhovka nella regione di Kherson da parte delle forze ucraine utilizzando missili Himars forniti dagli Stati Uniti. La linea di Kiev: l’attacco è stato un successo, distruggendo un deposito di munizioni russo, uccidendo decine di militari russi. L’angolo russo: case e magazzini che immagazzinavano fertilizzanti erano stati polverizzati, uccidendo cinque persone e ferendone 80.

Gli ucraini sono diventati democratici surrogati e combattenti per la libertà (questi termini non sono necessariamente identici) e Washington è disposta a garantire, almeno per il momento, che abbiano le armi. Altri paesi in Europa sono disposti a mantenere le frontiere aperte ai rifugiati ucraini. Ma quanto durerà? I cuori possono, col tempo, indurirsi, lasciando il posto all’interesse nazionale. Ad un certo punto, le armi dovranno essere rimosse, e la guerra farà posto alla mascella. Fino ad allora, la politica ufficiosa di combattere fino all’ultimo ucraino sarà in voga.