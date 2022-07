Il Presidente americano Joe Biden si sta preparando per un viaggio di alto profilo, dal 13 al 16 luglio, in Israele, Cisgiordania e Arabia Saudita. Viaggio delicato che appena annunciato ha fatto molto discutere. Nulla di strano per quanto riguarda Israele e Cisgiordania, ma la tappa in Arabia Saudita ha generato una levata di scudi e accese polemiche.

Posto che il Presidente sarà in Arabia Saudita per parteciperà al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo insieme a Egitto, Iraq e Giordania (noto come GCC+3), durante la permanenza incontrerà -e non potrà non farlo, dato che si tratta del sovrano di fatto, visto che le condizioni di salute non permettono più al padre di occuparsi del regno- il famigerato principe Mohammad bin Salman Al Saud, erede al trono accusato di aver fatto uccidere, nel 2018, il giornalista del ‘Washington Post‘ Jamal Khashoggi. Biden aveva definito l’Arabia Saudita uno Stato ‘paria’ dopo che l’intelligence statunitense aveva confermato che MBS è responsabile dell’omicidio di Khashoggi -accusa negata dall’Arabia Saudita.

Ora Biden incontrerà il principe per discutere una serie di questioni, ma in primo luogo, l’incontro è funzionale a chiedere a Riyadh, e, attraverso l’Arabia Saudita, all’Opec, la messa a disposizione di un maggior quantitativo di petrolio, indispensabile per far fronte alla crisi energetica che sta pesantemente colpendo gli Stati Uniti -con il prezzo della benzina che è una maledizione sulle prossime elezioni di medio termine- e l’Europa, e che è destinata a peggiorare. La produzione di petrolio sarà il punto forte della visita di Biden, per quanto la Casa Bianca in questi giorni abbia smorzato le aspettative, e, anzi, abbia evitato di riconoscere che la crisi energetica globale sta guidando la visita. L’aumento della produzione petrolifera potrebbe domare i costi del carburante e l’inflazione. L’entourage di Biden ha provato concentrare l’attenzione su normalizzazione dei legami con Israele da parte degli Stati arabi, fine della guerra in Yemen, rapporti con l’Iran, cambiamenti climatici, sicurezza regionale.

All’interno del Partito Democratico c’è scetticismo sull’opportunità di rafforzare i legami con Riyadh -anche vicenda Khashoggi e relativa opinione pubblica a parte-, mentre c’è un consenso quasi unanime a favore dell’espansione della normalizzazione tra Israele e i Paesi arabi. Tale viaggio, ha detto Biden, «ha a che fare con la sicurezza nazionale per loro è importate», gli israeliani, ha detto Biden ai giornalisti. «Ho comunque un programma. Ha a che fare con problemi molto più grandi che non il prezzo dell’energia».

E oltre il suo partito, Biden sfida anche l’opinione pubblica americana. Chi, come Shibley Telhami, docente Anwar Sadat, docente di pace e sviluppo e direttore del Critical Issues Poll presso l’Università del Maryland, nonchè senior fellow presso la Brookings Institution, ha lavorato ad un complesso sondaggio dell’opinione pubblica americana proprio su questo viaggio, mette in guardia il Presidente. Telhami analizza e illustra i singoli risultati del lavoro e conclude che questi suggeriscono che il viaggio non riscuote molto entusiasmo da parte del pubblico, nemmeno tra i democratici. Invocare l’Arabia Saudita e Israele sembra aumentare la disapprovazione pubblica, in particolare tra i giovani democratici, «più inclini ai palestinesi ora che agli israeliani», con una negatività che si appunta sull’Arabia Saudita, facile obiettivo di alcuni grandi media.

La nota stampa della Casa Bianca con la quale, lo scorso mese, si annunciava il viaggio, per quanto vaga in molti punti, circa le tematiche che il Presidente affronterà, affermava che in Arabia Saudita avrebbe discusso «una serie di questioni bilaterali, regionali e globali». «Discuterà anche imezzi per espandere la cooperazione economica e di sicurezza regionale, comprese le nuove e promettenti iniziative infrastrutturali e climatiche, nonché per scoraggiare le minacce dall’Iran». Pochi giorni prima, il 9 giugno, era stata presentata al Congresso una proposta di legge bipartisan cheprevede che il Pentagono presenti una strategia per integrare le capacità di difesa aerea di Israele e degli Stati arabi al fine di contrastare i missili balistici e altre minacce provenienti dall’Iran e dai suoi delegati.

Su queste premesse, evidentemente, si è ancorata la favola metropolitana di quella che è subito stata battezzata come la ‘NATO Mediorientale‘.

Nel 2015 c’era il piano per la Lega Araba quale forza antiterrorismo combinata; nel 2017 si avanzò un’Alleanza per la sicurezza del Medio Oriente(MESA), proposta dall’Arabia Saudita e sostenuta dall’allora Presidente Donald Trump, soprannominata ‘NATO araba‘. In occasione di questa visita, la struttura si chiamerebbe ‘Middle East NATO‘.

Alla base del progetto di oggi -così come in quelli del passato- c’è idea di un’alleanza di sicurezza regionale contro nemici comuni, «la necessità di una stretta cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti, Israele e Stati arabi del Golfo contro la minaccia dell’Iran».

Il re di Giordania Abdullah II si è detto favorevole, avvisando, però, che «la dichiarazione di intenti deve essere molto, molto chiara. Altrimenti confonde tutti»; gli israeliani sono entusiasti; alla Casa Bianca è funzionale per una serie di motivi, non ultimo quello di proteggere il Presidente dalle critiche del Congresso di essere troppo conciliante nei confronti di Teheran.

Oppositori che rilevano come la proposta non abbia consistenza e motivi per stare in piedi, non mancano. E a fronte di un Abdullah che ha sentito il dovere di esprimersi, i leader delle altre capitali arabe sulla prospettiva di entrare a far parte di una alleanza anti-Iran che includa Israele non si sono espressi, scegliendo la strada del ‘silenzio che parla’.

Un silenzio del quale si è fatto portavoce il Ministro degli Esteri di Abdullah II, Ayman Safadi, che, in perfetto gioco di squadra con il suo sovrano, nel corso di una intervista rilasciata a ‘Al-Jazeera‘, a Doha, ha affermato che non si parla di un’alleanza araba di cui Israele faccia parte, «non esiste una proposta del genere», e ha negato l’esistenza di «qualsiasi colloquio di un’alleanza militare di cui Israele farebbe parte». Altresì, chiarendo la dichiarazione del sovrano, ha affermato che ènaturale che la Giordania sostenga «ogni azione istituzionale araba congiunta, sia che sia correlata a difesa e sicurezza o a economia». Ma tutti i Paesi arabi vogliono buone relazioni con l’Iran, «e fino a quando non si raggiunge questa fase, il dialogo deve affrontare tutte le cause di tensione». E in riferimento alla collaborazione con gli USA: «tutti chiediamo meccanismi che garantiscano la nostra sicurezza attraverso il dialogo e la risoluzione dei problemi, oltre alla sicurezza energetica e alimentare. … Ci sono sfide che richiedono a tutti noi di lavorare e parleremo con gli Stati Uniti su tutte queste questioni».

Poche ore dopo le dichiarazioni di Ayman Safadi, è intervenuto il peso massimo del fronte africano del Medio Oriente, l’Egitto. Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha affermato che al momento non ci sono piani per formare un’alleanza simile alla NATO nella regione e che «una proposta del genere necessita di grandi consultazioni».

«Per la Giordania un’alleanza di cui Israele è formalmente membro non è altro che un miraggio in questa fase», commenta Osama Al Sharif, Osama Al Sharif, giornalista e commentatore politico giordano del Middle East Institute che ha attraversato oltre 30 anni di politica del Golfo. Un miraggio per la Giordania, un ‘inaudito’ e ‘indicibile’ per altri Paesi arabi. Miraggio, per altro, funzionale alla raffinata diplomazia giordana. «Per la Giordania era importante evitare qualsiasi discorso sull’appartenenza israeliana a una potenziale alleanza militare regionale. Questa rimarrà la sua posizione finché il conflitto israelo-palestinese sarà irrisolto».

«Amman comprende il senso di urgenza e il desiderio di Israele di formalizzare la sua cooperazione militare finora segreta con la maggior parte degli Stati arabi. Da parte sua, la Giordania, che ha mantenuto un rapporto di basso profilo con la Repubblica islamica, non vuole essere risucchiata in un nuovo conflitto regionale. Ci sono state notizie non confermate secondo cui il Primo Ministro iracheno, Mustafa al-Kadhimi, sta portando messaggi non solo tra Teheran e Riyadh, ma anche tra Teheran e Amman». E’ un momento troppo delicato per rischiare passi falsi.

Anche escludendo la partecipazione israeliana, i Paesi arabi, «inclusi alcuni Stati del Golfo, sono riluttanti a unirsi apertamente a una coalizione militare anti-Iran, anche se nutrono timori sull’agenda regionale di Teheran».

Così, è certo Al Sharif, le differenze e le rivalità intra-arabe, anche quando si tratta dell’Iran, «garantiranno una lunga, lunga strada da percorrere prima che un’alleanza militare aperta con Israele diventi realtà».

«Se l’argomento per una NATO mediorientale suona perfettamente ragionevole, è reso assolutamente ridicolo dalle realtà politiche e militari della regione», afferma Bobby Ghosh, editorialista di ‘Bloomberg‘, esperto in affari esteri. «I Paesi che avrebbero formato una tale alleanza hanno lottato per definire obiettivi di sicurezza comuni, per non parlare dei nemici comuni. La maggior parte di loro ha forze armate progettate per proteggere i loro regimi dalle sfide interne, piuttosto che dai nemici esterni. Possono essere abili nel picchiare attivisti democratici disarmati, ma vantano scarsi risultati nei conflitti cinetici».

I progetti di strutture su modello NATO del 2015 e del 2017 naufragati sul nascere, lo sono stati per questi stessi difetti di fondo, che «hanno sconfitto diversi tentativi precedenti di costruire alleanze militari nella regione».

E però lo scenario da allora è cambiato. «Ci sono stati due sviluppi importanti da quei fallimenti», prosegue Ghosh. «In primo luogo, Israele ha normalizzato le relazioni con alcuni Stati arabi e si sta muovendo verso accordi simili con altri, il che significa le forze di difesa israeliane faranno probabilmente parte di qualsiasi nuova alleanza. In secondo luogo, il pericolo rappresentato dall’Iran è più chiaro e più potente che mai. L’Iran è sull’orlo della capacità di dotarsi di armi nucleari, avendo costruito una scorta sostanziale di uranio arricchito ben oltre il punto di uso civile. L’Amministrazione Biden ritiene che la minaccia possa essere attenuata ripristinando l’accordo nucleare del 2015 stipulato dall’Iran con le potenze mondiali. Ma un accordo nucleare eliminerebbe le sanzioni economiche imposte a Teheran, consentendole di versare centinaia di miliardi di dollari per costruire sia le sue forze convenzionali che la sua rete di milizie e gruppi terroristici in tutta la regione», afferma Bobby Ghosh. Questa nuova postura iraniana dovrebbe far sentire questi Paesi tanto minacciati dall’Iran da prendere sul serio un’alleanza militare regionale. E invece no. Non è così perchè «gli israeliani e gli arabi hanno percezioni diverse delle minacce iraniane e strategie diverse su come affrontare Teheran». Il che spegne ogni speranza «sulla missione ‘molto, molto chiara’ che re Abdullah ha in mente» per una tale alleanza.

Inoltre, prosegue Bobby Ghosh, «Qatar e Oman intrattengono buoni rapporti con l’Iran. Il Kuwait mantiene rapporti cauti con Teheran. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono diffidenti nei confronti dell’Iran, ma dopo aver avuto il naso insanguinato in conflitto con la milizia per procura di Teheran in Yemen, ora sono desiderosi più di una sistemazione che di un confronto. Riyadh e Abu Dhabi stanno conducendo negoziati abbastanza noti con il regime di Teheran. Il piccolo Bahrain tende ad andare d’accordo con l’Arabia Sauditasu questioni di sicurezza e politica estera. Lo Yemen è sconvolto dalla guerra civile tra i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran e il governo riconosciuto a livello internazionale, che è sostenuto da una coalizione araba a guida saudita. Tra le Nazioni arabe del Levante, la Siria è diventata una satrapia iraniana e il Libano e l’Iraq sembrano diretti in quella direzione. Abdullah di Giordania ha costantemente messo in guardia sulla crescente influenza dell’Iran nella regione, ma la sua minuscola forza militare può, nel migliore dei casi, svolgere un piccolo ruolo in qualsiasi alleanza, come ha fatto nella coalizione anti-Houthi.

Le più grandi forze di sicurezza arabe appartengono agli Stati del Nord Africa, che storicamente hanno considerato la minaccia di Teheran con gradi di ambivalenza corrispondenti alla loro distanza dall’Iran. L’Egitto, il più grande di tutti, è stato il primo a fuggire dallo sfortunato progetto MESA».

C’è altresì da considerare, afferma Bobby Ghosh, che «i Paesi arabi del Golfo hanno un simulacro di una forza militare congiunta: conosciuta come la ‘Peninsula Shield‘», braccio militare del Consiglio di cooperazione del Golfo, «ha una forza di 40.000 uomini ed è ben equipaggiata, grazie ai petrodollari degli Stati partecipanti. Quello che non ha è una seria esperienza di combattimento. Non irrigidirebbe i nervi di alcuna alleanza anti-Teheran, né manderebbe brividi lungo le spine dorsali iraniane».

Un quadro che fa concludere a Ghosh che «tutto ciò significa che il compito di trattenere l’Iran, qualunque sia l’esito dei negoziati sul nucleare, ricadrà principalmente su Usa e Israele. Qualsiasi proposta per una NATO mediorientale è lettera morta».

«Una cosa di cui gli esperti di Amman sono però certi è che le differenze e le rivalità intra-arabe, anche quando si tratta dell’Iran, garantiranno che ci sarà una lunga, lunga strada da percorrere prima che un’alleanza militare aperta con Israele diventi realtà», afferma Osama Al Sharif.

Posto, dunque, che la NATO del Medio Oriente è destinata ad essere archiviata neanche allo stato di progetto abortito, quanto piuttosto di boutade giornalistica o poco più, la ‘cooperazione’ sulla sicurezza regionale, alla quale fa riferimento la nota della Casa Bianca, si profila come qualcosa di molto diverso.

«Israele e Arabia Saudita prenderanno ciò che possono ottenere dall’Amministrazione Biden, anche se continuano a preoccuparsi del ridimensionamento degli Stati Uniti» nell’area, «nella speranza di ottenere un accordo migliore dalla prossima Amministrazione», che entrambi auspicano sia targata Donald Trump. Questo è quanto sostiene l’autorevole ‘Foreign Policy‘, attraverso le penne diAaron David Miller, del Carnegie Endowment for International Peace ed ex analista e negoziatore del Dipartimento di Stato americano per il Medio Oriente nelle amministrazioni repubblicane e democratiche, eSteven Simon, del Center for International Studies del Massachusetts Institute of Technology e del Quincy Institute for Responsible Statecraft, che ha servito il Dipartimento di Stato USA nelle amministrazioni repubblicane e democratiche e nello staff del Consiglio di sicurezza nazionale sotto gli ex presidenti Clinton e Obama.

Miller e Simon provano rispondere alla domanda su come sarebbe un rapporto di difesa più stretto tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Scontata la Middle East Air Defense Alliance (il sistema di difesa aerea integrato GCC-Israele-USA), «che è stata lanciata lo scorso anno in una riunione di alti ufficiali statunitensi, israeliani e arabi del Golfo», è abbastanza vasta la gamma di opzioni a disposizione di Biden.

«Nella fascia alta, Biden potrebbe offrire ai sauditi una garanzia vincolante che gli Stati Uniti si mobiliteranno in loro difesa se attaccati dall’Iran. In teoria, un tale accordo richiederebbe l’approvazione del Senato degli Stati Uniti, in pratica, non necessariamente. Poiché questi patti limitano la flessibilità dei firmatari in una crisi o in circostanze strategiche mutevoli, sono piuttosto rari. Inoltre, negli Stati Uniti, il sostegno pubblico alle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita è fragile, e un impegno formale di difesa attirerebbe l’attenzione indesiderata dei critici». Opzione, questa sì, che assomiglia alla NATO.

«Nella fascia bassa, Biden potrebbe offrire un accordo di cooperazione in materia di difesa in cui gli Stati Uniti si impegnano in consultazioni nel caso i sauditi fossero attaccati. Questo sarebbe un gesto importante nell’ottica dell’interesse e dell’intenzione degli Stati Uniti, ma senza impegnare Washington in un intervento automatico. Questo è il tipo di accordo che gli Stati Uniti hanno già con altri Stati del GCC. Il motivo per cui non ce n’è uno con l’Arabia Saudita è che ne ha rifiutato uno negli anni ’90 ed ha espulso la squadra negoziale statunitense. Come per tante altre cose, il pensiero di Mohammed bin Salman è nettamente diverso da quello della vecchia guardia».

Circa il desiderio dell’Arabia Saudita di una continua presenza militare statunitense nella regione, questo, secondo Miller e Simon, «sarà soddisfatto». E c’è una ragione che prescinde dai desiderata di Riyadh. «Gli Stati Uniti mantengono un’elaborata struttura di base nel Golfo Persico, con la Quinta flotta statunitense in Bahrain, il Combined Air Operations Center presso la base aerea di Al Udeid in Qatar, un’altra vasta base aerea negli Emirati Arabi Uniti e materiale bellico immagazzinato in Oman e Kuwait. Le forze statunitensi si schierano regolarmente in queste installazioni. Finché l’Iran rimarrà un avversario, e finché il prezzo del petrolio sarà un fattore importante in un’economia globalizzata, queste basi non svaniranno», resteranno lì, e ben operative.

Una NATO mediorientale no, ma che il Medio Oriente esca dal radar USA neanche.