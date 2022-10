NATO: la priorità dell’Ucraina dovrebbe essere quella delle armi, non dell’adesione accelerata

A seguito della falsa annessione del 30 settembre da parte del Presidente russo Vladimir Putin di quattro regioni ucraine parzialmente occupate, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ufficialmente chiesto l’adesione accelerata alla NATO. Il desiderio del leader ucraino è comprensibile, ma il suo tempismo è discutibile. Zelenskyy dovrebbe invece continuare a fare pressioni sui membri della NATO affinché forniscano all’Ucraina le armi necessarie per sconfiggere l’invasione russa, cercando anche impegni fermi per aiutare l’Ucraina a costruire un esercito moderno in grado di scoraggiare un futuro attacco russo.

Il 23-27 settembre, la Russia ha condotto falsi referendum sull’adesione alla Russia negli oblast di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson in Ucraina. Questi voti falsi erano illegali secondo il diritto internazionale. Nessun osservatore credibile ha visto il processo di voto o conteggio, mentre rapporti aneddotici hanno indicato numerosi casi di persone costrette a votare sotto la minaccia delle armi.

In una cerimonia del Cremlino del 30 settembre, Putin ha firmato accordi che incorporano le quattro regioni in Russia. Ha affermato che la Russia avrebbe “difeso la nostra terra con tutte le forze e le risorse che abbiamo”. Tuttavia, la Russia non controlla nemmeno tutto il territorio che afferma di annettere. Nel frattempo, la dichiarazione del leader russo non ha impedito all’esercito ucraino di portare avanti la controffensiva nelle regioni di Kherson, Donetsk e Luhansk.

Immediatamente dopo la firma degli accordi di incorporazione da parte di Putin, Zelenskyy ha risposto affermando che il suo Paese stava cercando “un’adesione accelerata” alla NATO. Questa risposta ha chiarito ancora una volta che una precedente offerta ucraina di accettare la neutralità non era più sul tavolo.

Il raro passo falso di Zelenskyy nell’appellarsi per l’adesione accelerata alla NATO è comprensibile. Il suo Paese ha ostinatamente combattuto i russi per quasi otto mesi. Mentre le forze ucraine hanno sorpreso il mondo, e in particolare lo stato maggiore russo, con le loro capacità e tenacia, l’Ucraina ha pagato un prezzo pesante in termini di perdite militari e civili.

Gli ucraini credono che la loro lotta abbia guadagnato loro il diritto all’adesione all’alleanza. Vedono le loro forze difendere non solo l’Ucraina ma anche i membri della NATO da un Cremlino revanscista che mira a ribaltare l’ordine del dopo Guerra Fredda in Europa e le cui ambizioni si estendono oltre l’Ucraina.

Tuttavia, è spesso prudente in diplomazia conoscere la risposta prima di porre la domanda, in particolare prima di fare una domanda pubblica. Kiev non può essere soddisfatta delle risposte all’appello di Zelenskyy del 30 settembre, ma queste risposte non avrebbero dovuto sorprendere.

A dire il vero, il 2 ottobre i leader di nove membri della NATO dell’Europa centrale e orientale (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania e Slovacchia) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno di un percorso di adesione per Ucraina. Il Canada ha espresso separatamente il sostegno all’adesione dell’Ucraina all’alleanza.

Ciò rappresenta solo dieci dei 30 membri della NATO. Il Presidente bulgaro ha rifiutato di unirsi alla dichiarazione dei suoi nove colleghi leader regionali perché non era d’accordo con la lingua sull’adesione dell’Ucraina alla NATO. Altri hanno adottato un approccio cauto. Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha aggirato la questione dell’adesione, mentre il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che il processo di adesione “dovrebbe essere affrontato in un momento diverso”. Molti altri alleati della NATO hanno risposto con il silenzio.

Secondo le regole della NATO, l’approvazione per l’adesione dell’Ucraina richiederebbe il consenso di tutti i 30 membri (32 una volta che tutti gli attuali alleati avranno ratificato l’adesione di Finlandia e Svezia). La realtà è che l’Ucraina al momento non ha i voti necessari per entrare in un percorso di adesione.

Il motivo è chiaro. L’articolo 5 del Trattato NATO impegna gli alleati a considerare un attacco contro uno come un attacco contro tutti. Se l’Ucraina, ora attaccata dalla Russia, diventasse membro, altri alleati sarebbero obbligati a difenderla con le proprie forze armate.

Molti Paesi della NATO stanno fornendo armi e altra assistenza militare per aiutare l’Ucraina a difendersi dalla Russia. Ma hanno tracciato una linea rossa contro l’offerta delle loro forze per la difesa dell’Ucraina e hanno chiarito che desiderano evitare uno scontro diretto NATO-Russia.

C’è una logica in questo. Una sconfitta russa contro l’Ucraina non sarebbe esistenziale per la Russia, anche se di certo potrebbe non giovare alla longevità di Putin al Cremlino. Tuttavia, se le forze militari statunitensi e NATO entrassero in guerra per conto dell’Ucraina, ciò potrebbe cambiare il modo in cui viene visto il conflitto a Mosca, dove molti considererebbero l’ingresso degli Stati Uniti e della NATO come mirato non solo a difendere l’Ucraina ma anche a distruggere la Russia. Potrebbero quindi vedere la guerra come esistenziale. Le cose potrebbero presto diventare imprevedibili e molto rischiose.

Piuttosto che cercare un percorso di adesione alla NATO che Kiev non può attualmente ottenere, Zelenskyy dovrebbe continuare a concentrarsi sulla garanzia di un aiuto immediato sotto forma di più armi e assistenza militare. Sarà molto più facile per gli alleati della NATO accettare di fornire. Ci sono voluti solo pochi mesi prima che l’assistenza militare all’Ucraina passasse dalle armi anti-corazza portatili Javelin e dai missili antiaerei Stinger a spalla ai sistemi a lancio multiplo guidato con una portata di 50 miglia e NASAMS a corto e medio- sistemi di difesa aerea a distanza.

Gli alleati della NATO possono e dovrebbero fornire più armi. Mi vengono in mente i missili ATACMS con una portata di circa 200 miglia. Questa dovrebbe essere attualmente la massima priorità dell’Ucraina. Inoltre, questa guerra finirà prima o poi. Kiev dovrebbe considerare di cosa avrà bisogno per costruire un esercito in grado di scoraggiare un futuro attacco russo. In effetti, un esercito ucraino modernizzato fornirebbe la migliore garanzia di sicurezza del Paese.

La lista della spesa ucraina potrebbe includere armi come i principali carri armati americani M-1 e German Leopard, missili e aerei di difesa aerea occidentali e forse aerei da attacco al suolo statunitensi A-10. Mentre l’adesione alla NATO per l’Ucraina richiederebbe una decisione consensuale da parte di tutti i membri dell’alleanza, i Paesi prendono decisioni sulla fornitura di armi e altra assistenza militare all’Ucraina su base individuale. Probabilmente molti alleati preferirebbero impegnarsi ad armare l’Ucraina piuttosto che assumersi l’impegno di difendere il Paese.

Dopo la guerra, Kiev potrebbe ancora perseguire la questione dell’adesione definitiva. I leader della NATO al vertice del luglio 2022 hanno ribadito che la politica della porta aperta dell’alleanza rimane in vigore, anche per l’Ucraina. In un mondo del dopoguerra, Kiev potrebbe scoprire che le circostanze cambiano a sufficienza da rendere possibile ciò che ora non è fattibile. Per il momento, tuttavia, l’Ucraina dovrebbe concentrarsi su ciò che può ottenere.

La versione originale di questo intervento è qui.