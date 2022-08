Confluenza di fattori che ne hanno aumentato il significato, le aspettative erano alte per il vertice della NATO del 2022 a Madrid, tenutosi dal 28 al 30 giugno. Un nuovo concetto strategico doveva essere adottato. L’assalto della Russia all’Ucraina ha trasformato la situazione geopolitica; persino il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva annunciato uno Zeitenwende, un’importante svolta nella difesa e nella politica estera tedesca. A seguito della guerra, gli Stati baltici hanno rinnovato la loro richiesta di una maggiore presenza militare sul fianco orientale. Come è cambiata la difesa del Baltico sulla scia del Vertice di Madrid?

In vista del vertice, le richieste baltiche sono state energiche e le loro aspettative erano alte. Il caso era chiaro ed eminentemente ragionevole; come ha sostenuto il Primo Ministro estone Kaja Kallas, in base ai piani e ai livelli di preparazione esistenti, la NATO non era effettivamente in grado di difendere gli Stati baltici se la Russia avesse attaccato con la stessa forza con cui ha attaccato l’Ucraina. Il risultato sarebbero state più atrocità russe e, nella migliore delle ipotesi, la liberazione delle nazioni in rovina da parte della NATO. Speravano che la NATO fornisse una brigata completa a ciascuno dei tre Stati baltici, per poi essere ulteriormente ampliata a due. L’altra aspettativa, molto più ovvia da una prospettiva occidentale, riguardava l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO.

Come previsto, sono stati compiuti progressi nell’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO poiché il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha accettato di sostenere la loro adesione. Da allora, i legislatori degli Stati membri hanno ratificato la domanda e l’adesione, sebbene la Turchia si sia dimostrata ancora una volta irritabile. Una volta completato questo processo, il carattere geostrategico del Mar Baltico sarà trasformato; da lago dell’Unione Europea, diventerebbe anche un lago della NATO. Con un appropriato dispiegamento di forze, in particolare di armamenti antinave, la NATO dovrebbe essere in grado di negarne l’uso alla Russia in qualsiasi conflitto.

La NATO si è anche impegnata a soddisfare le aspettative baltiche sui rinforzi; i gruppi tattici di presenza avanzata potenziati delle dimensioni di un battaglione esistenti saranno ciascuno ampliato alle dimensioni di una brigata. Questo è in linea con il primo passo previsto da Kallas. Qualsiasi espansione militare è benvenuta in quanto aumenta le possibilità che la deterrenza della NATO mediante un atteggiamento di rinforzo funzioni, l’idea che la Russia non sarebbe in grado di invadere gli Stati baltici prima dell’arrivo dei rinforzi, e quindi sceglie di essere scoraggiata. In questo senso, la Gran Bretagna si è impegnata ad espandere la sua presenza in Estonia di 1.000 soldati in più. Questa espansione si adatta a un modello rinnovato di rinforzo del fianco orientale causato dalla nuova aggressione della Russia. Già ad aprile la Danimarca aveva iniziato a rafforzare il gruppo tattico multinazionale in Lettonia. Gli Stati Uniti hanno anche spostato varie forze in giro, incluso il dispiegamento di aviazione d’attacco in Lituania e un battaglione di fanteria aviotrasportata in Lettonia. Sebbene rimanga molto lavoro da fare per rafforzare i gruppi tattici in base alle dimensioni della brigata, esiste uno slancio rafforzante dall’impatto politico della stessa guerra russa, indipendente, ma congruente con gli obiettivi enunciati a Madrid.

Oltre al rinforzo militare diretto all’interno degli stessi Stati baltici, la NATO prevede anche di basare rinforzi nelle vicinanze che credibilmente possano rispondere rapidamente. Ad esempio, anche prima di Madrid, l’impegno della Germania a rafforzare gli Stati baltici si è rivelato di questo carattere particolare. Anche se meglio di niente, questo modello è politicamente e militarmente problematico. In primo luogo, dimostra ovviamente un impegno politico più debole rispetto a un effettivo dispiegamento sul posto e quindi è meno probabile che persuada la Russia a farsi scoraggiare. Ciò riguarda soprattutto una situazione di crisi, poiché l’istinto tedesco finora in tutte le crisi con la Russia (fino ai primi giorni della sua guerra contro l’Ucraina inclusi) è quello di mostrare moderazione per non “aggravare” la situazione. Se questo modello dovesse ipoteticamente continuare in una crisi baltica, qualsiasi valore che una brigata pronta in Germania potrebbe avere come deterrenza sarebbe negato perché alla Germania mancherebbe la volontà politica di dispiegarlo effettivamente, per non parlare di impiegarlo attivamente. Inoltre, militarmente, è molto più difficile spostare le forze nel Baltico per difenderlo dopo lo scoppio delle ostilità piuttosto che prima; molto è stato fatto negli ultimi otto anni su quanto sarebbe stato difficile rafforzare e sostenere gli Stati baltici. Una brigata pronta in Germania dovrebbe comunque affrontare questo problema, anche se disponeva già di attrezzature preposizionate in Lituania. La credibilità militare e politica di una tale brigata è dubbia.

Al di là del vertice, anche l’esperienza indiretta della guerra in Ucraina ha avuto un impatto immediato inevitabile sulle politiche di difesa del Baltico, in particolare sugli appalti. L’Estonia ha agito per prima, con l’obiettivo di acquistare fino a sei sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS), che hanno servito in modo eccellente gli ucraini contro la logistica russa, i punti di comando e altri obiettivi di alto valore. Anche la Lettonia prevede di acquistare HIMARS. Gli altri due appalti con la massima priorità sono le armi anti-nave e la difesa aerea a medio raggio, quest’ultima come acquisto congiunto con l’Estonia. Il 27 luglio, la Lituania ha anche annunciato piani per l’acquisto di HIMARS.

Tuttavia, la più grande notizia della difesa baltica è che la Lettonia ha in programma di reintrodurre la coscrizione a partire dal 2023, inizialmente su base volontaria. Nel 2023 il piano prevede 1.000 coscritti, idealmente da aumentare ogni anno di 2.000 fino a quando 7.000 saranno richiamati ogni anno. Ciò aumenterà a 50.000 la quota di popolazione disponibile e pronta, in caso di necessità, a difendere attivamente il Paese in combattimento, di cui 14.000 in servizio attivo, 16.000 di guardia nazionale e 20.000 riservisti. Non è chiaro il motivo per cui questa politica viene ora modificata, poiché la Lettonia ha costantemente resistito al ripristino della coscrizione anche dopo il 2014: spiegazioni plausibili possono includere individualmente o collettivamente la guerra, le pressioni degli altri due stati baltici o come parte della diplomazia dietro le quinte che guida fino a Madrid.

In definitiva, il Vertice di Madrid non ha prodotto vere sorprese per la difesa baltica: progressi per Svezia e Finlandia e rinforzi limitati ma desiderati per gli Stati baltici. Tuttavia, la guerra ha rinvigorito l’attenzione e il pensiero sulla difesa del Baltico. Nonostante qualche residuo compiacimento occidentale (soprattutto dell’Europa occidentale), resta imprudente semplicemente presumere che la Russia rimarrà quiescente nel Baltico. Non lo ha fatto con l’Ucraina, tuttavia Mosca ha certamente messo il suo dito di ‘grande potenza’ sull’Ucraina e ha concesso alla NATO un po’ di tempo per rafforzare il suo confine con la Russia e migliorare la prontezza militare mentre la Russia ricostituisce il suo esercito – le stime attuali variano da due pessimistiche anni a due decenni ottimisti. E la guerra non è ancora finita.