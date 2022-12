NATO: l’articolo 5 nel prossimo decennio

La difesa collettiva è al centro della sicurezza europea. Sancito dall’articolo 5 del suo trattato istitutivo, gli alleati della NATO vedono “un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutti loro”.

Scritto più di settant’anni fa con in mente la minaccia di un’invasione sovietica dell’Europa occidentale, l’Articolo 5 è stato formalmente invocato solo una volta, a sostegno degli Stati Uniti dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre. La difesa collettiva si è svolta in tutta Europa e ha impedito un conflitto militare aperto tra gli alleati della NATO e l’Unione Sovietica. Nel XXI secolo, tuttavia, il conflitto può assumere molte forme. Con questo in mente, vale la pena considerare se sia giunto il momento di rivedere il testo dell’articolo 5 alla luce delle attuali tendenze belliche che potrebbero non essere colte nel linguaggio originale di ‘attacco armato’.

Dal crollo sovietico nel 1991, la NATO si è evoluta. Originariamente creata come alleanza difensiva, da allora è diventata più attiva nelle azioni “fuori area” per preservare la sicurezza e proteggere i diritti umani, ridefinendo il ruolo internazionale dell’alleanza. La NATO ha schierato forze in Bosnia-Erzegovina nel 1995 e in Kosovo nel 1999. All’inizio degli anni 2000, la NATO ha schierato forze al di fuori dell’Europa per la stabilizzazione e l’addestramento in Afghanistan, l’addestramento in Iraq e la sicurezza marittima nel Golfo di Aden.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2014, la NATO ha riscoperto il suo ruolo essenziale di difesa collettiva in Europa. I membri si sono impegnati ad aumentare la spesa per la difesa e garantire l’interoperabilità dei nuovi alleati. L’escalation della guerra da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha rafforzato questa esigenza.

I successi sul campo di battaglia dell’Ucraina contro le forze di terra russe, grazie in gran parte al sostegno occidentale agli sforzi ucraini per preservare la propria sovranità, avranno un impatto duraturo sulla sicurezza europea. Mentre gli alleati della NATO aggiornano le loro posizioni di difesa, c’è un urgente bisogno di ripensare la NATO come organizzazione politica e il tipo di minacce future che potrebbe affrontare.

La principale minaccia futura per i membri della NATO probabilmente non verrà dai proiettili di artiglieria o dai carri armati che rotolano attraverso il confine, ma piuttosto dal cyber, biologico, aereo e spaziale. E quelle minacce non proverranno solo dalla Russia. Come riconoscono l’Unione Europea e i singoli paesi europei, la Cina rappresenta una minaccia per l’Europa.

La sfida per la NATO diventa quindi come adattare l’Articolo 5 per accogliere tali minacce a lunga distanza o non territoriali. Sono necessarie aggiunte o revisioni all’architettura diplomatica del trattato NATO per accogliere adeguatamente il potenziale della guerra informatica e di altre tecnologie emergenti? In che modo i paesi non del Nord Atlantico contribuiscono alla sicurezza globale?

Definizione più ampia di ‘attacco armato’

Il linguaggio usato nel trattato NATO è molto specifico, dicendo che “un attacco armato” a qualsiasi membro sarà considerato un attacco a tutti i membri, e che i membri allora “aiuterebbero la Parte o le Parti così attaccate prendendo immediatamente, individualmente e in concerto con le altre Parti, le azioni che ritiene necessarie, compreso l’uso della forza armata, per ripristinare e mantenere la sicurezza dell’area del Nord Atlantico. Sebbene l’articolo 6 prosegua descrivendo il tipo di obiettivi di un attacco armato che richiederebbe una risposta, la stessa definizione di attacco armato è considerata ovvia.

Nel mondo contemporaneo, tuttavia, gli attacchi non violenti possono essere devastanti a modo loro. Gli attacchi informatici, ad esempio, sono non violenti e quindi non un “attacco armato”, ma potrebbero paralizzare l’infrastruttura di un paese. Ciò potrebbe incoraggiare gli attori canaglia che sanno che si tratta di uno strumento che possono utilizzare senza necessariamente innescare una risposta ai sensi dell’articolo 5. Mentre la NATO organizza esercitazioni annuali di difesa informatica e sta chiaramente prendendo sul serio le minacce informatiche a livello operativo, l’alleanza dovrebbe prestare maggiore attenzione alle implicazioni politiche e strategiche della guerra informatica.

Ad esempio, nel 2007 l’Estonia è stata colpita da uno spietato attacco informatico dalla Russia in risposta alla rimozione di un monumento ai caduti dell’era sovietica. Per tre settimane, sono stati presi di mira siti web statali e commerciali, dai ministeri della difesa alle banche e ai media, rendendoli inaccessibili al pubblico. L’Estonia è stata persino costretta a chiudere i suoi confini digitali e bloccare tutto il traffico web internazionale.

All’epoca, ciò non provocò una risposta ai sensi dell’articolo 5. Tuttavia, da allora l’alleanza ha riconosciuto che nel mondo di oggi questo potrebbe essere sufficiente per un’invocazione. Eppure, quando l’Iran ha commesso un attacco informatico contro l’Albania nel settembre 2022, non è successo nulla nonostante il primo ministro Edi Rama fosse molto aperto a vedere l’attacco informatico come una minaccia alla sicurezza collettiva.

Parte del motivo della riluttanza della NATO a trattare gli attacchi informatici come materia dell’articolo 5 potrebbe essere che non è chiaro come sarebbe una risposta ai sensi dell’articolo 5 a un attacco informatico. I responsabili politici lottano con la domanda “e poi cosa?” All’interno della guerra tradizionale, la posizione di attacco e difesa di una nazione è abbastanza ben compresa, inviando carri armati e missili in appoggio. Lo stesso non si può dire in risposta alle operazioni nel cyberspazio. Meriterebbe restituire gli attacchi informatici in natura? O una risposta cinetica più forte?

Questa mancanza di chiarezza nel trattato continuerà a creare ambiguità all’interno della NATO a meno che non venga affrontata. Molta energia è concentrata sul miglioramento dell’interoperabilità con trentadue alleati, ma è altrettanto importante adattare l’articolo 5 ai prossimi settantacinque anni.

Stati membri e alleati

L’altro problema con l’articolo 5 è la definizione ristretta di quali nazioni l’alleanza difenderà. Come ha dimostrato l’invasione russa dell’Ucraina, la NATO non ha potuto scoraggiare un attacco contro uno stato non membro. Tuttavia, il tentativo della Russia di distruggere l’Ucraina ha provocato lo sfollamento di milioni di persone, ha interrotto le importazioni di energia e ha coinvolto paesi non europei nella lotta, il che pone seri rischi per la sicurezza all’interno della regione del Nord Atlantico. Per creare un efficace deterrente per questo tipo di situazione, la NATO deve essere in grado di scoraggiare il conflitto non solo per i suoi membri, ma anche per un sottogruppo di “stati alleati” che hanno il potenziale per destabilizzare l’Europa.

Per questi partner, non ci sarebbe la forza di un “obbligo” della NATO di intervenire se fossero attaccati, ma sarebbe sancito da un trattato aggiornato in cui le nazioni membri valuteranno in buona fede se sostenere un alleato. Ciò renderebbe meno importante espandere l’adesione alla NATO, ma creerebbe un ulteriore livello di deterrenza che avrebbe un impatto sulla sicurezza europea e nordamericana.

Ovviamente, il processo per convincere i membri della NATO ad allinearsi su chi dovrebbe essere in questa lista di alleati sarebbe impegnativo. Tuttavia, una volta concordato, potresti seguire uno dei due percorsi. O pubblicare l’elenco per scoraggiare un attacco a quelle nazioni che sono “con” la NATO, o adottare una politica di deliberata ambiguità come deterrente generale per gli attori canaglia per prevenire il caos alla periferia. Ciò ha il potenziale per aumentare gli impegni dell’alleanza, ma molti alleati operano già al di fuori della struttura dell’alleanza in Medio Oriente e Nord Africa.

Inoltre, per gli Stati membri già nell’organizzazione, è necessario un ripensamento sulla formula dei contributi alla difesa. Le strutture di difesa nazionale devono essere pienamente integrate in una struttura della NATO per evitare la duplicazione di risorse, costi e sforzi.

Recuperare l’architettura di sicurezza

Più in generale, con le capacità di terra della Russia indebolite ma le capacità della Cina che si spostano oltre il nord-est asiatico, ora è il momento di una visione audace per un nuovo quadro di sicurezza globale. I principali esperti internazionali dovrebbero riunirsi per pensare a possibili modifiche al Trattato del Nord Atlantico in modo che l’alleanza sia adatta allo scopo nel 21° secolo. Una conferenza sulla rivisitazione dell’articolo 5 del trattato concentrerebbe i principali strateghi geopolitici di tutto il mondo su una delle sfide più urgenti che devono affrontare gli Stati Uniti e i suoi alleati.

Alla luce del tentativo della Russia di distruggere l’Ucraina, se l’Occidente vuole opporsi all’aggressione territoriale, deve coinvolgere blocchi di potere non occidentali all’interno dell’architettura di difesa congiunta. Costruire sul Dialogo Mediterraneo della NATO garantirebbe il Mediterraneo e collegherebbe il Nord Africa all’Europa. Ovviamente non è possibile estendere l’adesione alla NATO a tutte le nazioni amiche e non dovrebbe nemmeno essere tentato. Ma l’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, potrebbero incoraggiare la creazione di organizzazioni sorelle, inclusa un’organizzazione del trattato del Sud Atlantico; un’organizzazione in Medio Oriente per i paesi dell’Accordo di Abramo; e organismi simili nel sud-est asiatico e in Africa per le nazioni che condividono l’ideale della sovranità della Vestfalia.

Questo è un momento opportuno per ripensare la sicurezza internazionale. Con un nuovo articolo 5 per riflettere il mondo moderno della guerra; la creazione di una rete di alleati; e la costruzione di trattati fratelli a livello globale, gli Stati Uniti e la NATO possono proteggere meglio la loro visione dell’ordine mondiale globale.