Mentre tutta l’attenzione internazionale si appunta sull’Ucraina e sulle richieste del Presidente Valdimir Putin di garanzie dall’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) che all’Ucraina non sarà mai permesso di aderire all’alleanza, dopo aver schierato al confine ucraino 100mila soldati, altri due Paesi potrebbero alimentare le ire di Putin: Svezia e Finlandia. Due Paesi in procinto forse di prendere la decisione di entrare nella NATO, per quanto non a brevissimo termine.

James Stavridis, editorialista di ‘Bloomberg Opinion‘, ammiraglio della Marina degli Stati Uniti in pensione ed ex comandante supremo alleato della NATO, nonché decano emerito della Fletcher School of Law and Diplomacy presso la Tufts University, presidente del consiglio di amministrazione della Rockefeller Foundation, e vicepresidente di Global Affairs presso il Carlyle Group, sostiene che l’approccio stizzito di Mosca all’eventualità di questi due ingressi potrebbe essersi ritorto contro i russi e aumentato il desiderio di entrambe le Nazioni nordiche di prendere seriamente in considerazione l’adesione.

Il Presidente finlandese Sauli Niinisto, infatti, nel discorso di capodanno, ha affermato che «la Finlandia insiste sul suo diritto di aderire alla NATO a dispetto della Russia», per poi spiegare, in maniera ponderata quanto assertiva, che «il margine di manovra e la libertà di scelta della Finlandia include anche la possibilità di un allineamento militare e di fare domanda per l’adesione alla Nato, se noi lo decidessimo». Dichiarazione condivisa dal Presidente del Consiglio, Sanna Marin.

Le parole di Niinisto sono state una risposta agli avvertimenti di dicembre di Putin sull’allargamento della NATO a partire dall’Ucraina, e a quelle del Ministero degli Esteri russo che ha espresso disappunto all’idea che Finlandia o Svezia si uniscano all’alleanza. Così, la crisi sulla presunta adesione dell’Ucraina alla NATO ha improvvisamente trascinato dentro anche Svezia e Finlandia in considerazione della loro potenziale futura adesione all’Alleanza.

L’ultima volta che il Presidente Vladimir Putin ha attaccato la Svezia in relazione alla NATO, è stato nel giugno 2017, afferma Anna Wieslander direttrice per il Nord Europa presso l’Atlantic Council e capo dell’ufficio del Consiglio a Stoccolma, e presidente dell’Institute for Security and Development Policy (ISDP), «quando ha affermato che, se la Svezia si fosse unita all’Alleanza, ciò sarebbe stato considerato “un’ulteriore minaccia per la Russia”, e ha promesso di “cercare modi per eliminare” la minaccia. Poi le minacce sono diminuite, per poi essere ripresentate nuovamente nell’ambito delle garanzie di sicurezza che la Russia sta attualmente cercando».

Niinisto ha avvertito che i recenti ultimatum della Russia agli Stati Uniti e alla NATO sono in conflitto con l’ordine di sicurezza europeo. Il Primo Ministro ha fatto riferimento ai principi dell’OSCE e il Presidente ha indicato «l’uguaglianza sovrana di tutti gli Stati come principio fondamentale che tutti dovrebbero rispettare».

La Russia, il timore che la Finlandia ha della Russia, è il motivo per cui il Paese potrebbe aderire alla NATO, ma è anche il motivo del suo temporeggiamento, spiega Hanna Ojanen, membro dell’European Council on Foreign Relations (ECFR) e Direttore della ricerca presso l’Università di Tampere, in Finlandia. «Le uniche preoccupazioni per la sicurezza della Finlandia provengono dalla Russia, ma solo la Russia reagirebbe negativamente a una domanda finlandese di adesione alla NATO». Il Ministero degli Esteri finlandese ha commissionato un rapporto pubblicato nel 2016 intitolato ‘The effects of Finland’s possible NATO membership‘, spiega Ojanen, scritto da esperti finlandesi, svedesi e francesi. «Sebbene preveda un’iniziale forte reazione russa all’adesione della Finlandia,prevede anche una tacita acquiescenza e un’eventuale accettazione una volta che l’allargamento avrà avuto luogo. Quindi, sebbene l’adesione non sia fuori questione, il rapporto era chiaro che un cambiamento così importante dovrebbe essere solo una mossa a lungo termine, non una risposta a breve termine».



«Una seconda risposta alla domanda su cosa spingerebbe la Finlandia verso la NATO sarebbe un chiaro cambiamento nell’opinione pubblica e come i politici lo gestiscono. L’opinione interna ha mostrato un leggero aumento a favore della NATO e una diminuzione del sostegno al disallineamento militare. I sondaggi hanno trovato solo il 24-26 per cento a favore dell’adesione e il 51 per cento contrario. Non è chiaro come questo si esprima attraverso i processi formali: in precedenza, un referendum avrebbe potuto essere il mezzo preferito attraverso il quale decidere su un cambiamento così importante. Ma i pericoli che comportano i plebisciti, compreso il potenziale per dare a poteri esterni la possibilità di interferire, sono ora spesso citati come motivo per non organizzarne uno, cosa che non è del tutto priva di problemi dal punto di vista della democrazia. Forse il sostegno potrebbe essere misurato attraverso i risultati delle elezioni parlamentari. Un partito, la Coalizione nazionale di centro-destra, sostiene l’adesione dal 2006 e alcuni rappresentanti del partito dei Verdi hanno parlato in modo più positivo dell’adesione. Ma altri grandi partiti sono notevolmente meno favorevoli. Per il momento, senza che nessun partito politico guidi davvero il dibattito, o segnali che l’opinione pubblica si muova drammaticamente da sola, è improbabile che le dinamiche interne spingano la Finlandia verso la NATO».

La situazione potrebbe cambiare, afferma Hanna Ojanen, se la Svezia dovesse presentare domanda per l’adesione alla NATO, in quel caso «la Finlandia la seguirebbe rapidamente». «Anche se Stoccolma si mantiene più vicina alle politiche finlandesi che in passato, non sarebbe necessariamente seguita se Helsinki si muovesse per prima. Sarebbe più facile per la Svezia essere circondata da Paesi della NATO che per la Finlandia trovarsi tra la Svezia e la Russia, membri della NATO. Se mai dovesse decidere di aderire, la Svezia potrebbe aver bisogno di altri motivi, di tipo più morale e di principio -e il discorso di capodanno di Niinistö forse alludeva anche a questo, con quello che sembra un riferimento deliberato al Paese quando ha osservato che “la sovranità di diversi Stati membri, anche Svezia e Finlandia, è stata contestata dall’esterno dell’Unione”».

Nei giorni scorsi si è saputo che il Presidente della Repubblica Niinistö ha avuto una telefonata con il Primo Ministro svedese, Magdalena Andersson, proprio per parlare di NATO e, secondo l’analista ECFR, «la cooperazione in materia di sicurezza e difesa che esiste da tempo tra i due Paesi dovrebbe significare che si consulterebbero a vicenda prima di rendere pubblica una decisione così importante. E, muovendosi insieme, potrebbero formulare condizioni di adesione favorevoli».

Una cooperazione che i due Paesi sanno essere essenizale in considerazione della volontà di Putin di accelerare l’espansione della sua influenza. «Questo è governato dalla sua mentalità da zona cuscinetto, che ricorda la Guerra Fredda e in un certo senso è anche peggio della Guerra Fredda», afferma Anna Wieslander, secondo la quale la Svezia in questo momento non si pone il problema dell’adesione. «La Finlandia è stata chiara: il Paese parla spesso della sua ‘opzione NATO’ come possibilità futura. Ma l’attuale governo svedese ha esplicitamente escluso l’adesione alla NATO. Questa non è la politica della maggioranza del Parlamento svedese, che quasi esattamente un anno fa ha chiesto al governo di includere un’opzione NATO nella dottrina politica svedese, cosa che i socialdemocratici -ora in un governo di minoranza- hanno respinto». Una diversità di posizioni che non impedisce ai due Paesi di essere, «quasi gemelli», dopo che «dal 2015 abbiamo costruito un rapporto di difesa bilaterale molto forte, che è unico per i Paesi non allineati in quanto include la pianificazione operativa per la guerra».



Anna Wieslande fa il punto della situazione. «C’è stato qualche movimento su questa questione nel 2014 a seguito dell’aggressione russa in Ucraina e dell’annessione illegale della Crimea. Poi, il sostegno pubblico svedese all’adesione alla NATO è balzato in avanti: i sondaggi d’opinione hanno registrato circa il 35% o talvolta fino al 40% di sostegno all’adesione all’Alleanza, e anche alcuni dei partiti politici in Parlamento si sono spostati e hanno iniziato attivamente a sostenere l’adesione alla NATO. Ma poi, ha perso slancio. Anche i socialdemocratici, che sono al governo dal 2014,sono stati notevolmente chiari sul fatto che non vedono la necessità di un tale ruolo per la Svezia. Il Partito dei Verdi, che li sosteneva anche lui, ha adottato una posizione simile. Quindi, al momento abbiamo una situazione polarizzata, che sembra piuttosto immobile».

Wieslande ammette: la situazione della sicurezza in Europa è in peggiormaneto, qualsiasi processo di adesione alla NATO dovrà essere rapido. «E’ chiaro che le opzioni di sicurezza in Europa si stanno restringendo e presto potremmo dover fare i conti con un ambiente di sicurezza abbastanza diverso nel continente. Lo spazio di manovra per uno Stato più piccolo potrebbe diventare molto limitato al di fuori di un’alleanza, cosa che la Finlandia intuisce chiaramente». La Svezia si sta riorganizzando in termini di difesa autonomamente. La «Svezia ha smantellato le sue difese in modo esteso, quindi gli sforzi per ricostruirle sono stati più urgenti. Ci siamo concentrati sulle missioni internazionali per un po’ di tempo, e solo ora stiamo ricostruendo quel tipo di posizione di difesa nazionale con il ritorno della coscrizione, il rafforzamento della protezione civile e ilripristino di reggimenti e altre unità di difesa precedentemente sciolte. Detto questo, dovremmo fare ancora di più sulla difesa nazionale. Abbiamo concordato un aumento del 40% del volume delle spese per la difesa tra il 2020 e il 2025, che, ovviamente, è enorme. Tuttavia, nel 2025 raggiungeremo solo l’1,5% del PIL, perché siamo partiti da una base abbastanza bassa. Ma dobbiamo anche muoverci verso nuovi domini, come il cyberspazio e la lotta alla disinformazione. Dobbiamo impegnarci con gli sviluppi dei droni hi-tech e di altre apparecchiature senza pilota. Quindi, siamo sulla buona strada con i piani attuali, ma potremmo farlo un po’ più velocemente e con più muscoli», quelli della NATO.

Contestualmente la Svezia si pone il problema UE. Anna Wieslande lo spiega così. «La Francia è stata molto eloquente sulla necessità dell’autonomia strategica europea, sulla questione della necessità dell’indipendenza europea e quando si tratta di prendere decisioni in materia di sicurezza e difesa. Date le attuali tensioni con la Russia, nonché i problemi in corso in Bielorussia e Kazakistan, mi sarei aspettata che la Francia fosse più esplicita su una voce europea in tali questioni, ma i francesi sembrano essere stati piuttosto reticenti al riguardo.

È colpa dell’UE. Certo, il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell è attualmente in Ucraina, ma l’UE in quanto tale non è coinvolta nell’attuale quadro dei negoziati diplomatici con la Russia. È anche molto chiaro per i russi che l’UE non ha la forza militare per essere un attore al tavolo dei negoziati. L’UE può lavorare sulle sanzioni, ovviamente, ma penso, come ha indicato anche il Presidente finlandese nel suo discorso di Capodanno, la strada per il vertice dell’UE dovrebbe essere molto più lungimirante dell’essere un guardiano tecnocratico delle sanzioni.

In Svezia c’è stato un tradizionale scetticismo sul fatto che l’UE abbia una dimensione di difesa più forte; per molti anni abbiamo fatto parte del gruppo di Stati transatlantici e ci siamo opposti alle aspirazioni sovranazionali dell’UE. Ma sia la Svezia che i nostri vicini finlandesi desiderano esplorare di più ciò che l’UE potrebbe fornire nelle aree di sicurezza, perché l’UE dovrebbe assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza. Possiamo vedere che gli Stati Uniti sono tesi nella gestione degli sviluppi della sicurezza in Asia. Abbiamo anche risorse qui che potremmo coordinare molto meglio. Pertanto, vi sono buone ragioni pragmatiche per l’UE di sviluppare ulteriormente la sua politica di sicurezza e di difesa comune. Come membri, vogliamo essere al centro dell’UE. Dobbiamo impegnarci in questa discussione, ma è importante che sia una discussione realistica che sia collegata alle realtà della sicurezza europea, e che non è ingenuo e non sminuisce altri formati e processi cooperativi. Abbiamo una situazione difficile nel nord Europa e dovremo conviverci ogni giorno». Mentre i vicini Paesi Baltici -Estonia, Lettonia e Lituania-, pur aderenti alla NATO, sull’onda della crisi in Ucraina e della situazione in Kazakistan, tornano a temere.

L’ammiraglio e ex comandante NATO James Stavridis, afferma che l’adesione di Finlandia e Svezia rappresenterebbe una positiva opportunità per la NATO, «dato il carattere, la geografia e la capacità militare dei due Paesi» e non solo. «Tecnologicamente, entrambe le Nazioni gestiscono equipaggiamenti da combattimento di fascia alta, in particolare l’aeronautica svedese, che vola su caccia d’attacco Saab Gripen di produzione locale. Questi sono stati utilizzati con un eccellente effetto militare nelle operazioni di combattimento in Libia nel 2011 sotto il mio comando. La Finlandia ha appena ordinato 64 caccia Lockheed Martin F-35, l’aereo da combattimento più avanzato al mondo».

«La NATO dovrebbe accogliere a braccia aperte finlandesi e svedesi, ma non esercitare alcuna pressione esterna su di essi affinché aderiscano. Nelle mie conversazioni a Stoccolma e Helsinki con alti dirigenti militari, ho scoperto che la cosa migliore era sempre quella di chiarire che sarebbero stati i benvenuti nell’alleanza, ma che non c’era alcun obbligo».

«Portare entrambe queste Nazioni altamente capaci nella NATO sarebbe un enorme vantaggio per gli Stati Uniti. Inoltre chiarirebbe a Putin che non ha la carta di veto quando si tratta di espandere l’alleanza democratica».