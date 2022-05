Sia la Svezia che la Finlandia hanno presentato domanda di adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico questa settimana, con entrambi i Paesi che hanno posto fine alla loro politica di neutralità di lunga data. Mercoledì, diversi membri della NATO hanno annunciato che avrebbero immediatamente esteso la difesa militare di tipo NATO sia alla Finlandia che alla Svezia.

In una dichiarazione congiunta, Danimarca, Islanda e Norvegia hanno annunciato: “Se la Finlandia o la Svezia dovessero essere vittime di un’aggressione sul loro territorio prima di ottenere l’adesione alla NATO, aiuteremo la Finlandia e la Svezia con tutti i mezzi necessari”.

L’amministrazione Biden ha fatto una promessa identica, rilevando in una dichiarazione della Casa Bianca che, mentre la Svezia e la Finlandia: “… sono allo studio le domande di adesione alla NATO, gli Stati Uniti lavoreranno con la Finlandia e la Svezia per rimanere vigili contro qualsiasi minaccia alla nostra sicurezza condivisa, e per scoraggiare e affrontare l’aggressione o la minaccia di aggressione”.

Sebbene nessuna delle due affermazioni menzioni la Russia, è chiaro che entrambe le dichiarazioni sono rivolte a Mosca in termini di comunicazione che, indipendentemente da quale possa essere il processo di adesione formale, sia la Finlandia che la Svezia diventeranno immediatamente membri de facto della NATO.

La mossa di Joe Biden espande il numero di capitali per le quali ci si potrebbe aspettare che gli americani muoiano e il numero di paesi che i contribuenti americani dovrebbero sovvenzionare con i loro dollari delle tasse.

Anche all’interno della dichiarazione di Biden c’era l’affermazione, spesso ripetuta e falsa, che l’espansione della NATO avvantaggia gli americani in generale: “La NATO garantisce la sicurezza di un miliardo di persone in Europa e Nord America…. Entrando a far parte della NATO, [Svezia e Finlandia] rafforzeranno ulteriormente la nostra cooperazione in materia di difesa e andranno a beneficio dell’intera Alleanza transatlantica“.

Ma ci sono numerosi problemi con questa affermazione. L’adesione alla NATO non ha nulla a che fare con il rafforzamento della difesa degli americani comuni. Le élite americane amano la NATO, ovviamente, perché espande la spesa e l’influenza USA in Europa. Ma quando si tratta di un’effettiva difesa militare, l’espansione della NATO non fa che aumentare le probabilità che gli americani vengano trascinati in un grande conflitto senza offrire agli americani nulla in cambio.

Inoltre, l’incapacità del regime russo di invadere l’Ucraina ha dimostrato che Mosca non rappresenta una minaccia per l’Europa che gli europei non possono contrastare completamente.

Ma c’è un modo per rendere un buon affare l’aggiunta di Svezia e Finlandia alla NATO: la NATO può aggiungere qualsiasi Paese desideri purché gli Stati Uniti si tirino fuori.

Altri due Paesi per gli americani da sovvenzionare

A marzo abbiamo esaminato la misura in cui il contribuente statunitense copre in modo schiacciante i costi della NATO.

Ad esempio, la spesa militare totale di tutti i membri della NATO messi insieme supera i mille miliardi di dollari. Quindi quanto di questo totale viene fornito dai contribuenti statunitensi? Nel primo grafico, vediamo che la quota degli Stati Uniti è del 70,5% e che i primi dieci contributori costituiscono il 95,0% di tutta la spesa militare. Cioè, gli Stati Uniti contribuiscono con il 70 per cento di tutti i dollari per la difesa della NATO, mentre i successivi nove Stati contribuiscono con un ulteriore 25 per cento. Gli altri venti Stati membri della NATO contribuiscono con un 5 per cento di tutte le spese.

Con l’aggiunta di Finlandia e Svezia, quei Paesi che contribuiscono con importi trascurabili alla spesa per la difesa della NATO aumenteranno a ventidue. Ma la situazione rimarrà sostanzialmente la stessa.

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, la spesa militare totale della Svezia nel 2020 è stata di 6,2 miliardi di dollari, il che la colloca tra la Romania e la Norvegia. La spesa totale della Finlandia di 3,9 miliardi di dollari la colloca tra Portogallo e Danimarca. Questi piccoli numeri non sono sorprendenti. La Finlandia ha un prodotto interno lordo grande quanto quello del Missouri, mentre il PIL della Svezia è grande quanto quello del Massachusetts.

È possibile che l’ingresso di Finlandia e Svezia possa far scendere la quota statunitense della spesa totale per la difesa della NATO al 70,0 percento o al 69,0 percento. In ogni caso, gli europei possono continuare ad approfittare dei contribuenti statunitensi per ottenere garanzie di sicurezza. Dopotutto, in quanto non membri della NATO, Svezia e Finlandia spendono rispettivamente circa l’1,2% e l’1,5% del PIL in spese militari. (È il 3,7 percento per gli Stati Uniti.) In quanto membri della NATO, non c’è un vero incentivo per la Finlandia e la Svezia a spendere di più. Dato che la NATO in realtà non applica la sua “regola” secondo cui tutti i membri devono spendere il 2,0% del PIL, possiamo aspettarci continuità se Svezia e Finlandia si unissero all’alleanza.

In che modo la Svezia e la Finlandia contribuiscono alla sicurezza degli Stati Uniti? Biden afferma che entrambi i Paesi “beneficieranno l’intera Alleanza transatlantica”. Naturalmente, non faranno una cosa del genere. La Finlandia, in particolare, è una passività netta a causa del suo lungo confine terrestre con la Russia e del suo confine marittimo nelle vicinanze di San Pietroburgo.

Ecco il problema. La NATO iniziò come un’alleanza probabilmente ragionevole di stati dell’Europa occidentale con più stati cuscinetto tra la NATO e l’Unione Sovietica. L’unico confine terrestre condiviso tra la Russia e uno Stato della NATO a quel tempo era nel lontano nord della Norvegia. Eppure, dopo anni di espansione, la NATO si è espansa fino alla Russia stessa in tutto il Baltico e intorno a Kaliningrad. Poiché la NATO richiede che un “attacco” a un membro sia trattato come un attacco a tutti i membri, questo può trasformare piccole controversie regionali in una guerra globale. Ora, la NATO vuole aumentare il potenziale di una tale situazione aggiungendo il confine tra Finlandia e Russia. Se la Finlandia o gli stati baltici dovessero entrare in conflitto regionale con la Russia, a quanti americani verrà chiesto di morire per difendere i lontani confini dell’Europa orientale?

La guerra in Ucraina mostra che l’Europa non ha bisogno degli Stati Uniti per la difesa

Se ci fosse bisogno di qualche dimostrazione che ora è un buon momento per gli Stati Uniti per lasciare l’alleanza, è la prestazione poco brillante dell’esercito russo. Gli Stati Uniti non avrebbero mai dovuto impegnarsi in difesa dell’Europa per motivi legali, morali e pratici. Ma restava sempre l’argomento consequenzialista che senza gli Stati Uniti nella NATO, i sovietici avrebbero attraversato Parigi, Roma e Madrid, imponendo il dispotismo sovietico ovunque. Una volta che l’enorme esercito sovietico è scomparso dal mondo, questo stesso argomento è stato poi riciclato con “Russia” che ha sostituito “Armata Rossa”.

La minaccia dei sovietici all’Europa è sempre stata esagerata, ma l’affermazione che la Russia rappresenti una minaccia esistenziale per l’Europa non è più plausibile. La situazione in Ucraina lo ha ampiamente chiarito. Dopotutto, i media internazionali occidentali ci hanno detto che il personale militare russo è incompetente e tristemente inetto quando si tratta di svolgere la presunta occupazione dell’Ucraina. I rapporti occidentali affermano regolarmente che le truppe russe si stanno ritirando, fallendo e subendo pesanti perdite. Nel frattempo, l’Ucraina è un paese con un PIL pro capite inferiore alla metà di quello russo. L’Ucraina è completamente sottosviluppata industrialmente e fa molto affidamento sulle armi fornite da estranei. Se i russi non possono nemmeno fare a meno dell’Ucraina, un paese proprio al confine con la Russia, come farà lo stesso esercito a rotolare attraverso Praga?

Eppure, anche se i media etichettano l’invasione come una completa debacle, esperti ed “esperti” ci dicono anche che senza garanzie di difesa da parte degli americani, Helsinki sarà presto territorio russo. È estremamente dubbio che entrambe le affermazioni possano essere vere.

In ogni caso, qualunque cosa affermi attualmente la narrativa della propaganda occidentale, il fatto è che la Russia ha un’economia di second’ordine unita a un declino demografico almeno altrettanto grave di quello visto nel resto d’Europa. Il PIL della Russia, e quindi il suo accesso alle risorse militari, è una piccola frazione di quello dell’Unione Europea. In altre parole, alla Russia manca semplicemente ciò che è necessario per rappresentare una vera minaccia per l’Europa. La mancanza di rapidi progressi in Ucraina è solo l’ultima prova di ciò.

Gli europei sono invitati a mantenere attiva la NATO, se lo desiderano. Sono più che capaci di farlo. Ma è giunto il momento per gli Stati Uniti di uscirne.