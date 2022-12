Natale nello spazio

A quanto pare ‘Natale con i tuoi’, l’antico detto recitato ad ogni pie’ sospinto, sembra non avere origini religiose, ma più che altro di patriarcato, che come tante abitudini ha ristretto diversi atteggiamenti di indipendenza a una più rigida regola di conservazione familiare. Ma per Natale è un po’ per tutti la voglia di trascorrere la giornata con i propri cari.

Non per tutti: non tutti gli astronauti possono trascorrere la celebrazione della Natività a casa propria. Ricordiamo per esempio nel 1968. Mentre Apollo 8 stava compiendo i test per portare i primi uomini sulla Luna -che avvenne in luglio 1969 con Apollo 11- Bill Anders con Frank Borman e Jim Lovell scattò un’immagine iconica che mostrava la Terra al di sopra dell’orizzonte della Luna: Earthrise, il sorgere della Terra, secondo l’Unione Astronomica Internazionale.

Ma nella storia dello spazio c’è una lunga tradizione della celebrazione delle feste in orbita. La nostra Samantha Cristoforetti, per esempio, nel 2014, fu ripresa con in testa un berretto natalizio accanto ad un caminetto, ovviamente virtuale perché sia per ragioni di sicurezza che per ovvie leggi fisiche, in assenza di gravità non potrebbe operare alcuna fiamma. Ma anch’essa, come l’alba terrestre, diede agli spettatori terrestri una sensazione di grande suggestività. E poi, va detto, uno strappo alle ferree regole di bordo avviene anche per il pasto, che deve necessariamente essere diverso dal solito, a cominciare proprio dall’Apollo 8 dove il minuscolo equipaggio trovò la sorpresa in cambusa di tacchino ripieno e sia pur modeste, gustose razioni di brandy.

E anche Gerald Carr, William Pogue con Edward Gibson, il personale a bordo dello Skylab 4 nel 1973, dopo sette ore di escursione extraveicolare hanno festeggiato il Natale a bordo in questa singolare esperienza di un trattamento festivo che spezzava la routine delle faticose giornate vissute in tuta ad effettuare esperimenti scientifici e tecnologici. Il laboratorio spaziale, per chi lo rammenta, fu realizzato in tutta fretta dalla Nasa per utilizzare tutte le parti impiegabili dell’Apollo che aveva abortito le ultime missioni a causa dell’alto costo dei lanci e dello scarso interesse che mostravano gli americani ormai per le passeggiate lunari, a dimostrazione per altro che più che alla scienza il programma lunare mirava essenzialmente a un’operazione di vetrina.

Naturalmente -e riteniamo giusto sia- per la Stazione Spaziale Internazionale- vi è anche un rispetto per le provenienze geografiche. Fosse così pure sulla Terra! E allora astronauti e cosmonauti che si trovano nel periodo natalizio a bordo della ISS, festeggiano due volte la data religiosa secondo le tradizioni cristiane e ortodosse dei colleghi russi. L’unica cosa da annotare è che però oltre russi e americani nel 2022 c’è anche una presenza giapponese!

Quest’anno, dopo il contrattempo per la perdita di liquido refrigerante dalla Soyuz, la Stazione ha dovuto rinviare l’escursione esterna di Frank Rubio e Josh Cassada programmata per installare il quarto dei sei nuovi pannelli solari flessibili destinato ad aumentare del 30% l’energia elettrica a disposizione; un altro rimando è stato causato della presenza in orbita ad appena 400 metri, di un detrito dello stadio superiore di un razzo russo Fregat-SB, che ha costretto a una manovra di evitamento. Cose che capitano lassù. E che seguiteranno fino a che non ci si siederà attorno ad un tavolo per normare il traffico celeste e le scorrerie dimostrative di frammentazione dei relitti in orbita.

La missione poi si è svolta correttamente: il 22 dicembre ed è durata come previsto, poco più di sette ore. Rubio e Cassada hanno lavorato per tutto giovedì e il giorno seguente, avendo installato e dispiegato l‘impianto solare sul segmento del traliccio Port-4. Rientrati a bordo, hanno effettuato i normali controlli sanitari misurandosi reciprocamente la temperatura, la pressione sanguigna e la frequenza respiratoria.

Nicole Mann ha pedalato con i sensori fissati sui punti vitali a bordo di una cyclette per eseguire l’indagine Cardiobreath che osserva come i sistemi cardiovascolare e respiratorio di un astronauta influenzano la pressione sanguigna in assenza di gravità. L’ingegnere di volo Koichi Wakata della Japan Aerospace Exploration Agency ha lavorato tutto il giorno nel modulo di laboratorio di Kibo per la manutenzione di una varietà dihardware di ricerca e componenti elettronici e il comandante di Roscosmos Sergey Prokopyev ha lavorato a due diversi esperimenti scientifici di ricerca cardiaca, per poi trascorrere il pomeriggio esplorando modi per pilotare veicoli spaziali e robot futuristici. L’ingegnere di volo Dmitri Petelin ha iniziato la giornata con uno studio di fisica spaziale prima di ricercare modi in cui gli equipaggi internazionali e i controllori di missione possono migliorare le comunicazioni. L’ingegnere di volo Anna Kikina infine ha assistito Prokopyev al mattino con lo studio del cuore, quindi ha concluso la sua giornata installando l’attrezzatura per l’osservazione della Terra.

E finalmente anche i sette membri dell’equipaggio della Expedition 68 hanno trascorso il fine settimana tranquillo osservando le vacanze di rito.