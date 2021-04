Nuova Zelanda

Inizia l’accumulazione del raccolto di cannabis terapeutica più grande della Nuova Zelanda

La società neozelandese di cannabis medica Puro ha dato il via al raccolto del suo raccolto, che sostiene essere il più grande del Paese fino ad oggi.

Piantate a dicembre dello scorso anno, decine di migliaia di piante sono state coltivate nel sito di 10 ettari a Kēkerengū, sulla costa di Kaikōura dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda (Te Waipounamu). Coltivata in regime biologico, la raccolta viene eseguita interamente a mano da oltre 40 operai per un periodo di circa 5 settimane.

«Questo raccolto commerciale su larga scala è un momento da celebrare», ha affermato Tim Aldridge, amministratore delegato di Puro. «Sono stati 12 mesi enormi per Puro, dall’ottenere le licenze, importare semi, completare le strutture e costruire il nostro team».

I fiori superiori delle piante verranno essiccati in sospensione, che è un metodo tradizionale, secondo Puro, importante per creare prodotti a spettro completo che preservino terpeni e flavonoidi. Gli essiccatori a nastro trasportatore verranno utilizzati per il prodotto della biomassa e il fusto e la foglia verranno infine arati nel terreno per aiutare a restituire i nutrienti pronti per il raccolto del prossimo anno.

L’azienda non dovrebbe avere problemi a scaricare il raccolto. Appena prima della semina dell’anno scorso, Puro ha dichiarato di avere nove lettere di intenti o di accordi con potenziali acquirenti e stava lavorando per assicurarne altre in Europa. L’azienda afferma di avere ordini locali di piccoli volumi e una volta che la cannabis è stata essiccata e testata, Puro avvierà anche i processi di conformità richiesti per l’esportazione.

Oltre al sito di Kēkerengū, Puro coltiva cultivar ad alto contenuto di THC al chiuso presso il suo centro di ricerca nella valle di Waihopai, Blenheim. Entrambi i siti hanno ore di sole e intense valutazioni UV che, secondo Puro, consentono di coltivare cannabis ad alta potenza ricercata dai produttori globali. Il sito di Kēkerengū ha un ulteriore vantaggio di essere praticamente sulla costa, il che significa che il gelo non è un problema e la leggera nebbia salina aiuta a tenere a bada i parassiti della cannabis.

L’azienda afferma di avere spazio per l’espansione in entrambi i suoi siti in crescita.

Una volta che sarà completamente certificato biologico, l’azienda si aspetta di essere uno dei pochissimi coltivatori biologici al mondo e afferma che i prodotti di cannabis certificati biologici vengono venduti a un prezzo dal 50 al 200% in più rispetto ai prodotti non biologici.

Puro ha goduto di un sostegno significativo in Nuova Zelanda e ha condotto una campagna di crowdfunding di successo nel 2019.

Australia

MediPharm Labs esporta il suo primo carico di cannabis terapeutica verso la Germania

MediPharm Labs ha annunciato l’esportazione della sua prima spedizione di prodotti a base di olio di cannabis fabbricati in Australia in Germania.

I prodotti – capsule contenenti olio di cannabis – sono stati prodotti nel suo stabilimento di Wonthaggi, Victoria. I fiori di cannabis dei coltivatori di tutta l’Australia vengono portati nella struttura, dove vengono elaborati utilizzando l’estrazione di CO2. Dopo un’ulteriore purificazione, la resina risultante può quindi essere utilizzata in vari prodotti medicinali. Tuttavia, la provenienza della cannabis utilizzata nei prodotti destinati alla Germania non era chiara nell’annuncio.

«Poiché questa prima spedizione e le prime vendite in Germania segnano l’ingresso di MediPharm Labs nell’industria farmaceutica internazionale all’interno di un importante mercato europeo, siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono poiché utilizziamo tutte le nostre capacità a valore aggiunto», ha affermato Warren Everitt, CEO, MediPharm Labs Australia.

La Germania è una prospettiva redditizia, attualmente rappresenta circa il 75% dell’attuale mercato della cannabis medica nell’UE. È particolarmente attraente per le aziende estere poiché il Paese ha riscontrato problemi con l’aumento della produzione locale di medicinali; anche se si prevede che queste sfide inizieranno ad allentarsi quest’anno.

Indipendentemente da ciò, il potenziale in Germania è enorme. Dal 2017, qualsiasi medico in Germania è stato in grado di prescrivere cannabis medica e in determinati scenari, le compagnie di assicurazione sanitaria coprono i costi.

All’inizio di questo mese, MediPharm Labs ha annunciato di aver dato il via alle vendite in Germania in virtù di un accordo con STADA Arzneimittel AG, azienda leader in Europa nel settore della salute dei consumatori e dei farmaci generici. MediPharmLabs fornirà a STADA otto diversi prodotti; tra loro tre formulazioni di estratti di cannabis con diverse concentrazioni di THC e CBD.

Ma gli occhi di MediPharm non sono solo puntati sulla Germania, ma intende espandersi in altri mercati europei.

Più vicino a casa, il mese scorso MediPharm Labs Australia ha firmato un accordo di fornitura in etichetta bianca GMP e contratto di produzione con Cannim Australia Pty Ltd. e ha avviato le registrazioni per il lancio di prodotti CBD da banco in Australia. MediPharm è una delle tante aziende che gareggiano per essere la prima, o tra le prime, a rendere disponibili qui medicinali a basso dosaggio di CBD.

Fondata nel 2015, MediPharm Labs ha sede in Canada e ha stabilito operazioni in Australia nel 2017. Nell’ottobre dello scorso anno la società madre ha stipulato un accordo di acquisizione per acquisire il 100% di MediPharm Labs Australia – a quel punto ne possedeva l’80%.

Stati Uniti

Caffe e Blue Dream: come interagiscono cannabis e caffeina

Per molti, la scossa della caffeina e gli effetti rilassanti della cannabis costituiscono una combinazione perfetta. Quando i due si incontrano nel corpo e nella mente, possono amplificarsi a vicenda ma la ricerca è limitata su come interagiscono a livello chimico.

Gli studi scientifici su ciò che accade quando il proprio joemattutino incontra la propria articolazione mattutina sono frammentari e inconcludenti ma forniscono una mappa approssimativa di cosa aspettarsi da questo terreno mentale. Ma culturalmente, caffeina e cannabis sembrano compagni di letto naturali, con la tomaia (legale) preferita da tutti che molto probabilmente è abbinata alla cannabis dal punto di vista della vendita al dettaglio.

Conclusioni oscure

Per i principianti, sappiamo che la caffeina opera nel sistema endocannabinoide, la stessa regione del cervello che fa sì che l’erba faccia il suo dovere. Entrambe le sostanze hanno dimostrato di causare un aumento dell’attività della dopamina e alcuni riferiscono che il calcio della caffeina crea uno sballo di cannabis più luminoso ed euforico.

In molti modi, tuttavia, i due sembrano essere compagni di ballo goffi, annullando alcuni effetti e amplificandone altri. La caffeina può avere un effetto ansiogeno, mentre il THC può rendere più dolce a basse dosi e spaventare a dosi elevate (il CBD sembra generalmente avere un effetto calmante a qualsiasi dosaggio).

È possibile che il nervosismo del caffè si aggiunga ai frullati di cannabis, la paranoia o il blocco del divano per un cocktail spiacevole. Ma è anche facile trovare rapporti individuali sull’effetto opposto, con i due che si mescolano per una sensazione rilassata ma ottimista. Come sempre, è consigliabile prenderla con calma quando si provano nuove combinazioni e prestare attenzione al proprio corpo.

Sebbene il caffè abbia dimostrato di migliorare i propri poteri cognitivi, combinato con l’erba, l’effetto complessivo potrebbe effettivamente essere l’opposto del solo caffè: alcuni studi suggeriscono che il caffè e la cannabis si combinano per inibire la memoria. Altri hanno dimostrato che la caffeina può proteggere parzialmente dalla dimenticanza associata ad alte dosi di CBD.

Questa ricerca, anche se sicuramente meglio di niente, è difficile da sintetizzare in solide conclusioni. Gli studi tendono ad essere una tantum, con poche certezze o conferme, sono spesso condotti su animali e possono utilizzare composti chimici che replicano la caffeina piuttosto che la vera materia. Si spera che leggi più sciolte sulla cannabis porteranno più ricerche su questo argomento.

Caffetterie e CofeeShop

Culturalmente, il caffè e la cannabis sono stati isolati in regni separati per i loro status legali opposti. Ma mentre la legalizzazione prende forma in tutto il Nord America, il caffè fornisce un modello per la cannabis lounge, con la loro propensione a sedersi comodi, arte sui muri e forse occasionali open mic o esibizioni musicali.

Per molti residenti nei Paesi Bassi e turisti della cannabis, la loro prima esperienza con il consumo sociale di cannabis è avvenuta in un “coffeeshop“, l’eufemismo di riferimento per un posto dove fumare erba ad Amsterdam. Mentre alcuni sono più simili a bar o dispensari, altri catturano l’atmosfera accogliente che si associa a un caffè. Molti infatti servono il caffè.

Sebbene gli Stati siano stati lenti nel legalizzare e consentire la vendita di cannabis e le città siano state lente nel consentire le location lounge, questo nuovo tipo di spazio culturale si sta gradualmente facendo strada nel Nord America. Questa espansione è stata ulteriormente aiutata dai coffee shop abbastanza esperti da sfruttare la legalità della zona grigia del CBD e offrire una piccola spinta alla propria birra mattutina, per qualche soldo in più, ovviamente.

Nonostante i problemi sopra menzionati, la combinazione delle sostanze è meno sconvolgente rispetto all’alcool e alla cannabis. Inoltre, alcuni Stati, come la California, non consentono la vendita di alcol e cannabis dallo stesso stabilimento, ma non ci sono restrizioni simili per le bevande contenenti caffeina.

Inevitabilmente, il consumo di cannabis seguirà il proprio corso, ma poiché il consumo pubblico legale diventa più diffuso negli Stati Uniti, i nostri spazi costruiti attorno a caffè e tè forniscono il punto di partenza più ovvio.

Sebbene la ricerca sulla caffeina e la cannabis fornisca alcuni segnali di avvertimento, le lacune nella nostra comprensione della loro interazione sono più grandi delle parti del quadro che vengono riempite. Ad esempio, non abbiamo ricerche che confrontino il modo in cui la cannabis interagisce con diverse bevande contenenti caffeina: il caffè, tè, bevande energetiche, ecc.

Riducendo lo zoom, le case di caffè e tè forniscono il modello più chiaro di come potrebbe essere il consumo sociale negli Stati Uniti. Considerata la popolarità del caffè e della cannabis, il loro incontro è inevitabile. Ciò che resta da vedere è fino a che punto le usanze del caffè e del tè entrano nel flusso sanguigno della cultura della cannabis.

Stati Uniti

Secondo uno studio federale, i test di sobrietà nel campo della cannabis sono inaffidabili

Uno studio finanziato dal governo federale ha scoperto che i test di sobrietà dei biofluidi e tradizionali non sono affidabili nel misurare il deterioramento della cannabis nei conducenti.

Uno studio finanziato dal National Institutes of Justice pubblicato la scorsa settimana ha concluso che i test di biofluidi -come sangue, saliva e urina- «non erano indicatori affidabili» di intossicazione da cannabis e che “test di sobrietà” sul campo standardizzati comunemente usati per rilevare la guida sotto l’influenza di droghe o l’alcol non erano efficaci nel rilevare la «compromissione della cannabis».

Lo studio condotto da RTI International ha incluso 20 partecipanti in sei sessioni di dosaggio, che includevano brownies infusi con cannabis e prodotti da svapo contenenti livelli di THC di 10 milligrammi e 25 milligrammi, insieme a prodotti senza THC. I partecipanti sono stati valutati utilizzando test di compromissione comuni prima e dopo le sessioni di dosaggio, inclusa l’aggiunta seriale stimolata, la sostituzione del simbolo delle cifre e test di attenzione divisa; attività dall’app per smartphone DRUID e test di sobrietà sul campo standardizzati utilizzati per rilevare l’alcolismo.

I ricercatori hanno scoperto che «il funzionamento cognitivo e psicomotorio dei partecipanti è stato influenzato negativamente dopo tutte le dosi orali e vaporizzate di cannabis ad eccezione della dose più bassa vaporizzata, che conteneva 5 [milligrammi]di THC».

Per dosi di THC vaporizzate che superano i 5 milligrammi, «i picchi degli effetti cognitivi e psicomotori sono stati osservati da zero a due ore dopo la somministrazione e sono tornati al valore basale dopo quattro ore», hanno detto i ricercatori. Per i prodotti alimentari, gli effetti di picco sono stati osservati cinque ore dopo la somministrazione e le funzioni sono tornate alla normalità circa otto ore dopo l’ingestione.

«I ricercatori hanno riferito che i test di bilanciamento di Romberg modificati con una gamba sola in piedi, camminano e si girano non erano sensibili all’intossicazione da cannabis per nessuno dei partecipanti allo studio». Test di sobrietà sul campo e livelli di THC Indicatori inaffidabili di intossicazione da marijuana, National Institutes of Justice, 5 aprile 2021

Inoltre, i test tossicologici hanno indicato «che i livelli di tutti e tre i componenti della cannabis mirati (THC, cannabidiolo [CBD] e cannabinolo [CBN]) nel sangue, nelle urine e nel fluido orale non erano correlati alle misure di deterioramento cognitivo o psicomotorio per via orale o vaporizzata somministrazione di cannabis», secondo i ricercatori. Tuttavia, hanno aggiunto che «molti dei partecipanti allo studio avevano ridotto significativamente il funzionamento cognitivo e psicomotorio anche quando il loro sangue, urina e fluido orale contenevano bassi livelli di THC».

I ricercatori hanno affermato di sperare che lo studio aiuterebbe a sviluppare misure scientificamente valide per la compromissione della cannabis.

Stati Uniti

Il Governatore del New Mexico firma la legge sulla legalizzazione della cannabis

Il Governatore del New Mexico ha firmato ieri pomeriggio due progetti di legge per legalizzare la cannabis per uso adulto e cancellare alcuni precedenti penali relativi alla cannabis.

Il Governatore del New Mexico Michelle Lujan Grisham (D) ha firmato i due progetti di legge per la riforma della cannabis inviati alla sua scrivania la scorsa settimana. Insieme, la legislazione legalizza la cannabis per uso adulto e cancella automaticamente alcuni casellari giudiziari relativi alla cannabis per reati che non sarebbero più illegali ai sensi della nuova legge.

Secondo le nuove regole, gli adulti nel New Mexico di età pari o superiore a 21 anni possono possedere fino a due once di cannabis e 16 grammi di estratto da un produttore autorizzato e possono coltivare fino a sei piante di cannabis a casa. I rivenditori di cannabis per uso adulto dovrebbero aprire entro aprile 2022. Le vendite di cannabis nello stato saranno inizialmente tassate al 12%, ma tale aliquota salirà al 18% e le aziende produttrici di cannabis dovranno affrontare imposte sugli introiti lorde comprese tra il 5% e il 9%.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha recentemente rilasciato numeri che suggeriscono che la lingua di espulsione automatica potrebbe interessare più di 150.000 residenti del New Mexico, secondo il SF Reporter.

«Il New Mexico trarrà grandi benefici da questo nuovo flusso di entrate e dalla creazione di migliaia di posti di lavoro. In particolare, però, la legalizzazione risparmierà migliaia di residenti altrimenti rispettosi della legge dall’arresto e dalla fedina penale, e la nuova legge statale sull’espulsione aiuterà a fornire sollievo a molti che soffrono dello stigma e di altre conseguenze collaterali associate a una precedente condanna per marijuana», ha affermato Carly Wolf, responsabile delle politiche statali NORML, in una dichiarazione

La sessione legislativa del New Mexico si è conclusa il 30 marzo senza alcuna azione sulla popolare questione della cannabis ma il governatore Grisham ha richiamato i legislatori per una sessione speciale per raggiungere un accordo di legalizzazione.

Il New Mexico è il quarto Stato a legalizzare la cannabis nel 2021 -dopo New Jersey, New York e Virginia- e il 18° Stato degli Stati Uniti nel complesso a legalizzare.