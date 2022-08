La visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taipei, Taiwan, ha suscitato avvertimenti e minacce da parte del governo cinese, ma è improbabile che abbia sconvolto i suoi elettori taiwanesi americani e cinesi americani a San Francisco.

Pelosi ha lasciato Taiwan il 3 agosto 2022, dopo un viaggio vorticoso di 24 ore, durante il quale ha incontrato i legislatori e Tsai Ing-wen, presidente di Taiwan. Mentre Pelosi ha difeso il suo viaggio scrivendo che mostra “l’impegno per la democrazia” degli Stati Uniti, la Cina ha risposto con esercitazioni militari e minacce di punizioni future per gli Stati Uniti e Taiwan.

Taiwan, un’isola al largo della costa cinese, si considera un paese indipendente, mentre la Cina sostiene di essere una provincia separatista che vuole nuovamente presidiare ufficialmente.

Alcuni esperti hanno definito il viaggio della Pelosi sconsiderato, minacciando le relazioni USA-Cina, ma non avrà necessariamente bisogno di rispondere alla sua base elettorale a San Francisco, dove ci sono 187.000 cinesi e taiwanesi americani. Lo studioso di studi asiatici americani Jonathan H.X. Lee a San Francisco spiega perché molti elettori in questa comunità non sono intensamente coinvolti nelle crescenti tensioni politiche nella regione della Cina meridionale. Ecco quattro punti chiave da tenere a mente.

È improbabile che ciò distolga gli elettori da Pelosi

Per molti cinesi americani non è solo un problema che è davvero sul loro radar. La maggior parte sono cinesi americani di seconda e terza generazione, e forse anche di quarta generazione. Non hanno molti legami profondi o collegamenti di tipo nazionalista con la Cina continentale.

Se dovessi chiedere a un gruppo di studenti universitari cinesi americani di Taiwan, la maggior parte probabilmente rifletterebbe il tipo generale di comprensione che il pubblico americano in generale avrebbe, il che non è molto. Non conoscono la storia della rottura di Taiwan dalla Cina nel 1949. Quindi il motivo per cui questo non viene registrato con gli elettori cinesi americani a San Francisco è che questa questione geopolitica non è semplicemente nella loro lista di problemi principali.

Altre priorità per gli elettori

So che la leadership di Taiwan e la gente di Taiwan stanno amando questa visita di Pelosi. Quindi, in termini di approvazione con gli elettori taiwanesi americani, questo farà molto, perché riafferma davvero l’impegno degli Stati Uniti nei confronti della sovranità di Taiwan, a cui gli americani taiwanesi tengono.

Ma attualmente, la principale questione politica nella mente di molti cinesi americani e taiwanesi americani sarebbe l’odio anti-cinese e anti-asiatico che si è verificato dall’inizio di questa pandemia globale, alimentato dall’ex presidente Donald Trump, che ha razzializzato la pandemia usando termini come “virus cinese“, “influenza kung” e così via. Anche l’inflazione e le questioni economiche sono una seria preoccupazione.

I cinesi americani non sono un blocco elettorale omogeneo

Il cinese americano è una categoria ombrello che a volte ha la sua funzione. Quindi nella mia ricerca e nelle mie discussioni con studenti stranieri taiwanesi, quando vengono negli Stati Uniti a volte si trovano a giungere alla conclusione che è più facile per loro dire semplicemente “sono cinese”, perché parlano mandarino. Se dicono di essere taiwanesi, dovrebbero poi spiegare.

Qualcosa che li sento dire abbastanza spesso è: “Vengo da Taiwan”. E poi la persona, non sapendo nulla di Taiwan rispetto alla Cina, dice: “Oh, adoro il cibo tailandese” – che significa cibo dalla Thailandia, un paese completamente diverso. C’è quel livello di inconsapevolezza.

L’identità taiwanese americana è un’identità davvero unica all’interno della comunità cinese americana. Dice molto chiaramente che queste persone sostengono intrinsecamente la sovranità geopolitica di Taiwan. Si tratta, in sostanza, di un’identità molto nazionalistica, non solo culturale. I cinesi americani sono meno nazionalisti, perché non ci identifichiamo con la Cina continentale. Piuttosto, ci identifichiamo come membri di una comunità che è legata all’eredità cinese, quindi diventa più culturale, più linguistica.

I cinesi americani di seconda e terza generazione, in particolare, hanno perso alcune delle abilità o non hanno alcune delle abilità che aiutano a mantenere un legame culturale molto forte, come non parlare mandarino o cantonese, o molti altri dialetti di Cina.

E semmai, i cinesi americani sono critici della Cina, in termini di diritti umani, Tibet e problemi di lavoro minorile.

L’effetto politico complessivo

Fare un passo indietro e guardare la storia dei funzionari statunitensi che si recano a Taiwan rivela che nulla si è davvero materializzato dalle minacce provenienti dalla Cina. In termini di ritorsione, c’è sempre stato un tipo di discorso pubblico molto forte su come disapprovano e forse alcune forti minacce. Ma da quelle minacce non è venuto fuori nulla e le relazioni si sono rapidamente normalizzate. E penso che sarà così anche qui.

Penso che la questione se influenzerà o meno i suoi elettori a San Francisco sia una domanda molto interessante. E penso che sia eccitante, perché rivela la diversità in termini di comprensione dei cinesi americani rispetto ai taiwanesi americani.

La maggior parte dei cinesi americani e dei taiwanesi americani vota democratico, quindi se Pelosi è andato o non è andato, non credo che avrà un effetto enorme. Perché continueranno a votare blu.