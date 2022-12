Nagorno-Karabakh: le esportazioni di droni iraniani in Armenia potrebbero minare il processo di pace

La recente guerra verbale tra l’Azerbaigian e l’Armenia e gli sviluppi delle ultime settimane hanno dimostrato che entrambe le parti sono lontane dal firmare un accordo di pace, promesso entro la fine del 2022. Sebbene entrambi gli Stati abbiano promesso di intensificare gli sforzi congiunti su il trattato di pace finale nell’ottobre 2022 a margine del vertice di Praga, da allora poco è stato fatto.

Al contrario, il mancato svolgimento dei negoziati di pace è stato ingigantito dalle controverse dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin sul mancato riconoscimento da parte di Mosca della sovranità dell’Azerbaigian sul Karabakh, che hanno enormemente aumentato i rischi di rinnovate ostilità tra Baku e Yerevan. Sebbene la Russia mantenga il ruolo di “mediatore chiave” sulla questione del Karabakh, l’Azerbaigian ora mostra apertamente il proprio malcontento per il ruolo di Mosca nel processo di pace, in particolare dopo l’incontro meramente simbolico di Sochi del 3 ottobre.

Tuttavia, la Russia è solo uno dei numerosi Stati regionali che hanno complicato i negoziati di pace tra Baku e Yerevan. Di recente, l’Iran, un altro potente attore regionale, ha tentato di scoraggiare l’Armenia dal procedere con i negoziati di pace a causa del deterioramento delle relazioni dell’Iran con l’Azerbaigian. Le tensioni diplomatiche tra Baku e Teheran sono aumentate bruscamente quando l’Iran ha organizzato massicci giochi di guerra lungo il suo confine condiviso con l’Azerbaigian come reazione agli sforzi di Baku per stabilire il corridoio di transito di Zangezur che passa attraverso l’exclave di Nakhchivan attraverso la provincia di Syunik dell’Armenia che si collega alla Turchia. L’Iran è stato ulteriormente irritato dall’approfondimento dell’impegno dell’Azerbaigian con Israele su questioni di difesa e sicurezza.

Tuttavia, i tentativi di Teheran di intimidire Baku affinché abbandonasse il Corridoio Zangezur e interrompessero la sua partnership con Tel Aviv si sono ritorti contro, poiché l’Azerbaijan ha ulteriormente approfondito la relazione annunciando l’istituzione di un’ambasciata in Israele. L’Iran sta conducendo queste tattiche coercitive con l’Azerbaigian poiché i risultati di un possibile trattato di pace con l’Armenia potrebbero minare notevolmente l’influenza di Teheran nella regione e aprire la strada a una maggiore espansione dell’influenza turca. Inoltre, è nell’interesse dell’Iran mantenere vive le tensioni tra l’Armenia e l’Azerbaigian per limitare la capacità di manovra di Baku, anche se tale approccio non ha avuto successo negli ultimi tempi.

Pertanto, la pressione di Teheran su Yerevan ha reso difficile per il primo ministro armeno Nikol Pashinyan mantenere gli impegni presi il 10 novembre per intrattenere un dialogo costruttivo con l’Azerbaigian. Al contrario, recenti resoconti dei media affermano che l’Iran potrebbe fornire all’Armenia droni da combattimento costruiti internamente e munizioni vaganti, consentendo alle forze armene di rappresentare un grosso deterrente contro gli stati rivali, in primo luogo l’Azerbaigian. In effetti, Teheran sta cercando di espandere le sue vendite di armi in tutta l’Eurasia e ha cercato di entrare nel mercato della difesa armeno, proponendosi come potenziale deterrente contro il crescente allineamento azero-turco. Secondo il maggiore generale Yahia Rahim Safavi, ex aiutante del leader supremo iraniano Ali Khamenei e comandante del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche del Paese, solo quest’anno più di 10 Paesi si sono rivolti all’Iran per acquistare i droni da combattimento di nuova concezione, tra cui l’Algeria, Armenia e Russia.

Sebbene non siano disponibili pubblicamente molti dettagli sull’offerta dell’Iran all’Armenia, Teheran probabilmente fornirà a Yerevan munizioni vaganti Shaheed-136. Nelle ultime settimane, la Russia ha utilizzato questi droni contro obiettivi civili e militari in Ucraina. Inoltre, l’Armenia potrebbe aver avuto la possibilità di osservare le capacità dei droni iraniani durante una competizione congiunta di droni tra Russia, Bielorussia, Armenia e Iran nell’agosto 2022, soprannominata ‘Falcon Hunting’. L’offerta di assistenza militare di Teheran a Yerevan si è ulteriormente rafforzata in seguito all’inaugurazione da parte dell’Iran di un nuovo consolato a Kapan, nella provincia armena di Syunik, vicino all’exclave azera di Nakhchivan. Indubbiamente, i tentativi dell’Iran di istigare le tensioni tra Baku-Yerevan mirano a interrompere l’approfondimento del tandem Azerbaigian-Turchia nel vicinato dell’Iran. Il prolungato processo di pace consentirebbe all’Iran di esercitare un maggiore controllo sulla sua zona di confine con l’Armenia.

Inoltre, come parte di questa politica, l’Iran cerca il sostegno della Russia nell’esercitare maggiori pressioni sull’Azerbaigian, anche se è improbabile che Mosca ascolti le sollecitazioni di Teheran data la sua collaborazione vocale con Ankara e le crescenti tensioni tra Baku e Yerevan sul Karabakh. Il 5 dicembre, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato a Mosca il suo omologo azero e ha elogiato il partenariato strategico bilaterale tra i due Paesi, sottolineando che tra l’Azerbaigian e l’Armenia sarà firmato un accordo di pace basato sulla Dichiarazione di Almaty (1991). Quindi, è lecito affermare che, in confronto, la Russia è più desiderosa di garantire la stabilità nel Caucaso meridionale mentre intraprende la sua guerra contro l’Ucraina, mentre l’Iran spera chiaramente di sabotare il processo.

Tuttavia, per il momento, le ambizioni dell’Iran di interrompere l’attuale corso degli eventi nel Caucaso meridionale sembrano eccedere le sue reali capacità a causa del deterioramento della stabilità interna e di un’economia stagnante. Pertanto, la pressione di Teheran su Yerevan per sospendere i colloqui di pace con Baku potrebbe produrre scarso successo e avere conseguenze devastanti per l’intera regione.