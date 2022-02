Un tappeto lungo un anno, coperto di fango, polvere e sangue, tanto sangue. Questo è l’anno che intercorre dal febbraio 2021 a al febbraio 2022 in Myanmar, terra che un tempo chiamavamo ‘Birmania’.

Il gruppo di difesa locale Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) ha documentato 1.503 persone uccise dalle truppe della giunta dal 1° febbraio dello scorso anno e 11.838 persone arrestate, con segnalazioni diffuse di abusi, torture ed esecuzioni extragiudiziali. La giunta contesta le cifre e non è chiaro esattamente quante persone siano state uccise in scontri separati tra militari e gruppi di resistenza.

In molte aree, le forze di resistenza resistono nonostante siano prive di armi, poiché conoscono il terreno locale e hanno relazioni più forti con le comunità.

Quando i carri armati sono entrati nella capitale, Naypyidaw, il 1° febbraio 2021, molti hanno già presagito che sarebbero seguite violenze. Ma pochi avrebbero potuto prevedere la sofferenza, la morte e lo sfollamento dell’ultimo anno. Il livello e la profondità di quelle sofferenze che il Paese avrebbe patito.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, più di 400.000 persone sono state sfollate durante i combattimenti in tutto il Paese, secondo i dati delle Nazioni Unite, molte delle quali in fuga attraverso i confini verso l’India o la Thailandia, o costrette a nascondersi nella giungla.

Le atrocità presumibilmente commesse dalle truppe includono un massacro la vigilia di Natale nello Stato di Kayah, noto anche come Karenni , in cui almeno 35 corpi sono stati trovati bruciati in modo irriconoscibile, inclusi due membri dello staff del gruppo umanitario internazionale Save the Children. Le immagini di quel massacro hanno fatto il giro del mondo ed in tutto il mondo hanno creato sdegno e indignazione.

Un’altra uccisione di massa è stata segnalata nello Stato occidentale del Chin a gennaio, dove sono stati trovati 10 abitanti del villaggio, i loro corpi imbavagliati e bendati, secondo la Chin Human Rights Organization.

«Stanno uccidendo, la brutalità – non c’è stato di diritto», ha detto un portavoce della Karenni Nationalities Defense Force (KNDF), una coalizione di gruppi di resistenza armata nello Stato di Kayah, che non voleva essere nominato per sicurezza motivi.

Aree di crisi sono emerse in tutto il Paese, in particolare nell’Ovest e nel Sud del Myanmar, dove gruppi di resistenza armata locale ed eserciti etnici stanno conducendo battaglie contro i militari nel tentativo di difendere le loro comunità.

Nello Stato montuoso del Chin, la città di Thantlang fu teatro di un’offensiva durata mesi da parte della giunta. Nel corso di tre mesi da settembre, l’intera popolazione della città di oltre 10.000 persone è stata costretta ad abbandonare le proprie case e almeno 800 case e strutture sono state bruciate, ha affermato la Chin Human Rights Organization.

I militari hanno ripetutamente accusato le forze della resistenza di aver appiccato il fuoco a villaggi e città, incluso Thantlang. «I gruppi terroristici locali avevano attaccato per primi le forze di sicurezza e avevano dato alle fiamme la città», ha detto la giunta a gennaio.

Il fatto discriminante più importante, in questo anno trascorso dal 1° Febbraio 2021, oltre alla triste conta di morti, incarcerati e dispersi sui quali finora nulla si è più saputo, è che sempre più vaste frange di popolazione vanno ribellandosi a tutto questo, molti entrano a far parte di gruppi di resistenza che si stanno dando sempre più un assetto paramilitare. Dopo un anno di governo militare in Myanmar, infatti, milioni di persone stanno resistendo al ritorno alla repressione e all’isolamento.

Lo scorso febbraio, il leader militare Min Aung Hlaing ha preso il controllo del Myanmar con un colpo di stato che ha ribaltato ogni speranza che il Paese di 55 milioni di persone diventasse una democrazia funzionante sotto l’ex leader Aung San Suu Kyi.

Dopo aver ordinato una brutale repressione delle proteste anti-golpe, il capo della giunta e l’autonominato Primo Ministro stanno tentando di portare una popolazione riluttante sotto il suo controllo, poiché i problemi che affliggono il Paese diventano sempre più acuti.

Milioni sono disoccupati, i prezzi di cibo e carburante stanno aumentando, la povertà è in aumento e l’istruzione, l’assistenza sanitaria e il settore bancario colpiti dal Covid sono sull’orlo del collasso, sollevando interrogativi su ciò che la conquista del potere ha ottenuto un anno dopo.

«È un colpo di stato fallito», ha affermato Yanghee Lee, co-fondatore dello Special Advisory Group on Myanmar ed ex relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nel Paese. «Il colpo di stato non è riuscito nell’ultimo anno. Ed è per questo che stanno prendendo misure ancora più drastiche per portare a compimento vero e proprio il colpo di stato».

Gli esperti affermano che i tentativi della giunta di ottenere il pieno controllo sono frustrati dal popolo birmano che sempre più porta avanti uno dei movimenti di resistenza più grandi e uniti che il Paese abbia visto nella sua lunga storia di lotta democratica contro il governo militare.

Martedì scorso è stato pianificato uno “sciopero silenzioso” in tutto il Paese per celebrare l’anniversario, con i residenti esortati a rimanere in casa e le aziende a chiudere i battenti. I militari avevano già avvertito -col loro solito fare minaccioso- che avrebbero arrestato coloro che fossero scesi in protesta, secondo leggi che fanno appello a termini come sedizione e terrorismo. La giunta dice che sta combattendo i terroristi, promettendo un ritorno alla pace ma i combattenti della resistenza affermano che la giunta sta usando tattiche sempre più brutali per forzare il rispetto, suggerendo che la crisi dovrebbe estendersi fino al suo secondo anno. Le agenzie stampa internazionali hanno più volte contattato il portavoce militare del Myanmar per un commento sulle accuse di uccisioni di massa e crimini di guerra contro i civili in questa storia ma -ovviamente- senza ottenere risposta alcuna. Ma quelli che vivono nello Stato affermano che gli attacchi fanno parte di una campagna di violenza finalizzata a creare terra bruciata e che i militari hanno usato a lungo contro le persone in vere e proprie pulizie etniche, in particolare il presunto genocidio che ha costretto centinaia di migliaia di Rohingya a fuggire dallo Stato di Rakhine https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Rakhine nel 2016 e nel 2017.L’ex relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar ha affermato che le azioni dei militari in aree come gli stati di Kayah, Chin, Kayin (Karen) e le regioni di Sagaing e Magway equivalgono a «crimini di guerra».I militari hanno etichettato le forze di resistenza come «gruppi terroristici». Nei media statali, afferma che sta usando «la minima forza», si attiene al «diritto esistente e alle norme internazionali» e si impegna a stabilire la pace e tenere elezioni nel 2023. Ma i testimoni affermano che la realtà sul campo non potrebbe essere più diversa dalle parole dei militari. Mentre la giunta tenta di portare con la forza e quanto più possibile il Paese sotto il suo controllo, ha involontariamente unito molti dei diversi gruppi del Myanmar contro di essa. La resistenza anti-golpe, nota come Rivoluzione di Primavera, ha colto alla sprovvista i generali con la sua forza e determinazione. In tutto il Paese, centinaia di migliaia di persone comuni continuano a sostenere il Movimento per la disobbedienza civile, che mira a destabilizzare la giunta attraverso disordini economici, boicottaggi di massa di attività affiliate ai militari, scioperi e scioperi generali.

Gli attivisti affermano che molte persone stanno donando i pochi soldi che hanno a gruppi e iniziative di resistenza. I residenti si sono rifiutati di pagare le bollette dell’elettricità per evitare di dare soldi alla giunta, le stazioni radio pirata sotterranee stanno trasmettendo messaggi anti-colpo di stato e altri hanno impedito ai funzionari della giunta di assumere incarichi nelle amministrazioni locali – un importante meccanismo attraverso il quale il governo centrale governa la popolazione. Lo fanno nonostante il rischio quotidiano di arresti, percosse e torture. Dopo un anno di violenze, la speranza che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o altri attori internazionali intervengano in Myanmar è quasi svanita. L’anno scorso Stati Uniti, Regno Unito e Canada hanno imposto sanzioni ai vertici militari del Myanmar ma i membri della resistenza dicono che non bastano. Forze di difesa, attivisti e gruppi per i diritti umani stanno esortando la comunità internazionale a bloccare il flusso di armi e denaro alla giunta. Dicono che hanno un disperato bisogno di corridoi umanitari e no-fly zone in modo che gli aiuti possano essere distribuiti e gli sfollati e i civili possano trovare una via d’uscita. La scorsa settimana, Human Rights Watch ha chiesto sanzioni per bloccare i pagamenti in valuta estera alla giunta dalla redditizia industria del gas naturale del Myanmar. Le principali compagnie energetiche si stanno già ritirando. La società francese TotalEnergies e il colosso energetico statunitense Chevron affermano che si stanno ritirando dal Myanmar a causa del deterioramento della situazione. E la scorsa settimana, il produttore di gas australiano Woodside Petroleum si è unito a loro nella realizzazione di piani di uscita. I vertici militari del Myanmar vogliono il riconoscimento internazionale ma finora l’ONU ha impedito alla giunta di prendere posto nell’organismo mondiale. L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) ha escluso Min Aung Hlaing dalla partecipazione al vertice di ottobre per la sua incapacità di attuare un consenso in cinque punti che includeva fermare la violenza e consentire il dialogo. Tuttavia, il primo ministro cambogiano Hun Sen quest’anno detiene la presidenza dell’ASEAN e ha fatto capire di voler impegnarsi per non isolare la giunta. Gli analisti affermano che se gli organismi internazionali non interverranno, è probabile che la situazione del Myanmar peggiorerà ulteriormente nel prossimo anno. Sic stantibus rebus, la previsione potrebbe essere drammaticamente vicina ad una dolorosa realtà.

