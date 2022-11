Musk, Trump e il pericoloso intreccio di affari e politica negli Stati Uniti

L’ha rilanciato l’Ansa. Elon Musk, dopo un democratico (ma la parola non dovrebbe essergli gradita!) referendum on line, ha deciso di riammettere Donald Trump su Twitter. Perché, con oltre 15 milioni di voti, di cui il 52% a favore e il 48% contro, si ritiene giusto così. Nelle vecchia Europa, ammantata dei suoi difetti arcaici e mai allineati ai tempi, siamo da sempre abituati a guardare l’America un po’ con ammirazione e più con nostalgica indifferenza. Ma «Il popolo ha parlato» ha cinguettato felice il magnate di automobili, spazio e PayPal, citando, come dice l’agenzia di stampa, la sentenza d’antica tradizione medievale “Vox Populi, Vox Dei”.

Concediamoci un sorriso, anche se come italiani abbiamo già assistito a occulte consultazioni in rete di un comico da strapazzo e di una stirpe di affaristi senza scrupoli.

Ma qui la cosa è seria e proviamo a spiegarci perché.

Con una manovra spericolata e una cifra difficile anche a scrivere, a metà anno Elon Musk si era offerto di acquistare tutte le azioni del social network Twitter e di ritirarlo dai mercati azionari, così che si potesse rendere meno trasparente la situazione finanziaria, con un’operazione da 44 miliardi di dollari. La proposta era contenuta in una lettera inviata il 13 aprile e in un documento presentato poco dopo alle autorità di controllo dei mercati. Twitter -dicevamo- è uno dei più grandi e importanti social network al mondo, con oltre 200 milioni di iscritti che lo utilizzano giornalmente. Ma è anche l’impresa che lo scorso anno, dopo l’assalto al Congresso americano ha chiuso l’account di Donald Trump per rischi di «nuove istigazioni alla violenza». Prima dello stop definitivo, Trump era stato fermato anche sul profilo ufficiale della presidenza degli Stati Uniti e cancellati una serie di suoi messaggi. Della decisione, lo stesso New York Post aveva fatto un suo commento: «Twitter è guidata da liberal americani, che mettono sotto esame solo un tipo di persona e solo un’area politica». E poi l’informazione di cui è proprietario Rupert Murdoch aveva sentenziato: «Twitter si assume la responsabilità di quello che viene twittato, o altrimenti deve fare un passo indietro e lasciare che sia il pubblico a decidere quello che è accettabile e quello che non lo è».

Ecco, questa la Voce del Padrone. Anzi, di quelli che si sentono padroni del mondo!

Trump, l’autore della formula “America first” aveva così lamentato: «Non è libertà di parola». Quale sia il significato di libertà lo lasciamo al buon senso di chi ci legge. E tuttavia, chi scrive si prende la franchigia di fare alcune considerazioni e se è vero che Twitter, dopo la sospensione, è calato a Wall Street perdendo il 2,78% nelle contrattazioni after-hours, anche Facebook e altre piattaforme hanno sospeso il profilo di Trump a tempo indeterminato senza, a nostro ricordo, di grandi scossoni in borsa. Conta poco, a nostro avviso l’opinione di Musk che la decisione di cacciarlo dalla piattaforma era stata definita «moralmente sbagliata e assolutamente stupida». Per noi è stata un’azione in difesa della legalità contro ogni arroganza di potere.

Quello che però vogliamo sottolineare è il pericolo che alcune persone con un pacco di dollari in tasca -o di rubli, euro o qualunque ‘sterco del diavolo’ (altra definizione catto-medievale) possono rappresentare quando superano le plausibili soglie del buon senso. L’esempio di un ricchissimo presidente degli Stati Uniti che non sapendo perdere con la dignità che competerebbe all’uomo più potente del mondo induce un assalto a un’istituzione che è il simbolo del suo paese è, a nostro avviso un atteggiamento di onnipotenza smodato e pericolosissimo, non diverso nella sostanza dai casini che sta combinando Vladimir Putin, a due passi da casa sua. Ma ci spingiamo oltre nell’illusione che le nostre parole possano sostenere chi veramente abbia a cuore le sorti del mondo. E lo facciamo con un esempio vicino alla comunità scientifica dello spazio: Elon Musk, per restare in tema di potere e di ricchezza, (vedi mio articolo 30 maggio) appena lo scorso maggio è stato accusato dall’Institute of Tracking and Telecommunications cinese della minaccia della costellazione Starlink, molto pericolosa per la sicurezza dell’Oriente del mondo. Ora, che la Cina sia stata demonizzata ci può anche stare e che ogni messaggio che viene di un impero a regime dittatoriale può essere usato per distorcere la realtà è comprensibile ma una flotta di circa 1.500 satelliti (a costellazione completata sarannoben 4.396 satelliti) non è solo una insidia per qualsiasi potere assoluto. È anche un rischio serio per il traffico spaziale delle basse orbite e quindi per l’intera umanità. Pertanto, l’allarme che ne deriva supera la dialettica civile per essere uno dei motivi di apprensione strategica.

Starlink, pure avendo forti valenze strategiche, resta comunque un progetto commerciale per assicurare livelli di monopolio satellitare agli Stati Uniti e a un singolo imprenditore che negozia direttamente con il Pentagono e i suoi generali. Quindi un affare economico concepito da una fortissima esposizione da una mente geniale quanto bizzarra che può diventare un padrone incondizionato con le sue risorse. Ci sembra lecito domandarci così, quanto sia corretto che nelle logiche del capitalismo, si siano allargate le maglie fino a questo punto concedendo più gradi di libertà ai privati di quanti non ne abbia un’amministrazione pubblica.

Non nascondiamo l’ammirazione per alcune scelte innovative di Musk che hanno rivoluzionato molti campi della tecnologia spaziale. Meno apprezzamenti gli sono però dovuti come imprenditore e la massa di licenziamenti che ha presentato una volta insediatosi in Linkedin mostrano una persona senza nessuno spirito sociale e affetto da manie divine.

E, per essere più concreti, se alcune decisioni di libero mercato stanno pericolosamente inquinando quelle regioni dello spazio che se sono res nullius, come hanno decretato imperativamente le Nazioni Unite nel 1967, non è detto che possano essere occupate indistintamente come avveniva qualche secolo fa per mano dei colonizzatori nelle praterie dell’ovest americano.

Così come è inaccettabile che un imprenditore si renda padrone di una piattaforma di informazioni con l’evidente obiettivo di sostenere un candidato ricco e capriccioso.