Mozambico diviso sui soldati ruandesi

Cabo Delgado è al centro di una insurrezione che potrebbe trasformare l’area nella prossima frontiera del jihadismo globale in Africa. I protagonisti dell’insurrezione sono giovani che sventolano la bandiera nera dello Stato Islamico, e sferrano attacchi violentissimi, senza risparmiare decapitazioni e mutilazioni, anche di bambini. Si tratta di un gruppo denominato ISIS-Mozambico -noto anche come Ansar al-Sunna o Ahlu Sunnah Wal Jama, e localmente conosciuto come al-Shabaab (termine arabo che significa ‘i giovani’) in Mozambico-, che ha promesso fedeltà all’ISIS nell’aprile 2018 ed è stato riconosciuto da ISIS-Core come affiliato nell’agosto 2019.

Gli attacchi sono iniziati nel 2017 e gradatamente la situazione si è deteriorata, in particolare a partire dallo scorso 2020.

Le ragioni del conflitto hanno più a che fare con le lamentele locali e l’incapacità dello Stato, da una parte, di implementare una economia capace di rispondere alle istanze di tutte le componenti sociali, dall’altra, di gestire la sicurezza.

Maputo ha risposto agli attacchi inviando forze di sicurezza a Cabo Delgado. Gli Stati membri della Southern African Development Community (SADC) hanno autorizzato l’invio di truppe nella provincia, con gli esperti tecnici del blocco regionale che hanno sviluppato un piano per uno schieramento fino a 3.000 soldati. L’ultimo piccolo contingente è partito ieri dal Botswana. Sul terreno ci sarebbero da tempo anche appaltatori militari russi (quelli della compagnia Wagner) e sudafricani a fianco delle forze di sicurezza locali. Altri sette Paesi (tra questi Angola, Tanzania, Zimbabwe) sarebbero pronti a inviare truppe. Una presenza importante è quella del Rwanda, che ha inviato circa 1.000 uomini, il più importante dispiegamento straniero attivo nel combattimento.

Il Ruanda ha sottolineato che la sua Joint Force lavorerà a stretto contatto con le truppe della SADC. Tuttavia, non ha notificato ufficialmente al blocco che il Rwanda avrebbe inviato truppe. Ha detto che gli schieramenti dovrebbero essere in linea con gli strumenti guida della SADC, e questo potrebbe accadere solo dopo che le forze dell’ente regionale erano in atto.

Alcuni analisti – osserva Borges Nhamirre, consulente ISS – «ritengono che l’esercito ruandese sia molto meglio addestrato, esperto e disciplinato, abbia le capacità necessarie e possa portare a termine il lavoro più rapidamente di una forza multinazionale». Il conflitto di Cabo Delgado ha provocato oltre 3 000 morti e causato più di 800.000 sfollati interni. Le violenze continuano nonostante le notizie secondo cui le forze di sicurezza stanno resistendo agli insorti.

Secondo Nhamirre, «il dispiegamento ruandese è visto dall’opinione pubblica mozambicana, dalle organizzazioni per i diritti e dai partiti politici come se seguisse lo stesso schema di segretezza utilizzato per inviare compagnie militari private a Cabo Delgado. Come hanno fatto i mercenari del gruppo russo Wagner e del gruppo consultivo Dyck con sede in Sud Africa, l’esercito ruandese è sbarcato in Mozambico senza che il Parlamento ne fosse informato. I contribuenti mozambicani non sono stati informati sugli obiettivi, sulla durata o sui costi della missione».

Maputo non ha confermato lo spiegamento del Rwanda fino al 9 luglio, quando il Presidente Filipe Nyusi ha annunciato l’arrivo delle truppe alle parate con i militari e le milizie locali nella sua patria a Mueda. Tuttavia, non ha fornito dettagli sulla missione.

Ossufo Momade, leader del più grande partito di opposizione del Mozambico, la Resistenza Nazionale Mozambicana (RENAMO), che sostiene la missione militare della SADC, si è immediatamente opposto all’intervento del Rwanda. Ha detto che era illegale inviare truppe ruandesi in Mozambico senza consultare il Parlamento. Il legislatore dell’opposizione Fernando Bismarque ha definito il dispiegamento un abuso. Bismarque è un portavoce del Movimento Democratico del Mozambico, il secondo partito di opposizione del Paese.

Anche il Centro per la democrazia e lo sviluppo, un’organizzazione locale per i diritti che sostiene l’intervento militare della SADC, ha criticato lo spiegamento del Rwanda. Ha affermato che Nyusi non aveva la competenza legale per decidere di inviare forze straniere senza l’approvazione del Parlamento e ha accusato il governo di ‘ripetere lo scandalo del debito nascosto’.

Il Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO), che si è sempre opposto all’intervento militare esterno a Cabo Delgado, non ha ancora reagito pubblicamente allo spiegamento. Inoltre, non ha espresso sostegno a Nyusi come previsto, suggerendo che il Presidente abbia preso una decisione unilaterale.

Con la recrudescenza degli attacchi a Cabo Delgado, sottolinea l’analista ISS, «c’è consenso politico a livello nazionale sulla necessità di affrontare l’estremismo violento. Data la mancanza di capacità delle forze di difesa statali di contenere la diffusione degli attacchi, l’opposizione politica e le organizzazioni per i diritti hanno convinto il governo a richiedere assistenza militare ai Paesi della SADC. Il Mozambico è un membro fondatore della SADC. Sebbene riluttante, il FRELIMO non ha mai rifiutato apertamente gli aiuti militari dai Paesi della SADC. Tuttavia, la svolta del Rwanda sembra essere il primo evento che potrebbe dividere notevolmente i mozambicani sull’affrontare l’estremismo a Cabo Delgado. La presenza di compagnie militari private aveva già suscitato critiche in Parlamento, ma la loro azione era su scala minore».

Mille uomini ruandesi sono troppe per essere ignorate a Cabo Delgado, afferma Nhamirre, ma i potenziali incidenti contro i civili – che sono comuni in situazioni di conflitto – possono portare a divisioni e forse a violenze politiche in Mozambico. La mancanza di sostegno politico e consenso nazionale sullo spiegamento ruandese, insieme alla segretezza con cui è stato trattato, potrebbe minare sostanzialmente l’intervento.

Una contestata presenza di truppe ruandesi potrebbe alimentare il conflitto latente tra il governo e la RENAMO. Sono in corso tentativi per costruire la riconciliazione nazionale dopo la firma di un accordo di pace nel 2019 per porre fine agli anni successivi di conflitto armato.

Anche dopo la firma dell’accordo, la RENAMO ha accusato il governo di mantenere gli squadroni della morte che perseguitano e uccidono i membri dell’opposizione. Nell’aprile 2020, RENAMO ha affermato che le forze di difesa e di sicurezza del governo avevano assassinato i suoi membri nei distretti di Palma e Ibo, minacciando di trasformare la lotta al terrorismo in un conflitto politico locale.

Il governo di Cabo Delgado ha lanciato un appello alla popolazione locale affinché collabori con le truppe straniere. Ma la mancanza di sostegno da parte dei partiti di opposizione – che generalmente hanno un sostegno significativo nei distretti colpiti – potrebbe danneggiare i rapporti tra i soldati ruandesi e la gente del posto. E questo potrebbe portare al fallimento della missione.