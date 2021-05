L’Amministrazione Biden «crede fermamente alle protezioni della proprietà intellettuale, ma per mettere fine a questa pandemia sostiene la revoca di certe protezioni per i vaccini anti Covid-19», ha annunciato nelle scorse ore la rappresentante Usa per il commercio Katherine Tai in un comunicato, precisando che Washington partecipa ‘attivamente’ ai negoziati in corso al Wto.

La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aveva anticipato che Joe Biden era a favore di questa sospensione. Da quel momento le cancellerie sono entrate in fibrillazione e si sono avute le prime prese di posizione. Francia e Italia, che qualche settimana fa in sede Wto si erano dette contrarie, hanno subito aderito alla proposta di Biden. La Germania ha espresso dubbi. L’Unione Europea si è detta disponibile a discuterne. La Russia in questo caso si schiera con Biden.

La reazione delle big-pharma è stata immediata e durissima: «come abbiamo ripetuto più volte, una sospensione è la risposta semplice ma sbagliata a un problema complesso», recita il comunicato di Ifpma, la Federazione internazionale delle aziende farmaceutiche con sede a Ginevra, definendo la decisione ‘deludente’.

Dunque, una svolta importantissima: gli Usa si pronunciano a favore della sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid-19, per accelerare la produzione e la distribuzione delle dosi nel mondo. Stop allo scontro: proprietà intellettuale contro diritto globale alla salute.

Obiettivo: sconfiggere la pandemia in tempi quanto più rapidi possibile. Motivazione: politico-strategica. Non c’è nulla di umanitario nella decisione americana, la questione è solo esclusivamente politica ed economica. Quella di ieri è una splendida mossa di Biden volta ad assegnare agli USA un enorme vantaggio geopolitico.

Secondo alcuni osservatori si tratta di un vero e proprio ribaltamento del quadro geopoliticoglobale, una mossa a sorpresa con gli Stati Uniti che tornano sulla scena con tutta la loro potenza economica, tecnologica e scientifica e che guardano alla lotta alla pandemia con un’ottica globale che punta alla sicurezza.

Una decisione che era in discussione da settimane, e che il Center for Strategic and International Studies (CSIS), l’autorevole think tank di Washington vicino alle stanze della Casa Bianca nelle quali maturano le decisioni importanti, spiegava già lo scorso 14 aprile, esordendo con un ‘È giunto il momento per la leadership globale degli Stati Uniti sui vaccini Covid-19’.

«È nell’interesse strategico degli Stati Uniti garantire che il mondo si mobiliti efficacemente per porre fine alla pandemia di SARS-CoV-2. Un ruolo proattivo degli Stati Uniti è essenziale per garantire i guadagni in corso negli Stati Uniti e garantire la salute, la sicurezza e la prosperità degli americani in futuro. Contribuire a garantire il futuro dei Paesi a reddito medio e basso è anche semplicemente la cosa giusta da fare, per motivi umanitari, economici e di sicurezza». Esplicita, chiara, e sincera la spiegazione.

La motivazione strategica è ben spiegata. Gli Stati Uniti, afferma il CSIS, si stanno rapidamente avvicinando al momento in cui, grazie a vaccini eccezionalmente efficaci, distribuzione accelerata a casa e una base industriale di vaccini americana allargata, possono permettere all’Amministrazione Biden di «portare la leadership americana a sfide globali urgenti sui vaccini». «Gli interessi sanitari, economici e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti sostengono di cogliere questo momento». E’ quella che è stata definita la diplomazia sanitaria.

Prima del Covid-19, i campioni in questa disciplina erano i cubani, superato il momento più critico, la Cina si è messa in pista e ha sferrato la sua diplomazia sanitaria. Seguita quasi a ruota dalla Russia. La Cina si è concentrata in particolare su Africa, Medio Oriente, America Latina. La Russia ha concluso accordi con 37 Paesi, compresi India, Brasile, Argentina. Ora è il momento degli Stati Uniti, e la loro ambizione è ovviamente, una leadership globale.

Così, si tratta di «gettare le basi diplomatiche e operative, facendo leva sul ruolo di leadership globale dell’Ufficio del Presidente e sull’impegno personale del Presidente Biden». Detto fatto: Biden è in pista. Ora, dopo l’effetto scenico delle scorse ore, il tema sarà sedimentato e dibattuto. Sarà già oggi al centro del Social summit di Oporto. Poi, probabilmente, se ne parlerà al vertice mondiale della Salute che si terrà il 21 maggio a Roma, al G7 previsto per l’11 giugno, e poi ancora al G20 in programma il 30 ottobre.

Gli Stati Uniti, prosegue il CSIS, non possono ignorare i rischi derivanti «dai rivali geopolitici che approfittano del momento e dalla profonda disuguaglianza dei vaccini in tutto il mondo». Condividendo le risorse del vaccino americano a partire dal più presto possibile, gli USA potrebbero e «dovrebbero lanciare un’iniziativa globale esclusiva sulla fornitura, consegna e domanda di vaccino Covid-19, spinta dalla diplomazia statunitense di alto livello e combinata con una solida strategia con obiettivi concreti e quantificabili». Tutto ciò significherà: «Mettere ordine nel mercato dei vaccini Covid-19; Espandere l’offerta globale di vaccini Covid-19, anche migliorando la capacità di produzione; Sviluppare la capacità di distribuzione locale del vaccino Covid-19; Rafforzare la domanda globale di vaccini Covid-19». Esattamente quanto si sta profilando in queste ore all’orizzonte, magari detto in termini più enfatici e ammantati di solidarismo.

Il CSIS traccia dettagliatamente come si dovrebbe muovere l’Amministrazione Biden.

«L’Amministrazione dovrebbe segnalare la sua intenzione di iniziare ad aumentare la condivisione delle dosi di vaccino con i Paesi a reddito medio e basso, iniziando il più presto possibile e accelerando durante l’autunno. Dovrebbe lavorare con i partner internazionali per sviluppare uno sforzo di coalizione internazionale per portare maggiore trasparenza e responsabilità al mercato globale dei vaccini e per creare incentivi volontari per il trasferimento di tecnologia per aumentare la capacità di produzione regionale. Dovrebbe dare la priorità al miglioramento della produzione, del controllo di qualità e dei prezzi per garantire un accesso equo ai vaccini. E dovrebbe guidare le innovazioni che rafforzeranno la preparazione dei Paesi partner e aumenteranno la fiducia e la fiducia del pubblico nei vaccini e nella domanda di vaccini»

La motivazione per questo sforzo, si torna a sottolineare, è che questo attivismo «rafforzerà la protezione degli americani in patria, ma eliminerà anche la minaccia rappresentata dalla pandemia per le popolazioni più vulnerabili del mondo, accelererà la riapertura dell’economia globale e rafforzerà l’influenza degli Stati Uniti nel dare forma a soluzioni in linea con i valori e gli interessi degli Stati Uniti». Gli Stati Uniti di Biden hanno ben specificato di non essere disposti ad accettare il nuovo ordine mondiale che la Cina -complice la politica isolazionista di Trump- in questi ultimi anni ha cercato di costruire, basato sui suoi principi e valori. La pandemia, i vaccini a mRNA sono l’occasione per gli USA di riprendersi il controllo della situazione.

Perché agire adesso? Perchè ora è il momento giusto, spiega il CSIS. «La situazione a casa sta cambiando radicalmente e rapidamente. Gli Stati Uniti possiedono diversi vaccini eccezionalmente sicuri ed efficaci, la produzione sta aumentandoe le scorte di approvvigionamento supereranno presto la domanda interna. Il lancio del vaccino interno in rapida espansione sta gettando le basi per un’uscita dalla fase acuta dell’epidemia a casa, nello stesso momento in cui parti del piano di salvataggio americano da 1,9 trilioni di dollari stanno consolidando le componenti centrali della risposta interna degli Stati Uniti. La fiducia è in costante aumento che gli Stati Uniti avranno presto la suite di strumenti necessari per controllare l’epidemia a casa durante l’estate e stabilizzare e riaprire l’economia e la società entro l’autunno». Contestualmente, molti Paesi, invece, continuano a combattere con nuove ondate di pandemia e scarsità di vaccini, il che ostacolerà lo sviluppo economico globale, al limite anche per i prossimi uno o due anni. Un rallentamento del genere gli Stati Uniti non se lo possono permettere. Devono invece cogliere «questi promettenti cambiamenti», per un «maggiore impegno degli Stati Uniti a livello globale». I vaccini permettono agli USA di proporsi sulla scena mondiale come potenza globale che promuove la sicurezza sanitaria, mettendo a disposizione i suoi innovativi due vaccini -Pfizer e Moderna-, e contestualmente la ripresa economica.

Perchè l’urgenza? CSIS la spiega molto dettagliatamente. In sintesi la ragione sta nella necessità di vaccinare 7 miliardi di persone su tutto il pianeta, nel fatto che le industrie farmaceutiche di tutto il mondo stanno correndo per «quadruplicare la capacità di soddisfare le esigenze del mondo», nel rischio che il mercato dei vaccini sfugga di mano, e nella ‘diplomazia sanitaria‘ messa in campo in maniera massiccia e aggressiva dalla Cina e dalla Russia.

«Gli Stati Uniti non possono ignorare i pericoli di un mercato globale dei vaccini che invita a ridurre i prezzi», rischi di «frodi e prodotti scadenti», un mercato che agisca «al di fuori delle norme e delle pratiche essenziali per garantire sicurezza, condivisione aperta delle informazioni, responsabilità e risultati sani. La scarsità della fornitura di vaccini può creare un mercato neroper vaccini sia illegali che non registrati o non autorizzati. Un mercato del genere avvantaggia apertamente Cina e Russia, che non hanno rispettato i rigori standard per testare e verificare la sicurezza e l’efficacia dei vaccini».

«Gli Stati Uniti non possono ignorare le dimensioni geopolitiche di questa crisi emergente. Cina e Russia stanno tentando di sfruttare le donazioni di vaccini per guadagni diplomatici e politici, con una trasparenza limitata sullo sviluppo, la sicurezza, l’efficacia e l’approvazione dei vaccini e spesso accoppiando gli sforzi con campagne di disinformazione rivolte agli Stati Uniti e ad altri vaccini occidentali».

Le varianti, poi, fungono da acceleratore. La «distribuzione iniqua di vaccini metterà anche a repentaglio la ripresa economica globale, compresa la ripresa del commercio e dei viaggi internazionali».

I vaccini in questo momento storico sono la vera e migliore arma in mano agli Stati Uniti per imporre la loro leadership globale.

Gli Stati Uniti, afferma il CSIS, «apporteranno una notevole influenza a qualsiasi strategia globale sui vaccini. È il più grande mercato di vaccini e il più grande investitore in vaccini, con l’impatto più profondo sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti.

E gli Stati Uniti possiedono risorse ineguagliabili per plasmare lo sforzo internazionale di distribuzione del vaccino Covid-19, in termini di influenza politica e diplomatica, risorse finanziarie, capacità normativa e di ricerca e sviluppo, influenza commerciale, protezione della proprietà intellettuale e, presto, notevoli eccedenze di vaccini. Hanno un record di partnership di grande successo con innovatori del settore privato e l’Amministrazione Biden si è apertamente impegnata nel multilateralismo. Queste risorse forniscono la base di un approccio coerente e strategico per rinnovare la leadership degli Stati Uniti, in collaborazione con altri, per dare forma a risultati che siano in linea con i valori e gli interessi nazionali degli Stati Uniti». L’Amministrazione Biden può, poi, basarsi sull’eredità dei successi storici degli Stati Uniti nel rispondere a precedenti pandemie.

Gli Stati Uniti, soprattutto, possono contare su vaccini efficaci, sicuri che utilizzano la rivoluzionaria tecnologia mRna. «Moderna e Pfizer-BioNTech, presenta vantaggi sostanziali, tra cui un aumento della produzione più rapido, una maggiore facilità e velocità di adattamento per gestire le varianti SARS-CoV-2 e future minacce di malattie e una minore vulnerabilità al ritardo della produzione. Il vaccino Johnson & Johnson, un vaccino adenovirus monodose che può essere conservato in frigoriferi standard».

Per tanto, gli Stati Uniti «dovrebbero collaborare con l’industria per garantire il libero flusso dei componenti per la produzione di vaccini, facilitare la concessione di licenze volontarie e i trasferimenti di tecnologia e implementare modelli di prezzi equi per garantire un accesso conveniente nei Paesi a basso e medio reddito. Questo sforzo dovrebbe essere parte di una strategia a più lungo termine per costruire capacità di contromisura medica,capacità di produzione di vaccini e proprietà al di fuori dell’Europa e del Nord America, nel tentativo di rafforzare la sicurezza sanitaria globale e combattere le disuguaglianze».

Se la mossa di Biden andrà in porto si vedrà nelle prossime settimane, forse alla prossima riunione del Wto. Nicoletta Dentico, responsabile del programma di salute globale di Society for International ha spiegato come in qualche settimana si chiariranno «gli equilibri geopolitici e il peso che Big Pharma avrà sulla decisione». In particolare «al vertice G20, Usa e Ue potrebbero esercitare una leva molto forte per far si’ che l’idea vada in porto. I primi perchè forti della tecnologia a mRna sviluppata finora solo da Moderna e Pfizer, i secondi per la massiccia produzione di vaccini». Attenzione, però, la proposta di Biden, come emersa dai pronunciamenti delle scorse ore, «si limita ai brevetti sui vaccini, mentre lo scorso 2 ottobre, Sudafrica e India hanno presentato al WTO una proposta articolata di sospensione di brevetti, know how, segreto industriale e accesso ai dati, per tutta una serie di prodotti sanitari, dispositivi medicali, farmaci, e anche vaccini». A questo progetto «che riconfigurerebbe l’assetto farmaceutico anche in vista di una prossima epidemia, hanno aderito 120 Paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio». Una iniziativa difficile da ignorare, osserva l’esperta. «Le parole di Biden stanno producendo un effetto domino con una serie di aperture che fino a ieri sembravano impossibili, con Ue, Francia e Spagna che si sono detti favorevoli alla proposta». Difficile oggi fare una previsione, sostiene Dentico: «Ci sono molti passaggi intermedi tutti da stabilire». E un ruolo centrale «in questo scacchiere lo hanno le aziende farmaceutiche».

In questi passaggi intermedi, nel ‘non detto‘ da Biden probabilmente si gioca la riuscita della sua mossa. Per riuscire, infatti, non potrà non tenere presente, quanto di cui è ben consapevole: non può permettere alla Cina, piuttosto che alla Russia, di avere in regalo la sua vera arma in questa partita, la tecnologia sulla quale si basano i suoi vaccini a mRna, Pfizer e Moderna.