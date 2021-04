Mentre la seconda ondata della pandemia COVID-19 supera la gravità della prima, sta emergendo una chiara biforcazione globale. La pandemia si sta attenuando, gradualmente e in modo disomogeneo, nei Paesi più ricchi, ma divampa in diverse economie in via di sviluppo ed emergenti, in particolare l’India, ma anche a vari livelli in Paesi come Bangladesh, Pakistan, Turchia, Filippine, Etiopia e Kenya.

Ci sono molte ragioni per questa disuguaglianza, ma l‘accesso diseguale all’assistenza sanitaria -in particolare la palese iniquità nell’accesso ai vaccini COVID-19- è impossibile da ignorare. Il 18 gennaio, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, ha notato che più di 39 milioni di dosi di vaccino COVID-19 erano state somministrate in almeno 49 Paesi a reddito più alto. Al contrario, ha detto, «Sono state somministrate solo 25 dosi in un Paese a reddito più basso. Non 25 milioni; non 25 mila; solo 25».

Attualmente in tutto il mondo sono state somministrate più di un miliardo di dosi di vaccino, ma rimangono enormi disparità. Le Seychelles sono in cima alla lista, avendo vaccinato completamente il 59% dei suoi cittadini, mentre Israele (56%), Cile (34%) e Stati Uniti (30%) si classificano ai primi posti. Il Brasile, tuttavia, è al 43 ° posto a livello globale, con appena il 5,9% della sua popolazione completamente vaccinata, mentre India e Bangladesh sono molto più bassi, rispettivamente all’1,8% e all’1,7%. E in alcuni Paesi, principalmente nell’Africa subsahariana,praticamente nessuno è stato vaccinato.

Dato che un vaccino COVID-19 è un bene essenziale come cibo e riparo, dovremmo vergognarci di tali gravi iniquità.

A peggiorare il problema, molti Paesi ricchi stanno accumulando vaccini oltre ciò di cui hanno bisogno, come riserva precauzionale.

Fino a pochi mesi fa, gli attivisti per l’accesso ai farmaci e alla scienza aperta speravano che l’enormità della pandemia avrebbe portato al rifiuto della scienza proprietaria e dei monopoli di mercato basati sui brevetti. Nel maggio 2020, ad esempio, l’OMS ha lanciato il COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) globale con l’obiettivo di incoraggiare la diffusa condivisione volontaria della proprietà intellettuale correlata alla pandemia.

Allo stesso modo, la struttura COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX), anch’essa istituita lo scorso anno, avrebbe dovuto fornire vaccini sovvenzionati ai Paesi poveri, con il sostegno finanziario del mondo ricco. Ma anche allora, come Alexander Zaitchik -facendo eco a un sentimento comune- ha scritto di recente in ‘The New Republic‘, «l’ottimismo e il senso di possibilità che definivano i primi tempi erano ormai lontani».

Se riflettiamo sull’incapacità del mondo di garantire un accesso equo ai vaccini COVID-19, avremo almeno meno probabilità di lasciare i Paesi poveri in balia in futuro. Il fallimento è sia intellettuale che morale. Con le migliori intenzioni, i piani e le proposte di molti attivisti hanno prestato poca attenzione agli incentivi individuali. Ma mentre è giusto fare una campagna affinché le società si comportino moralmente, è folle presumere che siano morali.

Possiamo concepire un futuro in cui le persone investono nella creazione di conoscenza e poi contribuiscono con le loro scoperte a un pool di libero accesso, invece di cercare di fare soldi. Ma chiaramente non siamo ancora arrivati. Per ora, dobbiamo lasciare che i soggetti privati acquisiscano i diritti sulla proprietà intellettuale che creano per garantire che investano in costose ricerche.

Allo stesso tempo, c’è spazio per tagliare considerevolmente i profitti delle aziende farmaceutiche, costringendole a vendere prodotti a un prezzo più basso e consentendo ai produttori di generici di vendere in determinate regioni, senza annullare gli incentivi dell’industria farmaceutica a spendere per la ricerca.

Per farlo correttamente, dobbiamo comprendere la struttura dei mercati per i prodotti basati sulla conoscenza come i nuovi vaccini. Al momento non lo facciamo: il ‘mercato’ è un miscuglio di concorrenza e accordi collaterali. Secondo un recente documento dell’Istituto per il nuovo pensiero economico, i governi e le aziende farmaceutiche lo scorso anno hanno concluso 44 accordi bilaterali sul vaccino COVID-19, molti dei quali hanno dettagli non divulgati e clausole di fuga poco conosciute. I Paesi poveri sono stati, in generale, esclusi.

Abbiamo assolutamente bisogno di un quadro teorico per comprendere questo mercato. Attualmente, assomiglia a come doveva essere l’oligopolio prima che Augustin Cournot acquisisse i suoi elementi essenziali nel 1838. La svolta di Cournot in seguito permise lo sviluppo delle prime leggi antitrust, come lo Sherman Antitrust Act del 1890, che consentiva alle aziende di fissare i prezzi ma proibiva il segreto multilaterale accordi per sostenere i prezzi. Queste leggi sono diventate gradualmente più forti.

Oggi stiamo stabilendo le regole del mercato dei vaccini mentre siamo intrappolati in una nebbia di incertezza. Dal poco che sappiamo, è chiaro che i diritti di proprietà intellettuale devono continuare a svolgere un ruolo, almeno per ora. D’altra parte, le aziende farmaceutiche stanno probabilmente realizzando profitti molto più grandi di quelli necessari per sostenere il loro incentivo a innovare (soprattutto considerando quanto della loro PI è derivata dalla ricerca finanziata con fondi pubblici). In grandi pandemie come quella attuale, dovremmo compensare le aziende farmaceutiche con pagamenti forfettari per coprire i costi, revocare alcuni dei loro brevetti e consentire alle aziende generiche di produrre in serie i vaccini essenziali.

A lungo termine, possiamo andare oltre, sottolineando che il successo di una società non dipende solo dal profitto. Lo slogan popolare, ‘Nessuno di noi sarà al sicuro finché tutti non saranno al sicuro’, equivale a esortare i ricchi a essere più egoisti, perché aiutare gli altri è nel loro interesse personale. Ma la pandemia è un chiaro richiamo per iniziare a pensare oltre gli stretti confini della razionalità economica e identificare gli interessi degli altri come parte dei nostri.

** Kaushik Basu, ex capo economista della Banca mondiale e capo consigliere economico del governo indiano, è professore di economia alla Cornell University e non residente Senior Fellow presso la Brookings Institution