Monica Guerritore racconta ‘Anna’, il film dedicato alla Magnani

Matinée al Teatro della Pergola di Firenze. Buio in sala, silenzio del pubblico ansioso e curioso di assistere ad un evento raro, forse unico nel suo genere, siamo nel Saloncino Paolo Poli, piccole luci si accendono e rischiarano la scena, un tavolinetto rotondo, una sedia e un leggio, è tutto qui, un paio di minuti di attesa poi arriva lei, Monica Guerritore, mise scura, capelli sciolti, passo sicuro.

Poche parole per introdurre quella che è definita una conferenza-performance a ingresso libero. Stiamo per assistere alla nascita di un film, dice. Titolo ‘Anna’, prima pellicola in assoluto dedicata alla vita di Anna Magnani, la grande attrice romana, di cinema e teatro, che ha dominato le scene del cinema italiano e internazionale dalla fine degli Anni ‘40 in poi. E prima regia cinematografica della stessa Guerritore, che ne sarà la protagonista, nei panni della popolare ‘Nannarella.

Con questa mia prima opera cinematografica – afferma Monica Guerritore – conto di riempire un vuoto su Anna Magnani. Torniamo a commuoverci per la sua faticosa vicenda umana e riaccendiamo la luce su di lei, un gigante..

Il 26 settembre 2023 ricorrono i 50 anni dalla morte di Anna Magnani, la prima attrice italiana a vincere l’Oscar. Secondo Monica Guerritore, celebrarla è un dovere del mondo dello spettacolo e, in particolare, per lei donna, prima che interprete, raccontarne la vita difficile, l’immenso talento, e la forza del carattere. La nuova avventura del film ‘Anna’ inizia, dunque, con un racconto vero e sincero al Teatro della Pergola del lavoro di Monica Guerritore come autrice e regista oltre che interprete, rivolto al pubblico e condiviso con il pubblico.

Come siamo abituati in teatro, anche nel grande mercato della produzione di contenuti audiovisivi come film o serie, si deve fare comunità, dice ancora l’attrice-regista. Gli spettatori devono essere coinvolti nella nascita di nuovi progetti, sin dalla prima stesura di una sceneggiatura, seguirne le difficoltà, il percorso accidentato, sostenendo e aiutando a superare i tanti ostacoli.

“La nascita di un film – è ancora la Guerritore a parlare – è quindi un’opportunità di incontro per riflettere sulle difficoltà di progettare, proporre e realizzare le proprie idee.” E questa che sta per iniziare è la lettura in anteprima di alcuni estratti della sceneggiatura di Anna e di aneddoti sul dietro le quinte di alcune delle sue interpretazioni femminili più iconiche, da Oriana Fallaci alla Penelope di Margaret Atwood.

”Ed ecco che avanza verso di me un’altra donna gigante: fiera, altera, ma vinta. È Anna Magnani. L’idea di un film – racconta Guerritore – è un fantasma che appare nella testa, una figura che si racconta da sé. Irrompe poi il punto di vista, il momento privilegiato: la notte dell’Oscar. Il trionfo e la fine che si accompagnano”.

Il suo racconto parte proprio dalla descrizione della sceneggiatura di quella notte del 21 marzo 1956, la notte degli Oscar. Anna attende il responso nella sua casa romana, tormentata, insonne, scende giù in strada, incontra strani tipi, ragazzi che la salutano: ‘A’ Nannare’ ndo vai?’. Ritorna a casa, ma il telefono ancora non squilla. Passano le ore, poi, finalmente, un giornalista americano le dà la notizia tanto attesa: ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per il film ‘La rosa tatuata’ (‘The Rose Tattoo’), diretto da Daniele Manin, tratto dall’omonimo dramma di Tennessee Williams. Nel film lei è Serafina, devota moglie di Rosario, camionista siciliano, che trasporta droga di contrabbando. Lui ha un’amante, Estella, proprietaria di un club. Per inseguirla, il suo camion sbanda, s’incendia e lui vi trova la morte. Serafina si chiude nel suo dolore e vorrebbe impedire anche alla figlia ogni contatto esterno. Poi, conosce un altro emigrante siciliano, anche lui camionista, e un po’ alla volta viene a conoscere la verità sul marito. Non accetta la dura realtà, si sfoga e spezza l’urna contenente le ceneri del marito, liberandosi così del suo doloroso passato.

Un ruolo drammatico, che il grande drammaturgo ha scritto proprio per lei, per il teatro. Non sarà l’unico. Ma non conoscendo l’attrice bene l’inglese, l’autore aveva ceduto i diritti per il film che ha per protagonista maschile Burt Lancaster, per fare più audience. Ma l’Oscar, quale migliore interprete va a lei, il primo ad essere assegnato ad un’attrice italiana. Un riconoscimento che consacra la Magnani come una delle più grandi attrici del mondo, la migliore attrice italiana lo era già da tempo. E’ da quel momento che il film si dipana ripercorrendo la vita tormentata dell’attrice, la cui frase più celebre, pronunziata davanti al truccatore, “Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. C’ho messo una vita a farmele!” è stata citata anche da Papa Francesco. E costituisce un richiamo ad accettarsi come si è, in un mondo che sembra affidarsi alla chirurgia estetica, ad associare il concetto di bellezza alla giovane età, quell’invito vuol dire che anche il viso di una persona matura può esprimere bellezza, la pelle e le rughe sanno raccontare la nostra storia e la nostra evoluzione. Anna ci ha lasciato un ventaglio di frasi celebri, come quella che la definisce meglio: ‘Nella vita tutto mi emoziona, tutto mi commuove, tutto mi fa tenerezza e mi spinge alla generosità, alla comprensione’; ‘Io non mi curo mai di quello che sembro’.

Oscar a parte, la sua immagine più iconica è legata al film ‘Roma città aperta’ di Roberto Rossellini (1945): la scena è quella di una calabrese, una popolana che corre dietro il camion tedesco che sta portando il marito al massacro delle Fosse Ardeatine, e che viene uccisa a colpi di mitra. Una scena straziante. Che entra di diritto nella storia del cinema. Quel film, manifesto del Neorealismo italiano, è firmato da Roberto Rossellini, con il quale l’attrice ebbe una grande storia d’amore, cui lui pose fine per sposare Ingrid Bergman. Ma negli ultimi anni i due si erano riavvicinati e sul letto di morte di Anna, il 26 settembre del ’73, avvenuta all’età di 65 anni, è stata assistita proprio dal figlio e da Rossellini. La Guerritore ricorda come una scena in parte simile a quella del film, l’attrice l’avesse vissuta anni prima, correndo disperata verso l’ospedale dov’era ricoverato il suo bambino, Luca, avuto da una relazione con l’attore Massimo Serato, che l’aveva lasciata. Una scena dentro la quale l’attrice getta il cuore e l’anima e anche il ricordo di un’esperienza realmente vissuta. Quel film, definito l’immagine dell’occupazione tedesca di Roma e della Resistenza romana, ottenne due Nastri d’argento ( uno alla regia, l’altro all’attrice) e il Gran Prix al Festival di Cannes, contribuendo alla diffusione nel mondo del nome e dell’immagine della Magnani. E’ stato anche il primo film della trilogia rosselliniana della guerra antifascista, cui seguirono ‘Paisà’ (1946) e ‘Germania Anno zero’ (1948). Fu inserito nella lista dei 100 film da salvare, stilata con lo scopo di indicare le pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese.

Una vita difficile quella di Anna Magnani, di cui il film ‘Anna’ rievocherà alcuni significativi frammenti. Ripercorriamola rapidamente. Nata a Roma in via Salaria nei pressi di Porta Pia, il 7 marzo del 1908, non conosce il padre e dalla madre è affidata alle cure della nonna materna, mentre la madre se ne va in Egitto, la nonna si impegna per farla studiare, prima pianoforte poi recitazione. Di quella ragazzina, Silvio D’Amico dice che “la Scuola non poteva insegnarle molto di più di quello che ha già dentro di sé…”, perché lei aveva già quel carisma che l’avrebbe resa indimenticabile. Era una ragazzina piccola, mora con gli occhi espressivi. “ Non recita – dicevano – vive le parti che le vengono assegnate. È già un’attrice.” Dopo le prime esperienze teatrali passa alla rivista, recitando anche con Totò, e quindi al cinema, dove comincia a farsi notare nel film ‘Teresa Venerdì’ e in ‘Campo de’ Fiori’ nel ruolo della verduraia. Nel frattempo sposa il regista Goffredo Alessandrini, il quale però non crede nel suo talento (divorzieranno). Arrivano altri ruoli importanti, nei quali rappresenta figure reali, che si contrapponevano a quelle proposte nei film dei “telefoni bianchi” e in cui la gente popolare poteva identificarsi. Nel 1947 vince il suo secondo Nastro d’argento e il premio per la miglior attrice allaMostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il film L’onorevole Angelina, diretto da Luigi Zampa, Qui è affiancata da Ave Ninchi.

Nel 1948 interpreta il suo ultimo film con Roberto Rossellini, prima della rottura della loro relazione, L’amore (ispirato a un dramma di Jean Cocteau un lungo monologo al telefono di una donna abbandonata dal compagno. In un episodio appare il giovane Federico Fellini. Mirabili interpretazioni e vari premi con Vulcano (1949), Bellissima (1951) di Luchino Visconti, Suor Letizia il più grande amore, di Mario Camerini ( quinto nastro d’argento). Seguiranno Anita Garibaldi e la Carrozza d’oro di Jean Renoir, primo film europeo in technicolor. Ormai è pronta per il grande cinema americano, dove conquista l’Oscar. Negli Usa vitornerà T negli anni Sessanta per Pelle di serpente di Sidney Lumet, recitando accanto a Marlon Brando e Joanne Woodward. In Italia, rifiuta il ruolo della Ciociara, affidato a Sofia Loren ( Premio Oscar), l’ultimo grande film di successo di Anna Magnani è Mamma Roma, di Pier Paolo Pasolini, con il quale si instaura un rapporto conflittuale: per lui “troppo borghese” , lei invece si sente usata. Nel 1965 era tornata in teatro con La lupa di Giovanni Verga per la regia di Franco Zeffirelli, e nel 1966 con Medea di Jean Anouilh, diretta da Gian Carlo Menotti. L’ultimo cameo cinematografico nel ’72, già ammalata, è nel film Roma, di Federico Fellini. Una bella sfida, quella di restituire al pubblico l’immagine di Anna Magnani, una donna forte coraggiosa, di talento che ha attraversato trent’anni di cinema da grande protagonista, una donna che – ha ricordato il figlio Luca – ha scelto di vivere sola ma libera, secondo modelli femminili che si sono affermati molti decenni dopo, riuscendo a costruire da sola la sua carriera artistica e ad avere successo senza l’appoggio di un produttore, di un regista, di un marito.”

Ma Monica Guerritore ha le qualità e la determinazione per restituirci, dopo il velo che è stato immotivatamente steso su Anna Magnani, il carattere e il profilo di questa grande attrice italiana. Il cammino del film ‘Anna’, spiega Monica Guerritore, riparte dal teatro, comincia con gli spettatori, i cittadini, il popolo che tanto l’amava e la ama, e che ama me, il Teatro e il Cinema, binomio che Anna ha protetto orgogliosamente tutta la vita. In un epoca in cui tutto è demandato a una comunicazione virtuale, Anna Magnani, nata in teatro, deve ritornare tra noi – prosegue Guerritore – cominciare il suo viaggio nelle sale dei teatri a contatto con il pubblico vero reale che sa appassionarsi, capace di ritrovare in questo racconto di fantasia basato su fatti reali la sua straordinaria forza espressiva, il suo talento ma anche gli inciampi e dolori della sua vita difficile”. Il 2023 è, infatti, l’anno di Anna Magnani, la prima attrice italiana a vincere l’Oscar. Il 26 settembre ricorrono i 50 anni dalla sua morte. È un dovere del mondo dello spettacolo e, in particolare, per me donna, prima che interprete, raccontarne la vita difficile, l’immenso talento, e la forza del carattere, dichiara Guerritore. Con questa mia prima opera cinematografica conto di colmare un vuoto su attrice Anna Magnani.

Il racconto di questa produzione artistica porta avanti una rivoluzione: coinvolgere direttamente lo spettatore, ascoltarne la reazione, il respiro, saltando le intermediazioni mediatiche e commerciali. Ora tocca al pubblico, con un gesto economico responsabile, indicare una strada con consapevolezza, affinché un’opera piena di grazia e di poesia, di passione e di denuncia, diventi realtà.

‘Anna’ è prodotto dalla Società LuminaMgr di Monica Guerritore, presieduta da Roberto Zaccaria. La produzione ha chiesto per la pellicola il sostegno del Ministero come film di interesse culturale nazionale e verrà realizzata anche grazie al supporto economico del progetto Mecenati, il primo token digitale lanciato in Italia e tra i primi in tutto il mondo da un’attrice. Dopo Firenze il film è stato presentato a Roma.