Mongolia in cerca di politica estera post-Ucraina

La politica interna dei partiti, le relazioni internazionali e l’economia della Mongolia hanno dovuto affrontare sfide nel 2022. Il Partito popolare mongolo (MPP) ha lottato su come governare nonostante avesse una maggioranza assoluta nel parlamento mongolo, lo Stato Great Khural, e su come posizionarsi di fronte a Mosca in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Il governo ha puntato le sue fortune fiscali sul rilancio delle esportazioni di carbone verso la Cina, ma ha affrontato proteste per accuse di corruzione legate a una società di estrazione di carbone di proprietà statale.

Le difficoltà di governare con la maggioranza assoluta in Mongolia sembrano essere una questione aperta. Il trionfo elettorale del MPP nelle elezioni parlamentari e presidenziali della Mongolia rispettivamente nel 2020 e nel 2021, ha sollevato preoccupazioni circa il potenziale di arretramento democratico .

Ci sono state domande sul fatto che il MPP sarebbe tornato al suo precedente status di governo a partito unico e avrebbe minacciato la democrazia della Mongolia. Eppure gli sviluppi nel 2022 suggeriscono che il partito stia inaspettatamente lottando su come far funzionare una maggioranza assoluta. La disciplina di partito che un tempo rendeva l’MPP una forza potente sembra essersi dissipata, con i parlamentari che tornano in gran parte ad alleanze ad hoc per far approvare progetti preferiti in parlamento.

Il primo ministro mongolo, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, è stato alle prese con un emendamento costituzionale introdotto nel 2019 che limitava il numero di membri del parlamento che potevano far parte del gabinetto. Sebbene l’emendamento avesse lo scopo di rafforzare la supervisione parlamentare e la competenza in materia nelle nomine di gabinetto, sembra aver portato a percezioni di ministri deboli. La corte costituzionale della Mongolia ha respinto l’emendamento nell’agosto 2022, portando a un rimpasto di governo. Ciò ha portato più politici nel gabinetto nella speranza di rafforzare il potere del primo ministro Oyun-Erdene. Un altro rimpasto nel gennaio 2023 ha ulteriormente aumentato il numero dei politici nel gabinetto.

C’erano anche domande sul fatto che la politica estera mongola potesse adattarsi al mutevole panorama geopolitico nel 2022. In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la società mongola si è divisa tra russofili in gran parte più anziani e giovani internazionalisti che esprimono la loro solidarietà con l’Ucraina. Il governo della Mongolia è rimasto in silenzio sulla guerra per gran parte della primavera dell’emisfero settentrionale, astenendosi dai voti che censurano la Russia all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

C’era la percezione che l’accomodamento di Mosca con Pechino avrebbe ulteriormente ridotto i gradi di libertà di politica estera a disposizione della Mongolia, così come la consapevolezza che una Russia imperialista risorgente – dalla quale la Mongolia è interamente dipendente per i combustibili e per l’elettricità nella sua parte occidentale regioni – stava conducendo una guerra energetica contro l’Europa. I piani per un gasdotto trans-mongolo dalla Siberia alla Cina e la proposta di progetti idroelettrici che probabilmente richiederebbero finanziamenti cinesi hanno apparentemente un impatto anche sulle relazioni della Mongolia con Russia e Cina.

Eppure il governo mongolo ha abbracciato tre iniziative internazionaliste nel 2022. Si tratta del dialogo di Ulaanbaatar (una conferenza sulla sicurezza regionale), una conferenza incentrata sul “rafforzamento del ruolo delle donne nel mantenimento della pace” e la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Ulaanbaatar ad agosto.

In un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2022, il presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh ha discusso della necessità di trovare soluzioni pacifiche al conflitto, indicando chiaramente la Russia senza menzionare esplicitamente la sua invasione dell’Ucraina. Ciò ha segnato una svolta decisiva verso la formulazione di una posizione più sfumata sui rapporti con la Russia. Anche il primo ministro Oyun-Erdene ha visitato la Germania e il presidente Khurelsukh ha visitato la Cina e il Giappone nella seconda metà del 2022 per rafforzare le relazioni internazionali della Mongolia.

Tuttavia, rimane incerto se la Mongolia possa trovare altre fonti di reddito oltre alle esportazioni di carbone per la stabilità fiscale.

Il 5 dicembre 2022, le proteste sono scoppiate a Ulaanbaatar dopo che il governo della Mongolia ha riconosciuto i sospetti di corruzione presso il minatore di carbone di proprietà statale, Erdenes-Tavantolgoi JSC. I giovani inizialmente hanno dominato le proteste, come era avvenuto con una serie di proteste simili ad aprile. Le accuse di corruzione hanno scatenato le proteste, ma i manifestanti erano anche frustrati dalla mancanza di seguito da parte del governo sulle promesse di un migliore sostegno sociale dopo la pandemia di COVID-19, i problemi economici legati alla chiusura del confine cinese adiacente alla Mongolia e l’inflazione dilagante.

Sebbene molti mongoli inizialmente sospettassero che dietro le proteste ci fossero macchinazioni interne al MPP, queste sembravano essere disorganizzate e spontanee. Durante la seconda settimana di proteste a dicembre, alcuni manifestanti si sono accampati in piazza Sukhbaatar al freddo per dimostrare la loro determinazione. In risposta, il governo della Mongolia ha promesso di indagare sulle accuse di corruzione.

Il governo della Mongolia ha puntato le sue fortune fiscali per il 2023 sulle vendite di carbone alla Cina per pagare il suo debito sovrano, rendendo particolarmente toccanti le accuse di corruzione nei confronti di un minatore di carbone statale. Ciò si verifica in un momento in cui l’interesse per la “politica del terzo vicino” della Mongolia – il rafforzamento dei legami con paesi oltre a Russia e Cina – è stato riacceso di fronte all’autoritarismo russo e cinese.

Le proteste rivelano anche il desiderio della società mongola di ridurre la dipendenza dal carbone per l’approvvigionamento energetico. Ciò incontrerà una feroce opposizione da parte dell’industria carboniera nazionale. È probabile che una piccola raffica di progetti di fracking del metano investiti in Australia nel paese siano “combustibili ponte” inadeguati.

La precaria posizione fiscale del governo, unita all’insoddisfazione interna, rende improbabile che l’amministrazione Oyun-Erdene sopravviva fino alle prossime elezioni parlamentari del giugno 2024.