Mondiali Qatar: RAI e dovere di non-trasmissione

Che questi mondiali di calcio non si dovessero fare in Qatar, emerge ogni giorno di più e più chiaramente. Se non altro perché da un lato si permette al Qatar di presentarsi al mondo come uno Stato moderno e ricco e … civile, insomma gli si fa pubblicità, e dall’altro permette ad una cosa maleodorante come la Federazione del calcio locale e mondiale di fare un sacco di soldi.

A cominciare da noi, noi italiani, che, non solo abbiamo partecipato senza dire una parola in contrario alla scelta del Qatar, e quindi ne prendiamo i guadagni, ma addirittura, noi, lo Stato Italia, attraverso quel carrozzone sempre più mefitico che si chiama RAI (e che vive dei soldi nostri e prodotti per il nostro tramite), che si è aggiudicata l’esclusiva italiana della trasmissione … partecipiamo, e quelle sconcezze che vediamo facciamo finta che solo oggi conosciamo.

Invero, che il Qatar fosse un Paese non proprio al top della democrazia e, per di più, di singolari amicizie per l’ISIS, e di una ortodossia religiosa incrollabile, lo sapevamo tutti.

Non ci siamo andati per la (s)brillantezza del nostro calcio e dei suoi dirigenti -che, sapendo che si sarebbero trovati in una situazione inaccettabile dal punto di vista dei diritti dell’uomo, hanno deliberatamente perduto ogni possibile partita per poter non andare senza subire critiche. È così che è andata, vero?- ma non ci saremmo comunque dovuti andare.

La RAI non avrebbe mai dovuto accettare di andarci. Quel tale che ora la presiede -non mi ricordo mai come si chiama come sempre mi accade con le persone che stimo poco o punto- quel tale che, se non ricordo male, pretende di stabilire cosa e come si fanno i ‘talk show’ e così via, avrebbe dovuto dire che i mondiali non li avrebbe trasmessi. Avrebbe dovuto dire ‘non trasmetto i mondiali’ e magari regalare la possibilità di farlo ad altri. Ma, a dire tutto il vero, vista l’assegnazione al Qatar, il Governo, quello in carica in quel 2010 (guidato da Silvio Berlusconi e con Sottosegretario allo Sport Rocco Crimi), avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di proprietà della RAI e dirle di non trasmettere i Mondiali, ma, innanzitutto, avrebbe dovuto licenziare in tronco, togliere il passaporto e la carta di identità ai dirigenti italiani che non lo avevano impedito.

Naturalmente ipotizzo che da noi possa esservi un Governo di tale serietà e dirittura morale, da fare una cosa simile. E, anche senza sentirle, già colgo le obiezioni: ma gli altri Stati come Germania e Francia sono andati. Vero, giusto, ma una volta tanto avremmo fatto la nostra figura. Guardiamoci un momento in viso, con schiettezza: se gli USA avessero detto, come hanno fatto in altre occasioni, di non partecipare al campionato se ne fosse stato assegnato lo svolgimento alla Russia, noi italioti che avremmo fatto (e invero facciamo ogni giorno)? Senza neanche bisogno di un suggerimento governativo, quel signore di cui non voglio ricordare il nome avrebbe subito detto che rinunciava ai diritti televisivi pur di non andare in Russia, il Governo avrebbe plaudito, e la … già e la Federazione italiana del calcio che avrebbe fatto?

Potremmo chiederlo, e sarebbe interessante, ad una certa signora Evelina Christillin, ospite fissa della signora Lilli Gruber, che alla domanda ha risposto che non sa, forse non c’entrava lei proprio, insomma non ha risposto. Eppure fa parte di quella roba, oltre a dirigere il museo egizio di Torino (in mani dunque mirabili) e ad essere molto amica della famiglia Agnelli.

A mio parere, il principale colpevole di tutto ciò che è accaduto e accade è la FIFA, dal bel nome, cioè una accolita di signori che decidono tutto sul calcio e sui relativi guadagni: i loro inclusi.

Sarebbe interessante sentire un membro del Governo (va bene non questo, figuriamoci, questo, anzi, ha l’acquolina in bocca a pensare come sarebbe bello se anch’esso potesse … ) dire ora, a muso duro, ai signori della RAI e a quelli della Fifa di dimettersi, di bruciare i loro passaporti e di chiudersi in convento, per assistere, cantando salmi, ai matrimoni religiosi a 20.000 euro l’uno, che lo Stato italiano offrirebbe a chi si sposi in chiesa.

Guardate cosa mi viene in mente, mentre scrivo. Ci sono persone nel nostro Governo che andrebbero e apprezzerebbero e tentano di fare come in Qatar o in Iran o in Afghanistan, proponendo, mutatis mutandis, di offrire alle coppie che si sposino in Chiesa un obolo di 20.000 euro e alle altre coppie nulla. Chi sa se prima di fare quella proposta non abbiano parlato con Khamenei! Qualcuno certo, visto cosa dicono degli omosessuali!

E’ incredibile, poi, il silenzio che circonda quella scelta nefasta. Senza dire una parola: quando i giocatori iraniani non cantano l’inno non hanno nulla da dire per la reazione dell’Iran (dopo lo hanno cantato, quindi qualcosa è successo, no?), non hanno nulla da dire per i dirigenti della Federazione di cui fanno parte, che proibiscono ai giocatori di indossare una fascia multicolore.

Anzi, vedrete per quelle e altre manifestazioni o tentativi, vi saranno punizioni, interventi: non subito, per carità, ma nel tempo.

Per esempio, mi domando: cosa accadrà a quei giocatori che non hanno cantato l’inno quando torneranno in Patria? In un Paese in cui una donna viene arrestata e ammazzata perché ha messo male il velo, e dove altre donne oggi rischiano il carcere e perfino la pena di morte per avere manifestato contro un Governo oscurantista, che nemmeno il nostro!

E, infatti, per esempio, che aspetta il nostro Ministro degli Esteri o il signor Presidente del Consiglio (o magari Giggino, visto che si occupa … del Golfo Persico, se gli spiegano dove sta! Sempre che sappia che l’Iran è bagnato da quelle acque) a convocare l’ambasciatore iraniano in Italia e dirgli che se sarà torto un capello a quei giocatori, l’Italia interromperà ogni rapporto commerciale con loro?

E che aspetta, la signora Ursula von der Leyen a fare lei una comunicazione del genere, invece di presentare ipotesi di tetto al costo del gas stratosferiche, che mandano tutti in bestia.

Che aspettano?

Ne accennavo l’altro giorno. La coscienza, l’onestà intellettuale e magari anche quella ‘portafogliale’, la valutazione delle idee, il rispetto delle libertà, non albergano all’interno dei nostri e non solo i nostri politici. E quindi alla fine la Federazione del calcio ne uscirà intatta, e la RAI anche.

Forse qualche italiano si sentirà a disagio, speriamo, va’!