Mondiali Qatar 2022: ribaltamenti calcistici, politica e situazioni delicate

Appena fuori dai blocchi di partenza, la Coppa del Mondo in Qatar ha già prodotto una buona dose di sconvolgimenti, nonché situazioni e incidenti politicamente e personalmente delicati.

La sconfitta per 2:0 del Qatar contro l’Ecuador nella partita di apertura del torneo ha rafforzato la convinzione dei critici che lo stato del Golfo non avrebbe mai dovuto ottenere i diritti di ospitare la Coppa del Mondo, tra le altre cose, a causa della sua presunta mancanza di eredità calcistica.

Lasciando da parte i meriti dell’accusa e la delusione del Qatar, la giuria rimane fuori su quale sarà il ritorno del Qatar sul suo massiccio investimento nell’organizzazione della Coppa del Mondo in termini di capitale reputazionale.

Per il Qatar, la valutazione finale del ritorno dipenderà in gran parte da come gestirà il torneo e potenziali riacutizzazioni e intoppi mentre i dissidenti cercano di trasformare le partite iraniane in luoghi di protesta, gli attivisti cercano di capitalizzare l’opportunità di fare campagna per la loro causa , e i fan si rifiutano di giocare per obiettivi di soft power del Qatar, per non parlare di possibili incidenti di intossicazione, turbolenza e problemi legati alla LGBT.

Finora, l’immagine costituisce un miscuglio.

Affrontando le preoccupazioni iraniane, il Qatar ha rifiutato di accreditarsi per la Coppa del Mondo, Iran International, un’emittente televisiva satellitare londinese sostenuta dai sauditi, che la repubblica islamica accusa di aver fomentato proteste antigovernative di mesi che le forze di sicurezza non sono state in grado di reprimere .

Allo stesso modo, per evitare che le partite si trasformassero in piattaforme di protesta, il Qatar ha impedito ai tifosi iraniani di portare la bandiera pre-rivoluzionaria dell’Iran nella prima partita della Coppa del Mondo contro l’Inghilterra.

La bandiera, risalente all’epoca dello scià, rovesciata durante la rivoluzione islamica del 1979, è considerata un simbolo di protesta contro il governo teocratico dell’Iran.

Ciò non ha impedito ai tifosi di alzare cartelli nello stadio che chiedevano libertà in Iran e immagini di manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza.

Tuttavia, c’era poco che il Qatar potesse fare quando la nazionale iraniana si è rifiutata di cantare l’inno nazionale del paese all’inizio della partita.

“Vorrei esprimere le mie condoglianze a tutte le famiglie in lutto in Iran. Dovrebbero sapere che siamo con loro. E noi li sosteniamo . E siamo solidali con loro per quanto riguarda le condizioni”, ha detto ai giornalisti il ​​capitano della squadra, Ehsan Hajsafi, poche ore prima della partita.

Mentre l’emittente nazionale statale del Qatar ha evitato di mostrare le tifose con i capelli scoperti nello stadio, la televisione di stato iraniana ha interrotto la sua trasmissione in diretta mentre venivano suonati gli inni iraniano ed ecuadoriano.

Per settimane, i calciatori hanno segnalato sostegno ai manifestanti non celebrando i gol della Lega iraniana, indossando braccialetti neri ed esprimendo sostegno al popolo iraniano senza menzionare le proteste per eludere le ritorsioni del governo.

Tuttavia, giocatori attuali ed ex sono stati interrogati dalle autorità, detenuti o accusati di “agire contro la sicurezza nazionale”.

Il rifiuto di cantare l’inno nazionale e l’imbarazzante sconfitta per 6:2 della squadra contro l’Inghilterra hanno alimentato il peggior timore del governo iraniano che la Coppa del Mondo si sarebbe rivelata una piattaforma globale per il dissenso piuttosto che un momento di celebrazione nazionale unificante.

La squadra nazionale è stata incoraggiata dal suo allenatore, Carlos Queiroz, che, rompendo con la separazione fittizia della FIFA tra politica e sport, ha insistito sul fatto che ” i giocatori sono liberi di protestare come farebbero se provenissero da qualsiasi altro paese purché conforme al mondo Regolamenti di Coppa ed è nello spirito del gioco”.

Nel complesso, l’Iran ha perso in più modi oltre che sul campo.

All’inizio dell’anno l’Iran, che si trova dall’altra parte del Golfo, aveva sperato di attrarre turisti della Coppa del Mondo come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Oman, e ha proposto l’elaborazione di un piano turistico congiunto con il Qatar. Teheran ha persino accettato di rinunciare all’obbligo del visto per i visitatori della Coppa del Mondo.

Quella speranza è stata delusa dalle proteste antigovernative, dal fallimento nel rilanciare l’accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare iraniano e dall’incapacità dell’Iran di completare le infrastrutture necessarie sulla sua isola di Kish.

La partita contro l’Inghilterra potrebbe rivelarsi un gioco da ragazzi rispetto al potenziale attrito quando l’Iran incontrerà gli Stati Uniti sul campo del Qatar il 29 novembre in quella che probabilmente sarà una delle partite, se non la più politicamente carica della Coppa del Mondo.

Allo stesso modo, i tifosi arabi , riflettendo i sentimenti di alcuni qatarioti, hanno chiarito che la Coppa del Mondo non sarebbe stata un evento di costruzione di ponti, almeno non per quanto riguarda le relazioni con Israele e gli israeliani.

Gli arabi hanno in gran parte rifiutato di essere intervistati dai media israeliani. I filmati che circolano online mostrano due tifosi sauditi, un acquirente del Qatar e tre tifosi libanesi che si allontanano dai giornalisti israeliani in una dimostrazione dei limiti del calcio come veicolo per costruire ponti. In un altro incidente, i palestinesi hanno cantato “vai a casa” quando sono stati avvicinati dai giornalisti israeliani.

I media del Qatar hanno pubblicato alcuni video di aspri incontri tra tifosi arabi, cittadini del Qatar e israeliani in visita con la didascalia: “No alla normalizzazione”.

“Certo, la maggior parte dei paesi del mondo arabo si stanno dirigendo verso la normalizzazione, ma questo perché la maggior parte di loro non ha governanti che ascoltano la loro gente”, ha detto il tifoso saudita e lavoratore petrolifero Khaled al-Omri, che si è recato in Qatar per sostenere la squadra nazionale del regno.

Il rifiuto dei tifosi di interagire con i giornalisti israeliani ha deluso le speranze che dieci voli charter israeliani che avrebbero trasportato fino a 20.000 tifosi dallo stato ebraico alla Coppa del Mondo, il primo in assoluto tra Tel Aviv e Doha, avrebbero preannunciato una nuova pietra miliare nella normalizzazione della Relazioni israeliane a seguito dell’istituzione nel 2020 delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan.

Il Qatar, come l’Arabia Saudita, ha condizionato la conversione dei legami informali in rapporti formali alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Secondo le regole della FIFA, il Qatar era obbligato a concedere l’ingresso ai tifosi indipendentemente dal fatto che lo stato del Golfo riconoscesse il paese che rilascia il passaporto di un tifoso.

In linea con le regole, le autorità hanno permesso ai canali israeliani di trasmettere da Doha, ma a differenza di altre grandi reti straniere non hanno fornito loro uno studio formale.

La protesta non era appannaggio degli iraniani e degli arabi filo-palestinesi. Importanti qatarini hanno fatto una dichiarazione indossando una fascia pro-palestinese durante la partita Germania-Giappone dopo che gli era stato detto che il ministro dell’Interno tedesco Nancy Faeser avrebbe sfoggiato una fascia pro-LGBGT di One Love.

Ironia della sorte, la signora Faeser era seduta nella sezione VIP dello stadio accanto al presidente della FIFA Gianni Infantino, che aveva appena vietato ai giocatori di indossare la fascia One Love in campo a sostegno dei diritti LGBT.

In risposta, i giocatori della Germania si sono coperti la bocca per la foto della squadra prima dell’esordio contro il Giappone. Infantino, indifferente al gesto della signora Faeser, apparentemente non ha visto alcuna contraddizione tra la sua squalifica e l’inizio del procedimento disciplinare da parte della FIFA nei giorni successivi contro l’Ecuador per i cori omofobi dei suoi tifosi nella partita contro il Qatar.

Nel frattempo, i qatarioti avevano probabilmente dimenticato la loro sconfitta nell’euforia scatenata dalla sconfitta per 2:1 dell’Arabia Saudita contro la favorita Argentina 2:1, la prima delle due sconfitte iniziali della Coppa del Mondo.

“Non vedo l’ora che arrivi la finale Giappone-Arabia Saudita “, ha scherzato il giornalista israeliano Anshel Pfeffer dopo che il Giappone, in una seconda sconfitta di calcio, ha battuto la Germania 2:1.

Il New York Times ha notato in un tweet che il ribaltamento saudita ha messo il giocatore argentino Lionel Messi, ampiamente considerato come uno dei migliori giocatori della storia del calcio, in “una strana posizione” dato il suo accordo per promuovere il turismo saudita e potenzialmente l’offerta congiunta del regno insieme all’Egitto e la Grecia per ospitare la Coppa del Mondo 2030. Messi potrebbe potenzialmente condurre una campagna contro il suo paese d’origine, con l’Argentina che pianifica un’offerta congiunta rivale con Uruguay, Paraguay e Cile. Finora, Spagna, Portogallo e Ucraina sono gli unici ad annunciare ufficialmente il loro interesse congiunto.

Il tweet e un titolo su The Athletic , pubblicazione sportiva recentemente acquisita dal Times che accusava il signor Messi di vendersi al diavolo, ha scatenato un tweet furioso di Mohammed Alyahya, ex caporedattore di Al Arabiya English.

“ Razzismo sbalorditivo . Implica che gli arabi sono incompetenti e non possono vincere. Accusa di corruzione un eroe mondiale latino. Messi è il più grande calciatore di oggi, ricco e preoccupato solo per l’eredità. Ma secondo il NYT, è un venale traditore in un losco affare con ricchi arabi. Vergognoso”, ha detto Alyahya.

Contrastando la vittoria saudita con la sconfitta iraniana, l’autore Lee Smith ha affermato :

“I popoli del Medio Oriente riconoscono un cavallo forte quando ne vedono uno: quel cavallo chiaramente non è l’Iran. Tentando di rientrare nell’accordo con l’Iran, riempiendo le casse di guerra del regime con miliardi di dollari e legittimando il suo programma di armi nucleari, l’amministrazione Biden sta facendo qualcosa di peggio che sostenere tiranni settari che diffondono morte e distruzione. Sta sostenendo i perdenti.