Mondiali Qatar 2022: le sfide alla sicurezza

Regime ‘rentier, oligarchico e clientelare‘, il Qatar ha, come spiega il ricercatore Danyel Reiche, attuato una politica di soft power attraverso lo sport. Questo, avviato nel 1995 dopo la presa del potere da parte dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, è stato rafforzato nel 2008 dal Qatar National Vision 2030, un programma volto sia a rafforzare la sicurezza nazionale sia a garantire il mantenimento al potere della famiglia regnante.

È in questa cornice che, dal 20 novembre al 18 dicembre (festa nazionale), il Qatar ospiterà la 22esima Coppa del Mondo FIFA. Gli anni che separano l’assegnazione del concorso (2010) -controversa e viziata da sospetti di corruzione– dalla sua organizzazione sono stati aspramente contestati.

Tali controversie riguardano in particolare il costo dell’opera stimato in 200 miliardi di dollari; l’impronta ecologica dell’evento, anche se sarà il Mondiale geograficamente più compatto sin dal primo, organizzato nel 1930 a Montevideo; le condizioni di lavoro nei cantieri, la quasi-schiavitù e il numero di morti sui lavoratori, evidenziato in particolare da un’indagine del Guardian… Elenco non esaustivo.

Tutte queste domande sono del tutto pertinenti, ma con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo, stanno emergendo altre questioni importanti, relative all’accoglienza dei tifosi, nonché alla sicurezza generale.

Il Qatar accoglierà, durante i Mondiali, quasi1,5 milioni di turisti, per una popolazione totale di 2,9 milioni di persone (di cui il 90% immigrati, tra cui il presidente della FIFA Gianni Infantino, recentemente stabilitosi!), in un territorio equivalente all’Île-de -Regione Francia.

Questa Coppa del Mondo è un’importante questione turistica per un Paese che ha accolto quasi 3 milioni di turisti all’anno a metà degli anni 2010 (prima del blocco del 2017 e della crisi Covid). Questi tifosi si concentreranno su un’area molto piccola: sette degli otto stadi sono a Doha o in un raggio di 20 km (ad Al-Rayyan e Al-Wakrah), e solo 75 km separano lo stadio più settentrionale (ad Al-Khor) da quello più meridionale (ad Al-Wakrah).

La prima parte della competizione (dal 21 novembre al 2 dicembre) sarà molto delicata, visto che la fase a gironi vedrà giocarsi 48 partite, ovvero quattro al giorno, con trasferte massicce e incessanti da parte di otto schiere di tifosi, a differenza delle precedenti Coppe dove solo due squadre e i loro tifosi erano contemporaneamente in una città.

La gestione dei flussi di folla sarà una sfida importante. Helmut Spahn, direttore della sicurezza della FIFA, stima che 350.000 tifosi si raduneranno contemporaneamente a Doha, ma è comunque fiducioso: «Dobbiamo affrontarlo. Ma possiamo fare la storia e sono abbastanza sicuro che lo faremo». Mentre sarà per cinque settimane sotto gli occhi dei media di tutto il mondo, il Qatar non può permettersi il minimo passo falso in termini di sicurezza. Da questo punto di vista, i temi principali sono due: la sicurezza nello spazio pubblico e negli stadi; e la lotta al terrorismo.

Come controllare per diverse settimane queste folle che, a differenza dei tantissimi lavoratori immigrati stabilmente nel Paese, avranno una consistente liquidità finanziaria, visto che i prezzi del trasporto aereo e degli alberghi sono molto alti, e tanto tempo libero?

Alcune risposte a questa domanda sono state oggetto di molti discorsi, informazioni e, anche, fake news.

Quindi, comportamenti individuali e collettivi nello spazio pubblico: è vero che le tradizioni vestimentali locali impongono la copertura del corpo, anche se ai turisti è concessa una certa tolleranza, e le manifestazioni di affetto in pubblico si scontrano con i valori culturali locali e sono proibite; quanto al consumo di alcolici e all’ubriachezza sulla pubblica via, sono punibili penalmente. Tuttavia, è possibile ottenere alcolici in alcuni ristoranti e hotel internazionali e la FIFA ha annunciato che sarà possibile ottenere birra dello sponsor principale nelle fan zone tre ore prima e un’ora dopo le partite.

Non molto tempo fa, l’informazione si è diffusa a seguito di un articolo del tabloid Daily Star, secondo il quale il sesso al di fuori del matrimonio sarebbe totalmente proibito. Lo è, sì, ma in realtà pochissimi hotel si preoccupano della questione chiedendo alle coppie il certificato di matrimonio, perché il personale è quasi esclusivamente straniero.

D’altra parte, è vero che l’omosessualità non è tollerata in Qatar. Rientra sotto la legge e coloro che sono giudicati colpevoli sono passibili di sette anni di carcere.

La FIFA, tuttavia, assicura di essere impegnata con il Qatar a «garantire la sicurezza e la calorosa accoglienza di tutti i partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA. Ciò include garantire che le attività di contrasto relative alla Coppa del mondo FIFA siano strettamente necessarie e proporzionate. Come è avvenuto in diversi eventi internazionali che il Qatar ha ospitato, la privacy delle persone sarà rispettata». Tuttavia, le autorità del Qatar non si sono formalmente impegnate in tal senso, queste manifestazioni offenderebbero i cittadini al punto da turbare l’ordine pubblico.

Sebbene la conferenza ‘L’ultimo miglio della Coppa del Mondo FIFA-2022 in Qatar‘ si sia tenuta a maggio a Doha, alla presenza di funzionari della sicurezza in rappresentanza di ciascuna delle 32 qualificazioni, il Qatar ha sviluppato da tempo la cooperazione per affrontare alcune sfide come la gestione del minaccia terroristica, teppismo, movimenti di folla, attacchi informatici, nonché alcune questioni che le autorità locali non sono abituate a gestire: contraffazione, consumo di alcol, azioni di organizzazioni di protesta, ecc.

A differenza di altri Paesi del Golfo Arabo, il Qatar è in buoni rapporti con l’Iran, con cui condivide il North Dome, il più grande giacimento di gas del mondo, essendo Teheran arrivata in suo aiuto durante il blocco del 2017, è improbabile a priori che un attacco venga da qui, tanto più che la Nazionale partecipa ai Mondiali. Tuttavia, poiché il Qatar ha mediato la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani, una possibile minaccia jihadista potrebbe provenire da gruppi con sede in quel paese, come l’ormai più attivo Stato islamico-Organizzazione Khorasan, sin dalla partenza degli americani e che ha recentemente perpetrato attacchi a Kabul e Herat e si oppone al potere talebano.

Non sono state fatte minacce. Infine, ultimo ma non meno importante, un rapporto commissionato nel 2010 dal francese Jérôme Vlacke, allora segretario generale della FIFA, ha rilevato che la vicinanza del Qatar ai Paesi con una presenza di Al-Qaeda e il suo piano per ammassare milioni di tifosi e giocatori in un’area molto centralizzata lo ha reso un luogo ad alto rischio…

Su questo punto la collaborazione con la Francia (avviata ai Giochi Asiatici di Doha nel 2006) si è concretizzata nel 2019 durante una visita in Qatar dell’allora Primo Ministro francese, Édouard Philippe, poi con un accordo firmato a Doha il 21 marzo 2021. Il Qatar viene quindi descritto come un ‘partner strategico per la Francia’. Ne scaturisce un disegno di legge al Senato, relativo ai seguenti aspetti: pianificazione, antiterrorismo, gestione dell’ordine pubblico, intelligence, sicurezza degli impianti sportivi, sicurezza della mobilità, risorse speciali del territorio, risorse aeree, cybersecurity, sicurezza civile.

Saranno effettuate missioni di assistenza e addestramento con le forze interne locali (scambio di informazioni, invio di esperti e specialisti, formazione congiunta). È previsto anche il dispiegamento di gendarmi, polizia e vigili del fuoco e la fornitura di materiali, attrezzature, veicoli e macchinari.

Ulteriore cooperazione, con la Turchia, che ha addestrato 677 addetti alla sicurezza del Qatar in 38 aree, e dispiegherà 3.000 poliziotti antisommossa, 100 membri delle forze speciali, 50 cani anti-bomba e relativi operatori e 50 esperti di sicurezza.

Da parte sua, il Marocco invierà durante l’evento un team di esperti di sicurezza informatica, oltre a diverse migliaia di agenti per gestire la folla ed evitare overflow.

Inoltre, la Royal Air Force e la Royal Navy britanniche forniranno servizi di polizia antiterrorismo e gli Stati alleati del Regno Unito e del Qatar uniranno le forze in un Joint Typhoon Squadron per fornire servizi di polizia aerea nei cieli.

Da parte loro, gli Stati Uniti (che hanno, ad Al-Udeid, la sua più grande base militare del Medio Oriente), parteciperanno alla formazione degli agenti negli aeroporti e alla sicurezza informatica.

Infine, la NATO fornirà supporto alla sicurezza attraverso l’addestramento contro le minacce poste da materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN), un secondo sulla protezione delle persone importanti (VIP) e un terzo sul contrasto alle minacce poste da ordigni esplosivi improvvisati.

Il Qatar precisa che, durante il torneo, sarà presente un centro internazionale di cooperazione di polizia al fine di prevenire qualsiasi incidente. Inoltre, il direttore della sicurezza della FIFA, ritiene che il rischio terroristico sia «basso e sotto controllo» rispetto ai precedenti Mondiali: «Abbiamo avuto minacce di attacchi terroristici prima di una Coppa del Mondo, sicurezza privata e attacchi della polizia, a volte problemi infrastrutturali in stadi che non erano pronti. Questo non è il caso qui»

Ospitare la Coppa del Mondo 2022 è un problema di immagine considerevole per il Qatar, da qui questa cooperazione internazionale in materia di sicurezza. Di qui, anche, questi discorsi di tolleranza che non sappiamo se si concretizzeranno positivamente durante la manifestazione.

Le forti critiche subite per anni nei confronti del mancato rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e l’insofferenza della morale mettono in luce il lato oscuro del Paese. Qualsiasi incidente relativo a queste domande potrebbe offuscare il messaggio che il Qatar lancia al mondo in merito alla qualità dell’accoglienza e alla tolleranza, componenti essenziali di una strategia di attrattività turistica.