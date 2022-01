‘Chi si ferma è perduto!’ Questo antico adagio, in seno ai principali dirigenti della FIFA, sarà certamente uno dei mantra quotidiani. Non si spiegherebbe altrimenti la continua e ripetuta pressione che, i principali vertici della più importante istituzione calcistica mondiale, continuano a riporre su possibili rivoluzioni in un momento storico come quello nella quale ci troviamo. Piuttosto che trovare soluzioni o regola uguali per ogni federazione, difatti, ritengono probabilmente più importante cercare di convincere il Mondo ad un cambiamento a dir poco epocale.

Da diversi mesi ormai Gianni Infantino, attuale Presidente della FIFA, continua a sponsorizzare in ogni modo possibile l’intervallo di tempo che intercorre tra ogni edizione di un Mondiale di calcio e l’altra: il suo obiettivo, oramai dichiarato pubblicamente, è quello di vedere la più importante kermesse calcistica mondiale appena ogni due anni. Ovviamente – ribadisce Infantino – la sua non è una volontà di natura personale, ma frutto di una richiesta di centinaia di Paesi e soprattutto dell’evoluzione – sportiva e mediatica – di un evento simile. “Quando 100 anni fa si è deciso di giocare ogni 4 anni – ha dichiarato in una recente intervista – c’erano 40 Paesi al mondo che giocavano a calcio: oggi sono più di 200 e se ne deve tenere conto”.

Un ragionamento impeccabile, certo, ma che non può che scatenare diverse obiezioni (più o meno condivisibili): la prima riguarda l’eventuale favorita alla vittoria finale, che nell’arco di un biennio difficilmente potrebbe cambiare visto il poco tempo a disposizione per le Nazionali di riorganizzare un ciclo vincente. Ad oggi, ad esempio, stando ai siti non AAMS più autorevoli le principali favorite per la vittoria dell’edizione di Qatar 2022 sono Brasile, Francia e Germania. Davvero difficile che, in un ipotetico Mondiale da disputarsi nel 2024, le candidate alla vittoria finale potrebbero essere tre compagini differenti dalle tre appena citate.

Sotto la lente d’ingrandimento anche la tenuta atletica dei calciatori, chiamati ad uno sforzo – fisico e psicologico – raddoppiato nel medesimo lasso di tempo; a lungo andare questo potrebbe incidere sulla qualità delle gare, oltre che chiaramente a “svalutare” la solennità dell’evento. Infantino stesso ci ha tenuto a precisare che una opzione simile non è contemplata, visto che i calciatori sono già chiamati a sforzi notevoli ogni due anni (alternati al Mondiale ci sono difatti le competizioni Continentali). Inoltre, a seguito di uno studio condotto da Nielsen e OpenEconomics, ha fatto presente come i benefici di natura economica che ne conseguirebbero sarebbero spropositati: il Mondiale ogni due anni porterebbe sino a 4,4miliardi di dollari di entrate in più per ogni quadriennio. Inoltre, sempre secondo questi accurati studi, è stato certificato come i ricavi nei top 5Campionati Nazionali europei siano sensibilmente più alti nelle stagioni in cui si disputa la Coppa del Mondo.

Ma cosa ne sarebbe delle competizioni continentali, a questo punto? Riusciremmo ancora a gioire per l’Italia Campione d’Europa, come quest’estate? Su questo Infantino è stato molto più vago, asserendo che le stesse competizioni federali avrebbero luogo ogni due anni. Come, dove e quando non è ancora dato sapere.