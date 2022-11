Mondiali: ambiguità e razzismo ... non solo qatarioti

«E’ bello che i popoli mettano da parte ciò che li divide e celebrino ciò che li unisce».

È bella la frase, troppo bella per essere vera, e ambigua, molto ambigua. Perché, nonostante l’intento e anche il contenuto della frase siano un tentativo di razionalizzare le differenze, è anche un modo per tacerle, quando non servono o quando servono altre cose.

La frase, come certo avete capito, è dell’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dove sono iniziati i Mondiali di football. Mondiali ai quali l’Italia non partecipa per la eccessiva bravura dei tecnici e la superiore abilità dei giocatori, sotto l’egida di quella meraviglia del pensiero e dell’azione che è l’associazione del calcio italiana e internazionale: la FIFA, mi pare. Una parola, una sigla, che finisce per essere un programma.



Che l’Italia non partecipi è irrilevante, anche se, tanto per dire, per una volta che la RAI è riuscita ad aggiudicarsi una cosa del genere, lo fa quando gli italiani non partecipano, e quindi, riduce di molto, ma proprio assai, nonché il suo guadagno, la sua professionalità. In compenso, saremo privi delle pensose affermazioni dell’allenatore, sempre ricco di consigli e affermazioni fondamentali, tipo ‘il calcio è più importante della scuola’ e amenità del genere, prima di perdere le partite.

Molti giornali parlano del fatto, e lo sottolineano, che pur essendoci molti attori, coreografi, eccetera, di livello mondiale a disposizione, i creatori della manifestazione inaugurale siano italiani.

Il punto è significativo, proprio perché la celebrazione degli italiani al lavoro con successo e creatività in un contesto molto discutibile, risulta ambigua almeno quanto le parole dell’emiro. Insomma, l’assenza di molti altri è dovuta a motivi -per usare una espressione che la signora Giorgia Meloni aborre chi sa perché- ideologici.

Il Qatar, non è il Paese più democratico del mondo, anzi, è pessimo da quel punto di vista: sono tutti d’accordo, anche i non democratici. Il lavoro per l’allestimento della manifestazione, che ha sicuramente fatto guadagnare un fracco di denari a chi li ha realizzati, è stato fatto sostanzialmente grazie a migranti, fatti arrivare per quello, come per altro. Sta in fatto, appunto, che il Qatar vive grazie ai migranti. Migranti che accoglie numerosi. Ma che paga poco, rispetto agli standard ‘occidentali‘, e molti dei quali, nella specifica realizzazione delle opere per i mondiali, molti più delle ciniche ‘medie‘ generali, sono morti sul lavoro: più, insomma, di quanti ‘avrebbero dovuto‘. Vi rendete conto di quale abisso di cinismo, di indifferenza alla vita umana, di sprezzo per il lavoro, è contenuto in simili statistiche? tirate fuori all’inizio dei mondiali: per nettarsi, forse, la coscienza, posto che chi fa questi discorsi una ne abbia.

A farla breve: ciò significa, insomma, che quei migranti sono stati sì accolti, ma non esattamente garantiti in termini di sicurezza. Mi sovviene, solo perché si tratta di fatti avvenuti non lontano da lì, che accadeva lo stesso anche ai tempi delle piramidi o delle nuove città (penso ad Aketaton, l’odierna Amarna, per esempio) che poi, magari, venivano distrutte quando cambiava il ‘clima culturale’, per così dire.

Leggevo l’altro giorno su un noto quotidiano italiano che, per carità di patria non nomino, che se è vero che è mancata ‘qualche‘ misura di sicurezza, e quindi ne sono morti tanti, è anche vero che ne sono andati tanti a lavorare, pur essendo pagati poco per i nostri standard. Poi, il giornale aggiungeva che, però, pur mal pagati, per loro è molto, e quando tornano a casa sono ricchi per gli standard locali.

A parte la mancata verifica di questo fatto, colpisce (e non solo in quel giornale, sia chiaro, perciò non lo cito) il cinismo sfrenato di una affermazione del genere: sono carne da macello, ma se sopravvivono buon per loro. Non ho citato a caso i Faraoni: Tutankamon (Tutankaton, all’inizio) distrusse Aketaton, costruita dal padre, per motivi di politica religiosa!

È l’espressione più chiara, magari sfuggita da una penna, ma tant’è, del razzismo volgare che definisce molti, ahimè moltissimi italiani. “Io”, dice ogni italiano interpellato in merito, “non sono razzista, però quello lo pago meno di un italiano, perché per lui è già moltissimo”. Quante volte avete sentito questo discorso?

Beninteso l’equivoco è facile crearlo: si tratta di ‘mercato‘ o di razzismo? Coraggio ragazzi, guardiamoci in faccia onestamente: è razzismo puro, è razzismo e sfruttamento dei più deboli, e infatti non val solo per i ‘neri’! I più deboli, per di più, maltrattati dai Governi, il nostro oggi in testa, magari lasciati affogare, eccetera, ma insomma che fa?! sono africani o indiani o bengalesi o srilankiani, eccetera.

Ma il problema di fondo è che quel Paese, è un Paese dove i diritti dell’uomo non sono rispettati per nulla, e per di più è accusato, ma invero non ne fa mistero, di finanziare il terrorismo internazionale, anzi, addirittura l’ISIS.

Ma è anche un Paese nel quale i cittadini (il 12% della popolazione totale del Qatar) sono ricchissimi che più ricchi non si può, ma pagano i lavoratori stranieri una miseria, lavoratori stranieri che sono circa l’88%, se ho fatto bene i calcoli. Mi fa un po’ sorridere l’idea che se tanto mi dà tanto, lì ci sono le condizioni per una bella rivolta degli schiavi: coraggio!

A parte ciò, le leggi di quel Paese rispettano i diritti dell’uomo come nessuno mai lo ha fatto: non li rispettano e basta. Ma non li rispettano in cose che sono di fondamentale importanza per distinguere la civiltà dall’inciviltà.

La cosa mi ha colpito molto, perché l’inizio del mondiale ha coinciso casualmente con una intervista al signor Luca Zaia, ‘governatore’ del Veneto, che dice una cosa inattesa e molto seria.

Prima comincia con una affermazione che può lasciare un po’ perplessi, ma, per quel pochissimo che posso giudicare, è vera nella sostanza: «La Lega è antirazzista. Ed è antifascista. Il tema che poniamo sui migranti è un tema di coerenza, di rispetto della dignità umana e di legalità. Il Veneto è terra dove l’accoglienza è un faro, dove il modello di integrazione è sotto gli occhi di tutti, ma è anche una comunità che chiede il rigoroso rispetto delle regole». Bello, i veneti sono stati a lungo migranti, ma strano. Antirazzista, posso crederlo: il Veneto viene da una tradizione millenaria di commerci con gli stranieri più diversi, posso accettarlo. Ma antifascista … e ai comizi di Matteo Salvini cui partecipava Casa Pound? Di nuovo: ambiguità. In Italia non si riesce a trovare un politico che sia uno che non sia ambiguo.

Perfino quando Zaia dice una cosa molto più importante: «Non possiamo parlare dell’omosessualità come se fosse un problema. Vuol dire essere fuori dalla storia. La politica deve garantire le libertà e i diritti, non limitarli o reprimerli». Bravo. E il disegno di legge Zan? E l’opposizione feroce al diritto di decidere sul fine vita? E poi Zaia aggiunge anche di più: «la politica deve tutelare la libera scelta, garantendo comunque ogni forma di sostegno sanitario, psicologico ed economico alle persone malate. Non dobbiamo giudicare, ma saper rispettare» e poi cogliendo spunto dalla vicenda Englaro (dove non mi pare che la Lega fosse su posizioni ‘libertarie’), dice: «La politica sprecò l’opportunità di poter scrivere una pagina alta del Parlamento». Dice anche che lui con Salvini ha un buon rapporto. Bravo. E come mai Salvini dice e fa tutto l’opposto?

Ambiguità, come quelle dell’Emiro, belle frasi, ma la prassi non corrisponde tanto.

Facciamo i mondiali in un Paese dove la libertà e la democrazia sono una ipotesi di scuola, dove i diritti dell’uomo non esistono, dove non sono razzisti ma i migranti li pagano un pezzo di pane pur essendo i più ricchi al mondo, e fanno i mondiali bruciando milioni di tonnellate di carburante per l’aria condizionata negli stadi e quant’altro, alla faccia della Cop 27!

La Rai, seguirà il mondiale. Gli atleti (si fa per dire) italiani sarebbero in Qatar ora se non avessero perso tutto il perdibile, ma in Russia ci sarebbero andati? È solo una curiosità, alla quale dubito avrò una risposta.

Ma almeno, grazie all’esclusione, ci siamo risparmiati qualche atleta o allenatore a blaterare dell’importanza della libertà di andare dove si vuole, per diffondere la democrazia, come sento dire da vari ambienti ‘ufficiali’. Vero, certo, ma anche riempirsi il portafogli.