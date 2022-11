Mondiali 2022, solo una tappa dell’ambizioso piano di sviluppo del Qatar

Per i Mondiali di calcio che si aprono oggi 20 novembre, il Qatar ha speso 200 miliardi di dollari. Per il Paese la posta in gioco è alta: al di là dell’aspetto sportivo, l’evento, controverso soprattutto per le migliaia di lavoratori migranti morti sui cantieri dello stadio, punta a proiettare il ‘soft power‘ e il cambiamento della sua percezione a livello internazionale.

La Coppa del Mondo è, infatti, parte di una più ampia strategia di sviluppo economico per il Qatar che mira a rafforzare il suo posto nel commercio internazionale.

Nel 2013, tre anni dopo l’attribuzione dei Mondiali all’emirato, l’ascesa al potere dell’emiro Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ha accelerato questo processo di trasformazione economica e sociale dello Stato, che resta tuttavia ansioso di conciliare lo sviluppo del Paese e il rispetto delle tradizioni.

La ‘National Vision 2030‘, che ridefinisce i contorni di un’economia post-idrocarburinel medio periodo, prevede, quindi,investimenti in nuove tecnologie, una svolta filosofica verso l’economia della conoscenza e la creazione di ‘città intelligenti‘, in cui i sistemi di trasporto intelligenti svolgeranno un ruolo importante.

Tuttavia, il governo del Qatar considera la partecipazione di investitori privati stranieri parte integrante della sua politica economica, in particolare in termini di progetti infrastrutturali, che costituiscono la pietra angolare della ‘National Vision 2030’. Nel 2020 il governo del Qatar ha emanato una legge che regola i partenariati pubblico-privato (PPP) per tutti i settori dell’economia, che ha inviato un segnale forte a tutte le imprese del settore delle costruzioni e dei lavori pubblici (costruzioni) su scala globale, nello specifico alle aziende americane, particolarmente ambite.

Le strutture per la Coppa del Mondo FIFA 2022, in gran parte realizzate tramite appalti di PPP, sono solo una tappa del vasto progetto di sviluppo dell’emirato che vede in questi investimenti pubblico-privati un’opportunità per modernizzare il Paese e beneficiare dello stato dell’arte -infrastrutture artistiche (nuove strade, gallerie, scuole, telecomunicazioni, centrali solari, ospedali, alberghi, ecc.). Oltre 850 società statunitensi,700 società britanniche e 330 società tedesche operano attualmente in Qatar.

L’emirato trae ora la maggior parte della sua ricchezza dal petrolio e dal gas naturale, che rappresentano oltre il 70% delle entrate statali totali, oltre il 60% del prodotto interno lordo e circa l’85% delle entrate statali. Secondo produttore di idrocarburi della penisola arabica in tonnellate equivalenti di petrolio, il Qatar detiene le terze riserve mondiali di gas naturale, situate principalmente nel giacimento offshore North Field. Con un PIL di 85.000 dollari pro capite nel 2020 (105.000 nel 2011), il Paese ha il quarto rapporto di parità di potere d’acquisto più alto al mondo.

I cittadini del Qatar godono quindi di un elevato tenore di vita, tanto più che non sono soggetti all’imposta sul reddito. Inoltre, l’aliquota dell’imposta sulle società è del 10%, ad eccezione delle società possedute al 100% da cittadini del Qatar e cittadini dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Oman, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Qatar) che sono esenti. I datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi previdenziali per la manodopera straniera che impiegano, ma contribuiscono per il 10% a un fondo pensione per i lavoratori del Qatar.

Per prepararsi all’era post-petrolio e preservare questa ricchezza, il Qatar, un Paese grande quanto la regione dell’Île-de-France e con una popolazione di 2,9 milioni (di cui solo 330.000 qatarini), ha deciso di aprirsi al commercio mondiale. Membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 13 gennaio 1996, l’emirato ha visto il suo surplus commerciale raddoppiare nel 2021 a 59,2 miliardi di dollari USA, che rappresentano un terzo del PIL, ovvero un livello record dal 2014. Le esportazioni sono principalmente dirette a Asia (74% delle esportazioni nel 2021): i primi cinque clienti del Qatar sono Cina, Giappone, India e Corea del Sud. L’Unione Europea ha rappresentato il 9,0% delle esportazioni del Qatar.

Per quanto riguarda i principali fornitori del Qatar, che importa tutte le sue materie prime esclusi gli idrocarburi e il 90% dei suoi consumi alimentari, troviamo Stati Uniti (16%), Cina (15%) e Regno Unito (7,3%).

L’integrazione nell’economia globale coinvolge anche gli investimenti dell’emirato all’estero. In questo ambito, la passione del Qatar per lo sport permea fortemente la sua strategia. Ciò coinvolge in particolare Oryx Qatar Sports Investments (Oryx QSi), una joint venture fondata nel 2005 e controllata dall’emiro Al Thani, un ricco appassionato di calcio e proprietario del Paris Saint-Germain Football Club. È una filiale della Qatar Investment Authority (QIA) che finanzia il Sovereign Wealth Fund. In dieci anni, QIA ha moltiplicato le sue partecipazioni nel mondo dello sport: Prix de l’Arc de Triomphe, il canale televisivo BeIn Sports, i club di PSG, FC Barcelona, Al Gharafa SC e Paris Handball, tra gli altri.

Secondo il circolo economico franco-qatarino Qadran, la Francia è la seconda destinazione in termini di investimenti del Qatar in Europa. Circa 42 società qatariote stabilite in Francia operano in particolare come ‘delegazione‘ del fondo sovrano amministrato dal QIA, e il loro campo di attività va ben oltre lo sport.

La strategia volta a diversificare gli asset del Qatar in Francia prevede, ad esempio, partecipazioni di minoranza nel capitale di grandi società francesi come Airbus, Vinci, Veolia, Total, AccorHotels e il Gruppo Lagardère. Inoltre, l’emirato ha investito in stabilimenti come il Lido, 35.000 metri quadrati sugli Champs-Élysées, compreso il centro commerciale Élysée 26, o anche hotel di lusso come l’Hôtel d’Évreux sulla piazza Vendôme (230 milioni di euro), il sontuoso Hôtel Lambert sull’Ile Saint-Louis a Parigi e il Carlton a Cannes. Va tenuto presente che, dal 2008, i qatarini beneficiano di un regime fiscale speciale in Francia e sono esenti dall’imposta sulle plusvalenze sugli immobili.

Infine, si noti che nel 2018 QIA ha annunciato l’acquisizione di HEC Paris dalla CCI Île-de-France. Nel 2010, HEC Paris aveva già aderito alla Qatar Foundation (QF), diventando così il primo partner europeo di Education City, quest’area vicino a Doha su cui sono stati insediati campus universitari stranieri.

La Francia non è ovviamente l’unico Paese ad accogliere gli investimenti del Qatar. Secondo ‘Bloomberg‘, il QIA ha, ad esempio, effettuato notevoli investimenti immobiliari nelle principali città occidentali ritenute strategiche. A Londra, la QIA ha acquistato il quartiere degli affari di Canary Wharf (dopo un’aspra battaglia in borsa) che rappresenta il simbolo del commercio europeo. Durante la crisi finanziaria del 2008, la QIA aveva acquisito anche quote nelle banche Barclays e Credit Suisse, oltre ad entrare nel capitale delle case costruttrici tedesche Porsche e Volkswagen.

La natura prestigiosa di alcune acquisizioni non deve tuttavia far dimenticare l’essenziale:gli investimenti del Qatar fanno parte di un vasto piano di investimenti globali a lungo termine volto ad affermare la sua legittimità e la sua credibilità finanziaria internazionale.