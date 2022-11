Mondiali 2022: i doppi standard del Qatar e dei suoi critici

La protesta sul campo di calcio si è rivelata una‘benedizione mista‘ per il Qatar, che ospita la Coppa del Mondo, mettendo a nudo i doppi standard nella posizione dello Stato del Golfo e in quella dei suoi critici.

Il Qatar ha abbracciato la protesta quando ha sostenuto le politiche del Qatar, come la denuncia sempre più assertiva dello Stato del Golfo dei doppi standard nelle critiche occidentali alla discriminazione contro le persone LGBT o il suo rifiuto di stabilire relazioni diplomatiche con Israele in assenza di una risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

Tuttavia, i manifestanti e i media stranieri hanno rapidamente incontrato i limiti della tolleranza del Qatar e le nozioni di libertà di espressione quando hanno toccato questioni politicamente delicate, che vanno dal sostegno ai diritti LGBT alla solidarietà con i manifestanti in Iran, che hanno sfidato una brutale repressione da parte delle forze di sicurezza in più di due mesi di manifestazioni antigovernative.

Di conseguenza, il dibattito sui doppi standard a volte equivaleva al fatto che il bollitore definisse la pentola nera.

Questo non vuol dire mettere in discussione la legittimità delle critiche mosse dal Qatar e dai suoi critici l’un l’altro. Tuttavia, è da notare che la credibilità di entrambe le parti è in discussione a causa delle loro incoerenze e dei fallimenti nel mettere ordine nelle proprie case.

«Da un lato, la Coppa del Mondo si sta svolgendo senza intoppi. Dall’altro, passiamo di crisi in crisi», ha detto un giornalista che ha seguito il torneo per un’importante testata giornalistica occidentale.

I fotografi erano spesso in prima linea quando le autorità del Qatar impedivano loro di scattare foto delle forze di sicurezza che impedivano ai tifosi di indossare abiti per le partite o di portare negli stadi accessori che segnalassero il sostegno ai manifestanti iraniani o ai diritti LGBT.

«Il vero banco di prova sarà quando gli Stati Uniti affronteranno l’Iran. Questo potrebbe essere il crescendo dello scontro su ciò che i manifestanti e i media possono e non possono fare», ha detto un altro giornalista.

La partita del 29 novembre è probabilmente la partita più politicamente critica della Coppa del Mondo, con i colloqui per rilanciare l’accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare della repubblica islamica quasi morto e i negoziati mediati dall’Iraq con l’arcirivale Arabia Saudita sospesi.

L’Iran accusa Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele di incitare le continue proteste antigovernative.

La federazione calcistica degli Stati Uniti si è unita alla mischia con l’Iran in vista della partita dei Mondiali delle due Nazioni quando ha mostrato brevemente la bandiera nazionale iraniana sui social media senza l’emblema della Repubblica islamica , affermando che la mossa era a sostegno dei manifestanti in Iran.

L’Iran ha accusato la federazione di aver rimosso il nome di Dio dalla propria bandiera nazionale e ha detto che si sarebbe lamentata con la FIFA. Tuttavia, US Soccer ha successivamente ripristinato la bandiera della repubblica islamica sui social media.

Nel frattempo, i cittadini del Qatar, intenzionati a protestare contro i doppi standard occidentali nelle critiche allo stato del Golfo , non hanno avuto problemi ad entrare nello stadio per assistere alla partita della fase a gironi della Germania contro la Spagna.

Durante la partita, i qatarioti hanno mostrato le foto dell’ex giocatore della nazionale tedesca Mesut Özil, un discendente di origine tedesca di immigrati turchi, mentre si coprivano la bocca per protestare contro i doppi standard tedeschi.

Il signor Özil ha lasciato la squadra tedesca dopo essere diventato un bersaglio di abusi razzisti e un capro espiatorio per l’uscita anticipata della Germania dalla Coppa del Mondo nel 2018.

La manifestazione del Qatar è stata una risposta alla squadra tedesca che si copriva la bocca in una foto di gruppo prima di una precedente partita contro il Giappone per protestare contro il divieto del presidente della FIFA Gianni Infantino di indossare i cinturini One Love durante le partite.

Allo stesso modo, eminenti qatarioti hanno indossato fasce pro-palestinesi durante la partita Germania-Giappone per contrastare la fascia pro-LGBT One Love sfoggiata dal ministro dell’Interno tedesco Nancy Faeser durante la partita.

L’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha segnalato la maggiore assertività dello Stato del Golfo nel contrastare le critiche quando si è lamentato circa tre settimane prima dell’inizio della Coppa del Mondo che il Qatar era stato « sottoposto a una campagna senza precedenti» , di disprezzo «che nessun Paese ospitante ha affrontato».

In un’indicazione che i diritti umani, il lavoro e i gruppi LGBT potrebbero perdere influenza, l’emiro ha affermato che «inizialmente abbiamo affrontato la questione in buona fede, e abbiamo persino considerato alcune critiche positive e utili… (Ma) è diventato presto chiaro che la campagna tende a continuare e ad espandersi per includere fabbricazioni e doppi standard che erano così feroci che sfortunatamente ha spinto molte persone a mettere in discussione le vere ragioni e motivazioni dietro questa campagna».

Il problema dei critici è il loro passato fallimento nell’affrontare con uguale ferocia le questioni dei diritti umani, del pregiudizio e del fanatismo nella corsa alla Coppa del Mondo di Russia 2018, così come nel separare il grano dal loglio,prendendo le distanze dalla critica del Qatar intrisa di pregiudizi e razzismo.

In tal modo, i critici sono tanto il loro peggior nemico quanto sono stati i motori del cambiamento sociale in Qatar.

Consentendo al Qatar di deviare le critiche mettendo in discussione la credibilità dei critici, gli attivisti hanno consentito allo Stato del Golfo di portare la sua controffensiva al livello successivo.

A una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo, il Qatar stava rivedendo, secondo il ‘ Financial Times ‘ , i suoi ingenti investimenti a Londra dopo che l’autorità dei trasporti della città aveva sospeso la pubblicità dallo Stato del Golfo a causa delle controversie sui diritti dei lavoratori e LGBT.

Gli investimenti del Qatar includono i famosi grandi magazzini Harrods di Londra; The Shard, un iconico grattacielo di 72 piani; e Canary Wharf, parte del quartiere centrale degli affari della città. Il Qatar possiede anche Chelsea Barracks, gli hotel Savoy e Grosvenor House, il 22% dei supermercati Sainsbury’s, il 6% della banca Barclays e il 20% dell’aeroporto di Heathrow.

«Paesi come… il Qatar… vedono i loro investimenti come tangenti strategiche per mettere a tacere le critiche e resistere alle riforme», ha detto Radha Stirling, un avvocato londinese che rappresenta gli espatriati nel Golfo che incontrano difficoltà legali.

Per essere onesti, il Qatar è stato uno degli 11 Paesi del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia meridionale a cui nel 2019 è stata vietata la pubblicità da parte di Transport for London per violazione dei diritti umani. Tuttavia, l’agenzia ha consentito ad alcune pubblicità del Qatar di promuovere lo Stato del Golfo come destinazione turistica fino al calcio d’inizio della Coppa del Mondo della scorsa settimana, quando ha deciso di attuare completamente il divieto.

Anche così, l’elenco ha rafforzato la nozione di doppi standard non includendo la Cina al culmine della sua brutale repressione dei musulmani turchi nella provincia nordoccidentale dello Xinjiang; la Russia che stava annettendo il territorio ucraino, reprimendo le persone LGBT e tentando di assassinare i suoi critici in patria e all’estero; e Israele con le sue politiche sempre più razziste nei confronti dei palestinesi.

Il Qatar sarà probabilmente il primo di numerosi campi di battaglia mediorientali incentrati sui diritti, con Paesi come il Qatar,l’Arabia Saudita e l’Egitto che ospitano o preparano offerte per ospitare numerosi eventi sportivi importanti, tra cui le competizioni della Coppa d’Asia, la Coppa del Mondo 2030 e le Olimpiadi estive del 2036.

Le offerte costituiscono un terreno di caccia ricco e legittimo per gli attivisti per i diritti umani, dei lavoratori e LBGT. Tuttavia, la loro efficacia dipenderà, in misura significativa, dalla loro capacità di mettere in ordine la propria casa