Moldavia – Turchia: come tenere gli amici vicini

C’è la tendenza a vedere la politica estera della Repubblica di Moldova come focalizzata esclusivamente sull’Europa, gli Stati Uniti o la Russia. L’invasione russa dell’Ucraina e la decisione del presidente moldavo Maia Sandu di candidarsi all’adesione all’Unione europea hanno rafforzato questa idea. Tuttavia, Chisinau ha un partner fondamentale che non rientra in nessuna delle due categorie: la Repubblica di Turchia.

Gagauzia, il ponte

Ankara intrattiene rapporti cordiali con la Gagauzia, una regione della Moldavia meridionale che ha lottato per una maggiore autonomia. Sosterrò che questa regione è uno dei pilastri che sostiene le relazioni moldavo-turche. Il motivo è che la Gagauzia è abitata principalmente dal popolo gagauzo ortodosso di lingua turca e, negli ultimi anni, Ankara ha cercato di rafforzare i legami con gli stati e le popolazioni turche per espandere la propria influenza. (Un buon esempio di questa strategia è il sostegno del governo turco all’Organizzazione degli Stati turchi ). Quindi, poiché la Gagauzia fa parte della Moldavia, Ankara deve anche avvicinarsi e cementare i rapporti con Chisinau.

Le visite di alti funzionari turchi supportano questa tesi. Ad esempio, il deputato Mustafa Sentop, presidente della Grande assemblea nazionale di Türkiye, ha visitato Chisinau e ha incontrato il presidente Sandu a settembre. Sentop ha anche visitato Comrat, la capitale della Gagauzia, come parte del suo viaggio in Moldavia. “Ci sentiamo supportati; siamo grati che la leadership turca non sia indifferente a ciò che sta accadendo qui e Türkiye insiste sempre per migliorare le relazioni tra Chisinau e Comrat. Questo è importante perché stiamo insieme da tanti anni, ma ci sono momenti belli e momenti meno belli”, ha detto la governatrice di Gagauz, Irina Vlah .

In un post su Facebook riguardante la visita, Vlah le ha offerto “grazie per il sostegno della Repubblica di Türkiye, stiamo creando un ecosistema in cui i nostri giovani possono vivere comodamente e non andare all’estero”. Inoltre, ha ringraziato Ankara per il sostegno alla conservazione della lingua gagauza, “la lingua gagauza apre un’ampia finestra di opportunità per il nostro popolo nella famiglia dei popoli turchi”, ha osservato.

“Il prossimo obiettivo è elevare le relazioni a un livello superiore in ogni campo, ed è stato sottolineato che i Gagauz che vivono in Moldavia rappresentano un ponte di amicizia e cooperazione tra i due paesi”, ha riferito l’ agenzia di stampa statale turca TRT a febbraio 2022. Tra i progetti turchi in Gagauzia vi sono la costruzione in corso del Collegio industriale e le riparazioni completate di un asilo. Invest Gagauzia , l’agenzia di investimento dedicata alla regione, ha precedentemente notato l’interesse di società turche come Vepemir a investire nella regione autonoma.

Il secondo pilastro delle relazioni moldavo-turche è il commercio e gli investimenti. Nel caso della Moldavia, durante il periodo gennaio-ottobre 2022, Turchia è stato il 4° importatore di merci moldave con il 7,5% di tutte le esportazioni moldave, solo dopo Romania (28,5%), Ucraina (15,5%) e Italia (7,9% ). A parte la Romania, che ha storicamente stretti rapporti con la Moldavia e l’Italia, ogni altro Stato membro dell’UE ha importato meno merci di Türkiye – Germania, 5,4%; Bulgaria, 3,7% e Repubblica Ceca, 2,3%.

Commercio e investimenti

Ankara esporta anche in Moldavia, classificandosi al 5° posto assoluto nel suddetto periodo con il 7,1%. I primi quattro fornitori di importazioni non sono sorprendenti: Romania (17,3%), Federazione Russa (13,3%), Cina (10,2%) e Ucraina (9,7%). Nel 2021, il commercio bilaterale ha raggiunto 857,27 milioni di dollari . La guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia potrebbero fomentare un maggiore commercio tra Ankara e Chisinau nei prossimi anni. Infatti, in un evento virtuale del 10 gennaio presso il German Marshall Fund , il ministro degli Esteri della Moldavia Nicu Popescu ha osservato che il commercio con la Turchia è aumentato dall’inizio della guerra. I due governi hanno firmato un accordo di libero scambio nel 2014, entrato in vigore nel novembre 2016.

“Il totale degli investimenti turchi in Moldavia supera i 300 milioni di dollari e dà lavoro a oltre 6.000 persone. Continueremo a incoraggiare i nostri uomini d’affari a investire in Moldavia”, ha affermato l’ambasciatore turco in Moldavia Gurol Sokmensuer alla fine del 2021. Le società turche che operano in Moldavia includono Summa Group , una società di costruzioni internazionale; inoltre, altre società turche hanno investito nel Radisson Blu Leogrand Hotel della Moldova, nel Medpark International Hospital, nello Shopping MallDova, nel Nefis, nel complesso residenziale Crown Plaza e nel Crown Plaza Park.

Alla fine di maggio 2022, la Camera di commercio e industria ( CCI ) della Moldavia ha ospitato una delegazione del Consiglio per le relazioni economiche estere ( DEIK ) di Turchia-Moldova. “Invito l’intera comunità imprenditoriale di Türkiye a investire nella Repubblica di Moldavia. Offriamo opportunità di business in diversi settori economici, come l’energia – come settore prioritario – la protezione dell’ambiente, l’agricoltura, l’edilizia, ecc. Il CCI … è un partner di dialogo estremamente utile quando si tratta di riunire le comunità imprenditoriali dei due paesi a lo stesso tavolo”, ha detto il presidente della CCI, Sergiu Harea . Le due entità hanno discusso del potenziale investimento turco in efficienza energetica, acqua e fognature, edilizia e agricoltura.

L’energia è il pilastro del futuro?

Secondo i dati del governo moldavo, “nel periodo gennaio-ottobre 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, le importazioni di petrolio, prodotti petroliferi e prodotti correlati sono aumentate (di 2,4 volte, a causa dell’aumento delle consegne da Romania, India, Bulgaria, Turchia, Grecia , e Israele).”

L’aumento dei trasferimenti di gas dalla Turchia alla Moldavia è uno scenario che non può essere trascurato. La Moldavia dipende al 100% dal gas russo per il riscaldamento; negli ultimi anni Mosca e Gazprom hanno “punito” la Moldavia riducendo a volte le consegne di gas, il che ha influito sui prezzi del riscaldamento. Dall’inizio della guerra in Ucraina, Chisinau ha cercato di diversificare la propria strategia energetica cercando nuovi fornitori di gas e petrolio (in altri commenti, ho sostenuto che stiamo assistendo alla creazione della diplomazia energetica del presidente Sandu, data la pletora di incontri che ha avuto con altri capi di stato su questo tema).

È troppo presto per dire se la Moldova aumenterà le esportazioni di energia dalla Turchia, ma vale la pena notare che i gasdotti turchi possono raggiungere la Moldova attraverso la Romania. “Dovremmo cooperare nel campo dell’energia. Romania, Moldavia e Bulgaria richiedono gas naturale. Türkiye collabora con l’Azerbaigian per soddisfare questa domanda”, ha affermato il ministro degli Affari esteri turco Mevlut Cavusoglu in una conferenza stampa congiunta con il ministro moldavo Popescu il 7 dicembre 2022. Ankara e la Moldova (e forse l’Azerbaigian, un produttore di energia vitale) dovrebbero assicurarsi in questo momento critico per il futuro della Moldavia, l’energia diventerebbe un terzo pilastro di questa relazione.

Diplomazia e relazioni interpersonali

Le interazioni ad alto livello rimangono alquanto limitate tra i due paesi. I presidenti Maia Sandu e Recep Tayyip Erdoğan hanno tenuto una conversazione telefonica all’inizio di marzo 2022. Tuttavia, da allora i due leader non si sono più incontrati di persona.

A parte l’incontro Cavusoglu-Popescu di dicembre, l’altro incontro più importante tra i due governi è stata la visita del settembre 2022 del deputato Sentop a Chisinau, dove ha incontrato il presidente Sandu. Un comunicato stampa del 3 febbraio 2022 del Ministero degli Affari Esteri moldavo per celebrare i 30 anni di relazioni moldavo-turche osservava: “ribadiamo la nostra gratitudine per la continua assistenza fornita al nostro Paese negli ultimi decenni dalla Repubblica di Türkiye e ribadiamo il nostro interesse nel progresso multidimensionale nella cooperazione bilaterale a beneficio di entrambi i popoli”. Nonostante la cordialità dei recenti incontri, data l’attuale attenzione di Chisinau a Bruxelles e nei rapporti con la Russia, non stiamo assistendo alla creazione di un rapporto speciale turco-moldavo.

Per quanto riguarda i rapporti di difesa, a causa del budget limitato del Ministero della difesa moldavo, l’acquisizione di nuove attrezzature è molto sporadica e limitata. D’altra parte, Ankara ha aperto le porte alle istituzioni militari per istruire e addestrare il personale militare moldavo.

Infine, è fondamentale menzionare le relazioni interpersonali. La Moldavia ha una popolazione di 2,5 milioni, con una diaspora significativa: molti moldavi si sono trasferiti in Romania, e spesso ottengono la doppia cittadinanza. Inoltre, i moldavi vivono in Italia, Spagna e Germania. Inoltre, molti moldavi sono emigrati in Türkiye e, oltre a un’ambasciata ad Ankara, Chisinau ha aperto anche un consolato a Istanbul. (Un volo da Istanbul a Chisinau può durare circa un’ora).

Lo scandalo degli insegnanti del 2018

C’è stato un incidente degno di nota in questa relazione altrimenti cordiale. Nel 2018, la Moldavia ha deportato sette insegnanti turchi che lavoravano presso la scuola Liceul Orizont, che aveva presunti legami con il ” religioso musulmano residente negli Stati Uniti Fethullah Gulen , che Türkiye incolpa per il fallito tentativo di colpo di stato del 2016 contro il presidente Erdogan”. (Il caso è andato alla Corte europea dei diritti dell’uomo ). Diversi insegnanti sono stati condannati a pene detentive che vanno dai sette ai 12 anni. La controversa decisione di Chisinau ha attirato critiche nazionali e internazionali, poiché sembrava che il governo moldavo preferisse proteggere la sua partnership con Ankara piuttosto che preservare la libertà ei diritti umani degli insegnanti.

Inoltre, nel 2014, la Gagauzia ha tenuto un controverso e illegale referendum per respingere la decisione della Moldavia di firmare un accordo commerciale con l’Unione Europea.

Conclusioni

Il nuovo anno inizia con sfide estere e interne per la Repubblica di Moldova. In cima a tutto c’è il futuro della guerra in Ucraina e come avrà un impatto politico, economico e persino sulla sicurezza energetica in Moldavia. Mentre Chisinau si concentra sull’ottenimento dell’adesione all’Unione europea, il paese ha un partner extra-UE di vitale importanza, la Turchia. Negli ultimi tre decenni, Chisinau e Ankara hanno sviluppato relazioni relativamente forti con la Gagauzia, il commercio e gli investimenti ne sono i pilastri. Le relazioni Ankara-Chisinau non si evolveranno nella ‘relazione speciale del Mar Nero’; tuttavia, entrambe le parti hanno molto da guadagnare dal mantenere questa amicizia.