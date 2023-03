Moldavia: la Russia ha gli occhi puntati sulla Gagauzia

Ora che la guerra di Mosca contro Kiev è entrata nel suo secondo anno, tutti gli occhi sono puntati sull’Ucraina orientale, dove i combattimenti iniziano a intensificarsi con l’arrivo della primavera. Tuttavia, a 450 miglia a ovest, nella Repubblica di Moldavia, la Russia sta creando ulteriori problemi. Questa settimana le autorità locali della Transnistria, la parte separatista della Moldavia considerata sotto l’occupazione russa, hanno annunciato di aver sventato un complotto dei servizi segreti ucraini per assassinare i leader de facto della regione. Naturalmente, la Russia ha una comprovata esperienza nell’uso della propaganda per seminare discordia all’interno della Moldavia e le accuse sono state fortemente negate da Kiev. Anche così, questo incidente serve come importante promemoria del fatto che il Cremlino ha gli occhi puntati oltre l’Ucraina.

La Moldavia, un piccolo paese dell’Europa orientale, ha sempre mantenuto un delicato equilibrio tra est e ovest da quando ha ottenuto l’indipendenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. La Moldavia ha tradizionalmente evitato di spostare troppo il proprio orientamento geopolitico in una direzione ed è consapevole di la sua delicata posizione tra una crescente e prospera comunità euroatlantica e una Russia sempre più imperialista.

Tuttavia, l’attuale governo ha cautamente iniziato ad avvicinarsi un po’ di più all’Occidente. Le elezioni presidenziali del 2020 hanno visto la vittoria della convinta euroatlanticista Maia Sandu dopo aver sconfitto il suo avversario filo-russo. Anche le elezioni parlamentari dell’anno successivo hanno portato i partiti europeisti a conquistare la maggioranza. Lo scorso giugno, la Moldavia ha ottenuto formalmente lo status di candidato all’UE. La neutralità militare della Moldavia è sancita dalla sua costituzione, ma ciò non ha impedito negli ultimi anni l’avvicinamento delle relazioni con la NATO.

Gran parte della recente attenzione sulla Moldavia è stata incentrata sulla Transnistria, e per una buona ragione. Da quando la Moldavia ha ottenuto l’indipendenza nel 1991, questa piccola striscia di territorio a est del fiume Dniester ha dichiarato l’indipendenza ed è diventata la dimora di migliaia di truppe russe. Oggi nessun paese al mondo riconosce la Transnistria come paese indipendente. Nel 1999, la Russia ha accettato di rimuovere tutte le sue truppe e armi dalla Transnistria entro la fine del 2002. Ciò non è avvenuto. Oggi in Transnistria rimangono circa 1.500 soldati russi, insieme a uno dei più grandi depositi di armi e munizioni in Europa. La Russia ha usato la sua presenza lì per esercitare influenza nella regione. Quando la Russia vuole alzare la temperatura, la Transnistria offre a Mosca una buona piattaforma per farlo.

Tuttavia, mentre la Russia cerca modi per causare problemi all’Occidente, c’è un’altra regione filo-russa in Moldavia che merita maggiore attenzione: l’Unità Territoriale Autonoma della Gagauzia.

Gagauzia è una regione geograficamente piccola nel sud della Moldavia delle dimensioni del Surrey che confina con la regione ucraina di Budjak. I 160.000 gagauzi che vivono nell’area sono etnicamente e linguisticamente turchi, ma religiosamente cristiani ortodossi. Oltre al gagauzo, l’altra lingua principale parlata è il russo. La regione è un sottoprodotto della rivalità imperiale tra gli imperi ottomano e russo tipica della regione del Mar Nero nel XIX secolo. Come la Crimea, è stata presa dalla Russia dall’Impero Ottomano. In questo caso, la Russia acquisì la Gagauzia dopo la guerra russo-turca (1806-12) come parte del trattato di Bucarest del 1812.

Anche se la Gagauzia fa formalmente parte della Moldavia, la regione non si è mai completamente integrata nella repubblica. Durante il disordinato crollo dell’Unione Sovietica, nel marzo del 1991 si tenne un referendum che risultò nella grande maggioranza dei Gagauziani che desideravano rimanere come parte della Russia. Nel frattempo, un referendum simile lo stesso anno in Crimea ha portato la maggioranza a votare per restare con l’Ucraina. Nello stesso anno fu dichiarata la cosiddetta “Repubblica Gagauz”. Ma a differenza della vicina Transnistria, la Gagauzia era tornata pacificamente in Moldavia nel 1994.

Nel febbraio 2014, mentre le truppe russe stavano entrando in Crimea e alimentando una crisi nella regione del Donbas in Ucraina, il governo locale in Gagauzia ha tenuto un referendum chiedendo agli elettori di decidere la loro preferenza tra relazioni più strette con l’Unione europea o l’Unione doganale eurasiatica sostenuta dalla Russia . Con un’affluenza alle urne del 70%, il 98,5% degli elettori ha sostenuto l’integrazione della Moldavia con l’unione doganale eurasiatica. All’epoca, le autorità moldave dissero che il referendum era incostituzionale, definendolo un tentativo di minare la politica estera del paese. Non sorprende che Mosca abbia avuto un’opinione diversa. I media russi hanno ampiamente riportato i risultati. Meno di 24 ore dopo la fine delle votazioni, l’allora vice primo ministro russo Dmitry Rogozin ha accolto con favore l’affluenza alle urne e il risultato.

Oggi la Gagauzia è una delle regioni più povere della Moldavia e rimane molto filo-russa. I gagauziani incolpano l’orientamento euroatlantico del governo centrale per molti dei loro problemi locali. L’attuale Bashkan (o governatore), Irina Vlah, è un critico costante e vocale del presidente Sandu. I politici locali usano regolarmente slogan filo-russi per raccogliere il sostegno locale. Durante le ultime elezioni parlamentari in Moldavia, il partito filo-russo Blocco dei comunisti e dei socialisti ha ottenuto alcuni dei suoi migliori risultati in Gagauzia.

L’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha solo peggiorato questa situazione. In Moldova si sta preparando una tempesta geopolitica perfetta di cui la Russia cercherà di sfruttare appieno. Il 30 aprile, i gagauziani si recano alle urne per eleggere il loro prossimo Bashkan . Anche i funzionari della Gagauzia hanno intensificato la loro retorica anti-Sandu nelle ultime settimane. La disinformazione russa è stata esagerata accusando falsamente sia la Romania che l’Ucraina di mobilitare truppe lungo i rispettivi confini con la Moldavia. Naturalmente, ci sono state anche le recenti accuse mosse dalle autorità de facto della Transnistria che accusano l’Ucraina di tentare di destabilizzare la regione. La somma di tutto questo è una Moldavia matura per l’ingerenza e l’ingerenza russa.

Per l’Occidente, gli sforzi di destabilizzazione russi in Moldavia rappresentano un altro problema strategico da affrontare in un momento in cui tutta l’attenzione è rivolta all’Ucraina. Per l’Ucraina, anche la situazione in Moldavia è motivo di preoccupazione. Durante il periodo imperiale, quelle che oggi sono la Transnistria e la Gagauzia in Moldavia e la regione di Budjak in Ucraina, un tempo erano note collettivamente come Bessarabia. Allo stesso modo ci sono molti intorno a Putin che fantasticano di ricreare la Novorossiya (il nome dell’era zarista per l’Ucraina meridionale) e che vorrebbero vedere la regione storica della Bessarabia riportata sotto il controllo russo. L’Ucraina condivide un confine lungo 280 miglia con la Transnistria. Le 1.500 truppe russe e le diverse migliaia di truppe locali “transnistriane” che vi si trovano non possono essere ignorate.

Quindi, mentre i combattimenti aumentano nell’Ucraina orientale, non ignorare la Moldavia. Potrebbe essere giunto il momento per i politici occidentali di tirare fuori una mappa e localizzare Gagauzia. Una cosa è certa, i politici russi sanno esattamente dove si trova Gagauzia. Sanno anche come usare la Moldavia per minare la sicurezza dell’Ucraina e la stabilità euroatlantica.

Ignorare la Moldavia sarebbe negligenza geopolitica.