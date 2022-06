L’invasione russa dell’Ucraina è stata resa possibile da una delle campagne di disinformazione più complete nella storia del mondo. Per anni, Vladimir Putin ha sfruttato i pregiudizi anti-ucraini di lunga data all’interno della società russa e la diffusa ignoranza internazionale dell’Ucraina per preparare il terreno al conflitto odierno. È riuscito a convincere milioni di russi e un numero sorprendente di osservatori esterni che l’attacco non provocato di Mosca all’Ucraina è sia storicamente legittimo che geopoliticamente giustificato.

In realtà, la guerra di Putin è l’impresa più impenitentemente imperialistica del ventunesimo secolo. Il dittatore russo cerca di annettere intere regioni dell’Ucraina sradicando tutte le tracce dell’identità e della statualità ucraine. Per mascherare questa agenda genocida, impiega una serie di miti di propaganda che hanno profonde radici nella coscienza imperiale russa e riflettono il rifiuto della Russia moderna di riconoscere la realtà di un’Ucraina indipendente.

Il mito preferito di Putin è l’idea che gli ucraini siano in realtà russi e facciano parte di un tutto indivisibile (‘un popolo’).Nel luglio 2021 ha pubblicato un intero saggio a sostegno di questa argomentazione dal titolo ‘Sull’unità storica di russi e ucraini’. Questo straordinario documento ha riunito molte delle distorsioni più spudorate di Putin, inclusa l’affermazione che gli ucraini si consideravano tradizionalmente russi e l’affermazione che l’Ucraina moderna è stata fondata su terre storicamente russe. “Sono fiducioso che la vera sovranità dell’Ucraina è possibile solo in collaborazione con la Russia”, ha scritto. “Perché siamo un popolo”.

In circostanze normali, si sarebbe tentati di liquidare la narrativa imperiale pseudo-scientifica di Putin come l’innocente sfogo di un dittatore delirante. Tuttavia, il suo saggio storicamente analfabeta non era cosa da ridere. Successivamente è stato reso obbligatorio per tutto il personale militare russo ed è ora ampiamente considerato come una dichiarazione di guerra non ufficiale contro la continua esistenza di un’Ucraina indipendente.

Putin non è il primo leader russo a insistere che gli ucraini sono in realtà russi. Argomenti simili erano comuni durante il dominio zarista, quando gran parte dell’odierna Ucraina fu incorporata nell’impero russo. Ciò è continuato in forma modificata per tutta l’era sovietica con l’Ucraina e la Russia tipicamente descritte come ‘nazioni sorelle’.

Negli ultimi due decenni, Putin ha portato questo argomento propagandistico a nuovi estremi. Ha armato la narrativa del ‘popolo unico’ per demonizzare tutti gli ucraini che insistono su un’identità separata, mentre allo stesso tempo dipinge l’Ucraina di oggi come un ‘anti-Russia’ che non può più essere tollerato.

Non sorprende che il concetto di ‘un popolo’ sia sempre stato molto più popolare tra i russi che tra gli ucraini. All’indomani del saggio di Putin, i sondaggi hanno rilevato che la stragrande maggioranza degli ucraini ha respinto le sue affermazioni di unità storica tra le due nazioni. Dopo l’invasione su vasta scala del loro Paese, la percentuale di ucraini che ora vedono i russi come una ‘nazione fraterna’ è diventata evanescente. Con decine di migliaia di ucraini uccisi e intere città ridotte in macerie, il mito di ‘un popolo’ è ufficialmente morto.

La promozione di narrazioni fraterne da parte di Putin è sempre stata un modo per esprimere le sue rivendicazioni territoriali all’Ucraina. Legittimare queste affermazioni significa nascondere secoli di oppressione imperiale. Mentre la stretta vicinanza geografica dei due paesi significa che inevitabilmente condividono molte caratteristiche di un passato comune, la storia delle relazioni della Russia con l’Ucraina è sempre stata definita dall’espansione aggressiva della Russia e dalla lotta per l’indipendenza dell’Ucraina.

Per centinaia di anni, i governanti russi hanno soppresso le aspirazioni di statualità ucraina mentre russificavano spietatamente il Paese. I regni di Pietro il Grande e di Caterina la Grande furono segnati da atrocità particolarmente raccapriccianti, ma non c’era un solo periodo in cui gli ucraini non furono soggiogati nella loro stessa terra. In effetti, già nel 1731, lo scrittore francese Voltaire si commosse ad osservare: ‘L’Ucraina ha sempre aspirato ad essere libera’.

Gli sforzi per sradicare l’identità ucraina accelerarono durante l’era sovietica. I primi bolscevichi schiacciarono brutalmente il nascente stato ucraino fondato nel 1918 in mezzo a spargimenti di sangue senza precedenti a Kiev e in altre città ucraine. Il regno di Stalin vide poi l’omicidio di massa della leadership intellettuale ucraina. Il periodo più oscuro di tutti arrivò all’inizio degli anni ’30, quando le autorità sovietiche progettarono una carestia genocida per spazzare via le comunità agrarie che per secoli erano state le tradizionali depositarie della cultura nazionale ucraina. Si stima che circa quattro milioni di ucraini morirono di fame.

Putin non fa alcuno sforzo per affrontare o scusare questi crimini terribili. Al contrario, li ignora semplicemente mentre ritrae periodi di convivenza forzata come prova di eterna fratellanza.

Purtroppo, il pubblico internazionale a volte fa ancora fatica a cogliere la portata del cinismo di Putin e continua a ripetere la propaganda del ‘solo popolo’ del Cremlino. Nell’aprile 2022, il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di considerare ancora russi e ucraini ‘popoli fratelli’. Altri hanno fatto eco alle affermazioni storiche fraudolente della Russia di sostenere la pacificazione o di minare il sostegno internazionale all’Ucraina.

Questa narrazione deve cambiare. Non si dovrebbe più parlare di un compromesso di pace o di tentativi di placare Putin mentre Mosca è impegnata nel genocidio della nazione ucraina. Invece, la comunità internazionale deve essere inequivocabile nel suo rifiuto delle falsità e delle distorsioni storiche russe.

L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin si basa fortemente su una serie di miti che riflettono l’incapacità della Russia moderna di rompere con il suo passato imperialista. Mentre il resto dell’Europa ha subito decenni di turbolenta decolonizzazione dopo la seconda guerra mondiale, la Russia si aggrappa ancora a un’identità imperiale anacronistica che ne impedisce lo sviluppo mentre espone i suoi vicini agli orrori della conquista coloniale. L’attuale guerra in Ucraina è un ritorno a un’era del tutto più oscura e un doloroso promemoria che se l’Europa vuole una pace duratura, deve lavorare per una Russia post-imperiale.

La versione originale di questo intervento è qui.