Misurando l’efficacia delle sanzioni occidentali contro la Russia

Mentre la guerra russo-ucraina entra nel 2023, la sua intensità sostenuta solleva la costernazione tra i vari politici negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale sul fatto che le sanzioni contro Mosca stiano ottenendo risultati desiderabili. Nonostante l’imposizione delle sanzioni occidentali, non c’è una fine apparente dell’invasione in vista, né ci sono seri tentativi di negoziato da parte del Presidente russo Vladmir Putin. Pertanto, dopo mesi di regime di sanzioni aggressive contro la Russia, è necessaria una valutazione dell’efficacia di tali misure sull’economia russa per determinare se gli obiettivi politici stanno compiendo progressi soddisfacenti.

Quando la guerra è iniziata la scorsa primavera, gli Stati Uniti hanno cercato di attuare una strategia di campagna di massima pressione contro il Cremlino. Tale strategia si è concretizzata in uno sforzo di collaborazione multilaterale volto a indebolire i settori chiave dell’economia russa e isolare finanziariamente Mosca.

Eppure le sanzioni occidentali mirate all’aggressione alla Russia esistevano ben prima della ‘operazione militare speciale’ di Putin in Ucraina. Le attuali sanzioni statunitensi contro la Russia precedono la più recente incursione militare di Mosca in Ucraina, a cominciare dall’ordine esecutivo 13660 del Presidente Obama nel 2014. L’EO 13660 autorizzava sanzioni contro individui ed entità responsabili di aver violato la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina o di aver rubato il patrimonio del popolo ucraino. Ordini successivi come EO 13622, EO 13685, EO 14065 e EO 10466 vietavano l’importazione di idrocarburi, agricoltura e minerali dalla Russia. Hanno inoltre impedito alle persone statunitensi di condurre affari con le élite collegate al Cremlino. Come chiariscono questi esempi, gli Stati Uniti hanno e continuano ad essere impegnati nell’imposizione di restrizioni economiche contro Putin e i suoi facilitatori.

Più recentemente, e in solidarietà con l’Ucraina, è stata lanciata una task force multilaterale guidata dagli Stati Uniti per intraprendere azioni più concrete contro la Russia. Questa task force è composta dal Gruppo dei Sette (G7), vale a dire le economie più ricche del mondo: Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Francia, Italia e Gran Bretagna. Le nazioni del G7 si sono incontrate e si sono unite per vietare l’importazione di merci russe, che rappresentano una delle principali fonti di entrate per il Cremlino, in una misura collettiva per far morire di fame la Russia di decine di miliardi di dollari.

Mentre sembra esserci consenso sul mantenimento del regime di sanzioni contro la Russia, ci sono diversi critici espliciti nelle nazioni del G7 che pensano che sia uno sforzo infruttuoso. I fautori di questa convinzione che il G7 non sia riuscito a ottenere risultati desiderabili/tangibili dalle sue iniziative di sanzioni guardano teoricamente verso indicatori macroeconomici che suggeriscono che l’economia russa si è dimostrata più resiliente del previsto.

In effetti, è vero che il governo russo ha attuato diverse politiche per mitigare l’impatto delle sanzioni. Per anni, Putin ha costruito le difese economiche della Russia in modo che fosse in grado di resistere a qualsiasi misura imposta dall’Occidente, soprannominata la Strategia della Fortezza Russia. Dal 2014, Putin ha aspirato all’autosufficienza economica russa e ha tentato di garantire che l’Occidente non possa mai esercitare il controllo economico sul suo Paese. La Strategia della Fortezza Russia richiede che la Russia diversifichi la sua economia allontanandola dal petrolio e dal gas, due materie prime volatili, e riduca la dipendenza dalla tecnologia e dal commercio occidentali. La strategia ha avuto un certo successo poiché la Russia è in qualche modo meno dipendente dalle entrate degli idrocarburi rispetto al 2019. I profitti del petrolio hanno rappresentato il nove percento del suo PIL, in calo rispetto al quindici percento da quando Putin è entrato in carica. Tra il 2010 e il 2019 l’industria dei servizi russa è cresciuta di sette punti percentuali rispetto al PIL.

Mosca ha anche sviluppato tecnologie che operano indipendentemente da quelle occidentali. Ad esempio, Mir, un sistema di pagamento russo ha rappresentato un quarto delle transazioni nazionali con carta nel 2020, rispetto a cinque anni fa, e anche la quota delle importazioni russe classificate come high-tech sembra essere in calo. Mosca ha inoltre perseguito rotte di approvvigionamento commerciale alternative da luoghi come Cina, India, Turchia e Kazakistan per ridurre la dipendenza dall’Europa occidentale.

Ma la Fortezza ha certamente i suoi buchi, poiché la Russia è rimasta ancora invischiata in una catena di approvvigionamento di idee e tecnologie occidentali all’inizio della guerra. In effetti, l’economia russa dipende ancora in modo significativo dall’Occidente e in alcuni settori come la produzione di chip e computer, la Russia rimane totalmente dipendente dalle parti americane. Quasi tutti i semiconduttori avanzati che Mosca utilizza dall’applicazione civile a quella militare richiedono il “know-how” occidentale. Ciò inibisce in particolare la capacità della Russia di condurre efficacemente la guerra in Ucraina; L’esercito russo dipende dai microchip per apparecchiature elettroniche, attrezzature militari e tecnologia missilistica. Di fronte a un calo del 90% nelle importazioni di microchip, è improbabile che il Cremlino sarà in grado di impiegare sufficientemente attrezzature vitali per l’operatività delle sue forze armate o di rifornire le sue scorte di missili con munizioni di precisione.

Inoltre, l’esclusione dal sistema di trasferimento finanziario SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) danneggia il commercio e SPFS – un programma rivale sostenuto dalla Russia – non è abbastanza popolare da aumentare la perdita dell’espulsione della Russia. Inoltre, anche se la Russia fa perno verso il suo partner dell’Asia orientale, la Cina, per la maggior parte del commercio e delle entrate, oltre il cinquanta percento delle transazioni utilizza ancora la valuta statunitense nonostante le iniziative politiche di dedollarizzazione.

Per quanto riguarda le vendite di idrocarburi, anche con una minore dipendenza dalle entrate energetiche, costituisce ancora una parte importante del PIL della Russia. La strategia della Fortezza Russa non è stata in grado di integrare la perdita di finanziamenti e tecnologia occidentali per sostenere il mantenimento delle compagnie petrolifere e del gas esistenti. Le nuove riserve russe nel Mare Artico non possono essere sviluppate senza la tecnologia occidentale, che priverà Mosca di entrate significative negli anni a venire. Il riorientamento delle esportazioni di gas verso la Cina richiederà inoltre anni e investimenti in nuove infrastrutture per lo sviluppo, poiché la maggior parte dei gasdotti energetici russi è diretta verso l’Europa. È probabile che la Cina farà ricadere sulla Russia gli onerosi costi dello sviluppo di queste rotte di transito, poiché Pechino sta già sviluppando rotte di gasdotti verso diverse repubbliche dell’Asia centrale che sono più isolate dalla pressione diplomatica occidentale rispetto alla Russia. I responsabili politici di Pechino probabilmente riconoscono che saranno in grado di ottenere concessioni finanziarie da Mosca man mano che diventa sempre più disperata mentre le sanzioni continuano a farsi sentire.

Le debolezze nella capacità della Russia di resistere al contraccolpo occidentale della guerra in Ucraina significano che le sanzioni hanno sicuramente un profondo effetto sull’economia russa. Le argomentazioni secondo cui le sanzioni non hanno avuto gli effetti desiderati sono fuorvianti. Affidarsi agli indicatori macroeconomici per accertare l’efficacia delle sanzioni è fuorviante, poiché se contestualizzati con la Russia, questi fattori indicano un rublo rafforzato, una modesta contrazione del PIL russo e una disoccupazione relativamente bassa. Tuttavia, queste cifre non riflettono necessariamente la situazione sul campo. Ad esempio, la disoccupazione russa si attesta ufficialmente intorno al 3,7%, pari a circa 2,7 milioni di russi disoccupati. Certamente una cifra bassa, considerando il logoramento economico contro cui la Russia sta apparentemente combattendo. In realtà, tuttavia, alla fine del 2022 quasi cinque milioni di lavoratori russi erano soggetti a varie forme di disoccupazione occulta e un numero significativo di lavoratori russi era in congedo non retribuito. Il dieci per cento della forza lavoro russa non ha un lavoro regolare, il che è paragonabile ai livelli russi negli anni ’90 dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Il tasso di cambio del rublo è un’altra statistica fuorviante. Se è vero che il rublo si è rafforzato, è solo perché Mosca ha reso difficile per le imprese e gli individui russi prelevare denaro e convertirlo in valuta estera. La forza contemporanea del rublo si basa su severi controlli valutari e un forte calo delle importazioni, che ha successivamente danneggiato diverse industrie russe.

Pertanto, le sanzioni stanno inequivocabilmente danneggiando la Russia. Ad esempio, un sondaggio pubblicato dalla società di ricerca privata russa Romir nell’ottobre del 2022 ha citato il 68% dei partecipanti che ha notato una riduzione dell’offerta di beni offerti nei negozi ed è stato costretto a tagliare la spesa per una varietà di prodotti.

I tentativi di Putin di isolare la Russia dalle sanzioni occidentali attraverso la sostituzione delle importazioni, favorendo la produzione interna e reindirizzando i flussi commerciali e di investimento verso l’Asia per aggirare le sanzioni non risolveranno i problemi di Mosca. Inoltre, i maggiori partner commerciali della Russia dall’inizio della guerra – India e Cina – sono più interessati ad acquistare materie prime russe con sconti significativi che ad aiutare la Russia a sviluppare la propria autosufficienza e settori manifatturieri competitivi.

La confusione sull’efficacia delle sanzioni deriva in ultima analisi da una mancanza di chiarezza sui loro obiettivi, che raramente sono delineati in modo adeguato. Molto probabilmente i Paesi occidentali non hanno mai avuto intenzione di utilizzare sanzioni per costringere Putin a lasciare l’Ucraina, anche se un simile risultato sarebbe certamente il benvenuto. L’Occidente comprende che il Cremlino crede di condurre una guerra contro una minaccia esistenziale alla sua sicurezza nazionale e il suo impegno nella guerra in Ucraina è incrollabile. Neanche l’incitamento al cambio di regime è l’obiettivo, come hanno chiaramente dimostrato i regimi sanzionatori contro Cuba, la Corea del Nord, la Siria e l’Iran. Putin ha distrutto la maggior parte della sua opposizione politica organizzata e ha intimidito con successo la popolazione introducendo dure pene detentive per dissidenza contro la sua leadership. Esempi di queste misure includono pene detentive fino a 15 anni per “estremismo politico” e “screditamento dell’esercito russo”. Provocare un collasso economico che ricorda il Venezuela o l’Iran a seguito dell’imposizione delle sanzioni statunitensi non è nemmeno l’obiettivo. La Russia è l’undicesima economia più grande del mondo e un collasso economico immediato comporterebbe probabilmente una recessione economica globale e bloccherebbe completamente le importazioni globali di vari prodotti russi tra cui grano, fertilizzanti e metalli.

Invece, le sanzioni sono probabilmente intese a raggiungere obiettivi alternativi. Ciò include l’invio di un forte segnale di determinazione e unità contro il Cremlino, degradando la capacità della Russia di fare la guerra e lentamente asfissiando l’economia russa per dissuadere azioni future che minacciano la sovranità di altre nazioni. Inoltre, le sanzioni transatlantiche contro Mosca sono rimaste forti nonostante diverse nazioni europee abbiano affrontato un contraccolpo economico per le sanzioni sulle forniture energetiche russe, il che forse evidenzia il più grande risultato che le sanzioni hanno finora raggiunto, confondendo la presunta aspettativa di Putin che l’Occidente sia debole e diviso. Ma per accertare veramente il pieno effetto delle sanzioni sull’economia russa, ci vorranno mesi o anni per concretizzarsi.