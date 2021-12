’: così il 28 ottobre 2021 il Generale, Capo di Stato Maggiore della Difesa americana, ha confermato definito l’informazione pubblicata il 17 dello stesso mese dal ‘ Financial Times ’ riguardante il test effettuato il 13 agosto dalla Cina di un missile ipersonico che – lanciato nello spazio da un razzo classico Chang Zheng (lunga marcia) 2C – ha fatto il giro del mondo (40 mila km) per diverse volte alla velocità del suono, con una traiettoria cangiante, oltre che capace di trasportare una testata nucleare. Il Chang Zheng 2C in questione è a 2 stadi, lungo 43,72m in grado di portare un carico utile di 4 t su orbite vicine. Più in generale, i Chang Zheng (lunga marcia) sono una famiglia di razzi cinesi utilizzati dagli anni ’70 per lanci spaziali, di cui sono state realizzate molte varianti.

La China Academy of Launch Vehicle Technology (CALVT), che sovrintende ai lanci, aveva riferito sul sito ufficiale del 77° lancio di un razzo Chang Zheng 2C il 27 luglio; il 24 agosto ha poi annunciato di aver effettuato il 79° volo, ma non c’è stato alcun cenno di un 78° lancio, il che ha suscitato speculazioni tra gli osservatori del suo programma spaziale su un’attività segreta. La CALVT non ha risposto alle richieste di commento. Il Ministero degli esteri cinese ha smentito la natura militare del lancio: “Questo era un test di routine per verificare la tecnologia di riutilizzabilità dei normali veicoli spazial i (RSV), ha detto Zhao Lijian , un portavoce, senza spiegare perché la Cina non avesse subito annunciato il test e la sua natura, ma anzi criticando la non accuratezza dell’articolo del FT. Sebbene – stando a quanto riportato dal quotidiano britannico – il test non abbia centrato l’obiettivo per ben 32 chilometri, lo spaesamento USA è dato dal fatto che Pechino si sta dimostrando sempre più capace di padroneggiare questa tecnologia nonostante, neanche due anni fa, il primo tentativo fosse stato disastroso. E, ancor peggio, che le agenzie di intelligence americane non si siano accorte di nulla (?).

Una sensazione identica fu avvertita in Occidente nel 1957, quando l’Unione Sovietica lanciò il primo oggetto in orbita nello spazio, ovvero il satellite Sputnik. Un episodio cruciale nella storia del ‘900 e della Guerra Fredda in quanto mise gli Stati Uniti di fronte al ritardo rispetto al rivale, costringendoli a dar vita al DARPA, l’agenzia federale incaricata di gestire l’innovazione, e alla NASA, l’agenzia spaziale statunitense.

Va detto che sono più di 70 anni che proseguono le ricerche sul volo ipersonico che, da manuale, è riferito a quei veicoli che viaggiano con velocità compresa fra i 5.000 e 25.000 kilometri all’ora (fra 5 e 25 Mach). Tra Mach 1 e Mach 5, invece, il regime si definisce supersonico. A fare da apripista fu Chuck Yeager che, per primo, nel 1947, superò in volo continuato la barriera del suono, ossia la velocità di Mach 1, a bordo del velivolo Bell X-1, primo della storica serie X (‘eXperimental’). Altrettanto importante fu l’X-15, aereo-razzo dotato di equipaggio progettato per studiare regimi di volo più alti di Mach 5, che, nel 1963, toccò la velocità di Mach 6,70. Col passare del tempo, l’obiettivo del Mach 10 si è sempre più avvicinato, rivoluzionando gli armamenti, ma, al contempo, le questioni chiave della stabilità e della deterrenza strategiche.

L’assetto estremamente aerodinamico è una caratteristica fondamentale per i velivoli ipersonici in quanto solo così possono dar vita a quelle onde d’urto necessari a planare per centinaia di chilometri. Al momento, sono allo studio due tipologie di velivoli: la prima è quella dei velivoli di scivolamento ipersonici (Hypersonic glide vehicles o HGV), anche noti come come boost-glide vehicles, che vengono portati fuori dall’atmosfera, con un missile balistico (booster) che in quota tra i 40 e i 100 km di altitudine si separa dal vettore che, a sua volta, viene indirizzato su una traiettoria semi-orizzontale che penetra rapidamente l’atmosfera, per poi planare per migliaia di chilometri verso l’obiettivo senza utilizzare alcun sistema di propulsione.

La seconda tipologia è quella dei missili da crociera ipersonici (Hypersonic cruise missiles o HCM) che, sono molto simili ai normali missili da crociera, ma a differenza di questi e come gli HGV, raggiungono la velocità supersonica con dei razzi, che poi cedono il passo ad un sistema di propulsione scramjet (statoreattori [ramjet]a combustione supersonica) che consente al missile di sostenere la velocità ipersonica, ma che non è altro che un upgrade del ramjet, con la sola capacità in più di conservare il flusso dell’aria interno al motore sempre a velocità supersonica, consentendo operazioni a velocità estremamente elevate. col solo effetto dell’energia cinetica accumulata durante il volo.

Sia gli HGV sia i MaRV (Maneuvering Re-entry Vehicle) possono compiere ampie manovre di volo, ma i MaRV, che percorrono una traiettoria balistica, possono modificare la propria direzione solo in fase terminale, il che li rende vulnerabili ai sistemi di difesa a medio-lungo raggio. I vettori ipersonici – siano essi di scivolamento o missili da crociera – presentano la peculiarità di grande manovrabilità in tutto l’arco del volo.

Proprio la capacità di percorrere percorsi di volo molto più irregolari è la novità di questi vettori, non la velocità ipersonica che, di per sè, già caratterizza i missili balistici possono raggiungere nella fase di rientro una velocità fino a Mach 25. Questi ultimi, tuttavia, hanno un arco di volo prevedibile che necessita di un tempo breve, una volta rientrati nell’atmosfera, per determinarne traiettoria e obiettivo di impatto, anche a migliaia di chilometri. Niente a che vedere con i velivoli ipersonici che, di fatto, abbattono la logica alla base dei moderni sistemi di difesa antimissile, di cui viene messa in discussione l’efficacia.

Ed è questa la duplice rivoluzione, al contempo potenzialmente tattica e strategica, sebbene niente escluda che un missile ipersonico possa essere intercettato ed, eventualmente, neutralizzato. Tattica perché si accresce la precisione dell’attacco contro i bersagli critici (i time-sensitive targets) mentre crolla, di fatto, il tempo di reazione dei sistemi di difesa anti-aerea di tipo A2/AD (anti-access/area denial) che verrebbero ‘bucati’ in quanto mancanti di strumenti adeguati di rilevazione istantanea, comunicazione gerarchica, oltre che di adeguati mezzi di risposta.

Gli apparati di Comando e Controllo verrebbero ben presto messi fuori gioco dato che la contrazione del ciclo decisionale – spesso definito ciclo OODA (Observe, Orient, Decide, Act) viene imposta dalla tecnologia ipersonica perché l’obiettivo è raggiunto in tempi più rapidi, riducendo il tempo di reazione, ma, allo stesso tempo, aumentando esponenzialmente la probabilità di errori umani e riducendo drasticamente la possibilità che l’intercettore riesca a neutralizzare il missile nemico.

L’Ambasciatore americano per il disarmo Robert Wood ha affermato che «la tecnologia ipersonica è qualcosa di cui ci siamo preoccupati, verificando le sue potenziali applicazioni militari, e ci siamo trattenuti dal perseguirle, ci eravamo trattenuti dal perseguire applicazioni militari per questa tecnologia. Ma abbiamo visto Cina e Russia perseguire molto attivamente l’uso e la militarizzazione di questa tecnologia, quindi dobbiamo solo rispondere a tono […] Ma semplicemente non sappiamo come possiamo difenderci da quella tecnologia. Né se lo sa la Cina, o la Russia».

Già l’ex sottosegretario alla Difesa per la Ricerca e l’Ingegneria, Michael Griffin, nel 2018 ha stupito i membri del Congresso americano, dichiarando esplicitamente che gli Stati Uniti in quel momento non erano in possesso di alcun sistema in grado di difendere il territorio americano da un attacco delle armi ipersoniche dei suoi nemici. In pochi anni si è passati da 800 milioni di dollari, a 3,8 miliardi di dollari di spesa.

Ad inizio ottobre 2021, il quinto battaglione del 3° reggimento di artiglieria campale dell’US Army ha ricevuto il prototipo della prima batteria di missili superficie-superficie ipersonici. La consegna dei lanciatori e di tutto l’equipaggiamento accessorio consente agli uomini di questo reparto di iniziare l’addestramento per poter impiegare, quando sarà dichiarata operativa, la prima arma ipersonica statunitense. Gli artiglieri del 3° reggimento potranno quindi prepararsi opportunamente al primo lancio ufficiale del missile, previsto per il 2022. Secondo il Tenente Generale Neil Thurgood, Direttore dei progetti per Ipersonico, Armi ad Energia Diretta e Spazio, la prima batteria ipersonica americana potrebbe iniziare ad essere operativa già nel 2023. Si chiama Dark Eagle il Long Range Hypersonic Weapon, il missile che verràimpiegato dalla batteria – rientra nella categoria delle armi ipersoniche. Il Dark Eagle è ritenuto in grado di colpire obiettivi ad una gittata superiore ai 2.700 chilometri e di raggiungere una velocità superiore a Mach 5 senza perdere la capacità di compiere virate anche molto decise.

Al contempo, gli Stati Uniti hanno avviato diversi programmi volti ad equipaggiare le forze armate americane di sistemi d’arma ipersonici. A partire dal 2003, nel contesto del programma Conventional Propt Global Strike (CPGS) dell’amministrazione di George W. Bush per lo sviluppo di sistemi in grado di colpire con armi convenzionali obiettivi in qualunque punto della terra con lanci dal territorio americano, gli Stati Uniti hanno sviluppato e testato due sistemi ipersonici: l’Hypersonic Technology Vehicle-2 (HTV-2) dell’aeronautica e l’Advanced Hypersonic Weapon (AHW) dell’esercito.

Nell’anno 2011, secondo quanto riferito, gli Stati Uniti avevano lanciato la loro prima arma ipersonica avanzata (AHW); un veicolo planante che ha colpito con successo il bersaglio a una distanza di 3700 chilometri. In un altro traguardo importante, gli Stati Uniti hanno anche sviluppato il Falcon Hypersonic Technology Vehicle, in grado di raggiungere una velocità di Mach 20. Oltre a ciò, è in fase di sviluppo anche il missile Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept (HAWC), con una velocità di Mach 5. L’arma è entrata sotto i riflettori quando di recente, il 10 giugno, è stata accidentalmente sganciata da un bombardiere strategico statunitense durante una traccia. Il programma di armi ipersoniche degli Stati Uniti include anche lo sviluppo del veicolo Tactical Boost Glide (TBG), che si ritiene sia in risposta al veicolo di planata ipersonica Avangard della Russia, e rispettivamente ai progetti di imbarcazioni senza pilota HyRAX.

È, però, solamente a partire dal 2018, l’anno in cui il presidente Putin rivelò le sue “armi straordinarie”, che il Pentagono ha cominciato ad investire risorse adeguate, accelerando notevolmente lo sviluppo di questa tecnologia in America. A partire dal 2018, la National Defense Strategy ha incluso per la prima volta l’ipersonico nelle categorie di armi da implementare: ci sono stati quindi i programmi condotti dall’US Navy – programma Conventional Prompt Strike (CPS), che nel 2021 ha ricevuto 767 milioni di dollari – e dall’US Army – programma Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), che nel 2021 ha ricevuto 832 milioni di dollari. Entrambi i programmi, che oggi beneficiano della fetta maggiore dei fondi messi a disposizione del Pentagono, impiegano il Common Hypersonic Glide Body, quello su cui si fonda il funzionamento del Dark Eagle e che dovrà equipaggiare, in futuro, anche i primi missili ipersonici delle unità di superficie e sottomarine della US Navy – la grande differenza sta nel modo in cui i sistemi d’arma dell’esercito e della marina lanciano il missile. Mentre l’esercito intende schierare la prima batteria operativa nel 2023, la marina attende il 2025 per equipaggiare i DDH classe Zumwalt e addirittura il 2028 per poter installare il missile sui sottomarini classe Virginia.

Washington ha chiarito fin da subito che, a differenza di quanto fatto da Cina e Russia, i vettori americani saranno tutti convenzionali, quindi non armabili con testate nucleari. “La Russia è il leader mondiale nei missili ipersonici e, nel momento in cui gli altri paesi raggiungeranno, è probabile che abbia sviluppato una tecnologia per contrastare queste nuove armi”, ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin in un commento andato in onda pochi giorni fa nell’ambito di un film documentario intitolato ‘Russia. Nuova storia’. La Russia avrebbe schierato la sua prima arma ipersonica, l’Avangard – che può raggiungere Mach 20 – già nel dicembre 2019 e avrebbe da poco equipaggiato i suoi caccia con il missile Kinzhal, un’arma in grado di manovrare a velocità superiori a quasi Mach 10 e capace di portare una testata nucleare. Mosca starebbe anche lavorando a un missile da crociera ipersonico, Zircon, lanciabile da unità navali e in grado di viaggiare a velocità superiori a Mach 8. Allo studio anche il missile ‘Sarmat’ in grado di attaccare gli USA da Sud.

Secondo alcuni resoconti dei media internazionali, anche il Giappone intende anche sviluppare le sue armi ipersoniche, tra cui il missile da crociera ipersonico (HCM) e il proiettile a scorrimento iperveloce (HGV) che dovrebbero essere operativi alla fine degli anni 2020. Più di recente, il 12 giugno 2020, anche l’India ha condotto il suo primo test sul campo nell’ambito di un progetto indigeno per sviluppare un missile da crociera scramjet ipersonico senza pilota, ovvero l’Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HSTDV). Secondo quanto riferito, l’India sta anche sviluppando un altro missile da crociera ipersonico BrahMos-II in collaborazione con la Russia, anch’esso finalizzato a raggiungere la velocità ipersonica di Mach 7. Secondo le stime, l’India ha ancora molta strada da fare per rendere operativo il suo missile ipersonico BrahMos-II. Tuttavia, le capacità ipersoniche dell’India porterebbero probabilmente nuove sfide alla sicurezza regionale. Incoraggeranno ulteriormente l’India a ricorrere a un primo attacco contro il Pakistan. Fornirebbe inoltre all’India un vantaggio decisivo rispetto alle capacità nucleari del Pakistan. Allo stesso modo, il Pakistan non sarà in grado di dissuadere l’India dall’uso di armi ipersoniche in caso di conflitto futuro, tenendo conto dell’entusiasmo dell’India di sviluppare armi ipersoniche. Anche Corea del Nord, Francia e Regno Unito stanno implementando il loro programma ipersonico.

Quanto alla Cina, ha testato diverse volte e con risultati alquanto positivi il missile balistico DF-17 (capace di raggiungere Mach 10) a cui sarebbe collegato un HGV, il DF-ZF, e il missile balistico intercontinentale DF-41, anch’esso ritenuto in grado di “staccare” un HGV capace di montare una testata nucleare. Inoltre, secondo alcuni rumors, la Cina sta sviluppando un missile CH-AS-X-13 lanciato dall’aria, progettato per raggiungere una velocità di Mach 10 con un’autonomia fino a 1500 chilometri.

Nel caso del test cinese di agosto, secondo alcuni analisti statunitensi, la Cina avrebbe in realtà testato un sistema di attacco nucleare in cui il veicolo con l’arma viene inizialmente collocato su un’orbita bassa per poi planare a velocità ipersonica verso il suo obiettivo. Si tratterebbe, quindi, di un ritorno alla tecnologia di Bombardamento Orbitale Frazionario (Fractional Orbital Bombardament System, FOBS) sviluppata, a partire dagli anni ‘60, dall’URSS, preoccupata per i sistemi di difesa anti-missile balistici (ABM) implementati dagli Stati Uniti come il Safeguard realizzato nel 1969, basato radar e coppie di missili armati con armi nucleari destinati ad intercettare i missili balistici intercontinentali (ICBM) sovietici in arrivo. L’amministrazione Johnson aveva avvertito un’enorme pressione politica per rispondere con il proprio sistema di difesa missilistico. Ma il presidente Lyndon B. Johnson e i suoi collaboratori temevano anche che un sistema di difesa missilistico statunitense avrebbe intensificato la corsa agli armamenti con l’Unione Sovietica. Quindi si sono imbattuti in quella che immaginavano fosse un’idea intelligente: rendere il sistema abbastanza piccolo da non allarmare Mosca e inquadrarlo pubblicamente come una risposta allo sviluppo cinese di missili balistici intercontinentali. Nel settembre 1967, l’allora segretario alla Difesa Robert McNamara annunciò il sistema anti-missili balistici (ABM) con un lungo discorso sul motivo per cui le difese missilistiche erano destabilizzanti, seguito da una timida spiegazione che gli Stati Uniti avevano ancora bisogno di quello che chiamò un “sistema cinese” limitato con implementazione ABM orientata.”

Il timore di Mosca era che sistemi di difesa anti-balistici potessero spingere Washington ad un primo colpo disarmante a tal punto l’avversario da non permettere una sua efficace reazione. Nell’ottica sovietica, allora, non sarebbe bastato rinforzare la difesa ABM, ma occorreva puntare su altro, il bombardamento orbitale da satellite. Tale sistema invia in orbita, mediante un razzo, una testata nucleare dotata di un piccolo motore a razzo, che consente di farla decelerare e di farla rientrare nell’atmosfera e dirigersi contro il bersaglio. Ma non avrebbe compiuto un’orbita completa: questo sarebbe stato l’escamotage dell’URSS per non violare il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 che proibisce la messa in orbita di armi nucleari. A differenza di un ICBM che deve compiere una traiettoria più ampia, un FOBS può raggiungere l’orbita ad una quota inferiore, abbattendo il tempo di volo e, grazie alla forte manovrabilità, confondere l’avversario sull’obiettivo, ma, altresì, potrebbe percorrere un’orbita più lunga colpendo gli USA da Sud, eludendo i radar schierati a Nord. Ma non mancano gli svantaggi: il rientro in atmosfera, che deve avvenire tramite un razzo già montato sulla testata (limitando il carico), è meno accurato di quello degli ICBM; a fronte di voli più lunghi, c’è bisogno di maggiore energia cinetica, ma anche di maggiore protezione termica.

Va detto che, tra i vari progetti messi in campo, l’URSS scelse il sistema R-36O FOBS, una versione che prevedeva l’impiego orbitale del missile balistico intercontinentale R-36 (codice NATO SS-9 Scarp). Dal 1968 fino al gennaio 1983 l’URSS schierò in silo presso il cosmodromo kazako di Baikonur 18 missili R-36O FOBS, dotati di una testata di grande potenza (fra 1 e 6 Mton). Ma già nel 1979, considerati gli svantaggi di questa tecnologia e il ritiro USA del sistema ABM Safeguard convinsero Mosca ad accettare la proibizione dei sistemi FOBS prevista dal trattato SALT II (mai entrato in vigore) e a cancellare il proprio programma. A differenza dei FOBS sovietici, quelli cinesi prevedono anche un veicolo planante ipersonico o HGV, potenzialmente in grado di eludere i sistemi di difesa e poi colpire l’obiettivo. Ma non si può escludere che la Cina stia sviluppando un veicolo spaziale riutilizzabile, come quello lanciato il 4 settembre 2020 con un Chang Zheng 2F. Occorre ribadire che Pechino Cina già dispone di ICBM in grado di colpire gli USA dal 1981 (DF-5A) e missili a lunga gittata lanciati da sommergibili (SLBM) dal 2016 (JL-2), sta rimpiazzando i vecchi ICBM mobili DF-31A con i più manovrabili DF-31AG e schierando il nuovo DF-41 dotato di MIRV; dal 2017 impiega sistemi plananti ipersonici DF-ZF su missili a medio raggio Dongfeng 17. Cosa potrebbe cambiare, allora, dal punto di vista strategico? Secondo alcuni analisti, non sarebbe da escludere il rischio proliferazione riguarderebbe la graduale acquisizione di armi ipersoniche da parte di una serie di Stati, che ancora non hanno il know how necessario. Il vero problema riguarderebbe la stabilità strategica globale tradizionale che ne sarebbe minacciata. Anche nella condizione di equilibrio basata sul principio della distruzione mutua assicurata (MAD) che solitamente disincentiva il conflitto, l’ambiguità sulla traiettoria e sull’obiettivo di un lancio favorirebbe l’aumento di un rischio escalation, che i contratti tempi di reazione e la pressione sui centri decisionali, unitamente all’appartenenza di queste armi alla categoria dual-capable weapons accelerebbero.