Missili e macroeconomia sono i guai della Corea del Nord

Nel 2022, la Corea del Nord ha esportato le tensioni attraverso test missilistici intensificati e minacce verso la Corea del Sud. Ha anche mantenuto una quarantena nazionale che ha impedito le importazioni ufficiali di beni economici, ma alla fine non è riuscita a impedire al COVID-19 di infettare il Paese.

La Corea del Nord ha raggiunto un numero record di circa novanta test missilistici di vario tipo e portata, inclusi nove lanci di prova a distanza intermedia o intercontinentale. Mentre il numero di test è aumentato in modo esponenziale nel 2022 rispetto agli anni precedenti, lo scopo e la strategia alla base dei test hanno comportato un controllo metodico degli obiettivi di sviluppo militare prefigurati nel gennaio 2021 all’ottavo congresso del Partito dei lavoratori della Corea del Nord.

La Corea del Nord ha rivendicato progressi verso una serie di suoi obiettivi, tra cui il collaudo di una testata a volo planante ipersonico e di missili in grado di lanciare un’arma nucleare tattica. Ha fatto terreno sullo sviluppo di “una capacità avanzata per effettuare un attacco nucleare preventivo e di rappresaglia”, testando un missile con una portata di 15.000 chilometri e testando a terra un motore a propellente solido per missili a lungo raggio.

Gli elementi significativi che rimangono nella lista di controllo includono lo sviluppo di un sottomarino a propulsione nucleare e di un missile balistico lanciato da un sottomarino, l’ulteriore sviluppo di “testate nucleari sovradimensionate” e il funzionamento di un satellite militare da ricognizione.

Ulteriori elementi non esplicitamente menzionati al Congresso ma prefigurati nelle dichiarazioni della leadership includono possibili test nucleari e il test a distanza di lancio di un missile balistico intercontinentale per dimostrare una capacità di rientro atmosferico. Il leader nordcoreano Kim Jong-un probabilmente percepisce il raggiungimento delle capacità delineate nel suo piano quinquennale 2021 come prerequisiti essenziali per un ritorno ai negoziati con gli Stati Uniti. Questo spiega perché la posizione predefinita del Nord per tutto il 2022 è stata quella di rifiutare le aperture negoziali degli Stati Uniti.

Oltre alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, la Corea del Nord è stata in grado di portare avanti i test missilistici con relativa impunità a causa dell’invasione russa dell’Ucraina e della crescente rivalità USA-Cina, che hanno entrambi paralizzato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La Corea del Nord ha segnalato pubblicamente il rafforzamento della “cooperazione strategica e tattica” con Russia e Cina e ha capitalizzato le tensioni globali come beneficiaria dell’applicazione lassista cinese e russa delle sanzioni delle Nazioni Unite, ha approvato e riconosciuto le regioni provinciali separatiste sostenute dalla Russia in Ucraina e ha espresso sostegno per la Cina in opposizione alle politiche statunitensi nei confronti di Taiwan.

La Corea del Nord ha reagito negativamente all’elezione del marzo 2022 del conservatore Yoon Suk-yeol a Presidente della Corea del Sud. Gli sforzi del nuovo governo conservatore sudcoreano per rafforzare la deterrenza in risposta alle crescenti minacce militari della Corea del Nord hanno attirato commenti sempre più critici direttamente da Kim Yo-jong, la sorella di Kim Jong-un.

L’enfasi posta dalla Corea del Nord sulla prevenzione come “pillola avvelenata” progettata per scoraggiare le minacce sia interne che esterne al futuro del regime nella codificazione della sua dottrina nucleare il 9 settembre 2022, può avere due motivazioni. Potrebbe in parte essere una risposta alla menzione di Yoon della prelazione come parte della sua strategia di difesa nei confronti della Corea del Nord, oltre a segnalare un rifiuto delle offerte statunitensi di tornare ai colloqui sulla denuclearizzazione.

Gli sforzi della Corea del Nord per trarre vantaggio dalle spaccature geopolitiche e dall’intensificazione dei test missilistici nel 2022 hanno messo in ombra la sua salute pubblica interna e le sfide economiche. Dopo aver negato per due anni qualsiasi caso di COVID-19 e imposto una rigida quarantena ai contatti con il mondo esterno, nel maggio dello scorso anno Kim Jong-un ha ammesso pubblicamente che il COVID-19 aveva violato la quarantena della Corea del Nord. I media statali hanno affermato che la fonte della violazione erano i disertori che erano tornati in Corea del Nord dalla Corea del Sud, sottolineando ulteriormente i molteplici pericoli che la Corea del Sud rappresenta per il Nord.

Il Paese ha rapidamente dichiarato la vittoria sul COVID-19 ad agosto e poco dopo ha lanciato una campagna di vaccinazione. Indipendentemente dall’origine o dalla portata sconosciuta del COVID-19 nella Corea del Nord, gli impatti economici della quarantena potrebbero essere stati devastanti quanto la malattia stessa.

La ricentralizzazione del controllo governativo sulle attività economiche da parte della Corea del Nord e il suo ridimensionamento economico durante la pandemia sono continuati. Lo Stato ha venduto titoli di stato a livello nazionale e ha imposto restrizioni sull’uso di valute estere, forse nel tentativo di aumentare la scarsa valuta forte.

Queste politiche servivano quasi certamente a garantire che la lealtà politica rimanesse un prerequisito per le opportunità economiche, poiché rendevano le interazioni economiche nordcoreane più dipendenti dai legami con lo stato e la famiglia Kim. Le restrizioni al commercio estero assicuravano che gli scambi ufficiali fossero controllati da istituzioni e individui politicamente leali e ben collegati.

La capacità del regime di guadagnare circa 1 miliardo di dollari o più attraverso ransomware, furto informatico e manipolazione di criptovalute è rimasta un jolly nel ristretto contesto economico della Corea del Nord. Le stime del governo degli Stati Uniti e del gruppo di esperti delle Nazioni Unite suggeriscono che gli hacker d’élite della Corea del Nord hanno guadagnato fino a 2 miliardi di dollari negli ultimi anni attraverso attività informatiche drammatiche come il ransomware e banali come l’infezione delle reti.

La Corea del Nord nel 2022 ha sfruttato gli scambi illeciti e lo sviluppo illegale di armi utilizzando il COVID-19 come strumento per rafforzare la lealtà politica. Essendo tornato al punto di partenza, gli impegni di Kim di sviluppare contemporaneamente l’esercito e l’economia della Corea del Nord sembrano più distanti che mai nel 2023.