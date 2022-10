Minaccia digitale cinese per la Malesia e per la regione

La Malesia rimane in cima al radar della Cina nel regno dell’economia digitale e della derivazione di interessi dai suoi calcoli strategici. La Belt and Road Initiative (BRI) di Pechino è orientata a guidare i pesi massimi della tecnologia cinese a investire in società malesi con una maggiore partecipazione nell’e-commerce e altri, tenendo d’occhio l’economia digitale della Malesia da 21 miliardi di dollari in rapida crescita.

La ricerca decennale della Cina di sviluppare infrastrutture all’estero si è spostata verso il nuovo scopo e la nuova strategia della nuova tecnologia, che promuoverà sia la sua narrativa del soft power che l’impatto critico sui suoi ritorni di hard power. Questa nuova spinta è prevista nell’intento riportato per la Cina di approfondire i legami e gli investimenti nelle risorse digitali della Malesia, principalmente sotto la bandiera della sua Belt and Road Initiative. Le aree critiche tra cui l’intelligenza artificiale, la gestione dei dati, la sfera informatica e l’e-commerce saranno nel radar, affermando l’importanza degli effetti di spin-off per entrambi i paesi, soprattutto nel guidare un ecosistema dell’economia digitale più efficace.

Il piano economico digitale malese prevede lo sviluppo di un’economia digitale dal 2021 al 2030 e la trasformazione del paese in un “pioniere nei contenuti digitali e nella sicurezza informatica nel mercato regionale”, che offre una grande apertura per Pechino da cogliere. In tal modo, le leggi e i sistemi attuali della Malesia consentono un flusso relativamente libero di investimenti cinesi, rispetto ad altri paesi. Nella sua disperazione di risalire la catena del valore nei nostri strumenti economici futuri, i progetti finanziati dalla Cina diventano una facile dipendenza. I rischi e le minacce in varie forme e livelli che derivano da questa apertura non hanno ricevuto il livello di valutazione e preoccupazioni adeguate, per non parlare di essere ampiamente spiegate al pubblico.

Come riportato nei risultati del Center for Chinese Legal Studies dell’Università di Lahore, la Cina ha cercato una “integrazione dei mercati” lungo la cintura e la strada paneurasiatica tramite l’infrastruttura digitale per ottenere i migliori rendimenti dalla sua espansione digitale regionale. Nella sinergia del suo approccio integrato, le principali aziende tecnologiche cinesi, tra cui Alibaba, Huawei e Tencent, sono spinte a svolgere un ruolo di primo piano, soprattutto in Malesia sia nel fornire i necessari ritorni sugli investimenti sia nel realizzare l’agenda più ampia delle strategie di Pechino per la regione e il paese .

Jeremy Fleming, direttore dell’agenzia di spionaggio britannica GCHQ, ha recentemente affermato questa settimana nella sua conferenza annuale sulla sicurezza che la Cina sta usando i suoi muscoli finanziari e scientifici per manipolare le tecnologie in un modo che mette a rischio la sicurezza globale, avvertendo che le azioni di Pechino potrebbero rappresentare un enorme minaccia per tutti. La leadership cinese cerca di utilizzare le tecnologie, comprese le valute digitali e la sua piattaforma di navigazione satellitare Beidou, per rafforzare la presa sui cittadini in patria, diffondendo al contempo la sua influenza all’estero. Questa è una manifestazione in corso per controllare il potenziale del popolo cinese piuttosto che sostenere il suo talento e la sua libertà. Come ha sottolineato Jeremy, Pechino vede le nazioni da un duplice punto di vista, sia come potenziali avversari che come potenziali stati clienti, da minacciare, corrompere o costringere le azioni o le politiche previste che soddisferanno gli interessi di Pechino.

Fleming ha evidenziato le tecnologie in cui la Cina sta cercando di ottenere un vantaggio, compreso lo sviluppo di una valuta digitale centralizzata per consentirle di monitorare le transazioni degli utenti e possibilmente eludere il tipo di sanzioni che la Russia ha dovuto affrontare dall’invasione dell’Ucraina. Capacità spaziale e proiezione di potenza sotto forma di costruzione di una potente capacità anti-satellite con una dottrina di negare ad altre nazioni l’accesso allo spazio in caso di conflitto sono in aumento e Jeremy ha espresso timori che la tecnologia possa essere utilizzata per rintracciare individui.I principali incidenti che coinvolgono hacking e cyber minacce hanno colpito la regione, dalla questione del Mar Cinese Meridionale alla comunità uigura.

Secondo Insikt Group, il braccio di ricerca sulle minacce di Recorded Future, una delle più grandi società di intelligence e sicurezza informatica al mondo, la Malesia è tra gli obiettivi, inclusi Indonesia e Vietnam, di campagne di intrusione a sostegno degli obiettivi strategici chiave del governo cinese, inclusa la raccolta di informazioni su nazioni impegnate nella disputa sul Mar Cinese Meridionale o su progetti o paesi strategicamente importanti per la BRI. Il rapporto ha anche messo in evidenza un gruppo chiamato APT40, legato al governo cinese, che ha preso di mira entità marittime con operazioni nella regione o coinvolte nella disputa marittima. Gli hacker si sono concentrati sugli uffici dei primi ministri thailandese e malese, nonché sui loro eserciti, come indicato nel rapporto. Ciò include anche l’identificazione di oltre 400 server unici nel sud-est asiatico che comunicano con reti infette che erano probabilmente collegate ad attori sponsorizzati dallo stato cinese. Gran parte delle attività sono state attribuite a un’entità sponsorizzata dallo stato cinese denominata Threat Activity Group 16 (TAG-16). Il rapporto afferma che la portata e la portata del programma di spionaggio informatico cinese rimangono impareggiabili, esemplificato dal gran numero di attori distinti con compiti operativi all’interno di specifiche aree geografiche.

Il direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI) Christopher Wray ha avvertito l’Occidente e altre società che la Cina mira a rubare per il dominio strategico la loro proprietà intellettuale, in modo che alla fine possa dominare i settori chiave e che ha gestito un programma di hacking con risorse adeguate che è più grande di quello di tutti gli altri grandi paesi messi insieme. Il governo degli Stati Uniti e le società di sicurezza informatica come Proofpoint hanno da tempo affermato che la Cina gestisce vaste operazioni di hacking. Proofpoint ha anche sottolineato la campagna di phishing in corso da più di un anno che è stata mirata ai giacimenti di gas di proprietà del gigante petrolifero e del gas della Malesia, Petronas, incluso il giacimento di Kasawari, individuando un gruppo noto come TA423 con sede in Cina.

Un rapporto Reuters sulle dichiarazioni dei funzionari dell’intelligence ha scoperto alcuni anni fa che gli hacker che lavoravano per il governo cinese hanno violato le reti di telecomunicazioni per rintracciare i viaggiatori uiguri nel sud-est asiatico, inclusa la Malesia, ha ulteriormente evidenziato la portata e l’intensità della più ampia campagna di spionaggio informatico e le minacce nel prendere di mira individui di alto valore tra cui diplomatici e personale militare straniero, secondo le fonti. Diversi gruppi di hacker cinesi hanno compromesso operatori di telecomunicazioni in paesi tra cui Turchia, Kazakistan, India, Thailandia, oltre alla Malesia, come sottolineano le fonti del rapporto.

La società di sicurezza informatica statunitense Volexity ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio quelli che secondo loro sono stati gli sforzi cinesi per hackerare i telefoni e gli account di posta elettronica degli uiguri in tutto il mondo. Altre società di sicurezza informatica come FireEye, Cybereason e molte altre hanno lanciato l’allarme in modo simile sulle misure e le tattiche impiegate in il regno dello spionaggio informatico delle tattiche e degli approcci chirurgici e mirati utilizzati.

Questo, tra molti altri, ha fornito un netto risveglio alle minacce affrontate nel mondo digitale come parte dell’ondata di minacce non convenzionali provenienti da una tradizionale minaccia guidata dallo stato ora guidata dalla Cina. Questo spettro di minacce digitali e informatiche è solo una parte dell’equazione molto più ampia delle minacce che ora dobbiamo affrontare noi e altre nazioni, e continuerà a rimanere tale e persino amplificata in intensità se dovessimo rimanere indifferenti. La combinazione di intrusioni e minacce dirette e indirette in questa forma digitale, in sinergia con la forma convenzionale di coercizione, pressione e intimidazione, fornisce uno spettro di rischio completo per la sopravvivenza, gli interessi e la sostenibilità della regione nel suo insieme.

Come previsto, la Cina ha respinto tutti i rapporti come semplici accuse cariche di secondi fini e cattive intenzioni da parte dell’Occidente per screditare il suo scopo e la sua ascesa, e fornendo contro-argomentazioni identificandosi come la vittima della manovra concertata e persistente dell’Occidente per isolare Cina e sopprimere la sua pacifica espansione economica e commerciale.

I veri avvenimenti sul campo sono stati registrati e documentati, ma hanno ricevuto risposte tristi e sommesse dalla maggior parte delle nazioni colpite, inclusa la Malesia. La presa radicata sulle prospettive economiche della regione fornisce una garanzia sicura e confortevole per Pechino, insieme al maggiore potere morbido e all’influenza dei media e alla narrativa nel consolidare ulteriormente il suo dominio nel dettare le opzioni politiche delle nazioni coinvolte. Sapendo che la trappola economica sfavorevole della Malesia significherà che dovrà continuare a sollecitare capitali e competenze della Cina per sviluppare i suoi progressi soprattutto nel campo digitale, Pechino cerca di cogliere questo sia per estendere la sua leadership in questo settore digitale sia per puntare su di esso come un efficace quid pro quo e kryptonite per spremere le opzioni della Malesia.

Per anni, l’Occidente ha avvertito delle implicazioni e dei rischi derivanti da questa dipendenza troppo radicata dalle aziende e dalle competenze tecnologiche cinesi, compresi i sospetti e i rischi posti da aziende, tra cui Huawei, che hanno portato a un serio riorientamento e respingimento da parte dell’Occidente, ma la regione rimane distaccato e sfortunato nei suoi orientamenti.

Le minacce di sola natura sono allarmanti, esclusi i rischi delle app cinesi e delle piattaforme di social media che hanno lanciato allarmi in Occidente, in particolare Tik Tok e altri che potrebbero rappresentare vulnerabilità nella gestione dei dati sensibili che potrebbero essere utilizzati per gli interessi di Pechino. Queste domande rimangono cruciali per la Malesia e la regione: quali sono i calcoli costi-benefici sul suo overdrive digitale nell’affrontare questo assalto di offerte e allettamenti nella sua attuale corsa per il miglioramento dell’economia digitale? La Malesia ha fatto proiezioni strategiche meticolose, imparziali, oneste e orientate al futuro sulla sua sicurezza e sopravvivenza globale, sia nella sicurezza dei dati che nelle risorse petrolifere e di gas nel Mar Cinese Meridionale, risultanti dal potenziale ritorno di fiamma nel suo attuale assecondare il facile supporto digitale dalla Cina? Tutti questi hanno bisogno di valutazioni veritiere e oneste per la verifica della realtà della Malesia nella sua fame e corsa per unirsi al carro del digitale e nell’espansione della sua trasformazione economica.

Varie discussioni, dibattiti e programmi di sensibilizzazione hanno toccato l’aspetto della sicurezza informatica e della consapevolezza del rischio digitale, ma quasi nessuno ha evidenziato il dominio dei rischi e delle minacce poste dalla Cina o dalle sue parti correlate in questo campo di minacce agli interessi e alla sicurezza nazionali della Malesia . Nessuno sarebbe stato abbastanza audace e audace da difendere la verità e proiettare la realtà che ha colpito il Paese e le comunità, almeno non in un modo da incitare all’ira e alle ritorsioni da parte dei fornitori della piattaforma o della stessa Pechino.

La consapevolezza su questo dominio, purtroppo, è prevedibilmente bassa, cosa che Pechino è ancora in grado di sfruttare saggiamente per ottenere i rendimenti ei risultati desiderati nella sfera più ampia del gioco finale finale del risultato geopolitico regionale e globale.

Spinta ora dalla mossa di Washington di isolare la sua capacità critica del settore in chip e semiconduttori, Pechino sta riorientando le sue mosse ed espandendo la sua rete strategica includendo la Malesia e la regione nel suo radar di sopravvivenza. Per la Malesia, a meno che e fino a quando non avrà la consapevolezza pubblica e la volontà necessarie per richiedere un impegno e un’azione ragionevoli, rimarrà intrappolata sotto questo dogma di paura, sottomissione e riluttanza a creare nuove soluzioni guidate dal futuro e ad affrontare verità dure.