Minaccia cinese ai satelliti di Elon Musk. E l’Europa dov’è?

La riesumazione dell’ascia di guerra in Europa centrale sta facendo tremare anche quelle regioni dell’universo che per un trattato degli esseri umani avrebbe dovuto rappresentare un sentiero di pace libero da ogni aggressione letale. Ma non sembra sia così. E quel che è grave, a nostro avviso è che un terzo attore verosimilmente estraneo al conflitto russo-ucraino stia vantando proprie intimidazioni verso una costellazione satellitare che se rappresenta una minaccia verso il monopolio della comunicazione monocratica, non imbarca sulle proprie carrozze armamenti in grado di produrre danno a donne, uomini e cose sulla Terra. Ma il rapporto nei giorni scorsi del South China Morning Post, il giornale di Hong Kong pubblicato in inglese dal 1903 e oggi di proprietà dell’imprenditore malesiano Robert Kuok è allarmante.

Il Northwest Nuclear Technology Research Institute, un istituto di ricerca multidisciplinare con oltre 700 ricercatori specializzati nel supporto diagnostico per il programma di test sulle armi nucleari –secondo il giornale- ha condotto una ricerca sulle conseguenze mirate da una esplosione non convenzionale eseguita ad alta quota ma all’interno della fascia dell’atmosfera. Obiettivo della bomba sarebbe disabilitare parte della rete Starlink, che metodicamente Elon Musk sta disseminando dappertutto e di cui ora aspetta la remunerazione da Washington.

Stando alla ricerca effettuata –fortunatamente- tramite simulazione numerica e non sperimentale, una testata nucleare con energia esplosiva pari a dieci milioni di tonnellate di tritolo –l’ordigno “Little boy” che ha polverizzato Hiroshima era di circa quattro ordini di grandezza inferiore- potrebbe danneggiare irrimediabilmente la delicata apparecchiatura di bordo della flotta di satelliti del magnate sudafricano senza per altro ledere i propri oggetti orbitanti, se liberata a una quota di 80 km. dalla Terra. E comunque, la nube radioattiva scaturita sarebbe in grado di diffondersi per un’area di 140.000 km². Siamo dunque alla guerra spaziale?

Secondo Luigi De Dominicis, responsabile della Direzione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute di ENEA, che ci ha risposto a titolo personale, si tratta di una tematica nota da tempo. «Tecnicamente –ci dice lo scienziato- si chiama EMP (Electro Magnetic Pulse). Una esplosione nucleare ad alta quota genera una reazione secondaria che dà vita ad un intenso campo elettromagnetico che danneggia l’elettronica dei satelliti provocandone i malfunzionamenti». Noi sappiamo che i satelliti militari montano apparati elettronici “radiation hardened” realizzati appositamente per resistere alle offese militari. Bisogna ora vedere se il Pentagono ha blindato e in che misura la costellazione che sta che orbitano ad una quota di circa 550 km. E che conseguenze potrebbe avere l’ammasso mortale sui suoi circuiti.

L’articolo del giornale cinese, noto per essere un efficace veicolo del regime di Pechino, vanta anche che una deflagrazione con queste caratteristiche dopo aver reso radioattive alcune centinaia di km. dell’alta atmosfera, ricadrà amabilmente (nostro commento!) sulla Terra.

Una ricerca che di scientifico ha veramente molto!

Speriamo semplicemente che non si passi alla pratica perché poi sarebbe doloroso un po’ per tutti. Anche per gli stessi abitanti del vecchio impero del Catai. A questo proposito ci viene in mente una vecchia storia. Nel 1957 durante la Conferenza dei Paesi Socialisti, ad una battuta provocatoria di Nikita Chruščëv, il leader Mao Tse-Tung rispose: «In caso di guerra termonucleare la Cina perderebbe più di trecento milioni di uomini. E allora? La guerra è guerra». Difficile restar sereni su queste prospettive!

Ma che cosa si teme dallo “Zio Sam”?

In un articolo pubblicato a maggio di quest’anno sul sito specializzato Space Economy veniva già riportato che l’organo di stampa China Military ha definito la flotta di SpaceX un cavallo di Troia degli Stati Uniti per dominare lo spazio, invitando la comunità internazionale a vigilare per impedire che i 42mila satelliti concepiti da Musk potessero occupare l’80% dell’orbita bassa «stabilendo di fatto un’egemonia tecnologica, ma anche strategica, militare ed economica».

Una «catena stellare» in grado diguidare i droni sul campo di battaglia dell’Ucraina contro le forze russe. Ad avvalorare la tesi, il giornale delle forze armate cinesi riportava uno studio finanziato dal Pentagono conclusosi con un test in cui nel marzo del 2021 un F-35A, utilizzando le prestazioni di Starlink, avrebbe aumentato la velocità di trasmissione dati di un fattore 30 rispetto a quella ottenibile con le connessioni convenzionali. Una caratteristica che confermerebbe la superiorità dell’US Force nel coordinamento di uno sciame di mezzi senza pilota con conseguenze devastanti per il nemico.

È indubbiamente uno scenario preoccupante in cui ogni potenza ha lo spazio di giocare la propria parte. Da queste righe non intendiamo dare nessun suggerimento se non un auspicio: in questi mesi di guerra l’Europa ha continuato a brillare per la sua inconsistenza negoziale. La colpa, a nostro avviso, è addossabile in buona parte all’eccessivo individualismo di ogni cancelleria del Continente che non ha compreso che l’unica forma possibile di ostacolo alla follia di singole iniziative è guidata da una massa critica ben più consistente di quella di ogni nazione.

Se è vero –come è vero- che la minaccia nucleare è sempre più insistente, ravvediamo l’estrena urgenza che tutti i componenti dell’Unione Europea mettano per qualche tempo in soffitta ciascuno i propri interessi, i propri rancori e quell’indecente «particulare» per dare fiato ad un’unica voce, quella dell’unità e della pace.